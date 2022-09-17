В Ubuntu 22.10 намерены обеспечить поддержку дешёвой RISC-V платы Sipeed LicheeRV

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|2.2, ыы (?), 22:34, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а Ubuntu 22.10 на озу 512 мб сколько свопа надо отрезать?
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|3.32, Аноним (32), 23:52, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не знаю. С 5.19 Kernel от убунты даже не запускается c 512 мегабайтами и ниже перационная система, падкачки много, проверил в виртуализации. Kernel пишет ошибку. Думаю также и с kernel ниже, а с какго номера kernel надо больше 512 мегабайт не знаю. PC 64бит.
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|4.34, Аноним (32), 23:59, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Похоже для PC 64 бит для запуска опер. системы подкачка не какой роли не играет. Я тоже подумал подкачки много проверим как будет работаь с 128, 256 мбайтами памяти. А не как, не стартует операционная система, ядро пишет ошибку. Поднял до 512 мегабайт тоже не стартует дальше проверять не стал.
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|5.38, Аноним (38), 00:11, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во как! Линукс ядру уже и 512 мб не хватает!
А когда-то 512кб хватало всем. Даже иикрософту.
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|6.41, Аноним (32), 00:16, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если это не искуственное ограничение вроде нет смысла запускать с таким количеством памяти всё равно нормально опер системой не попользуешся. Gparted iso последний с 384 мбайтами стартует номер ядра какое у него не знаю не смотрел.
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|7.42, Аноним (32), 00:18, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стартует. Запускается нормально. Надо перепроверить тоже так с гпартед делал или впрошлом году или два года назад.
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|7.45, Аноним (32), 00:27, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Логично в принципе если так с мате у меня ~500 мб после включения пк занято.
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|4.36, Аноним (32), 00:07, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это я первый раз давно проверял лет несколько назад. А с 5.19 естествено в этом году.
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|4.63, Аноним (63), 08:41, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю. С 5.19 Kernel от убунты даже не запускается c 512 мегабайтами и ниже
Какую еще ошибку?
> номера kernel надо больше 512 мегабайт не знаю. PC 64бит.
Иррелевантно относительно ARM/RISCV/etc.
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|3.59, Онаним. (?), 08:33, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая, что это RISC, я не уверен что в эти 512 метров кроме ядра что-то вообще влезет...
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|4.65, Аноним (63), 08:44, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Учитывая, что это RISC, я не уверен что в эти 512 метров
> кроме ядра что-то вообще влезет...
Ядро у RISCV сильно менее жирное чем x86, внезапно. Там нет таких наслоений легаси, ACPI и кучи субвариантов железа. Как минимум пока.
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|5.82, Онаним. (?), 10:56, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ядро у RISCV сильно менее жирное чем x86, внезапно.
Зато поток команд о-3.14-ненно более жирный чуть более, чем везде, внезапно.
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|6.89, Аноним (89), 11:19, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зато поток команд о-3.14-ненно более жирный чуть более, чем везде, внезапно.
Внезапно, поток команд у него вполне культурный. Видимо архитектура была достаточно проста и удачна для оптимизаторов компилеров и они довольно быстро смогли в годный код.
И с чисто практической точки зрения кернелы под вон то весьма умеренные и не идут ни в какое сравнение с x86, особенно дистрибными, где сотни всякой куиты которая на сабже и его аналогах никогда не будет - а потому и не билдуется, очень радикально снижая число инструкций. Да и легаси оно обрасти не успело, так что костыли на все взбрыки доисторических мамонтов там отсутствуют как класс.
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|2.3, Аноним (3), 22:35, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Нет. Отлично было бы:
Новейший процессор Эльбрус100500 на 1нм тех процессе поддерживается отечественной БерезкаОС, базирующейся на микроядре Протон, при помрщи отечественного ЯП Патриот.
Вот это новость. А это все так...
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|3.9, Аноним (9), 22:48, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати по отечественному яп. Можно назвать и полиглот, например. Сокращенно просто П. Ну, как Си:)
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|4.17, a_kusb (ok), 23:03, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кстати по отечественному яп. Можно назвать и полиглот, например. Сокращенно просто П.
> Ну, как Си:)
Патриотический Си.
П-Си.
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|3.11, a_kusb (ok), 22:59, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отечественного ЯП Патриот
Довольно плохое название. Судя по названию - будет выполнять указания Роскомнадзора по запрещённым динамическим библиотекам и неподписанному ФСБ программному обеспечению.
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|4.19, Аноним (19), 23:12, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коллеги это драфт. Предлагайте варианты! Писи чот не заходит имхо.
Вот П так четко, конкретно.
Если Вы либерал и патриотизм Вам не в радость, ну полиглот то чем не угодил?
