Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 21.03

Представлен выпуск операционной системы Sculpt 21.03, в рамках которой на базе технологий Genode OS Framework развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 27 МБ. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel с включенными расширениями VT-d и VT-x. Новый выпуск примечателен следующими улучшениями: Повышена устойчивость к сбоям в драйверах, благодаря развитию концепции подключаемых драйверов устройств в Genode. Например, в случае сбоя графических или беспроводных драйверов, эти драйверы можно перезапустить не нарушая работу запущенных приложений и сетевого стека.

Добавлена возможность настройки конечным пользователем приоритетов планировщика для выполнения программ в режиме реального времени. Пользователь может обеспечить приоритетное выполнение приложений, чувствительных к задержкам, например, сделать более приоритетными программы для обработки мультимедийного содержимого, чем программы для вычислений и виртуализации.

Добавлены интерфейсы для перенаправления взаимодействия одного компонента с ядром в другой компонент, что позволяет создавать в пространстве пользователя такие сервисы, как динамическая балансировка нагрузки на CPU.

Добавлены интерфейсы для захвата экрана и подстановки пользовательских событий ввода, которые могут оказаться востребованными при создании приложений для совместного доступа к экрану, систем удалённого управления и виртуальных клавиатур.

Реализована возможность изменения раскладки клавиатуры через меню.

Обновлён браузер Falkon на базе движка Chromium.

Добавлена сортировка элементов меню и списков файлов.

Обеспечено мгновенное обновление окна терминала после глобальных изменений настроек шрифтов.

На современных компьютерах с процессорами Intel для управления энергопотреблением и контролем над температурой задействованы режимы производительности HWP (Hardware P-States). Система поставляется с графическим интерфейсом Leitzentrale, позволяющим выполнять типовые задачи по администрированию системы. В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для компоновки начинки системы, который предоставляет интерфейс в виде графа, определяющего взаимосвязь между системными компонентами. Пользователь может в интерактивном режиме произвольно удалять или добавлять компоненты, определяя состав системного окружения или виртуальных машин. В любой момент пользователь может переключиться в консольный режим управления, который предоставляет большую гибкость в управлении. Традиционный рабочий стол может быть получен при помощи запуска дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Aurora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение noux. Напомним, что Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), seL4 (x86_32, x86_64, ARM), Muen (x86_64), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и выполняющегося напрямую ядра для платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов. Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска не портированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.



