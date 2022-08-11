The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Ubuntu 22.04.1 LTS

11.08.2022 20:05

Компания Canonical представила первый корректирующий выпуск дистрибутива Ubuntu 22.04.1 LTS, в который включены обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. В новой версии также исправлены ошибки в инсталляторе и загрузчике. Релиз Ubuntu 22.04.1 ознаменовал прохождение базовой стабилизации LTS-выпуска - пользователям Ubuntu 20.04 теперь будет предложено осуществить обновление до ветки 22.04.

Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 22.04.1 LTS, Kubuntu 22.04.1 LTS, Ubuntu MATE 22.04.1 LTS, Ubuntu Studio 22.04.1 LTS, Lubuntu 22.04.1 LTS, Ubuntu Kylin 22.04.1 LTS и Xubuntu 22.04.1 LTS. Использовать представленные сборки имеет смысл только для новых установок, системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 22.04.1 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 22.04 LTS продлится до апреля 2027 года.

Из изменений в новом выпуске можно отметить обновление до новых корректирующих версий пакетов GNOME (42.2), Mesa (22.0.5), libreoffice (7.3.4), nautilus, nvidia-graphics-drivers, zenity, gtk4, network-manager, gstreamer, cloud-init, postgresql-14, snapd. Улучшена поддержка платформы RISC-V, в том числе подготовлены готовые сборки для плат Allwinner Nezha и VisionFive StarFive.

Интеграция новой версии ядра, драйверов и компонентов графического стека ожидается в запланированном на февраль выпуске Ubuntu 22.04.2, так как данные компоненты будут импортированы из выпуска Ubuntu 22.10, который будет готов только осенью и потребует дополнительное время на тестирование.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57626-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:24, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Позвольте, но ведь это единственный нормальный дистрибутив Линукс для всего.  
     
     
  • 2.8, ответ (?), 20:50, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ней snap и другие гномы. Про systemd и flatpak не упоминаю.
    Более-менее нормальный дистрибутив для обычных людей — Linux Mint или Manjaro. Остальное есть закосы малолетних максималистов.
    А кому нужен именно GNU/Linux, те знают, что есть и как сделать чтоб всё работало. Но это не для обывателей этого сайта.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:02, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обычным людям плевать на копошение вокруг systemd, snap и flatpak.
     
     
  • 4.30, Другой Аноним (?), 21:35, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные люди сидят на Windows
     
     
  • 5.36, Аноним (13), 22:00, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Среди линуксоидов полно нормальных людей.
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 23:01, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В целом - согласен.
    Но термин "нормальный" - явно требует уточнения )
     
  • 4.53, обычный людь (?), 23:29, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, snap - неюзабельное говно
     
  • 3.47, Аноним (47), 23:00, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Snap можешь не использовать или удалить, если ты линуксоидсоид,  но в нем свежие пакеты приложений всегда.

    Что не так с гномом?
    Те, кто говорят,  что там всё прибито гвоздями просто не умеют этим пользоваться, там всё прекрасно костамизируеться

    Что не так с systemd?

    Flatpak в убунте не стоит по умолчанию.

    >  Linux Mint

    Ты ещё ZverCD предложи

     
  • 3.55, Аноним (55), 23:43, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Manjaro

    EndeavourOS

     
  • 3.57, Аноним (57), 01:08, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Linux Mint

    На Дебиане нынче много школоты, да, согласен

    > Manjaro

    Тоже очень интересное поделие, в нем НЕ ломается вся система при попытке установки драйверов Nvidia по инструкции на вики. И вообще, настолько хороший дистрибутив, что все Арчеводы переходят на него, а не наоборот кроют матом

     
  • 2.35, Аноним (35), 21:46, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чем нормальный? Ставил его, по сути тот же Debian только поновее программы да ещё всё что можно заранее установлено, даже если тебе это не надо вроде WPA_Supplicant и CUPS, из-за чего система долго грузится и жрёт память.
     
  • 2.58, Аноним (57), 01:11, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница, какой дистрибутив использовать? Преподносите убунту так, будто остальное нельзя использовать. Главное - не быть совсем отчаянным и не использовать какой-нибудь там Манжаро. А так, в конце концов Линукс есть Линукс. Нынче со всей унификацией (systemd, wayland, flatpak, pipewire, etc) все бинарные дистрибутивы представляют из себя +- одно и то же.
     

