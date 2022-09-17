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В Ubuntu 22.10 намерены обеспечить поддержку дешёвой RISC-V платы Sipeed LicheeRV

17.09.2022 21:58

Инженеры из компании Canonical ведут работу по добавлению в выпуск Ubuntu 22.10 поддержки 64-битной платы Sipeed LicheeRV, использующей архитектуру RISC-V. В конце августа также было объявлено о поддержке в Ubuntu RISC-V плат Allwinner Nezha и StarFive VisionFive, доступных в продаже по цене 112 и 179 долларов. Плата Sipeed LicheeRV примечательна стоимостью всего 16.90 долларов и продажей на AliExpress, что делает знакомство с архитектурой RISC-V весьма доступным.

Плата Sipeed LicheeRV построена на базе SoC Allwinner D1 с одноядерным CPU XuanTie C906 (1.0GH), оснащена 512MB ОЗУ, имеет слот для карт micro-SD, USB Type-C OTG, SPI для подключения экрана и интерфейс M.2 B-KEY 64-pin с разводкой HDMI, RGMII, RGB, MIPI-DSI, SDIO, GPIO. В качестве основной области применения называется создание устройств интернета вещей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Intel подключился к разработке технологий на базе архитектуры RISC-V и открытых чиплетов
  3. OpenNews: Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL
  4. OpenNews: Компания SiFive представила ядро RISC-V, приближающеся по производительности к ARM Cortex-A78
  5. OpenNews: Компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie
  6. OpenNews: В Китае разработан открытый RISC-V процессор XiangShan, конкурирующий с ARM Cortex-A76
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57795-risc-v
Ключевые слова: risc-v, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 22:20, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну и отлично, разве нет?
     
     
  • 2.2, ыы (?), 22:34, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а Ubuntu 22.10 на озу 512 мб сколько свопа надо отрезать?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:39, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если не запускать гном, кеды и хром то ни сколько.
     
  • 3.32, Аноним (32), 23:52, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не знаю. С 5.19 Kernel от убунты даже не запускается c 512 мегабайтами и ниже перационная система, падкачки много, проверил в виртуализации. Kernel пишет ошибку. Думаю также и с kernel ниже, а с какго номера kernel надо больше 512 мегабайт не знаю. PC 64бит.
     
     
  • 4.34, Аноним (32), 23:59, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Похоже для PC 64 бит для запуска опер. системы подкачка не какой роли не играет. Я тоже подумал подкачки много проверим как будет работаь с 128, 256 мбайтами памяти. А не как, не стартует операционная система, ядро пишет ошибку. Поднял до 512 мегабайт тоже не стартует дальше проверять не стал.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 00:11, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во как! Линукс ядру уже и 512 мб не хватает!
    А когда-то 512кб хватало всем. Даже иикрософту.
     
     
  • 6.39, Аноним (32), 00:14, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И я о томже.
     
  • 6.41, Аноним (32), 00:16, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если это не искуственное ограничение вроде нет смысла запускать с таким количеством памяти всё равно нормально опер системой не попользуешся. Gparted iso последний с 384 мбайтами стартует номер ядра какое у него не знаю не смотрел.
     
     
  • 7.42, Аноним (32), 00:18, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стартует. Запускается нормально. Надо перепроверить тоже так с гпартед делал или впрошлом году или два года назад.
     
  • 7.45, Аноним (32), 00:27, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично в принципе если так с мате у меня ~500 мб после включения пк занято.
     
     
  • 8.46, Аноним (32), 00:28, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично в принципе если так С мате у меня 500 мб после включения пк занято ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.48, Аноним (-), 00:31, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот у меня с хмонадЪ на бсди 196мб ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.100, Аноним (-), 11:46, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А бсда вообще работает на хоть каких-то RISCV ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.36, Аноним (32), 00:07, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я первый раз давно проверял лет несколько назад. А с 5.19 естествено в этом году.
     
  • 4.63, Аноним (63), 08:41, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю. С 5.19 Kernel от убунты даже не запускается c 512 мегабайтами и ниже

    Какую еще ошибку?

    > номера kernel надо больше 512 мегабайт не знаю. PC 64бит.

    Иррелевантно относительно ARM/RISCV/etc.

     
  • 3.59, Онаним. (?), 08:33, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая, что это RISC, я не уверен что в эти 512 метров кроме ядра что-то вообще влезет...
     
     
  • 4.65, Аноним (63), 08:44, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Учитывая, что это RISC, я не уверен что в эти 512 метров
    > кроме ядра что-то вообще влезет...

