Релиз Ubuntu 22.04.1 LTS

Компания Canonical представила первый корректирующий выпуск дистрибутива Ubuntu 22.04.1 LTS, в который включены обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. В новой версии также исправлены ошибки в инсталляторе и загрузчике. Релиз Ubuntu 22.04.1 ознаменовал прохождение базовой стабилизации LTS-выпуска - пользователям Ubuntu 20.04 теперь будет предложено осуществить обновление до ветки 22.04.

Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 22.04.1 LTS, Kubuntu 22.04.1 LTS, Ubuntu MATE 22.04.1 LTS, Ubuntu Studio 22.04.1 LTS, Lubuntu 22.04.1 LTS, Ubuntu Kylin 22.04.1 LTS и Xubuntu 22.04.1 LTS. Использовать представленные сборки имеет смысл только для новых установок, системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 22.04.1 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 22.04 LTS продлится до апреля 2027 года.

Из изменений в новом выпуске можно отметить обновление до новых корректирующих версий пакетов GNOME (42.2), Mesa (22.0.5), libreoffice (7.3.4), nautilus, nvidia-graphics-drivers, zenity, gtk4, network-manager, gstreamer, cloud-init, postgresql-14, snapd. Улучшена поддержка платформы RISC-V, в том числе подготовлены готовые сборки для плат Allwinner Nezha и VisionFive StarFive.

Интеграция новой версии ядра, драйверов и компонентов графического стека ожидается в запланированном на февраль выпуске Ubuntu 22.04.2, так как данные компоненты будут импортированы из выпуска Ubuntu 22.10, который будет готов только осенью и потребует дополнительное время на тестирование.



