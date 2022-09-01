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Выпуск Ubuntu 20.04.5 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

01.09.2022 22:23

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 20.04.5 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 20.04.5 LTS, Kubuntu 20.04.5 LTS, Ubuntu MATE 20.04.5 LTS, Ubuntu Studio 20.04.5 LTS, Lubuntu 20.04.5 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.5 LTS и Xubuntu 20.04.5 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 22.04:

  • Предложены пакеты с ядром Linux версии 5.15 (в Ubuntu 20.04 используется ядро 5.4, в 20.04.4 дополнительно предлагалось ядро 5.13).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 22.0, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 22.04. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии пакетов ceph 15.2.16, PostgreSQL 12.10, ubuntu-advantage-tools 27.10, openvswitch 2.13.8, modemmanager 1.18, cloud-init 22.2, snapd 2.55.5.

В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 20.04.5 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в этом выпуске ядро Linux 5.13 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 20.04.5, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 22.04. Изначально поставляемое базовое ядро 5.4 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 5.4 следует выполнить команду: 


    sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: 


   sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-20.04



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Релиз Ubuntu 22.04.1 LTS
  3. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 22
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  5. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57714-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:37, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кто и зачем сидит на старом дектопе?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:44, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Старым он станет через три года.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:20, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Решил я тут перейти с mint/Cinnamon на Kubuntu/KDE, т.к. Cinnamon достал своим куцым функционалом. Так оказалось, если изменить на рабочем столе дефолтное выравнивание значков слева направо на сверху вниз, то при перезагрузке значки рандомно разбрасывают по рабочему столу. Почитал форумы - об этой проблеме известно годы.
    Linux никогда не станет чем то большим для пользователей, чем любительская поделка, доделываемая любителями из серверной ОС, которую, в свою очередь, делают крупные корпорации для своих корпоративных серверных нужд
     
     
  • 2.4, Ананям (?), 23:29, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свобода ценнее каких-то там иконок на рабочем столе!
     
  • 2.5, Твой Господин (?), 23:32, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Так где твой багрепорт, c*чка? Пока от тебя одно нытье... Всыпать бы тебе как следует.
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:33, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Линукс - самая распространенная ОС на планете, а ты про любительскую поделку что-то мямлишь
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:45, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В винде вообще нет горизонтального выравнивания значков, а при смене разрешений там все сползает. Любительская поделка, скоро так всех клиентов растеряют.
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:35, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда пробовал настроить КДЕ ловил баг кто классическое меню расстягивался на весь экран. НА разных дистрибутивах. Баг репорт я слать не буду. В этом смысле Trinity TDE  лучше настраивается.
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:55, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куча народу омнамнирует на панели запуска всякие и доки, а вы тут со значками на рабочем столе...
     

  • 1.8, Аноним (-), 23:52, 01/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    NV вычёркиваем. Прошла информация запрещены поставки NV в Китай и РФ.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 23:56, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наступил тот самый моменn попробовать GPU от Intel.
     
  • 2.11, Аноним (-), 00:35, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро тебе придется выбирать между самыми подвальными из китайских ARM (остальные побоятся вторичных санкций), очереди на 15 лет за эльбрусом и дырки от бублика, имхо.
     
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