    Ядро у RISCV сильно менее жирное чем x86, внезапно. Там нет таких наслоений легаси, ACPI и кучи субвариантов железа. Как минимум пока.

     
     
  • 5.82, Онаним. (?), 10:56, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ядро у RISCV сильно менее жирное чем x86, внезапно.

    Зато поток команд о-3.14-ненно более жирный чуть более, чем везде, внезапно.


     
     
  • 6.89, Аноним (89), 11:19, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато поток команд о-3.14-ненно более жирный чуть более, чем везде, внезапно.

    Внезапно, поток команд у него вполне культурный. Видимо архитектура была достаточно проста и удачна для оптимизаторов компилеров и они довольно быстро смогли в годный код.

    И с чисто практической точки зрения кернелы под вон то весьма умеренные и не идут ни в какое сравнение с x86, особенно дистрибными, где сотни всякой куиты которая на сабже и его аналогах никогда не будет - а потому и не билдуется, очень радикально снижая число инструкций. Да и легаси оно обрасти не успело, так что костыли на все взбрыки доисторических мамонтов там отсутствуют как класс.

     
  • 2.3, Аноним (3), 22:35, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Нет. Отлично было бы:
    Новейший процессор Эльбрус100500 на 1нм тех процессе поддерживается отечественной БерезкаОС, базирующейся на микроядре Протон, при помрщи отечественного ЯП Патриот.

    Вот это новость. А это все так...

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:48, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати по отечественному яп. Можно назвать и полиглот, например. Сокращенно просто П. Ну, как Си:)
     
     
  • 4.17, a_kusb (ok), 23:03, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кстати по отечественному яп. Можно назвать и полиглот, например. Сокращенно просто П.
    > Ну, как Си:)

    Патриотический Си.
    П-Си.

     
     
  • 5.73, Аноним (73), 09:34, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +100 социальный кредит
     
  • 4.60, Онаним. (?), 08:34, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полипроглот
     
  • 3.11, a_kusb (ok), 22:59, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отечественного ЯП Патриот

    Довольно плохое название. Судя по названию - будет выполнять указания Роскомнадзора по запрещённым динамическим библиотекам и неподписанному ФСБ программному обеспечению.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 23:12, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллеги это драфт. Предлагайте варианты! Писи чот не заходит имхо.
    Вот П так четко, конкретно.
    Если Вы либерал и патриотизм Вам не в радость, ну полиглот то чем не угодил?
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 23:21, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    МатрёшкаОС на Горыныч ЦПУ.
     
     
  • 6.26, Аноним (-), 23:40, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот горыныч цпу имхо огононь! Снапдракон нервно курит. Годится!

    А вот матрешка как-то аляповато что-ли. Матрешкой можно механизм изоляции приложений назвать, например.

     
     
  • 7.91, Аноним (89), 11:21, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Матрешка уже занята видеоконтейнерами, вы их программировать собрались? В принципе это вариант EBML, но это скорее язык "разметки" нежели "программирования" если можно так сказать.
     
  • 6.37, Аноним (38), 00:09, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По названию для ЯП что думаете?
    Ну водка/балалайка имхо точно не. Полиглот?
     
  • 3.18, анонна (?), 23:11, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот не любите вы отечественное))  к себе родному так же относитесь?
    а по факту неплохо иметь язык программирования основанный на лексике твоего языка, но проблема только в том , кто сделает и как. тут бы придумать хорошие сокращения слов ибо русский язык многословный и многобуквенный. тут сложнее чем с романо-германской группой языков. они не являются флективными и они значительно проще.
     
     
  • 4.20, Аноним (19), 23:17, 17/09/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.23, анонна (?), 23:25, 17/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.33, Аноним (33), 23:55, 17/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.53, Mickey_Mouse (?), 07:06, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тебе 1С?
     
  • 4.77, n00by (ok), 10:28, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот не любите вы отечественное))  к себе родному так же относитесь?

    Это тут орудует шайка «каконiчного Легиона», как он сам про себя заявил.
    Кто не в курсе, первый известный из письменных источников случай - «имя мне Легион» - это когда крендель жил в гробах, а в голове у него бесилось тысяча чертей.

    > а по факту неплохо иметь язык программирования основанный на лексике твоего языка,
    > но проблема только в том , кто сделает и как. тут
    > бы придумать хорошие сокращения слов ибо русский язык многословный и многобуквенный.
    > тут сложнее чем с романо-германской группой языков. они не являются флективными
    > и они значительно проще.

    Язык программирования не обязан быть основан на лексике. Например, Рефал, которому более полувека - это знаки препинания. Именовать функции и переменные можно по своему разумению, главное, что бы в реализации была поддержка Уникода.