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|6.26, Аноним (-), 23:40, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот горыныч цпу имхо огононь! Снапдракон нервно курит. Годится!
А вот матрешка как-то аляповато что-ли. Матрешкой можно механизм изоляции приложений назвать, например.
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|7.91, Аноним (89), 11:21, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Матрешка уже занята видеоконтейнерами, вы их программировать собрались? В принципе это вариант EBML, но это скорее язык "разметки" нежели "программирования" если можно так сказать.
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|6.37, Аноним (38), 00:09, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По названию для ЯП что думаете?
Ну водка/балалайка имхо точно не. Полиглот?
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|3.18, анонна (?), 23:11, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот не любите вы отечественное)) к себе родному так же относитесь?
а по факту неплохо иметь язык программирования основанный на лексике твоего языка, но проблема только в том , кто сделает и как. тут бы придумать хорошие сокращения слов ибо русский язык многословный и многобуквенный. тут сложнее чем с романо-германской группой языков. они не являются флективными и они значительно проще.
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|4.77, n00by (ok), 10:28, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вот не любите вы отечественное)) к себе родному так же относитесь?
Это тут орудует шайка «каконiчного Легиона», как он сам про себя заявил.
Кто не в курсе, первый известный из письменных источников случай - «имя мне Легион» - это когда крендель жил в гробах, а в голове у него бесилось тысяча чертей.
> а по факту неплохо иметь язык программирования основанный на лексике твоего языка,
> но проблема только в том , кто сделает и как. тут
> бы придумать хорошие сокращения слов ибо русский язык многословный и многобуквенный.
> тут сложнее чем с романо-германской группой языков. они не являются флективными
> и они значительно проще.
Язык программирования не обязан быть основан на лексике. Например, Рефал, которому более полувека - это знаки препинания. Именовать функции и переменные можно по своему разумению, главное, что бы в реализации была поддержка Уникода.
*Задаётся нужный набор цифр-символов,
*основание системы счисление - длина этого набора:
всецифры = "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F";
* Вычисление факториала
факториал {
(.разряды) = <факториал (.разряды) <всецифры>>;
(?цифрануль) ?цифрануль ?цифраодин .остальные = (?цифраодин);
(.разряды) .всецифры =
<перемножитьчисла
(.разряды)
<факториал <предыдущеечисло (.разряды)>>>;
}
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|3.50, Ivan_83 (ok), 02:26, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ваш эльбрус не нужен даже с доплатой: абсолютно бесполезное знание в мире, сидеть потом с этим на низкой рублёвой оплате без вариантов, как 1С сидят прикованные к батарее.
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|4.56, Аноним (56), 07:33, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну они, 1с Ники, как героиновые наркоманы-сделали свой выбор. Многие конторы слазят с этого и кормовая база уменьшается-может кто и успеет соскочить
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|5.83, ыы (?), 10:57, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во тебя штырит... :) Где ты такими тяжелыми наркотиками затариваешся?
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|4.72, Аноним (72), 09:30, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ваш эльбрус не нужен даже с доплатой: абсолютно бесполезное знание в мире,
> сидеть потом с этим на низкой рублёвой оплате без вариантов, как
> 1С сидят прикованные к батарее.
Да и чисто технически на вон той плате по крайней мере можно использовать обычный GCC и даже худо-бедно майнлайновый кернел уже взлетит. Да и за ценник 1 бруса можно самосвал личей накупить.
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|5.84, ыы (?), 11:01, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом у всех накупленных (не у отдельного экземпляра партии а у каждого кристалла отдельно) - проверяете соответствие схемы и микрокода с опубликованным открыто материалом..
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|6.92, Аноним (89), 11:26, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А потом у всех накупленных (не у отдельного экземпляра партии а у
> каждого кристалла отдельно) - проверяете соответствие схемы и микрокода
У большинства RISCV нет никакого микрокода. Примитивность спеков позволяет и без этого.
А если параноя долбит - на гитхабе более 9000 сорцов ядер RISCV есть. Можно самому в FPGA залить например. А при сереьезном настрое и свой ASIC сделать в конце концов.
> с опубликованным открыто материалом..
У бруса вообще проприетарное вроде бы все что может быть пропреитарным. От NDA на набор команд и спеки до проприетарного тулчейна, системных фирмварей и чего там еще. Впрочем 99.9(9)% никаких проблем не испытает, просто потому что не смогут или не захотят купить это - а остальное при этом не так уж и важно.
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|7.95, ыы (?), 11:37, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и рисуется картина "секретарь приемной мэра заливает 9000 спеков RISCV в FPGA чтобы распечатать документ".
Уважаемый, все это бред. Выбор между испеченным Ляо или Мао,или каким нить Хунем процессором и отечественным процессором - будет в пользу отечественного ... без вариантов.