  • 1.2, Аноним12345 (?), 20:25, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обои нескучные ?
     
     
  • 2.10, Анонн (?), 20:50, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обижаешь!..
     
  • 2.11, FreeStyler (ok), 20:51, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скучные, никогда не использовал стоковые, всегда приходится искать по вкусу
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 22:38, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты уже достал со своими cиcьками на рабочем столе.
     
  • 2.18, kotpilot (ok), 21:14, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не понимал луддитов, которые ноют, что у них обои скучные. Любая программа для автоматической смены обоев и поиск в торренте в духе best wallpapers of the world и тысячи и тысячи лучших обоин на ваших экранах хоть каждые пять минут
     
     
  • 3.31, Admino (ok), 21:41, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты слишком молод, Денис.
     
  • 3.39, Аноним (40), 22:37, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Омг, а руками сменить нельзя?
     
  • 2.37, Аноним (40), 22:35, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ещё обои на сервере? Может ты ещё и видео на смотришь в рабочее время?
     

  • 1.9, ответ (?), 20:50, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В ней snap. Про systemd и flatpak промолчу.
    Более-менее нормальный дистрибутив для обычных людей — Linux Mint или Manjaro. Остальное есть закосы малолетних максималистов.
    А кому нужен именно GNU/Linux, те знают, что есть и как сделать чтоб всё работало. Но это не для обывателей этого сайта.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 21:44, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен Devuan из мира Ubuntu
     
     
  • 3.41, ответ (?), 22:39, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде там elogind, но не суть.
    Меня интересует до сих пор, на кой делать в snap и прочем тот же Firefox, который легко запускается из тарболла? Ну вот просто, в той же Ubuntu запустится, т. к. все зависимости "из коробки". Да и в голом Arch c иксами запустится, по-крайней мере после установки нескольких пакетов в дополнении к иксам. Это заговор и лазейка? Или фетишизм кодинга в VS Code ради самого процесса набирания текстов?
     
     
  • 4.42, ответ (?), 22:40, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если хочется автоматом, то есть же PPA.
     
     
  • 5.44, ответ (?), 22:44, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь только одно — виндузятники набежали в линукс кодить в последние лет 10. Заметил не сразу, но Поттеринга запомнил.
     
  • 2.59, Аноним (57), 01:13, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Парень...
    > systemd и flatpak
    > Linux Mint или Manjaro

    Тебе лечиться надо.

     

  • 1.14, Аноним (14), 21:07, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > пользователям Ubuntu 20.04 теперь будет предложено осуществить обновление до ветки 22.04

    А что будет предложено пользователям Ubuntu 18.04?

     
     
  • 2.15, Анонзо (?), 21:11, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Им давно на 20.04 предложено обновиться.
     
  • 2.16, Аноним (13), 21:11, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И остаётся нераскрытым вопрос, что будет предложено пользователям Ubuntu 6.06.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 21:16, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Обновиться по ступенькам до 22.04?)
     
     
  • 4.29, Аноним (13), 21:33, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще интересный вопрос. Вот Windows можно пошагово обновить с версии 1.0 до самой последней. А здесь такое возможно, хотя бы теоретически?
     
     
  • 5.34, Аноним (33), 21:45, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Но лучше чистую систему. без PPA. Хотя откуда ты возьмёшь PPA доя 6.06, если PPA появилось во времена Ubuntu 8.04
     
  • 5.46, Аноним (46), 22:57, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот Windows можно пошагово обновить с версии 1.0 до самой последней.

    Без обновления железа?

     
     
  • 6.56, tty0 (?), 23:45, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комментариях по оффтопик почти 80% - это влажные мечты
     
  • 2.20, Klizma (?), 21:15, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Предлагаю перейти на Fedora, использовать Wayland и Flatpack, а также Gnome 42. И главное, посылать подальше местных "экспертов".
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 21:19, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же ubuntu построенная на snap-ах.
     
  • 3.23, Аноним (-), 21:19, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Fedora это же полигон для Red Had, где конечный продукт Red Hat Enterprise.
    Вам нравится эксперементы?
     