    *Задаётся нужный набор цифр-символов,
    *основание системы счисление - длина этого набора:
    всецифры = "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F";

    * Вычисление факториала
    факториал {
        (.разряды) = <факториал (.разряды) <всецифры>>;
        (?цифрануль) ?цифрануль ?цифраодин .остальные = (?цифраодин);
        (.разряды) .всецифры =
    <перемножитьчисла
        (.разряды)
        <факториал <предыдущеечисло (.разряды)>>>;
    }



     
  • 4.96, Аноним (96), 11:37, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши на 1С.
     
  • 3.50, Ivan_83 (ok), 02:26, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ваш эльбрус не нужен даже с доплатой: абсолютно бесполезное знание в мире, сидеть потом с этим на низкой рублёвой оплате без вариантов, как 1С сидят прикованные к батарее.
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 07:33, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну они, 1с Ники, как героиновые наркоманы-сделали свой выбор. Многие конторы слазят с этого и кормовая база уменьшается-может кто и успеет соскочить
     
     
  • 5.83, ыы (?), 10:57, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во тебя штырит...  :) Где ты такими тяжелыми наркотиками затариваешся?
     
  • 4.72, Аноним (72), 09:30, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ваш эльбрус не нужен даже с доплатой: абсолютно бесполезное знание в мире,
    > сидеть потом с этим на низкой рублёвой оплате без вариантов, как
    > 1С сидят прикованные к батарее.

    Да и чисто технически на вон той плате по крайней мере можно использовать обычный GCC и даже худо-бедно майнлайновый кернел уже взлетит. Да и за ценник 1 бруса можно самосвал личей накупить.

     
     
  • 5.84, ыы (?), 11:01, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом у всех накупленных (не у отдельного экземпляра партии а у каждого кристалла отдельно) - проверяете соответствие схемы и микрокода с опубликованным открыто материалом..
     
     
  • 6.92, Аноним (89), 11:26, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А потом у всех накупленных (не у отдельного экземпляра партии а у
    > каждого кристалла отдельно) - проверяете соответствие схемы и микрокода

    У большинства RISCV нет никакого микрокода. Примитивность спеков позволяет и без этого.

    А если параноя долбит - на гитхабе более 9000 сорцов ядер RISCV есть. Можно самому в FPGA залить например. А при сереьезном настрое и свой ASIC сделать в конце концов.

    > с опубликованным открыто материалом..

    У бруса вообще проприетарное вроде бы все что может быть пропреитарным. От NDA на набор команд и спеки до проприетарного тулчейна, системных фирмварей и чего там еще. Впрочем 99.9(9)% никаких проблем не испытает, просто потому что не смогут или не захотят купить это - а остальное при этом не так уж и важно.

     
     
  • 7.95, ыы (?), 11:37, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и рисуется картина "секретарь приемной мэра заливает 9000 спеков RISCV в FPGA чтобы распечатать документ".

    Уважаемый, все это бред. Выбор между испеченным Ляо или Мао,или каким нить Хунем процессором и отечественным процессором - будет в пользу отечественного ... без вариантов.

     
     
  • 8.101, Аноним (-), 11:50, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне похрен на секретарей, приемных и мэров, у меня есть немного более интересные... текст свёрнут, показать
     
  • 4.88, ыы (?), 11:17, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажете где берут низкие рублевые зарплаты 1С-никам, или батарею эту... а то правка конфигураций СТОЛЬКО бабла стоит...
     
  • 3.64, Аноним (63), 08:42, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет. Отлично было бы:
    > Новейший процессор Эльбрус100500 на 1нм тех процессе поддерживается отечественной БерезкаОС,
    > базирующейся на микроядре Протон, при помрщи отечественного ЯП Патриот.

    Но только в эту пору прекрасную...

     

  • 1.4, Аноним (5), 22:37, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интелу с его устаревшей и закрытой архитектурой скоро придет конец. И не ясно что можно тут сделать.
     
     
  • 2.13, Timoteo Cirkla (ok), 23:00, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего хорошего не сулит. Сейчас человек может может в одну машину засунуть компоненты от разных вендоров. Потом взять другую материнку, уже под AMD (если предыдущая была под штеуд) и зсунуть туда ровно ту же память, те же SSD/HDD, ту же видяшку, абсолютно любую периферию. И оси будут те же - ровно те же сборки винды или дистрибутивы линукса под  любое х86 железо. А вот с появлением разных ARM-чипов от разных производителей, не факт, что эта свобода останется.
     
     
  • 3.16, a_kusb (ok), 23:02, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны хотелось бы некую стандартизацию для Риск В. А с другой - это же штука для встройки.
     
