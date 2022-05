Ubuntu 22.10 перейдёт на обработку звука при помощи PipeWire вместо PulseAudio

2.4 , Аноним ( 4 ), 16:15, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Только она и работает. Правда, в разнообразной проприетарщине решили, что лучше знают, на какие зонды садиться, и кому, поэтому навязали пульсу.

3.10 , ммнюмнюмус ( ? ), 16:39, 21/05/2022 pulseaudio запилили для замены esound, т.к. esound отличался долгой реакцией (сам помню), а dmix вроде как считался низкокачественным по микшированию (мне бы железо и скил для таких сравнений). Поэтому если pulseaudio что-то и приносит, то только разделение ролей.

4.47 , Аноним ( 4 ), 18:59, 21/05/2022 У пульсаудио не долгая реакция? Чем она мне не нравится, так это нездоровыми лагами. В браузере, в mpv после сика. Так и не смог побороть. Зато у меня есть одна звуковая карта, у неё прерывания отваливаются и нормальный звук только пока мышкой дёргаешь. Так вот, в пульсаудио тоже получается нормальный звук, видимо, пульса генерирует прерывания. Так что какая-то польза, конечно, есть, но вот так чтобы навязывать безальтернативно… Про dmix ничего плохого не слышал, знаю, что стандартный ресамплер не очень хороший (из дешёвого и достаточно хорошего есть speex_medium)

3.14 , НяшМяш ( ok ), 16:46, 21/05/2022 Хорошо в мире олдфагов, где весь звук это "стерео выход, иногда микрофонный вход". А у некоторых ещё бывают всякие динамики в ноутбуках и даже такая магия, как блютуз наушники. И далеко не все хотят прыгать со скриптами и конфигами и в итоге сваливают на венду с макакосью, где это всё просто работает.

4.22 , Аноним ( 22 ), 17:14, 21/05/2022 > просто работает бывают проблемы

4.27 , user90 ( ? ), 17:28, 21/05/2022 > такая магия, как блютуз наушники Шаманство. В среде папуасов-тупых-юзверишек ;)

4.29 , Аноним ( 29 ), 17:30, 21/05/2022 >где это всё просто работает. Не работает оно в винде как надо. Там если сразу само не подключилось, нужно по каким-то меню настройки звука лазать и кучу кнопок в определенной последовательности нажимать.

по крайней мере до window 10

Первый раз подключится, а дальше иди лазай звук каждый раз настраивай-переключай

5.49 , Аноним ( 4 ), 19:09, 21/05/2022 По крайней мере в 10 эту процедуру надо повторять регулярно и требуемая последовательность периодически меняется (как и пункты меню) -- это чтобы не скучали.

4.31 , Аноним ( - ), 17:33, 21/05/2022 А что если не просто работает? Вон на той звуковухе почему-то после загрузки только правое ухо врубается после ребута. Если переткнуть штекер, детект видимо проходит заново и работают оба, но только до ребута (т.е. проблема явно программная). А в лине так то нормально все. Чисто виндовый прикол. И если в скриптах это еще понятно как заткнуть, то что при этом делать в винде?! Др@чить штекер после каждого ребута юзеров бесит же. Самое интересное что это сильно аргументировало им "ок, пусть будет Linux".

5.50 , Аноним ( 50 ), 19:10, 21/05/2022 Наблюдаю отвалы на одно ухо в ноутбучном сценарии на реалтеке с пайпвайр. Но в последних версиях исправились. Напрямую все работает нормально, а вот если воткнуть удлиннитель, то посточнно отваливалось ухо. Не стоит думать что в дальнейшем не поломают вновь. И да, частичный вариант высовывания не до конца проблему не исправлял, то есть баг именно в пайпвайр частый.

4.48 , Аноним ( 4 ), 19:07, 21/05/2022 Это всё прекрасно есть в alsa, о чём ты? Разве что для раздельного управления громкостью в приложениях должна быть поддержка софта (чтобы через виджет можно было управлять ей), больше пользователям ничего не требуется.

4.53 , Аноним ( 53 ), 19:24, 21/05/2022 > А у некоторых ещё бывают всякие динамики в ноутбуках ...которые часто и не работают с Pulse-пшш-пшш-аудио и приходится ручками дёргать pa-control. При том что до этого много лет не было никаких проблем с аудио на Линуксе с ноутами. Всё как в в анекдоте, пришёл Поттеринг и принёс "козу", теперь убрали "козу" и сразу стало легче.

2.11 , ммнюмнюмус ( ? ), 16:43, 21/05/2022 alsa в linux всегда отвечала за аудио-ввод/вывод.

По крайней мере, для абстракции аудио-устройств от приложений это единственный вариант в linux, которй вроде как годен. Замена alsa на pulseaudio - это как замена linux на systemd.

2.12 , Anon24 ( ? ), 16:43, 21/05/2022 Pulse Audio и PipeWire - обертка над Alsa

3.26 , slava_kpss ( ok ), 17:27, 21/05/2022 >PipeWire

>обертка над Alsa Пруфы будут?

4.38 , zloyuser ( ? ), 17:52, 21/05/2022 https://en.wikipedia.org/wiki/PulseAudio

там даже картинки есть

5.41 , slava_kpss ( ok ), 18:24, 21/05/2022 Перечитай моё сообщение ещё раз

3.33 , Аноним ( - ), 17:35, 21/05/2022 Второе тогда еще над V4L все же.

2.25 , Аноним ( 25 ), 17:26, 21/05/2022 Алса это типа драйвера, все остальное типа микшеры туда сюда звук месить.