     
  • 4.24, Klizma (?), 21:24, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти эксперементы стабильнее LTS Бубунты, вот в чем фокус. Можете сами проверить.
     
     
  • 5.25, darkshvein (ok), 21:26, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >эксперементы

    даже стабильнее, чем твой русский.

     
     
  • 6.27, Klizma (?), 21:28, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я специально написал как в первоисточнике)
     
  • 6.28, Другой Аноним (?), 21:30, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас ошибка, там написано экскременты))))))))
     
  • 4.26, Аноним (26), 21:27, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на рабочем компе и ноуте федора с 29 версии установлена. Ставлю каждый апдейт, сейчас вот уже 37. Проблем не замечал, работает себе и работает
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 21:42, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подтверждаю
     
  • 5.48, Аноним (48), 23:00, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дальше ты куда бежать будешь. Будешь на сервере юзать ЦентОС Стрим?

    А если Убунта на сервере то и понятно что надо ставить Убунту и на десктоп.

     
  • 4.38, Аноним (40), 22:36, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им нравятся экскременты конченого продукта. Особенно если бесплатно!
     
     
  • 5.43, Klizma (?), 22:43, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь обзываться сколько угодно, но того факта, что Fedora наголову выше Бубунты это не изменит.
     
     
  • 6.51, Аноним (51), 23:02, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федора на голову выше подавляющего большинства дистрибутивов.
     
  • 4.49, Аноним (51), 23:00, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А убунта полигон для серверной бубунты. И что? Ещё у Федоры есть тестовые сборки самой себя. Да и вообще это самый стабильный дистрибутив со свежестью ПО почти как роллинг дистрибутивах. Потому что на основе Федоры делаю крупный коммерческий продукт, это вам не шарага какая или дистрибутив поддерживаемый сообществом.
     
  • 4.60, Аноним (57), 01:18, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Особенно Линусу Торвальдсу. Опять же, все дистрибутивы +- представляют из себя нынче одно и то же. Сейчас, учитывая снапы в убунте, она максимально похожа на Федору, ведь и там и там приложения всегда будут самыми последними, поэтому в чем смысл упоминать полигон?
     
  • 3.45, Аноним (45), 22:57, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я б еще добавил, что пакеты свежее и предустановленного мусора меньше
     

  • 1.52, th3m3 (ok), 23:09, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт, как-то не хочется обновляться, чтобы потом опять снап выпиливать. Пора куда-то валить на другой дистр. А чего вы все арч хейтите? Вроде же норм тема, не?
     
     
  • 2.54, danonimous (?), 23:35, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там тот же systemd как в Убунте - какая теперь разница, что за дистрибутив?
     
     
  • 3.61, Аноним (57), 01:21, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути дело в пакетном менеджере и дефолтных настройках. В Убунте, когда ставишь какое-нибудь КДЕ, тебе автоматом поставятся все пакеты, все, что только можно, потому что apt. В Арче более мягкая система зависимостей в виде опциональных пакетов. Это значит, что придется прочитать вики и поискать, что нужно поставить. Или что в убунте свои патчи накладывают и некоторые конфиги настроены из коробки, из Арча все идет абсолютно ванильное.
     
     
  • 4.62, Аноним (57), 01:22, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя поведение apt'а конечно можно настроить, так что это тоже можно отнести к пункту про дефолтные настройки.
     
  • 2.64, Аноним (57), 01:28, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего вы все арч хейтите?

    Никто его не хейтит.

    > Вроде же норм тема, не?

    На любителя. Мне не нравится это лишнее конфигурирование + роллинг релиз. А так, по сути, такой же дистр, как и все остальные. Что opensuse, что арч, дебиан, Федора и тд можно использовать +- одинаково удобно. Сейчас разница в дистрах по-настоящему минимальна и отличается по большей части философией, в том числе сюда можно отнести навязывание снапов, как это в убунте. Хотя мне бы было все равно, главное - чтобы работало.

     

  • 1.63, Аноним (63), 01:23, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пользователям Ubuntu 20.04 теперь будет предложено осуществить обновление до ветки 22.04.

    Настоятельно не рекомендую https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1970957

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру