The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Ubuntu 22.10 перейдёт на обработку звука при помощи PipeWire вместо PulseAudio

21.05.2022 15:50

В репозитории, в котором ведётся разработка выпуска Ubuntu 22.10, произведён переход на использование по умолчанию мультимедийного сервера PipeWire для обработки звука. Пакеты, связанные с PulseAudio удалены из наборов desktop и desktop-minimal, а для обеспечения совместимости вместо библиотек для взаимодействия с PulseAudio добавлена работающая поверх PipeWire прослойка pipewire-pulse, которая позволяет сохранить работу всех существующих клиентов PulseAudio.

Решение по полному переходу на PipeWire в Ubuntu 22.10 подтвердила Хизер Эллсуорт (Heather Ellsworth) из компании Canonical. Отмечается, что в Ubuntu 22.02 в дистрибутиве использовались оба сервера - PipeWire применялся для обработки видео при записи скринкастов и предоставлении доступа к экрану, но звук продолжал обрабатываться с использованием PulseAudio. В Ubuntu 22.10 будет оставлен только PipeWire. Два года назад подобное изменение уже было внедрено в дистрибутиве Fedora 34, что позволило предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений.

PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. PipeWire может обрабатывать любые мультимедийные потоки и способен смешивать и перенаправлять не только потоки со звуком, но потоки с видео, а также управлять источниками видео (устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана). PipeWire также может выступать в роли звукового сервера, обеспечивающего минимальные задержки и предоставляющего функциональность, комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, в том числе учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio.

Основные возможности:

  • Захват и воспроизведение звука и видео с минимальными задержками;
  • Средства для обработки видео и звука в режиме реального времени;
  • Многопроцессная архитектура, позволяющая организовать совместный доступ к контенту нескольких приложений;
  • Модель обработки на основании графа мультимедийных узлов с поддержкой циклов обратной связи и атомарных обновлений графа. Допускается подключение обработчиков как внутри сервера, так и внешних плагинов;
  • Эффективный интерфейс доступа к видеопотокам через передачу файловых дескрипторов и доступа к звуку через совместно используемые кольцевые буферы (shared ringbuffer);
  • Возможность обработки мультимедийных данных от любых процессов;
  • Наличие плагина к GStreamer для упрощения интеграции с существующими приложениями;
  • Поддержка изолированных окружений и Flatpak;
  • Поддержка плагинов в формате SPA (Simple Plugin API) и возможность создания плагинов, работающих в режиме жесткого реального времени;
  • Гибкая система согласования используемых мультимедийных форматов и выделения буферов;
  • Использование одного фонового процесса для маршрутизации звука и видео. Возможность работы в форме звукового сервера, хаба для предоставления видео приложениям (например, для gnome-shell screencast API) и сервера для управления доступом к аппаратным устройствам захвата видео.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.35
  3. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 34
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57229-pipewire
Ключевые слова: pipewire, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:04, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А что alsa ещё работает или уже все?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:15, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Только она и работает. Правда, в разнообразной проприетарщине решили, что лучше знают, на какие зонды садиться, и кому, поэтому навязали пульсу.
     
     
  • 3.10, ммнюмнюмус (?), 16:39, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pulseaudio запилили для замены esound, т.к. esound отличался долгой реакцией (сам помню), а dmix вроде как считался низкокачественным по микшированию (мне бы железо и скил для таких сравнений).

    Поэтому если pulseaudio что-то и приносит, то только разделение ролей.

     
     
  • 4.47, Аноним (4), 18:59, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У пульсаудио не долгая реакция? Чем она мне не нравится, так это нездоровыми лагами. В браузере, в mpv после сика. Так и не смог побороть. Зато у меня есть одна звуковая карта, у неё прерывания отваливаются и нормальный звук только пока мышкой дёргаешь. Так вот, в пульсаудио тоже получается нормальный звук, видимо, пульса генерирует прерывания. Так что какая-то польза, конечно, есть, но вот так чтобы навязывать безальтернативно… Про dmix ничего плохого не слышал, знаю, что стандартный ресамплер не очень хороший (из дешёвого и достаточно хорошего есть speex_medium)
     
  • 3.14, НяшМяш (ok), 16:46, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо в мире олдфагов, где весь звук это "стерео выход, иногда микрофонный вход". А у некоторых ещё бывают всякие динамики в ноутбуках и даже такая магия, как блютуз наушники. И далеко не все хотят прыгать со скриптами и конфигами и в итоге сваливают на венду с макакосью, где это всё просто работает.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 17:14, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто работает

    бывают проблемы

     
  • 4.27, user90 (?), 17:28, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > такая магия, как блютуз наушники

    Шаманство. В среде папуасов-тупых-юзверишек ;)

     
  • 4.29, Аноним (29), 17:30, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >где это всё просто работает.

