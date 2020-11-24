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Выпуск звукового сервера PulseAudio 14.0

24.11.2020 23:26

Представлен релиз звукового сервера PulseAudio 14.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

Ключевые улучшения PulseAudio 14.0:

  • Реализована перемаршрутизация потоков при изменении заданного по умолчанию источника звука или устройства вывода звука. Ранее при изменении устройства вывода звука новые потоки маршрутизировались в назначенное устройство вывода, но существующие потоки продолжали передаваться в старое устройство. Теперь логика обработки старых потоков изменена, и они будут переключаться на новое устройство.

    Изменение не затрагивает вручную перемещённые потоки, т.е. маршрутизация в привязке к потокам сохранится. При этом перемещение потока в заданное по умолчанию устройство вывода приведёт к удалению статуса ручной привязки. В ситуации, когда вручную закреплённое устройство вывода становится недоступным, поток теперь автоматически будет перемещён в устройство по умолчанию, но при возобновлении работы ранее используемого устройства вывода, поток будет возвращён к нему (например, при отключении наушников звук будет направлен в колонки, а после возвращения наушников, опять перенаправлен в них). Вышеотмеченные изменения аналогично теперь действуют и для источников звука.

    При изменении устройства вывода звука в GNOME Sound Settings, данный конфигуратор выполняет перемещение всех существующих потоков в выбранное устройство, а также меняет БД с маршрутами для направление на данное устройство звука приложений, которые будут запущены в дальнейшем. Для PulseAudio манипуляции GNOME Sound Settings выглядят как ручное перемещение потоков, что создаёт проблемы при изменении устройства по умолчанию, так как вручную перемещённые потоки не следуют за изменением устройства вывода по умолчанию. Новое поведение PulseAudio аналогично поведению GNOME Sound Settings и перемещение потоков больше не требуется. Для корректной работы GNOME Sound Settings, до изменения кода данного конфигуратора, реализован хак, который игнорирует изменение маршрутизации, если оно исходит от GNOME Sound Settings.

  • Значительно улучшена поддержка UCM (Use Case Manager), используемого в новых устройствах с прошивками Intel SOF (Sound Open Firmware). Добавлена поддержка использования аппаратных режимов громкости (например, режим отключения звука) через ALSA. Кроме того, предоставлена возможность использования с UCM нескольких звуковых карт с одним именем.
  • Реализован новый RTP-бэкенд, построенный на базе GStreamer (модули module-rtp-send и module-rtp-recv теперь могут использовать GStreamer для реализации протокола RTP).
  • По умолчанию отключено автоматическое переключение вывода звука на HDMI, так как оно приводило к неадекватному поведению из-за формирования в ALSA события добавления нового устройства при пробуждении монитора из спящего режима.
  • Улучшена поддержка игровых наушников с интерфейсом USB: HyperX Cloud Orbit S, LucidSound LS31, Razer Kraken Tournament Edition, SteelSeries Arctis 5 (2019 edition) и SteelSeries Arctis Pro (2019 edition). Для данных моделей теперь создаются отдельные устройства вывода для стерео и моно.
  • По умолчанию отключён flat-режим, выставляющий общую громкость вывода на основе параметров самого громкого потока.
  • При выводе звука через RAOP (module-raop-sink) при помощи опции "autoreconnect=true" теперь можно настроить автоматическое пересоединение в случае сетевого сбоя.
  • В модуле module-jackdbus-detect разрешено раздельное указание числа входящих и выходящих каналов (sink_channels и source_channels).
  • Объявлен устаревшим модуль module-rescue-streams, функциональность которого перенесена в основной состав.
  • Добавлена поддержка элементов управления микшированием ALSA с ненулевым индексом и возможность установки целевых ролей (device.intended-roles) для устройств в конфигурации профиля ALSA.
  • Для портов реализована возможность указания типа и группы доступности, позволяющих определять какие именно порты связаны с определённым физическим устройством (колонки, наушники, микрофон и т.п.). Тип автоматически назначается для устройств Bluetooth и ALSA UCM, а для остальных может быть указан при помощи опции "type" в секции "[General]".
  • В модулях на базе X11 (module-x11-bell, module-x11-cork-request, module-x11-publish и module-x11-xsmp) реализован аргумент xauthority для передачи значения переменной окружения XAUTHORITY, необходимой при присоединении к серверу X11.
  • Добавлена возможность настройки форматов сжатия в module-null-sink без перезагрузки модуля при помощи команды "pactl set-sink-formats".
  • Опция enable-lfe-remixing в daemon.conf разделена на две настройки - remixing-produce-lfe и remixing-consume-lfe, позволяющие раздельно управлять каналом lfe при микширования с увеличением или уменьшением каналов (upmixing и downmixing).
  • В модуле module-raop-sink реализован аргумент channel_map, позволяющий по другому отразить каналы для RAOP.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В Fedora 34 планируют задействовать PipeWire для звука вместо PulseAudio
  3. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 13.0
  5. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0
  6. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54141-pulseaudio
Ключевые слова: pulseaudio, sound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:36, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пора ему на мороз
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:42, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вслед за тобой
     
  • 2.6, ilyafedin (ok), 23:49, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    +, pipewire ftw
     
  • 2.40, leibniz (ok), 03:54, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +, ALSA still alive
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:40, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пшшшш аудио от пОТЕРА
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:44, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Звучит как мантра и самовнушение
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 02:44, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже так думал, пока не столкнулся с наличием более одной звуковой карты в устройстве. Тут-то пшш и проявилось. Стоит запустить какой-нибудь Audacity при играющем звуке - и весь звук рассыпается в шипящее-скрипящее нечто. Подстройки размера буфера, частот дискретизации, отключение/включение ресемплирования - нихера не помогло.
     

