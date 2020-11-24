Выпуск звукового сервера PulseAudio 14.0

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|3.34, Аноним (34), 02:44, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже так думал, пока не столкнулся с наличием более одной звуковой карты в устройстве. Тут-то пшш и проявилось. Стоит запустить какой-нибудь Audacity при играющем звуке - и весь звук рассыпается в шипящее-скрипящее нечто. Подстройки размера буфера, частот дискретизации, отключение/включение ресемплирования - нихера не помогло.
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|2.29, анонимуслинус (?), 01:50, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сейчас для обычных применений он уже работает оч неплохо. если найдешь достойную замену или ещё лучше напишешь , то можешь выкинуть на мороз. pipewire пока что все ещё непригоден к полноценному применению и пока неизвестно будет ли у него стабильная работа на всем спектре машин. вот федорка и её тестеры в 34 ветке проверят так и скажут. правда у них там и btrfs по умолчанию вместе, так что неясно что в конечном итоге будет худшей проблемой.
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|3.32, Аноним (32), 02:23, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня jack в качестве основного сервера, всё нормально работает и качество звука нормальное без лишних движений. На стоковом пульсаче отвратительный звук. Зачем вообще начали пилить(костылять) этот "пшшш пшшш" уже имея нормальный сервак? Не особо понятно.
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|4.33, Аноним (34), 02:37, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Постоянное использование CPU и RealTime режима тебя не смущает? У людей есть ноутбуки, которые от такого батарею выжрут в два счёта...
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|5.35, анонимуслинус (?), 02:47, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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идеальным был бы вариант если бы была система типа альсы с надстройкой сервера, который мог менять режимы работы с реалтаймового на обычный и обратно с помощью переключения кнопки в настройках. вот сейчас pipewire готовят, но не в курсе точного его устройства и технологий. будем смотреть.
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|1.13, анонн (ok), 00:27, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Поддерживается работа в ... FreeBSD
Это да, особенно когда начинает отжирать 100% CPU - сразу видно, что звуковой сервер делом занят, работает!
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|3.19, анонн (ok), 01:00, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Бздунятам - бздунячье.
Сразу видно настоящего, опытного, опеннетного линуксоида!
А скажите пожалуйста, как настоящий, опытный, опеннетный линуксоид маргинальному бздшнику - оно хоть в macOS и Windows нормально-то работает? Или опять чисто для галочки, ведь там оно настоящим, опытным опеннетным линуксоидам не нужно - у них там и так все прекрасно работает?
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|4.21, Аноним (4), 01:09, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тебе на Истинно™ Верной® Операционной© Системе™®© какой-то там линуксячий ппш-аудио? Пользуйся бздунячьими решениями. Или они тебя по какой-то причине не удовлетворили?
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|5.28, анонн (ok), 01:48, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>> Поддерживается работа в ... FreeBSD
>> начинает отжирать 100% CPU
> Зачем тебе на Истинно™ Верной® Операционной© Системе™®© какой-то там линуксячий ппш-аудио? Пользуйся бздунячьими решениями.
Подытожим: cначала пингвиняши гордо объявляют, что оно работает на Истинно™ Верной® Операционной© Системе™®©, а затем, когда кто-то выясняет, что это не совсем соответствует реальности, горячо^W яростно возмущаются и кричат "Не смей трогать нашу пингвинячью Ценность! Используй свое бздуняче решение!".
Какая удивительная гибкость взглядов! Действительно, настоящий, истинный линуксоид опеннета! Так держать (только не забывайте о правилах пожарной безопасности)! ))
> Или они тебя по какой-то причине не удовлетворили?