    Не работает оно в винде как надо. Там если сразу само не подключилось, нужно по каким-то меню настройки звука лазать и кучу кнопок в определенной последовательности нажимать.
    по крайней мере до window 10
    Первый раз подключится, а дальше иди лазай звук каждый раз настраивай-переключай

     
     
  • 5.49, Аноним (4), 19:09, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По крайней мере в 10 эту процедуру надо повторять регулярно и требуемая последовательность периодически меняется (как и пункты меню) -- это чтобы не скучали.
     
  • 4.31, Аноним (-), 17:33, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что если не просто работает? Вон на той звуковухе почему-то после загрузки только правое ухо врубается после ребута. Если переткнуть штекер, детект видимо проходит заново и работают оба, но только до ребута (т.е. проблема явно программная).

    А в лине так то нормально все. Чисто виндовый прикол. И если в скриптах это еще понятно как заткнуть, то что при этом делать в винде?! Др@чить штекер после каждого ребута юзеров бесит же. Самое интересное что это сильно аргументировало им "ок, пусть будет Linux".

     
     
  • 5.50, Аноним (50), 19:10, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наблюдаю отвалы на одно ухо в ноутбучном сценарии на реалтеке с пайпвайр. Но в последних версиях исправились. Напрямую все работает нормально, а вот если воткнуть удлиннитель, то посточнно отваливалось ухо. Не стоит думать что в дальнейшем не поломают вновь.  И да, частичный вариант высовывания не до конца проблему не исправлял, то есть баг именно в пайпвайр частый.
     
  • 4.48, Аноним (4), 19:07, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё прекрасно есть в alsa, о чём ты? Разве что для раздельного управления громкостью в приложениях должна быть поддержка софта (чтобы через виджет можно было управлять ей), больше пользователям ничего не требуется.
     
  • 4.53, Аноним (53), 19:24, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А у некоторых ещё бывают всякие динамики в ноутбуках

    ...которые часто и не работают с Pulse-пшш-пшш-аудио и приходится ручками дёргать pa-control. При том что до этого много лет не было никаких проблем с аудио на Линуксе с ноутами. Всё как в в анекдоте, пришёл Поттеринг и принёс "козу", теперь убрали "козу" и сразу стало легче.

     
  • 2.11, ммнюмнюмус (?), 16:43, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    alsa в linux всегда отвечала за аудио-ввод/вывод.
    По крайней мере, для абстракции аудио-устройств от приложений это единственный вариант в linux, которй вроде как годен.

    Замена alsa на pulseaudio - это как замена linux на systemd.

     
  • 2.12, Anon24 (?), 16:43, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Pulse Audio и PipeWire - обертка над Alsa
     
     
  • 3.26, slava_kpss (ok), 17:27, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >PipeWire
    >обертка над Alsa

    Пруфы будут?

     
     
  • 4.38, zloyuser (?), 17:52, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/PulseAudio
    там даже картинки есть
     
     
  • 5.41, slava_kpss (ok), 18:24, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Перечитай моё сообщение ещё раз
     
  • 3.33, Аноним (-), 17:35, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Второе тогда еще над V4L все же.
     
  • 2.25, Аноним (25), 17:26, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алса это типа драйвера, все остальное типа микшеры туда сюда звук месить.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:04, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чорт :)
    я так и просидел без пыш пыш...
    может и без этого пересижу?
     
     
  • 2.40, пох. (?), 18:08, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно пересидишь, на твою венду-то его вряд ли портируют.
     