  • 1.5, Аноним (2), 23:45, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    пора этот мусор в сыстемд встроить и вместе выбросить
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 23:56, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Пока что первый кандидат на выбрасывание -- ты.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:09, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    модератор, почему этот комментарий еще не удален?
     
     
  • 3.12, Макс Чиркаш (?), 00:18, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я отправил модератора в отпуск.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 03:04, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пук

    Сейчас проверим.

     
  • 2.29, анонимуслинус (?), 01:50, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас для обычных применений он уже работает оч неплохо. если найдешь достойную замену или ещё лучше напишешь , то можешь выкинуть на мороз. pipewire пока что все ещё непригоден к полноценному применению и пока неизвестно будет ли у него стабильная работа на всем спектре машин. вот федорка и её тестеры в 34 ветке проверят так и скажут. правда у них там и btrfs по умолчанию вместе, так что неясно что в конечном итоге будет худшей проблемой.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 02:23, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня jack в качестве основного сервера, всё нормально работает и качество звука нормальное без лишних движений. На стоковом пульсаче отвратительный звук. Зачем вообще начали пилить(костылять) этот "пшшш пшшш" уже имея нормальный сервак? Не особо понятно.
     
     
  • 4.33, Аноним (34), 02:37, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постоянное использование CPU и RealTime режима тебя не смущает? У людей есть ноутбуки, которые от такого батарею выжрут в два счёта...
     
     
  • 5.35, анонимуслинус (?), 02:47, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    идеальным был бы вариант если бы была система типа альсы с надстройкой сервера, который мог менять режимы работы с реалтаймового на обычный и обратно с помощью переключения кнопки в настройках. вот сейчас pipewire готовят, но не в курсе точного его устройства и технологий. будем смотреть.
     

  • 1.8, Пепердыщ (?), 00:03, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ненужно, да и вообще легаси, pipewire на подходе.
     
  • 1.10, ИмяХ (?), 00:09, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин как все сложно в этом мире. Звук какой-то придумали.
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:17, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё там по ынклюзивной терминологии?
     
  • 1.13, анонн (ok), 00:27, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Поддерживается работа в ... FreeBSD

    Это да, особенно когда начинает отжирать 100% CPU - сразу видно, что звуковой сервер делом занят, работает!

     
     
  • 2.15, Аноним (4), 00:33, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бздунятам - бздунячье.
     
     
  • 3.19, анонн (ok), 01:00, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Бздунятам - бздунячье.

    Сразу видно настоящего, опытного, опеннетного линуксоида!
    А скажите пожалуйста, как настоящий, опытный, опеннетный линуксоид маргинальному бздшнику - оно хоть в macOS и Windows нормально-то работает? Или опять чисто для галочки, ведь там оно настоящим, опытным опеннетным линуксоидам не нужно - у них там и так все прекрасно работает?


     
     
  • 4.21, Аноним (4), 01:09, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе на Истинно™ Верной® Операционной© Системе™®© какой-то там линуксячий ппш-аудио? Пользуйся бздунячьими решениями. Или они тебя по какой-то причине не удовлетворили?
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 01:38, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какими?
     
  • 5.28, анонн (ok), 01:48, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>> Поддерживается работа в ... FreeBSD
    >> начинает отжирать 100% CPU
    > Зачем тебе на Истинно™ Верной® Операционной© Системе™®© какой-то там линуксячий ппш-аудио? Пользуйся бздунячьими решениями.

    Подытожим: cначала пингвиняши гордо объявляют, что оно работает на Истинно™ Верной® Операционной© Системе™®©, а затем, когда кто-то выясняет, что это не совсем соответствует реальности, горячо^W яростно возмущаются и кричат "Не смей трогать нашу пингвинячью Ценность! Используй свое бздуняче решение!".

    Какая удивительная гибкость взглядов! Действительно, настоящий, истинный линуксоид опеннета! Так держать (только не забывайте о правилах пожарной безопасности)! ))

    > Или они тебя по какой-то причине не удовлетворили?

