Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0

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|1.1, Аноним (1), 07:59, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Удалены сценарии сборки на основе Autotools. В качестве основного сборочного инструментария теперь применяется Meson.
Одобряю. Но от этих ваших "автотулз" тоже есть польза: они показали человечеству, как НЕ надо делать системы сборки.
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|2.2, timur.davletshin (ok), 08:54, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тут как-то ошалел, когда собирал этим мезоном один проект, он мне смайлики в консоль начал цветные выводить. Я даже и не знал, что так можно 😆
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|3.11, llolik (ok), 10:25, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он же на Python написан. В Python 3, если я ничего не путаю, строки в UTF-8. Соответственно, что и эмоджи, если они есть в скрипте сборки и поддерживаются терминалом, отрисуются.
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|1.3, Zenitur (ok), 08:57, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура! Жду обновления патчей SSR_i420.patch и table64_nv12_i420.patch на gstreamer-plugins-base
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|2.8, leap42 (ok), 09:48, 08/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как же Rust? o_O
поддержка есть, берите и пишите модули, которые вам нужны
если вы спрашиваете "когда всё перепишут на Rust?" - скорее всего никогда, ровно 0 адекватных проектов ставят такую цель
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