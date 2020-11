Выпуск звукового сервера PulseAudio 14.0

2.15 , Аноним ( 4 ), 00:33, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бздунятам - бздунячье.

3.19 , анонн ( ok ), 01:00, 25/11/2020
> Бздунятам - бздунячье.
Сразу видно настоящего, опытного, опеннетного линуксоида!

А скажите пожалуйста, как настоящий, опытный, опеннетный линуксоид маргинальному бздшнику - оно хоть в macOS и Windows нормально-то работает? Или опять чисто для галочки, ведь там оно настоящим, опытным опеннетным линуксоидам не нужно - у них там и так все прекрасно работает?

4.21 , Аноним ( 4 ), 01:09, 25/11/2020
Зачем тебе на Истинно™ Верной® Операционной© Системе™®© какой-то там линуксячий ппш-аудио? Пользуйся бздунячьими решениями. Или они тебя по какой-то причине не удовлетворили?

5.26 , Аноним ( 26 ), 01:38, 25/11/2020
Какими?

5.28 , анонн ( ok ), 01:48, 25/11/2020
>>> Поддерживается работа в ... FreeBSD

>> начинает отжирать 100% CPU

> Зачем тебе на Истинно™ Верной® Операционной© Системе™®© какой-то там линуксячий ппш-аудио? Пользуйся бздунячьими решениями.
Подытожим: cначала пингвиняши гордо объявляют, что оно работает на Истинно™ Верной® Операционной© Системе™®©, а затем, когда кто-то выясняет, что это не совсем соответствует реальности, горячо^W яростно возмущаются и кричат "Не смей трогать нашу пингвинячью Ценность! Используй свое бздуняче решение!". Какая удивительная гибкость взглядов! Действительно, настоящий, истинный линуксоид опеннета! Так держать (только не забывайте о правилах пожарной безопасности)! ))
> Или они тебя по какой-то причине не удовлетворили?
Спасибо, все прекрасно работает! А если возникнет душевная потребность, я всегда могу запустить эмуляцию
sh -c " while true;do done;" & cat /dev/random > /dev/dsp

sh -c " while true;do done;" & cat /dev/random > /dev/dsp

6.31 , Аноним ( 4 ), 02:15, 25/11/2020
7.39 , анонн ( ok ), 03:35, 25/11/2020
4.24 , Аноним ( 24 ), 01:27, 25/11/2020
Хочу ответить без трололо, как это сделал кто-то выше. Оно и в линух отжирало по началу 100% ЦПУ. Оно изначально было мёртворожденным выпердышем известного товарисча. Пока в редхате на него вменяемых патчей не наложили, но это был не Поттерун, а кто-то из его комманды. Раньше я его со злобой выпиливал наглухо из своей системы, пока в один прекрасный день, оно не заработало нормально. Интерфейс настройки пульсы - кромешный ад, как собсно и системд. Это нормально и по Поцтерингски, разломать на??й всё, что работает, сделать по своему и с деловым видом потом втирать вы нихрена не понимаете, за этим будущее и т.д. То, что в этом недосервере нуждаются другие ОСи - для меня, если честно, новость. Но собрать для них можно (а вот нужно ли, вопрос хороший), Поцтер всегда рад помочь юзерам других ОС. Жаль, что альса сейчас несколько остановилась в развитии и представляет сейчас только платформу с драйверами, которую юзает PulseAudio. Без него было лучше. А то, что только одно приложение могло использовать звуковую карту - в альсе решалось установкой плагина. И можно было и музыку слушать и видосики в ютубе... И в долбаном скайпе поболтать. И никакой PulseAudio не нужен был. А сейчас его по зависимостям тянут все, кому не лень. Некоторые проги отказываются без него работать.

5.27 , Аноним ( 26 ), 01:40, 25/11/2020
Пульса не заменяет alsa. LADSPA никуда из alsa не убрали.

5.30 , анонн ( ok ), 02:06, 25/11/2020
> Это нормально и по Поцтерингски, разломать на??й всё, что работает, сделать по своему и с деловым видом потом втирать вы нихрена не понимаете, за этим будущее и т.д.
Там пару лет назад очень показательная "добавка" была:
> Получение сигнала SIGTERM теперь не воспринимается как сбой и приводит к нормальному завершению процесса с нулевым кодом возврата;
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43034

> То, что в этом недосервере нуждаются другие ОСи - для

> меня, если честно, новость. Но собрать для них можно (а вот нужно ли, вопрос хороший)
Тут ответ кроется в последней части вашего комментария:

> А сейчас его по зависимостям тянут все, кому не лень. Некоторые проги отказываются без него работать.
Патчи и пересборка пока спасают, но ...
> Поцтер всегда рад помочь юзерам других ОС.
Отношения к другим ОСям у Поттеринга отлично продемонстрированно его фанатами чуть выше ;)

Правда непонятно, зачем вообще сначала гордо заявлять о поддержке, а потом (гневно брызгая виртуальной слюной и минусиками), учить всех что "все везде отлично работает, просто это у вас ОС неправильная!"