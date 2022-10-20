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Выпуск дистрибутива Ubuntu 22.10

20.10.2022 20:04

В день восемнадцатилетия проекта доступен релиз дистрибутива Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu", который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев (поддержка будет осуществляться до июля 2023 года). Установочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая) и Ubuntu Unity.

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 43, в котором появился блок с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек, продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, обновлён файловый менеджер Nautilus, добавлены настройки безопасности оборудования и прошивок, возвращена поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps).
  • Произведён переход на использование по умолчанию мультимедийного сервера PipeWire для обработки звука. Для обеспечения совместимости добавлена работающая поверх PipeWire прослойка pipewire-pulse, которая позволяет сохранить работу всех существующих клиентов PulseAudio. Ранее PipeWire применялся в Ubuntu для обработки видео при записи скринкастов и для предоставления доступа к экрану. Внедрение PipeWire позволит предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений.
  • По умолчанию предложен новый текстовый редактор "GNOME Text Editor", реализованный с использованием GTK 4 и библиотеки libadwaita. Ранее предлагаемый редактор GEdit остался доступен для установки из репозитория universe. GNOME Text Editor по функциональности и организации интерфейса близок к GEdit, в новом редакторе также предлагается набор базовых функций редактирования текстовых файлов, подсветка синтаксиса, мини-карта документа и интерфейс на основе вкладок. Из особенностей выделяется поддержка тёмной темы оформления и возможность автоматического сохранения изменений для защиты от потери работы в результате сбоя.
  • Из базовой поставки исключено приложение To Do, которое можно установить из репозитория под именем endeavour. Удалено приложение и GNOME Books, в качестве замены предлагается использовать Foliate.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.19. Обновлены версии systemd 251, Mesa 22, BlueZ 5.65, CUPS 2.4, NetworkManager 1.40, Pipewire 0.3.57, Poppler 22.08, PulseAudio 16, xdg-desktop-portal 1.15, Firefox 104, LibreOffice 7.4, Thunderbird 102, OpenVPN 2.6.0-pre, Containerd 1.6.4, Runc 1.1.2, Docker 20.10.16. QEMU 7.0, openvswitch 3.0.
  • Для запуска openssh включён systemd-сервис для активации по сокету (запуск sshd при попытке установки сетевого соединения).
  • Клиентские библиотеки SSSD (nss, pam и т.п.) переведены на многопоточную обработку запросов вместо последовательного разбора очереди одним процессом. Добавлена поддержка аутентификации с использованием протокола OAuth2, реализованная при помощи плагина krb5 и исполняемого файла oidc_child.
  • В DNS-сервер BIND и утилиту dig добавлена поддержка верификации TLS-сертификатов и аутентификации с использованием TLS.
  • В приложениях для работы с изображениями обеспечена поддержка формата WEBP.
  • Добавлена поддержка 64-битных плат Sipeed LicheeRV, Allwinner Nezha и StarFive VisionFive, использующей архитектуру RISC-V и доступных в продаже по цене 17, 112 и 179 долларов.
  • Добавлен сервис debuginfod.ubuntu.com, позволяющий при отладке поставляемых в дистрибутиве программ обойтись без установки отдельных пакетов с отладочной информацией из репозитория debuginfo. При помощи нового сервиса пользователи получили возможность динамической загрузки отладочных символов с внешнего сервера непосредственно во время отладки. Отладочная информация предоставляется для пакетов из репозиториев main, universe, restricted и multiverse всех поддерживаемых выпусков Ubuntu.
  • В AppArmor добавлена возможность ограничения доступа к пространствам имён идентификаторов пользователей (user namespace). Администратор можно явно определить каким приложениям и пользователям можно использовать user namespace.
  • В системе Netplan, применяемой для хранения настроек сетевых интерфейсов, добавлена поддержка устройств InfiniBand, VXLAN и VRF.
  • В Live-сборки серверной редакции Ubuntu обновлён инсталлятор Subiquity (22.10.1), в котором расширены возможности автоматической установки, обеспечена интеграция с cloud-init, улучшена работа с клавиатурой.
  • Для улучшения интеграции с Windows в cyrus-sasl2 добавлена возможность использования в транспорте ldaps:// привязки канала LDAP (LDAP Channel Binding) и цифровых подписей для подтверждения целостности.
  • Улучшены сборки для плат Raspberry Pi. Добавлена поддержка некоторых внешних экранов (DSI, Hyperpixel, Inky) для Raspberry Pi. Для плат Raspberry Pi Pico добавлена утилита mpremote для упрощения разработки на MicroPython. Добавлена обвязка для использования библиотек GPIO в системе с ядром Linux 5.19. Обновлён конфигуратор raspi-config.