     
  • 4.61, Онаним. (?), 08:36, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой нафиг стандартизации смысл ждать от железа, жизненный цикл которого год-два-три.
    Тот же ARM.
     
     
  • 5.74, Аноним (74), 09:37, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо больше? Olimex делает платки на allwinner с более другим циклом. На D1 вероятно тоже скоро выкатят что-то. Некоторые их платы уже лет 10 производятся. По заявкам индустриальных и тому подобных эмбедовочных кастомеров. Конечно это чуть дороже $17 - но не так уж и сильно.
     
  • 5.78, YetAnotherOnanym (ok), 10:47, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, именно для такого железа нужна стандартизация, чтобы каждые два-три года не делать лишнюю работу ни вендору, ни потребителю.
     
     
  • 6.79, Онаним. (?), 10:51, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этом железе ни вендор, ни потребитель не затачиваются на длинный цикл жизни.
    Купил хламоми, поюзал, выбросил. Произвёл очередной хлам, втюхал, выбросил.
     
     
  • 7.90, YetAnotherOnanym (ok), 11:21, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в маня-мирке тяп-ляп девелоперов. А в реальном мире с точностью до наоборот - поставил, настроил, отладил, пользуешься.
     
  • 4.67, Аноним (-), 08:50, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С одной стороны хотелось бы некую стандартизацию для Риск В. А с
    > другой - это же штука для встройки.

    Соскучился по вечно глюкавым UEFI, ACPI и прочим прелестям, проверенным производителем только под вендой, а вы там, дескать, ипитесь как хотите с вендорскими фирмвареблобами?

     
     
  • 5.80, Онаним. (?), 10:53, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее, ты можешь винду или линухи запустить почти на любом x86 за последние 20 лет без пересборки, и даже большинство оборудования подхватится. А вот с тем же армом тебя ждут весёлые пляски с бубном на каждой отдельной железке.
     
     
  • 6.94, Аноним (94), 11:36, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тем не менее, ты можешь винду или линухи запустить почти на любом
    > x86 за последние 20 лет без пересборки, и даже большинство оборудования
    > подхватится. А вот с тем же армом тебя ждут весёлые пляски
    > с бубном на каждой отдельной железке.

    А я не обломлюсь поплясать, если я в результате могу взять железку за 17 баксов, размером с кредитку, которую павербанк за штукарь может чуть не неделю кормить электричеством. Видишь ли, я на этом фоне по сравнению с тобой и твоим x86 - почти как sci-fi выгляжу.

    Ты свои x86 гробы во многие "мои" задачи вообще ставить не станешь и вместо этого будешь либо щеголять голым задом, либо продашься с всеми потрохами какому-нибудь гуглоамазону или кто там тебе "счастье" обеспечив, заодно сделав дойной коровой и нелохом, "just because they can".

     
  • 3.85, ыы (?), 11:09, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >может в одну машину засунуть компоненты от разных вендоров

    Разумеется можете. Как это потом будет работать - вопрос другой :)

     
  • 2.15, a_kusb (ok), 23:01, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А openX86 вы пользовались бы? (При поддержке IBM, Microsoft, правительств Бразилии и Парагвая)
     
     
  • 3.81, Онаним. (?), 10:55, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой нафиг openX86... На поддержание современных архитектур x86 нужно столько ресурсов, что даже если лютые энтузиасты всеми тремя десятыми классами каждой среднеобразовательной школы района соберутся - сил не хватит.
     
  • 2.54, Бывалый смузихлёб (?), 07:16, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интел давно и много вкладывается не только в процы для компов
     
     
  • 3.75, Аноним (74), 09:40, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интел давно и много вкладывается не только в процы для компов

    При том у них стабильно получается хрень, начиная с TabletPC еще приснопамятного. Сколько ему лет? 15? 20? Наверное все уже со счета сбились. Они SiFive с горя купить пытались, но, кажется, не срослось. Да и смысл, там уже конкурентов легион и никакого этакого преимущества это не даст уже, момент упущен.

     
  • 2.97, Аноним (96), 11:38, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в твоих влажных фантазиях.
     

  • 1.28, Аноним (28), 23:48, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дайте ссылку куда такуб плату втыкать?
     
     
  • 2.31, Аноним (28), 23:50, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам нашел Lichee RV Dock  назывется.
     

  • 1.49, Аноним (49), 01:25, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот так, китайский процессор есть в продаже за копейки, а Байкалов как не было, так и нет.
     
     
  • 2.68, Аноним (-), 08:56, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот так, китайский процессор есть в продаже за копейки, а Байкалов как
    > не было, так и нет.