     
  • 3.46, квадрат (?), 18:54, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как и драйвера к нормальным аудиокартам не портируют под линукс, в котором корпорации каждый месяц что то ломают... но маркетолухи вешают на уши про проффесиональный звук.. очередной год линукса на десктопе очевидно ж
     
     
  • 4.51, Аноним (50), 19:13, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами врад ли портируют, но под нормальными видеокартами явно подразумеваются креативские карты. Но AE-5 и AE-7 работают и звук выдают в линуксе.
     

  • 1.3, DEF (?), 16:05, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эээ, вы сначала все, что связано с Вейландом допилите, ребятушки.
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:18, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это победа, ящетаю.
     
  • 1.6, Аноним (6), 16:19, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше JACK?
     
     
  • 2.16, Sunderland93 (ok), 16:57, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pipewire обладает функционалом JACK, многие JACK-клиенты с ним работают
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 17:20, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. оно лучше тем, что делает то же самое?
     
  • 2.19, ммнюмнюмус (?), 17:04, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно обойтись без связки pulseaudio+jack. Почти как в MacOS coreaudio (если слухи не врут).
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:24, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не на rus.. то есть sndio?
     
  • 1.8, iPony129412 (?), 16:25, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём. Надо засаживать новые технологии.
    Wayland себе уже засадил 👍
     
  • 1.9, Аноним (-), 16:36, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мавр сделал свое дело, мавр может уходить!
     
  • 1.13, Зануда (?), 16:46, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Найс Ubuntu 22.02 здесь...
     
  • 1.15, Аноним (15), 16:53, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    корпорация сказала что это для профессионального звука? пшш пшш
     
     
  • 2.21, ммнюмнюмус (?), 17:12, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж полу-профессионального, пользуясь терминологией из продаж).
    Эта штука будет полезна на ноуте, когда нужно одновременно и со звуком/музоном работать и десктоп слышать (те же звонки).
    Студии, в которых комп заточен под pro-audio (возможно с внешним профильным железом), предпочтут jack (звонки - по смартфону).
     
     
  • 3.32, анамимус (?), 17:34, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про-аудио не звонят через комп, не пишут скринкасты... и железо преимущественно внешнее без дров под линукс)) у трех инвалидов которые пишут пайпварь полюбому не может быть железа для тестов.. пишут это г-но, чтоб оно могло в шлакпак и контейнеры
     

  • 1.17, john_erohin (?), 16:57, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какое изделие Линуса Поттернига будет следующим в очереди на выброс ? делайте ставки.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:37, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если крякает, не значит что утка, может быть работает Aact.
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:58, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тестируйте тестируйте.
     
  • 1.20, Яков Топорчик (?), 17:06, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Pipeware работает отлично юзаю на Раче и на сизифе. Он достоиная замена рульса.
     
  • 1.24, Аноним (29), 17:25, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У PulseAudio нет Bluetooth Hands-Free профиля и за несколько попыток его так и не смогли дописать, а у PipeWire он вроде бы есть
     
     
  • 2.34, Аноним (35), 17:36, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в установщик не судьба им добавить поддержку Bluetooth-клавиатуры и мыши?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 17:39, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В установщик pulseaudio или pipewire?
     

  • 1.28, Аноним (-), 17:30, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > возможность создания плагинов, работающих в режиме жесткого реального времени;

    Тут кто-то п..т как дышит. До этого даже просто линукс, даже просто ядро то изогнуть - эвон сколько патчей надо, а чьи там еще pipe dreams и подавно...

     
  • 1.30, user90 (?), 17:30, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мода. Ненужно. Убунта!
    Интересно как тренд, во всех других отношениях абсолютно пох.
     
  • 1.37, Аноним (37), 17:40, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    несколько месяцев назад сломали переключение дискретизации.. до сих не починили.. на мойе внешней карте пыш пыш... ненадо еще лет дцать
     
     
  • 2.43, СовпадениеНеДумаю (?), 18:38, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не налоело тут пшпшкать? Или какойто васян треугольник с рутуба вас научил?
     
     
  • 3.45, квадрат (?), 18:48, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с какой целью офтопите?
     

  • 1.39, Аноним (39), 17:54, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них
    > безопасность

    ненужно

    > управлять доступом

    ненужно

    > из изолированных контейнеров

    ненужно

     
  • 1.44, Аноним (-), 18:41, 21/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.52, Fracta1L (ok), 19:22, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вау. В Манжаре давно уже, но Убунта это ж как Эппл - сплошной эмейзин!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру