В Ubuntu 22.10 намерены обеспечить поддержку дешёвой RISC-V платы Sipeed LicheeRV

2.13 , Timoteo Cirkla ( ok ), 23:00, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ничего хорошего не сулит. Сейчас человек может может в одну машину засунуть компоненты от разных вендоров. Потом взять другую материнку, уже под AMD (если предыдущая была под штеуд) и зсунуть туда ровно ту же память, те же SSD/HDD, ту же видяшку, абсолютно любую периферию. И оси будут те же - ровно те же сборки винды или дистрибутивы линукса под любое х86 железо. А вот с появлением разных ARM-чипов от разных производителей, не факт, что эта свобода останется.

3.16 , a_kusb ( ok ), 23:02, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С одной стороны хотелось бы некую стандартизацию для Риск В. А с другой - это же штука для встройки.

4.61 , Онаним. ( ? ), 08:36, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой нафиг стандартизации смысл ждать от железа, жизненный цикл которого год-два-три.

Тот же ARM.

5.74 , Аноним ( 74 ), 09:37, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо больше? Olimex делает платки на allwinner с более другим циклом. На D1 вероятно тоже скоро выкатят что-то. Некоторые их платы уже лет 10 производятся. По заявкам индустриальных и тому подобных эмбедовочных кастомеров. Конечно это чуть дороже $17 - но не так уж и сильно.

5.78 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:47, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то, именно для такого железа нужна стандартизация, чтобы каждые два-три года не делать лишнюю работу ни вендору, ни потребителю.

6.79 , Онаним. ( ? ), 10:51, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На этом железе ни вендор, ни потребитель не затачиваются на длинный цикл жизни.

Купил хламоми, поюзал, выбросил. Произвёл очередной хлам, втюхал, выбросил.

7.90 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:21, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это в маня-мирке тяп-ляп девелоперов. А в реальном мире с точностью до наоборот - поставил, настроил, отладил, пользуешься.

4.67 , Аноним ( - ), 08:50, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С одной стороны хотелось бы некую стандартизацию для Риск В. А с

> другой - это же штука для встройки. Соскучился по вечно глюкавым UEFI, ACPI и прочим прелестям, проверенным производителем только под вендой, а вы там, дескать, ипитесь как хотите с вендорскими фирмвареблобами?

5.80 , Онаним. ( ? ), 10:53, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем не менее, ты можешь винду или линухи запустить почти на любом x86 за последние 20 лет без пересборки, и даже большинство оборудования подхватится. А вот с тем же армом тебя ждут весёлые пляски с бубном на каждой отдельной железке.

6.94 , Аноним ( 94 ), 11:36, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тем не менее, ты можешь винду или линухи запустить почти на любом

> x86 за последние 20 лет без пересборки, и даже большинство оборудования

> подхватится. А вот с тем же армом тебя ждут весёлые пляски

> с бубном на каждой отдельной железке. А я не обломлюсь поплясать, если я в результате могу взять железку за 17 баксов, размером с кредитку, которую павербанк за штукарь может чуть не неделю кормить электричеством. Видишь ли, я на этом фоне по сравнению с тобой и твоим x86 - почти как sci-fi выгляжу. Ты свои x86 гробы во многие "мои" задачи вообще ставить не станешь и вместо этого будешь либо щеголять голым задом, либо продашься с всеми потрохами какому-нибудь гуглоамазону или кто там тебе "счастье" обеспечив, заодно сделав дойной коровой и нелохом, "just because they can".

3.85 , ыы ( ? ), 11:09, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >может в одну машину засунуть компоненты от разных вендоров Разумеется можете. Как это потом будет работать - вопрос другой :)

2.15 , a_kusb ( ok ), 23:01, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А openX86 вы пользовались бы? (При поддержке IBM, Microsoft, правительств Бразилии и Парагвая)

3.81 , Онаним. ( ? ), 10:55, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой нафиг openX86... На поддержание современных архитектур x86 нужно столько ресурсов, что даже если лютые энтузиасты всеми тремя десятыми классами каждой среднеобразовательной школы района соберутся - сил не хватит.

2.54 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 07:16, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интел давно и много вкладывается не только в процы для компов

3.75 , Аноним ( 74 ), 09:40, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интел давно и много вкладывается не только в процы для компов При том у них стабильно получается хрень, начиная с TabletPC еще приснопамятного. Сколько ему лет? 15? 20? Наверное все уже со счета сбились. Они SiFive с горя купить пытались, но, кажется, не срослось. Да и смысл, там уже конкурентов легион и никакого этакого преимущества это не даст уже, момент упущен.

2.97 , Аноним ( 96 ), 11:38, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только в твоих влажных фантазиях.