  • В число официальных редакций Ubuntu включена сборка Ubuntu Unity. Ubuntu Unity предлагает рабочий стол на основе оболочки Unity 7, основанной на библиотеке GTK и оптимизированной для эффективного использования вертикального пространства на ноутбуках с широкоформатными экранами. Оболочка Unity поставлялась по умолчанию начиная с Ubuntu 11.04 и заканчивая Ubuntu 17.04, после чего была заменена на оболочку Unity 8, на смену которой в 2017 году пришёл штатный GNOME с панелью Ubuntu Dock.
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.25 и набор приложений KDE Gear 23.08.
  • В Ubuntu Studio обновлены версии Darktable 4.0.0, OBS Studio 28.0.1, Audacity 3.1.3, digiKam 8.0.0, Kdenlive 22.08.1, Krita 5.1.1, Q Light Controller Plus 4.12.5, Freeshow 0.5.6, openLP 2.9.5. В инсталлятор добавлена возможность удаления из системы компонентов, не представляющих интереса для пользователя.
  • В Ubuntu MATE продолжен поставляться MATE Desktop 1.26.1, но панель MATE Panel обновлена до ветки 1.27 и включает патчи, позволяющие выровнять апплеты по центру. Включение выравнивания по центру производится в конфигураторе MATE Tweak. Добавлен отдельный экран для настройки всплывающего интерфейса быстрого поиска HUD (Heads-Up Display). В состав включена утилита для управления учётными записями User Manager.
  • В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.6.2. Обновлены апплеты. Задействовано меню budgie-menu с традиционной раскладкой, областью быстрого перехода и кнопками для быстрого доступа к настройкам. Улучшена поддержка дробного масштабирования. В конфигураторе переделано управление цветовыми профилями. Изменён набор приложений по умолчанию: GNOME-Calculator заменён на Mate Calc, GNOME System Monitor на Mate System Monitor, Evince на Atril, GNOME Font Viewer на font-manager, Celluloid на Parole. Удалены из поставки GNOME-Calendar, GNOME-Maps, GNOME Screenshot,
  • В Xubuntu рабочий стол Xfce обновлён до экспериментальной ветки 4.17. Обновлена тема оформления elementary-xfce 0.17. Обновлены версии Catfish 4.16.4, Exo 4.17.2, Gigolo 0.5.2, Mousepad 0.5.10, Ristretto 0.12.3, Thunar File Manager 4.17.9, Xfce Clipman Plugin 1.6.2, Xfce Netload Plugin 1.4.0, Xfce Panel 4.17.3, Xfce Screenshooter 1.9.11, Xfce Settings 4.16.2, Xfce Systemload Plugin 1.3.1, Xfce Task Manager 1.5.4 и Xfce Whisker Menu Plugin 2.7.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/canoni...)
  2. OpenNews: Ubuntu Unity получит статус официальной редакции Ubuntu
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.5 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Оценка потребления ресурсов официальными редакциями Ubuntu
  5. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 22
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57949-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:09, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для загрузки не доступно. Зря раздразнили, забияки!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:16, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё уже доступно https://releases.ubuntu.com/kinetic/ http://cdimage.ubuntu.com/releases/22.10/release/
     
     
  • 3.4, DEAD (?), 20:19, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет amd64
     
     
  • 4.16, Аноним (2), 20:30, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня всё показывает, вот прямая ссылка https://releases.ubuntu.com/22.10/ubuntu-22.10-desktop-amd64.iso
     
  • 4.17, Аноним (17), 20:33, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак ты бы уже в серьёзе задумался над лечением своего СДВГ. Ну это уже не дело.
     
  • 2.5, Lyrix (ok), 20:20, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20 October 2022: Ubuntu 22.10 will be available to download and install [b]later[/b] today

    https://ubuntu.com/blog/canonical-releases-ubuntu-22-10-kinetic-kudu

     
     
  • 3.20, Аноним (2), 20:34, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё уже доступно https://releases.ubuntu.com/22.10/

    Desktop image - 64-bit PC (AMD64) desktop image
    Server install image - 64-bit PC (AMD64) server install image

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:16, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это БАЗА.
     
  • 1.6, Аноним (-), 20:20, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    наконец-то вернули unity, 6 лет сидел на xfce, т.к. всё остальное - мусор
     
     
  • 2.11, Аноним (17), 20:24, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Одна из самых не нужнейших оболочек для Убунту ever. Из за юнити в своё время пришлось уйти с ванильной Убунты на форки и сидеть на xfce.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 20:27, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unity - единственная нормальная DE среди всех на всех ОС. именно она и сделала убунту в своё время, до неё на втором всё это юзалось ужасно, после неё вообще гном
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 20:28, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *третий
     

  • 1.7, Аноним (17), 20:21, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пусть не LTS Убунты и не нужны, хорошо что они есть.
     
  • 1.8, DEF (?), 20:21, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обновился с 22.04, полет нормальный. Заодно полностью перешел с ext4 на Btrfs.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 20:23, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а я до сих пор на 20.04, потому что убунте, видите ли, уже мало стало 512 Mb на /boot раздел для dist-upgrade-a
     
     
  • 3.12, Аноним (17), 20:26, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всё ещё отдельно размечаешь бут в файловой системе? Уже так то 2022 год. Все эти сказки про бут в начале HDD диска для ускорения загрузки неактуален.
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 20:30, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне ваш live management и миллиард /snap-овского мусора в df в одно место не упёрлись
     
     
  • 5.19, Аноним (17), 20:33, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как скажешь бро, как скажешь.

    Причём тут /snap  я хз, но старость это точно не радость.

     

  • 1.18, Fyz (?), 20:33, 20/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда выпилят Snap?
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 20:34, 20/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда линукс придумает нормальный способ дистрибуции софта без него. К слову сказать линуксу в этом никто не мешает, вот делаешь и всё snap больше не нужен.
     

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