    Ну вот так, allwinner - обычный комерс с нормальным капиталистическим управлением, а не очередные присоски к бюджету.

     
     
  • 3.87, ыы (?), 11:13, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что конкретно вам помешало за последние 35 лет создать "обычный комерс с нормальным капиталистическим управлением, а не очередные присоски к бюджету." ?
     
     
  • 4.98, Аноним (94), 11:41, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что конкретно вам помешало за последние 35 лет создать "обычный комерс с
    > нормальным капиталистическим управлением, а не очередные присоски к бюджету." ?

    Такие как вы. Но это, к счастью, для меня уже в прошлом и вот теперь для меня пожалуй все ограничено только скиллами, идеями да накоплением капитала на разные затеи. Просто я свалил от вас подальше. Пилите свои брусья и прочие воняющие совком проекты сами.

     

  • 1.52, Аноним (52), 06:29, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Купил плату и док. Опеннет получит процент?
     
  • 1.55, Бывалый смузихлёб (?), 07:27, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что с этим делать ?
    Ядер мало и слабых, графическая система скорее формальная
    Памяти мало
    Аналоговой периферии мало

    Даже ещё большее ненужно чем малина

     
     
  • 2.57, Советский инженер (?), 08:01, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я что-то запамятовал, а какая аналоговая переферия имеется на распбери пи?
    ШИМ чтоли?
     
  • 2.69, Аноним (69), 09:15, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чегонить мелкое управляющее с линухом например Или на стыке технологий, около... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.58, Аноним (58), 08:03, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ubuntu... с одноядерным CPU... 512MB ОЗУ

    Не, ну, это не Windows 10/11, конечно, но...
    У них там не только травку легализовали?
    Синтетика какая-то и правоохранители не успевают обновлять списки запрещённых веществ?
    За дело взялась команда в Нидерландах?
    Оказалось, внезапно, что каждый разраб на самом деле потомок коренных американцев и потому обязан участвовать в кислотной тусов... эээ... в магических ритуалах?
    Половина разрабов GNOME и все манагеры в травматологии, а оставшиеся, в креслах-ката... эээ... загорелись  энтузиазмом и спешно, но добротно, оптимизируют GNOME?
    Я всё ещё сплю?

     
     
  • 2.62, Аноним (62), 08:41, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема? Вот у меня 64 битная система со всеми системными демонами и ядро с кучей железа потребляют 50мб, +50мб видеодрайвер. Этого уже достаточно для полноценной работы и решения любых задач.
     
     
  • 3.71, Аноним (69), 09:23, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чём проблема? Вот у меня 64 битная система со всеми
    > системными демонами и ядро с кучей железа потребляют 50мб, +50мб видеодрайвер.
    > Этого уже достаточно для полноценной работы и решения любых задач.

    Та мелкота сможет довольно много. Особенное если не вебмакачить совсем уж внаглую.

     
  • 2.70, Аноним (69), 09:18, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У них там не только травку легализовали?

    У китайцев то? Ну, приехайте да проверьте, они введут вас курс дела в своем стиле :)

    > За дело взялась команда в Нидерландах?

    Allwinner в китае, да и Lichee* тоже вроде китайцы делают. А то что убунта стремится к майнстриму ни для кого не секрет. Дешевая и массовая железка в этом им помощник.

    > Оказалось, внезапно, что каждый разраб на самом деле потомок коренных американцев

    Даже китайцы? Интересно, они в курсе?

     

  • 1.76, Аноним (76), 10:04, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же наверно можно целые фермы делать из них, и диск nbd подключать. Как у Scaleway были ARM машинки.
    Ядро собирать какое-то минималистичное под них и вуаля.
     
     
  • 2.93, ыы (?), 11:29, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "и вуаля" ...  что?

    Развейте мысль.  "целые фермы" можно делать из чего угодно. Дальше то что?

     

  • 1.86, Аноним (86), 11:10, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Инженеры из компании Canonical ведут работу по добавлению в выпуск Ubuntu 22.10 поддержки

    продукции государства, печально известного тотальным шпионажем за пользователями её продукции с помощью бэкдоров.

     
     
  • 2.99, Аноним (-), 11:45, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чему там в этой штуке шпионить так уж? Особенно если его поднять опенсорсным бутлоадером и майнлайновым кернелом, что уже реализуемо? Китайцы типа allwinner довольно простые ребята и не имеют ресурсов на кодинг крутых бэкдоров типа intel ME, у них нет лишних 100500 миллиардов капитала пострадать фигней немного, их рыночек расплющит если они это попытаются.
     

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