Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0

После полутора лет разработки состоялся релиз GStreamer 1.18, написанного на языке Си кроссплатформенного набора компонентов для создания широкого спектра мультимедиа приложений, от медиаплееров и конвертеров аудио/видео файлов, до VoIP-приложений и систем потокового вещания. Код GStreamer распространяется под лицензией LGPLv2.1. Одновременно доступны обновления плагинов gst-plugins-base 1.18, gst-plugins-good 1.18, gst-plugins-bad 1.18, gst-plugins-ugly 1.18, а также обвязка gst-libav 1.18 и сервер потокового вещания gst-rtsp-server 1.18. На уровне API и ABI новый выпуск обратно совместим с веткой 1.0. Бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Android, iOS, macOS и Windows (в Linux рекомендуется использовать пакеты из дистрибутива). Ключевые улучшения GStreamer 1.18: Предложен новый высокоуровневый API GstTranscoder, который можно использовать в приложениях для перекодирования файлов из одного формата в другой.

Улучшено представление информации и обработка видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR, High Dynamic Range).

Добавлена возможность изменения скорости воспроизведения на лету.

Добавлена поддержка набора кодеков AFD (Active Format Description) и Bar Data.

В сервере и клиенте RTSP добавлена поддержка trick-режимов (быстрая прокрутка с сохранением картинки), описанных в спецификации ONVIF (Open Network Video Interface Forum).

На платформе Windows реализовано аппаратное ускорение декодирования видео с использованием API DXVA2 / Direct3D11, а также предложен плагин для захвата видео и ускорения кодирования при помощи Microsoft Media Foundation. Добавлена поддержка UWP (Universal Windows Platform).

Добавлен элемент qmlgloverlay, позволяющий вывести сцену Qt Quick поверх входящего видеопотока.

Добавлен элемент imagesequencesrc, упрощающий создание видеопотока из последовательности изображений в форматах JPEG или PNG.

Добавлен элемент dashsink для генерации контента DASH.

Добавлен элемент dvbsubenc для кодирования субтитров DVB.

Обеспечена возможность упаковки потоков MPEG-TS с фиксированным битретом и поддержкой SCTE-35, в форме, совместимой с кабельными телесетями.

Реализован rtmp2 с новой реализацией клиента RTMP с элементами source и sink.

В RTSP Server добавлена поддержка заголовков для управления скоростью и масштабированием.

Добавлен svthevcenc, кодировщик видео H.265 на базе развиваемого компанией Intel кодировщиккода SVT-HEVC.

Добавлен элемент vaapioverlay для композитинга с использованием VA-API.

В rtpmanager добавлена поддержка RTP-расширения TWCC (Google Transport-Wide Congestion Control).

В элементах splitmuxsink и splitmuxsrc появилась поддержка вспомогательных (AUX) видеопотоков.

Представлены новые элементы для получения и генерации RTP-потоков, используя URI "rtp://".

Добавлен плагин AVTP (Audio Video Transport Protocol) для передачи звуковых- и видеопотоков, чувствительных к задержкам.

Добавлена поддержка профиля TR-06-1 (RIST - Reliable Internet Stream Transport).

Добавлен элемент rpicamsrc для захвата видео с камеры для платы Raspberry Pi.

В GStreamer Editing Services добавлена поддержка вложенных временных шкал, задания скорости в привязке к отдельному клипу и возможность использования формата OpenTimelineIO.

Удалены сценарии сборки на основе Autotools. В качестве основного сборочного инструментария теперь применяется Meson.



