Релиз Ubuntu 22.04.1 LTS

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|1.1, Аноним (1), 20:24, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Позвольте, но ведь это единственный нормальный дистрибутив Линукс для всего.
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|2.8, ответ (?), 20:50, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ней snap и другие гномы. Про systemd и flatpak не упоминаю.
Более-менее нормальный дистрибутив для обычных людей — Linux Mint или Manjaro. Остальное есть закосы малолетних максималистов.
А кому нужен именно GNU/Linux, те знают, что есть и как сделать чтоб всё работало. Но это не для обывателей этого сайта.
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|3.13, Аноним (13), 21:02, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Обычным людям плевать на копошение вокруг systemd, snap и flatpak.
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|6.50, Аноним (50), 23:01, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В целом - согласен.
Но термин "нормальный" - явно требует уточнения )
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|3.47, Аноним (47), 23:00, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Snap можешь не использовать или удалить, если ты линуксоидсоид, но в нем свежие пакеты приложений всегда.
Что не так с гномом?
Те, кто говорят, что там всё прибито гвоздями просто не умеют этим пользоваться, там всё прекрасно костамизируеться
Что не так с systemd?
Flatpak в убунте не стоит по умолчанию.
> Linux Mint
Ты ещё ZverCD предложи
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|3.57, Аноним (57), 01:08, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Linux Mint
На Дебиане нынче много школоты, да, согласен
> Manjaro
Тоже очень интересное поделие, в нем НЕ ломается вся система при попытке установки драйверов Nvidia по инструкции на вики. И вообще, настолько хороший дистрибутив, что все Арчеводы переходят на него, а не наоборот кроют матом
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|2.35, Аноним (35), 21:46, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чем нормальный? Ставил его, по сути тот же Debian только поновее программы да ещё всё что можно заранее установлено, даже если тебе это не надо вроде WPA_Supplicant и CUPS, из-за чего система долго грузится и жрёт память.
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|2.58, Аноним (57), 01:11, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая разница, какой дистрибутив использовать? Преподносите убунту так, будто остальное нельзя использовать. Главное - не быть совсем отчаянным и не использовать какой-нибудь там Манжаро. А так, в конце концов Линукс есть Линукс. Нынче со всей унификацией (systemd, wayland, flatpak, pipewire, etc) все бинарные дистрибутивы представляют из себя +- одно и то же.
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|2.18, kotpilot (ok), 21:14, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда не понимал луддитов, которые ноют, что у них обои скучные. Любая программа для автоматической смены обоев и поиск в торренте в духе best wallpapers of the world и тысячи и тысячи лучших обоин на ваших экранах хоть каждые пять минут
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|2.37, Аноним (40), 22:35, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие ещё обои на сервере? Может ты ещё и видео на смотришь в рабочее время?
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|1.9, ответ (?), 20:50, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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В ней snap. Про systemd и flatpak промолчу.
Более-менее нормальный дистрибутив для обычных людей — Linux Mint или Manjaro. Остальное есть закосы малолетних максималистов.
А кому нужен именно GNU/Linux, те знают, что есть и как сделать чтоб всё работало. Но это не для обывателей этого сайта.
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|3.41, ответ (?), 22:39, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде там elogind, но не суть.
Меня интересует до сих пор, на кой делать в snap и прочем тот же Firefox, который легко запускается из тарболла? Ну вот просто, в той же Ubuntu запустится, т. к. все зависимости "из коробки". Да и в голом Arch c иксами запустится, по-крайней мере после установки нескольких пакетов в дополнении к иксам. Это заговор и лазейка? Или фетишизм кодинга в VS Code ради самого процесса набирания текстов?
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|5.44, ответ (?), 22:44, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здесь только одно — виндузятники набежали в линукс кодить в последние лет 10. Заметил не сразу, но Поттеринга запомнил.
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|2.59, Аноним (57), 01:13, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Парень...
> systemd и flatpak
> Linux Mint или Manjaro
Тебе лечиться надо.
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|1.14, Аноним (14), 21:07, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> пользователям Ubuntu 20.04 теперь будет предложено осуществить обновление до ветки 22.04
А что будет предложено пользователям Ubuntu 18.04?
