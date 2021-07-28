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Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0

28.07.2021 07:50

Представлен релиз звукового сервера PulseAudio 15.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

Ключевые улучшения PulseAudio 15.0:

  • Существенно расширена поддержка Bluetooth: Добавлены новые A2DP-кодеки LDAC и AptX. Реализована встроенная поддержка профиля HFP (Hands-Free Profile) на базе кодека mSBC, позволившего повысить качество звука. Добавлена поддержка AVRCP Absolute Volume для программного управления громкостью подключённых устройств A2DP.
  • Реализована возможность закрепления профилей звуковых карт, при котором состояние не сбрасывается после извлечения и подключения (например, полезно при переподключении HDMI).
  • Добавлен новый API обмена сообщениями, упрощающий создания расширений базового API.
  • Полностью переписан sink-модуль с реализацией виртуального эффекта объёмного звука (module-virtual-surround-sink).
  • В пользу сборочной системы Meson прекращена поддержка инструментария Autotools.
  • Предоставлена возможность размещения файлов конфигурации путей ALSA в домашнем каталоге пользователя ($XDG_DATA_HOME/pulseaudio/alsa-mixer/paths), а не только в /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths.
  • Улучшена поддержка оборудования: SteelSeries Arctis 9, HP Thunderbolt Dock 120W G2, Behringer U-Phoria UMC22, OnePlus Type-C Bullets, Sennheiser GSX 1000/1200 PRO.
  • Улучшена поддержка FreeBSD. Налажена обработка горячего подключения и отсоединения звуковых карт.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 14.0
  3. OpenNews: В Fedora 34 планируют задействовать PipeWire для звука вместо PulseAudio
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  5. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  6. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55556-pulseaudio
Ключевые слова: pulseaudio, sound
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:05, 28/07/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    один из важнейших для мира открытого ПО проектов, наряду с прекрасным systemd! долгих лет и стабильного качества!
     
  • 2, Аноним (2), 08:12, 28/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    А почему кодеками дщя Bluetooth PulseAudio занимается, а не реализация Bluetooth?
     
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