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|4.88, ыы (?), 11:17, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покажете где берут низкие рублевые зарплаты 1С-никам, или батарею эту... а то правка конфигураций СТОЛЬКО бабла стоит...
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|3.64, Аноним (63), 08:42, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет. Отлично было бы:
> Новейший процессор Эльбрус100500 на 1нм тех процессе поддерживается отечественной БерезкаОС,
> базирующейся на микроядре Протон, при помрщи отечественного ЯП Патриот.
Но только в эту пору прекрасную...
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|1.4, Аноним (5), 22:37, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интелу с его устаревшей и закрытой архитектурой скоро придет конец. И не ясно что можно тут сделать.
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|2.13, Timoteo Cirkla (ok), 23:00, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничего хорошего не сулит. Сейчас человек может может в одну машину засунуть компоненты от разных вендоров. Потом взять другую материнку, уже под AMD (если предыдущая была под штеуд) и зсунуть туда ровно ту же память, те же SSD/HDD, ту же видяшку, абсолютно любую периферию. И оси будут те же - ровно те же сборки винды или дистрибутивы линукса под любое х86 железо. А вот с появлением разных ARM-чипов от разных производителей, не факт, что эта свобода останется.
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|3.16, a_kusb (ok), 23:02, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С одной стороны хотелось бы некую стандартизацию для Риск В. А с другой - это же штука для встройки.
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|4.61, Онаним. (?), 08:36, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой нафиг стандартизации смысл ждать от железа, жизненный цикл которого год-два-три.
Тот же ARM.
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|5.74, Аноним (74), 09:37, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо больше? Olimex делает платки на allwinner с более другим циклом. На D1 вероятно тоже скоро выкатят что-то. Некоторые их платы уже лет 10 производятся. По заявкам индустриальных и тому подобных эмбедовочных кастомеров. Конечно это чуть дороже $17 - но не так уж и сильно.
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|5.78, YetAnotherOnanym (ok), 10:47, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то, именно для такого железа нужна стандартизация, чтобы каждые два-три года не делать лишнюю работу ни вендору, ни потребителю.
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|6.79, Онаним. (?), 10:51, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На этом железе ни вендор, ни потребитель не затачиваются на длинный цикл жизни.
Купил хламоми, поюзал, выбросил. Произвёл очередной хлам, втюхал, выбросил.
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|7.90, YetAnotherOnanym (ok), 11:21, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это в маня-мирке тяп-ляп девелоперов. А в реальном мире с точностью до наоборот - поставил, настроил, отладил, пользуешься.
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|4.67, Аноним (-), 08:50, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С одной стороны хотелось бы некую стандартизацию для Риск В. А с
> другой - это же штука для встройки.
Соскучился по вечно глюкавым UEFI, ACPI и прочим прелестям, проверенным производителем только под вендой, а вы там, дескать, ипитесь как хотите с вендорскими фирмвареблобами?
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|5.80, Онаним. (?), 10:53, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем не менее, ты можешь винду или линухи запустить почти на любом x86 за последние 20 лет без пересборки, и даже большинство оборудования подхватится. А вот с тем же армом тебя ждут весёлые пляски с бубном на каждой отдельной железке.
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|6.94, Аноним (94), 11:36, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тем не менее, ты можешь винду или линухи запустить почти на любом
> x86 за последние 20 лет без пересборки, и даже большинство оборудования
> подхватится. А вот с тем же армом тебя ждут весёлые пляски
> с бубном на каждой отдельной железке.
А я не обломлюсь поплясать, если я в результате могу взять железку за 17 баксов, размером с кредитку, которую павербанк за штукарь может чуть не неделю кормить электричеством. Видишь ли, я на этом фоне по сравнению с тобой и твоим x86 - почти как sci-fi выгляжу.
Ты свои x86 гробы во многие "мои" задачи вообще ставить не станешь и вместо этого будешь либо щеголять голым задом, либо продашься с всеми потрохами какому-нибудь гуглоамазону или кто там тебе "счастье" обеспечив, заодно сделав дойной коровой и нелохом, "just because they can".
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|3.85, ыы (?), 11:09, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>может в одну машину засунуть компоненты от разных вендоров
Разумеется можете. Как это потом будет работать - вопрос другой :)
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|2.15, a_kusb (ok), 23:01, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А openX86 вы пользовались бы? (При поддержке IBM, Microsoft, правительств Бразилии и Парагвая)
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|3.81, Онаним. (?), 10:55, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой нафиг openX86... На поддержание современных архитектур x86 нужно столько ресурсов, что даже если лютые энтузиасты всеми тремя десятыми классами каждой среднеобразовательной школы района соберутся - сил не хватит.