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|2.16, Аноним (13), 21:11, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И остаётся нераскрытым вопрос, что будет предложено пользователям Ubuntu 6.06.
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|4.29, Аноним (13), 21:33, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще интересный вопрос. Вот Windows можно пошагово обновить с версии 1.0 до самой последней. А здесь такое возможно, хотя бы теоретически?
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|5.34, Аноним (33), 21:45, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Но лучше чистую систему. без PPA. Хотя откуда ты возьмёшь PPA доя 6.06, если PPA появилось во времена Ubuntu 8.04
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|5.46, Аноним (46), 22:57, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот Windows можно пошагово обновить с версии 1.0 до самой последней.
Без обновления железа?
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|2.20, Klizma (?), 21:15, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Предлагаю перейти на Fedora, использовать Wayland и Flatpack, а также Gnome 42. И главное, посылать подальше местных "экспертов".
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|3.23, Аноним (-), 21:19, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Fedora это же полигон для Red Had, где конечный продукт Red Hat Enterprise.
Вам нравится эксперементы?
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|4.24, Klizma (?), 21:24, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти эксперементы стабильнее LTS Бубунты, вот в чем фокус. Можете сами проверить.
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|4.26, Аноним (26), 21:27, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на рабочем компе и ноуте федора с 29 версии установлена. Ставлю каждый апдейт, сейчас вот уже 37. Проблем не замечал, работает себе и работает
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|5.48, Аноним (48), 23:00, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А дальше ты куда бежать будешь. Будешь на сервере юзать ЦентОС Стрим?
А если Убунта на сервере то и понятно что надо ставить Убунту и на десктоп.
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|4.38, Аноним (40), 22:36, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им нравятся экскременты конченого продукта. Особенно если бесплатно!
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|5.43, Klizma (?), 22:43, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь обзываться сколько угодно, но того факта, что Fedora наголову выше Бубунты это не изменит.
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|4.49, Аноним (51), 23:00, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А убунта полигон для серверной бубунты. И что? Ещё у Федоры есть тестовые сборки самой себя. Да и вообще это самый стабильный дистрибутив со свежестью ПО почти как роллинг дистрибутивах. Потому что на основе Федоры делаю крупный коммерческий продукт, это вам не шарага какая или дистрибутив поддерживаемый сообществом.
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|4.60, Аноним (57), 01:18, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Особенно Линусу Торвальдсу. Опять же, все дистрибутивы +- представляют из себя нынче одно и то же. Сейчас, учитывая снапы в убунте, она максимально похожа на Федору, ведь и там и там приложения всегда будут самыми последними, поэтому в чем смысл упоминать полигон?
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|3.45, Аноним (45), 22:57, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я б еще добавил, что пакеты свежее и предустановленного мусора меньше
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|1.52, th3m3 (ok), 23:09, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёт, как-то не хочется обновляться, чтобы потом опять снап выпиливать. Пора куда-то валить на другой дистр. А чего вы все арч хейтите? Вроде же норм тема, не?
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|3.61, Аноним (57), 01:21, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сути дело в пакетном менеджере и дефолтных настройках. В Убунте, когда ставишь какое-нибудь КДЕ, тебе автоматом поставятся все пакеты, все, что только можно, потому что apt. В Арче более мягкая система зависимостей в виде опциональных пакетов. Это значит, что придется прочитать вики и поискать, что нужно поставить. Или что в убунте свои патчи накладывают и некоторые конфиги настроены из коробки, из Арча все идет абсолютно ванильное.
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|4.62, Аноним (57), 01:22, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя поведение apt'а конечно можно настроить, так что это тоже можно отнести к пункту про дефолтные настройки.
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|2.64, Аноним (57), 01:28, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чего вы все арч хейтите?
Никто его не хейтит.
> Вроде же норм тема, не?
На любителя. Мне не нравится это лишнее конфигурирование + роллинг релиз. А так, по сути, такой же дистр, как и все остальные. Что opensuse, что арч, дебиан, Федора и тд можно использовать +- одинаково удобно. Сейчас разница в дистрах по-настоящему минимальна и отличается по большей части философией, в том числе сюда можно отнести навязывание снапов, как это в убунте. Хотя мне бы было все равно, главное - чтобы работало.
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