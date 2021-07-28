Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0

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Представлен релиз звукового сервера PulseAudio 15.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.
Ключевые улучшения PulseAudio 15.0:
- Существенно расширена поддержка Bluetooth: Добавлены новые A2DP-кодеки LDAC и AptX. Реализована встроенная поддержка профиля HFP (Hands-Free Profile) на базе кодека mSBC, позволившего повысить качество звука. Добавлена поддержка AVRCP Absolute Volume для программного управления громкостью подключённых устройств A2DP.
- Реализована возможность закрепления профилей звуковых карт, при котором состояние не сбрасывается после извлечения и подключения (например, полезно при переподключении HDMI).
- Добавлен новый API обмена сообщениями, упрощающий создания расширений базового API.
- Полностью переписан sink-модуль с реализацией виртуального эффекта объёмного звука (module-virtual-surround-sink).
- В пользу сборочной системы Meson прекращена поддержка инструментария Autotools.
- Предоставлена возможность размещения файлов конфигурации путей ALSA в домашнем каталоге пользователя ($XDG_DATA_HOME/pulseaudio/alsa-mixer/paths), а не только в /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths.
- Улучшена поддержка оборудования: SteelSeries Arctis 9,
HP Thunderbolt Dock 120W G2, Behringer U-Phoria UMC22, OnePlus Type-C Bullets, Sennheiser GSX 1000/1200 PRO.
- Улучшена поддержка FreeBSD. Налажена обработка горячего подключения и отсоединения звуковых карт.