Спасибо, все прекрасно работает! А если возникнет душевная потребность, я всегда могу запустить эмуляцию
sh -c " while true;do done;" & cat /dev/random > /dev/dsp
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|4.24, Аноним (24), 01:27, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочу ответить без трололо, как это сделал кто-то выше. Оно и в линух отжирало по началу 100% ЦПУ. Оно изначально было мёртворожденным выпердышем известного товарисча. Пока в редхате на него вменяемых патчей не наложили, но это был не Поттерун, а кто-то из его комманды. Раньше я его со злобой выпиливал наглухо из своей системы, пока в один прекрасный день, оно не заработало нормально. Интерфейс настройки пульсы - кромешный ад, как собсно и системд. Это нормально и по Поцтерингски, разломать на??й всё, что работает, сделать по своему и с деловым видом потом втирать вы нихрена не понимаете, за этим будущее и т.д. То, что в этом недосервере нуждаются другие ОСи - для меня, если честно, новость. Но собрать для них можно (а вот нужно ли, вопрос хороший), Поцтер всегда рад помочь юзерам других ОС. Жаль, что альса сейчас несколько остановилась в развитии и представляет сейчас только платформу с драйверами, которую юзает PulseAudio. Без него было лучше. А то, что только одно приложение могло использовать звуковую карту - в альсе решалось установкой плагина. И можно было и музыку слушать и видосики в ютубе... И в долбаном скайпе поболтать. И никакой PulseAudio не нужен был. А сейчас его по зависимостям тянут все, кому не лень. Некоторые проги отказываются без него работать.
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|5.30, анонн (ok), 02:06, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это нормально и по Поцтерингски, разломать на??й всё, что работает, сделать по своему и с деловым видом потом втирать вы нихрена не понимаете, за этим будущее и т.д.
Там пару лет назад очень показательная "добавка" была:
> Получение сигнала SIGTERM теперь не воспринимается как сбой и приводит к нормальному завершению процесса с нулевым кодом возврата;
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43034
> То, что в этом недосервере нуждаются другие ОСи - для
> меня, если честно, новость. Но собрать для них можно (а вот нужно ли, вопрос хороший)
Тут ответ кроется в последней части вашего комментария:
> А сейчас его по зависимостям тянут все, кому не лень. Некоторые проги отказываются без него работать.
Патчи и пересборка пока спасают, но ...
> Поцтер всегда рад помочь юзерам других ОС.
Отношения к другим ОСям у Поттеринга отлично продемонстрированно его фанатами чуть выше ;)
Правда непонятно, зачем вообще сначала гордо заявлять о поддержке, а потом (гневно брызгая виртуальной слюной и минусиками), учить всех что "все везде отлично работает, просто это у вас ОС неправильная!"
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|1.18, Аноним (18), 00:52, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Реализована перемаршрутизация потоков при изменении заданного по умолчанию источника звука или устройства вывода звука
Джва года ждал! При переключении дефолтного устройства вывода между колонками и наушниками приходилось вручную переключать потоки приложений.
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|2.20, Аноним (4), 01:03, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле вручную? Банально можно накатать скриптец, вначале вызывать 'pactl set-default-sink', потом авэкашкой (awk) пройтись по 'pactl list short sink-inputs' и в цикле вызывать для всех 'pactl move-sink-input'. На баш-скриптах такое пишется на раз.
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|3.22, gogo (?), 01:16, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Звук - это настолько общеиспользуемое дело, что писать скриптец для тривиальной ситуации - значит засвидетельствовать полнейшее дилетантство авторов.
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|3.23, Аноним (18), 01:17, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На скриптах-то можно, конечно. Никто не спорит. Я хотел чтобы это все работало при выборе мышкой устройства вывода в меню pulseaudio виджета, что для xfce4 панели.
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|4.25, Аноним (4), 01:29, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если такое можно написать на скриптах, значит можно было и на голом си прямо в виджете, используя апишку пульсы. Но видимо авторы виджета слишком гордые, чтобы шебуршать в цикле по играющим приложениям, так что пришлось эту спорную логику перенести прямиком в пульсу.
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|5.36, НяшМяш (ok), 03:02, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему спорную? По-моему как раз этой фиче самое место в звуковом сервере. Если я написал приложение, которое выводит звук в default устройство, значит мне всё равно кто конкретно будет играть - колонки, наушники или ещё какой блютуз. Если пользователь в микшере переключает устройства, то простое приложение вообще про это ничего не должно знать. В той же винде с макакосью переключение устройства вывода сказывается на работающих приложениях примерно никак.
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|1.41, Аноним (41), 04:17, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- "По умолчанию отключено автоматическое переключение вывода звука на HDMI, так как оно приводило к неадекватному поведению из-за формирования в ALSA события добавления нового устройства при пробуждении монитора из спящего режима."
Как же долго я это ждал.
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