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|3.75, Аноним (74), 09:40, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интел давно и много вкладывается не только в процы для компов
При том у них стабильно получается хрень, начиная с TabletPC еще приснопамятного. Сколько ему лет? 15? 20? Наверное все уже со счета сбились. Они SiFive с горя купить пытались, но, кажется, не срослось. Да и смысл, там уже конкурентов легион и никакого этакого преимущества это не даст уже, момент упущен.
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|1.49, Аноним (49), 01:25, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот так, китайский процессор есть в продаже за копейки, а Байкалов как не было, так и нет.
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|2.68, Аноним (-), 08:56, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот так, китайский процессор есть в продаже за копейки, а Байкалов как
> не было, так и нет.
Ну вот так, allwinner - обычный комерс с нормальным капиталистическим управлением, а не очередные присоски к бюджету.
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|3.87, ыы (?), 11:13, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что конкретно вам помешало за последние 35 лет создать "обычный комерс с нормальным капиталистическим управлением, а не очередные присоски к бюджету." ?
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|4.98, Аноним (94), 11:41, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что конкретно вам помешало за последние 35 лет создать "обычный комерс с
> нормальным капиталистическим управлением, а не очередные присоски к бюджету." ?
Такие как вы. Но это, к счастью, для меня уже в прошлом и вот теперь для меня пожалуй все ограничено только скиллами, идеями да накоплением капитала на разные затеи. Просто я свалил от вас подальше. Пилите свои брусья и прочие воняющие совком проекты сами.
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|1.55, Бывалый смузихлёб (?), 07:27, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И что с этим делать ?
Ядер мало и слабых, графическая система скорее формальная
Памяти мало
Аналоговой периферии мало
Даже ещё большее ненужно чем малина
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|2.69, Аноним (69), 09:15, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А чегонить мелкое управляющее с линухом например Или на стыке технологий, около... большой текст свёрнут, показать
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|1.58, Аноним (58), 08:03, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Ubuntu... с одноядерным CPU... 512MB ОЗУ
Не, ну, это не Windows 10/11, конечно, но...
У них там не только травку легализовали?
Синтетика какая-то и правоохранители не успевают обновлять списки запрещённых веществ?
За дело взялась команда в Нидерландах?
Оказалось, внезапно, что каждый разраб на самом деле потомок коренных американцев и потому обязан участвовать в кислотной тусов... эээ... в магических ритуалах?
Половина разрабов GNOME и все манагеры в травматологии, а оставшиеся, в креслах-ката... эээ... загорелись энтузиазмом и спешно, но добротно, оптимизируют GNOME?
Я всё ещё сплю?
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|2.62, Аноним (62), 08:41, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чём проблема? Вот у меня 64 битная система со всеми системными демонами и ядро с кучей железа потребляют 50мб, +50мб видеодрайвер. Этого уже достаточно для полноценной работы и решения любых задач.
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|3.71, Аноним (69), 09:23, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в чём проблема? Вот у меня 64 битная система со всеми
> системными демонами и ядро с кучей железа потребляют 50мб, +50мб видеодрайвер.
> Этого уже достаточно для полноценной работы и решения любых задач.
Та мелкота сможет довольно много. Особенное если не вебмакачить совсем уж внаглую.
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|2.70, Аноним (69), 09:18, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У них там не только травку легализовали?
У китайцев то? Ну, приехайте да проверьте, они введут вас курс дела в своем стиле :)
> За дело взялась команда в Нидерландах?
Allwinner в китае, да и Lichee* тоже вроде китайцы делают. А то что убунта стремится к майнстриму ни для кого не секрет. Дешевая и массовая железка в этом им помощник.
> Оказалось, внезапно, что каждый разраб на самом деле потомок коренных американцев
Даже китайцы? Интересно, они в курсе?
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|1.76, Аноним (76), 10:04, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это же наверно можно целые фермы делать из них, и диск nbd подключать. Как у Scaleway были ARM машинки.
Ядро собирать какое-то минималистичное под них и вуаля.
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|2.93, ыы (?), 11:29, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"и вуаля" ... что?
Развейте мысль. "целые фермы" можно делать из чего угодно. Дальше то что?
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|1.86, Аноним (86), 11:10, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Инженеры из компании Canonical ведут работу по добавлению в выпуск Ubuntu 22.10 поддержки
продукции государства, печально известного тотальным шпионажем за пользователями её продукции с помощью бэкдоров.
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|2.99, Аноним (-), 11:45, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чему там в этой штуке шпионить так уж? Особенно если его поднять опенсорсным бутлоадером и майнлайновым кернелом, что уже реализуемо? Китайцы типа allwinner довольно простые ребята и не имеют ресурсов на кодинг крутых бэкдоров типа intel ME, у них нет лишних 100500 миллиардов капитала пострадать фигней немного, их рыночек расплющит если они это попытаются.
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