    Спасибо, все прекрасно работает! А если возникнет душевная потребность, я всегда могу запустить эмуляцию
    sh -c " while true;do done;" & cat /dev/random > /dev/dsp

     
     
  • 6.31, Аноним (4), 02:15, 25/11/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 7.39, анонн (ok), 03:35, 25/11/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.24, Аноним (24), 01:27, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу ответить без трололо, как это сделал кто-то выше. Оно и в линух отжирало по началу 100% ЦПУ. Оно изначально было мёртворожденным выпердышем известного товарисча. Пока в редхате на него вменяемых патчей не наложили, но это был не Поттерун, а кто-то из его комманды. Раньше я его со злобой выпиливал наглухо из своей системы, пока в один прекрасный день, оно не заработало нормально. Интерфейс настройки пульсы - кромешный ад, как собсно и системд. Это нормально и по Поцтерингски, разломать на??й всё, что работает, сделать по своему и с деловым видом потом втирать вы нихрена не понимаете, за этим будущее и т.д. То, что в этом недосервере нуждаются другие ОСи - для меня, если честно, новость. Но собрать для них можно (а вот нужно ли, вопрос хороший), Поцтер всегда рад помочь юзерам других ОС. Жаль, что альса сейчас несколько остановилась в развитии и представляет сейчас только платформу с драйверами, которую юзает PulseAudio. Без него было лучше. А то, что только одно приложение могло использовать звуковую карту - в альсе решалось установкой плагина. И можно было и музыку слушать и видосики в ютубе... И в долбаном скайпе поболтать. И никакой PulseAudio не нужен был. А сейчас его по зависимостям тянут все, кому не лень. Некоторые проги отказываются без него работать.
     
     
  • 5.27, Аноним (26), 01:40, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пульса не заменяет alsa. LADSPA никуда из alsa не убрали.
     
  • 5.30, анонн (ok), 02:06, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это нормально и по Поцтерингски, разломать на??й всё, что работает, сделать по своему и с деловым видом потом втирать вы нихрена не понимаете, за этим будущее и т.д.

    Там пару лет назад очень показательная "добавка" была:

    > Получение сигнала SIGTERM теперь не воспринимается как сбой и приводит к нормальному завершению процесса с нулевым кодом возврата;

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43034


    > То, что в этом недосервере нуждаются другие ОСи - для
    > меня, если честно, новость. Но собрать для них можно (а вот нужно ли, вопрос хороший)

    Тут ответ кроется в последней части вашего комментария:
    > А сейчас его по зависимостям тянут все, кому не лень. Некоторые проги отказываются без него работать.

    Патчи и пересборка пока спасают, но ...

    > Поцтер всегда рад помочь юзерам других ОС.

    Отношения к другим ОСям у Поттеринга отлично продемонстрированно его фанатами чуть выше ;)
    Правда непонятно, зачем вообще сначала гордо заявлять о поддержке, а потом (гневно брызгая виртуальной слюной и минусиками), учить всех что "все везде отлично работает, просто это у вас ОС неправильная!"

     

  • 1.16, Аноним (16), 00:47, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно!
     
  • 1.17, Самый Лучший Гусь (?), 00:51, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не нужно, ведь есть PipeWire.
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:52, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Реализована перемаршрутизация потоков при изменении заданного по умолчанию источника звука или устройства вывода звука

    Джва года ждал! При переключении дефолтного устройства вывода между колонками и наушниками приходилось вручную переключать потоки приложений.

     
     
  • 2.20, Аноним (4), 01:03, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле вручную? Банально можно накатать скриптец, вначале вызывать 'pactl set-default-sink', потом авэкашкой (awk) пройтись по 'pactl list short sink-inputs' и в цикле вызывать для всех 'pactl move-sink-input'. На баш-скриптах такое пишется на раз.
     
     
  • 3.22, gogo (?), 01:16, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Звук - это настолько общеиспользуемое дело, что писать скриптец для тривиальной ситуации - значит засвидетельствовать полнейшее дилетантство авторов.
     
  • 3.23, Аноним (18), 01:17, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На скриптах-то можно, конечно. Никто не спорит. Я хотел чтобы это все работало при выборе мышкой устройства вывода в меню pulseaudio виджета, что для xfce4 панели.
     
     
  • 4.25, Аноним (4), 01:29, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если такое можно написать на скриптах, значит можно было и на голом си прямо в виджете, используя апишку пульсы. Но видимо авторы виджета слишком гордые, чтобы шебуршать в цикле по играющим приложениям, так что пришлось эту спорную логику перенести прямиком в пульсу.
     
     
  • 5.36, НяшМяш (ok), 03:02, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему спорную? По-моему как раз этой фиче самое место в звуковом сервере. Если я написал приложение, которое выводит звук в default устройство, значит мне всё равно кто конкретно будет играть - колонки, наушники или ещё какой блютуз. Если пользователь в микшере переключает устройства, то простое приложение вообще про это ничего не должно знать. В той же винде с макакосью переключение устройства вывода сказывается на работающих приложениях примерно никак.
     

  • 1.38, Аноним (38), 03:19, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ненужон!
     
  • 1.41, Аноним (41), 04:17, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - "По умолчанию отключено автоматическое переключение вывода звука на HDMI, так как оно приводило к неадекватному поведению из-за формирования в ALSA события добавления нового устройства при пробуждении монитора из спящего режима."
    Как же долго я это ждал.
     

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