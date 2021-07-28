Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0

Представлен релиз звукового сервера PulseAudio 15.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows. Ключевые улучшения PulseAudio 15.0: Существенно расширена поддержка Bluetooth: Добавлены новые A2DP-кодеки LDAC и AptX. Реализована встроенная поддержка профиля HFP (Hands-Free Profile) на базе кодека mSBC, позволившего повысить качество звука. Добавлена поддержка AVRCP Absolute Volume для программного управления громкостью подключённых устройств A2DP.

Реализована возможность закрепления профилей звуковых карт, при котором состояние не сбрасывается после извлечения и подключения (например, полезно при переподключении HDMI).

Добавлен новый API обмена сообщениями, упрощающий создания расширений базового API.

Полностью переписан sink-модуль с реализацией виртуального эффекта объёмного звука (module-virtual-surround-sink).

В пользу сборочной системы Meson прекращена поддержка инструментария Autotools.

Предоставлена возможность размещения файлов конфигурации путей ALSA в домашнем каталоге пользователя ($XDG_DATA_HOME/pulseaudio/alsa-mixer/paths), а не только в /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths.

Улучшена поддержка оборудования: SteelSeries Arctis 9, HP Thunderbolt Dock 120W G2, Behringer U-Phoria UMC22, OnePlus Type-C Bullets, Sennheiser GSX 1000/1200 PRO.

Улучшена поддержка FreeBSD. Налажена обработка горячего подключения и отсоединения звуковых карт.



