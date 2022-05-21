Ubuntu 22.10 перейдёт на обработку звука при помощи PipeWire вместо PulseAudio

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|2.4, Аноним (4), 16:15, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Только она и работает. Правда, в разнообразной проприетарщине решили, что лучше знают, на какие зонды садиться, и кому, поэтому навязали пульсу.
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|3.10, ммнюмнюмус (?), 16:39, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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pulseaudio запилили для замены esound, т.к. esound отличался долгой реакцией (сам помню), а dmix вроде как считался низкокачественным по микшированию (мне бы железо и скил для таких сравнений).
Поэтому если pulseaudio что-то и приносит, то только разделение ролей.
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|4.47, Аноним (4), 18:59, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У пульсаудио не долгая реакция? Чем она мне не нравится, так это нездоровыми лагами. В браузере, в mpv после сика. Так и не смог побороть. Зато у меня есть одна звуковая карта, у неё прерывания отваливаются и нормальный звук только пока мышкой дёргаешь. Так вот, в пульсаудио тоже получается нормальный звук, видимо, пульса генерирует прерывания. Так что какая-то польза, конечно, есть, но вот так чтобы навязывать безальтернативно… Про dmix ничего плохого не слышал, знаю, что стандартный ресамплер не очень хороший (из дешёвого и достаточно хорошего есть speex_medium)
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|3.14, НяшМяш (ok), 16:46, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо в мире олдфагов, где весь звук это "стерео выход, иногда микрофонный вход". А у некоторых ещё бывают всякие динамики в ноутбуках и даже такая магия, как блютуз наушники. И далеко не все хотят прыгать со скриптами и конфигами и в итоге сваливают на венду с макакосью, где это всё просто работает.
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|4.27, user90 (?), 17:28, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> такая магия, как блютуз наушники
Шаманство. В среде папуасов-тупых-юзверишек ;)
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|4.29, Аноним (29), 17:30, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>где это всё просто работает.
Не работает оно в винде как надо. Там если сразу само не подключилось, нужно по каким-то меню настройки звука лазать и кучу кнопок в определенной последовательности нажимать.
по крайней мере до window 10
Первый раз подключится, а дальше иди лазай звук каждый раз настраивай-переключай
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|5.49, Аноним (4), 19:09, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По крайней мере в 10 эту процедуру надо повторять регулярно и требуемая последовательность периодически меняется (как и пункты меню) -- это чтобы не скучали.
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|4.31, Аноним (-), 17:33, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что если не просто работает? Вон на той звуковухе почему-то после загрузки только правое ухо врубается после ребута. Если переткнуть штекер, детект видимо проходит заново и работают оба, но только до ребута (т.е. проблема явно программная).
А в лине так то нормально все. Чисто виндовый прикол. И если в скриптах это еще понятно как заткнуть, то что при этом делать в винде?! Др@чить штекер после каждого ребута юзеров бесит же. Самое интересное что это сильно аргументировало им "ок, пусть будет Linux".
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|5.50, Аноним (50), 19:10, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наблюдаю отвалы на одно ухо в ноутбучном сценарии на реалтеке с пайпвайр. Но в последних версиях исправились. Напрямую все работает нормально, а вот если воткнуть удлиннитель, то посточнно отваливалось ухо. Не стоит думать что в дальнейшем не поломают вновь. И да, частичный вариант высовывания не до конца проблему не исправлял, то есть баг именно в пайпвайр частый.
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|4.48, Аноним (4), 19:07, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё прекрасно есть в alsa, о чём ты? Разве что для раздельного управления громкостью в приложениях должна быть поддержка софта (чтобы через виджет можно было управлять ей), больше пользователям ничего не требуется.
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|4.53, Аноним (53), 19:24, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А у некоторых ещё бывают всякие динамики в ноутбуках
...которые часто и не работают с Pulse-пшш-пшш-аудио и приходится ручками дёргать pa-control. При том что до этого много лет не было никаких проблем с аудио на Линуксе с ноутами. Всё как в в анекдоте, пришёл Поттеринг и принёс "козу", теперь убрали "козу" и сразу стало легче.
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|2.11, ммнюмнюмус (?), 16:43, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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alsa в linux всегда отвечала за аудио-ввод/вывод.
По крайней мере, для абстракции аудио-устройств от приложений это единственный вариант в linux, которй вроде как годен.
Замена alsa на pulseaudio - это как замена linux на systemd.
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|2.25, Аноним (25), 17:26, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Алса это типа драйвера, все остальное типа микшеры туда сюда звук месить.
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|1.2, Аноним (2), 16:04, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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чорт :)
я так и просидел без пыш пыш...
может и без этого пересижу?
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|2.40, пох. (?), 18:08, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конечно пересидишь, на твою венду-то его вряд ли портируют.
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|3.46, квадрат (?), 18:54, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как и драйвера к нормальным аудиокартам не портируют под линукс, в котором корпорации каждый месяц что то ломают... но маркетолухи вешают на уши про проффесиональный звук.. очередной год линукса на десктопе очевидно ж
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|4.51, Аноним (50), 19:13, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сами врад ли портируют, но под нормальными видеокартами явно подразумеваются креативские карты. Но AE-5 и AE-7 работают и звук выдают в линуксе.
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|1.3, DEF (?), 16:05, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эээ, вы сначала все, что связано с Вейландом допилите, ребятушки.
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|2.19, ммнюмнюмус (?), 17:04, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно обойтись без связки pulseaudio+jack. Почти как в MacOS coreaudio (если слухи не врут).
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|2.21, ммнюмнюмус (?), 17:12, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда уж полу-профессионального, пользуясь терминологией из продаж).
Эта штука будет полезна на ноуте, когда нужно одновременно и со звуком/музоном работать и десктоп слышать (те же звонки).
Студии, в которых комп заточен под pro-audio (возможно с внешним профильным железом), предпочтут jack (звонки - по смартфону).
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|3.32, анамимус (?), 17:34, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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про-аудио не звонят через комп, не пишут скринкасты... и железо преимущественно внешнее без дров под линукс)) у трех инвалидов которые пишут пайпварь полюбому не может быть железа для тестов.. пишут это г-но, чтоб оно могло в шлакпак и контейнеры
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|1.24, Аноним (29), 17:25, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У PulseAudio нет Bluetooth Hands-Free профиля и за несколько попыток его так и не смогли дописать, а у PipeWire он вроде бы есть
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|2.34, Аноним (35), 17:36, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в установщик не судьба им добавить поддержку Bluetooth-клавиатуры и мыши?
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|1.28, Аноним (-), 17:30, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> возможность создания плагинов, работающих в режиме жесткого реального времени;
Тут кто-то п..т как дышит. До этого даже просто линукс, даже просто ядро то изогнуть - эвон сколько патчей надо, а чьи там еще pipe dreams и подавно...
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|1.30, user90 (?), 17:30, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мода. Ненужно. Убунта!
Интересно как тренд, во всех других отношениях абсолютно пох.
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|1.37, Аноним (37), 17:40, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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несколько месяцев назад сломали переключение дискретизации.. до сих не починили.. на мойе внешней карте пыш пыш... ненадо еще лет дцать
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|1.39, Аноним (39), 17:54, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них
> безопасность
ненужно
> управлять доступом
ненужно
> из изолированных контейнеров
ненужно
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