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Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0

08.09.2020 07:53

После полутора лет разработки состоялся релиз GStreamer 1.18, написанного на языке Си кроссплатформенного набора компонентов для создания широкого спектра мультимедиа приложений, от медиаплееров и конвертеров аудио/видео файлов, до VoIP-приложений и систем потокового вещания. Код GStreamer распространяется под лицензией LGPLv2.1. Одновременно доступны обновления плагинов gst-plugins-base 1.18, gst-plugins-good 1.18, gst-plugins-bad 1.18, gst-plugins-ugly 1.18, а также обвязка gst-libav 1.18 и сервер потокового вещания gst-rtsp-server 1.18. На уровне API и ABI новый выпуск обратно совместим с веткой 1.0. Бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Android, iOS, macOS и Windows (в Linux рекомендуется использовать пакеты из дистрибутива).

Ключевые улучшения GStreamer 1.18:

  • Предложен новый высокоуровневый API GstTranscoder, который можно использовать в приложениях для перекодирования файлов из одного формата в другой.
  • Улучшено представление информации и обработка видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR, High Dynamic Range).
  • Добавлена возможность изменения скорости воспроизведения на лету.
  • Добавлена поддержка набора кодеков AFD (Active Format Description) и Bar Data.
  • В сервере и клиенте RTSP добавлена поддержка trick-режимов (быстрая прокрутка с сохранением картинки), описанных в спецификации ONVIF (Open Network Video Interface Forum).
  • На платформе Windows реализовано аппаратное ускорение декодирования видео с использованием API DXVA2 / Direct3D11, а также предложен плагин для захвата видео и ускорения кодирования при помощи Microsoft Media Foundation. Добавлена поддержка UWP (Universal Windows Platform).
  • Добавлен элемент qmlgloverlay, позволяющий вывести сцену Qt Quick поверх входящего видеопотока.
  • Добавлен элемент imagesequencesrc, упрощающий создание видеопотока из последовательности изображений в форматах JPEG или PNG.
  • Добавлен элемент dashsink для генерации контента DASH.
  • Добавлен элемент dvbsubenc для кодирования субтитров DVB.
  • Обеспечена возможность упаковки потоков MPEG-TS с фиксированным битретом и поддержкой SCTE-35, в форме, совместимой с кабельными телесетями.
  • Реализован rtmp2 с новой реализацией клиента RTMP с элементами source и sink.
  • В RTSP Server добавлена поддержка заголовков для управления скоростью и масштабированием.
  • Добавлен svthevcenc, кодировщик видео H.265 на базе развиваемого компанией Intel кодировщиккода SVT-HEVC.
  • Добавлен элемент vaapioverlay для композитинга с использованием VA-API.
  • В rtpmanager добавлена поддержка RTP-расширения TWCC (Google Transport-Wide Congestion Control).
  • В элементах splitmuxsink и splitmuxsrc появилась поддержка вспомогательных (AUX) видеопотоков.
  • Представлены новые элементы для получения и генерации RTP-потоков, используя URI "rtp://".
  • Добавлен плагин AVTP (Audio Video Transport Protocol) для передачи звуковых- и видеопотоков, чувствительных к задержкам.
  • Добавлена поддержка профиля TR-06-1 (RIST - Reliable Internet Stream Transport).
  • Добавлен элемент rpicamsrc для захвата видео с камеры для платы Raspberry Pi.
  • В GStreamer Editing Services добавлена поддержка вложенных временных шкал, задания скорости в привязке к отдельному клипу и возможность использования формата OpenTimelineIO.
  • Удалены сценарии сборки на основе Autotools. В качестве основного сборочного инструментария теперь применяется Meson.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.16.0
  3. OpenNews: Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения
  4. OpenNews: Google опубликовал данные и модель машинного обучения для разделения звуков
  5. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 13.0
  6. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53672-gstreamer
Ключевые слова: gstreamer, audio, video
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:59, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Удалены сценарии сборки на основе Autotools. В качестве основного сборочного инструментария теперь применяется Meson.

    Одобряю. Но от этих ваших "автотулз" тоже есть польза: они показали человечеству, как НЕ надо делать системы сборки.

     
     
  • 2.2, timur.davletshin (ok), 08:54, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут как-то ошалел, когда собирал этим мезоном один проект, он мне смайлики в консоль начал цветные выводить. Я даже и не знал, что так  можно 😆
     
     
  • 3.7, iPony129412 (?), 09:39, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Из каких вы там это берлог вылезаете 🤨
     
  • 3.9, microsoft (?), 09:49, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому то мезон и останется только на смузихлебских компах
     
  • 3.11, llolik (ok), 10:25, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же на Python написан. В Python 3, если я ничего не путаю, строки в UTF-8. Соответственно, что и эмоджи, если они есть в скрипте сборки и поддерживаются терминалом, отрисуются.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:07, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Язык программирования эмодзями.
     

  • 1.3, Zenitur (ok), 08:57, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Жду обновления патчей SSR_i420.patch и table64_nv12_i420.patch на gstreamer-plugins-base
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:02, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уродливое жирное чудище. Кстати, это гномопроект или нет?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:03, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глючный и тормозной аналог directshow
     
  • 1.6, Demo (??), 09:05, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > написанного на языке Си

    А как же Rust? o_O

     
     
  • 2.8, leap42 (ok), 09:48, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А как же Rust? o_O

    поддержка есть, берите и пишите модули, которые вам нужны

    если вы спрашиваете "когда всё перепишут на Rust?" - скорее всего никогда, ровно 0 адекватных проектов ставят такую цель

     
     
  • 3.10, аноним12345 (?), 09:57, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это правильно
     

  • 1.12, Корец (?), 10:50, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ща прибежит фрактал и снова будет ныть про сишную дырень :(
     
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