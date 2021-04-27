Релиз Linux-дистрибутива Fedora 34

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.75, Аноним (75), 21:03, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Зачем тебе тогда Линукс? Купи мак и радуйся.
Линукс и бинарный вполне хорошо живёт с возможностью мелкого тюнинга и сборки каких-то тонких вещей. А Мак мне и даром не нужен - оставь себе.
|
|1.5, Аноним (75), 19:06, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Отмечается, что хранение данных в сжатом виде позволяет не только экономить
> дисковое пространство, но и увеличивает ресурс работы SSD-накопителей за счёт
> снижения объёмов операций записи, а также повышает скорость чтения и записи
> больших хорошо сжимаемых файлов на медленных накопителях.
А касательно HDD?
|
|
|
|
|
|3.9, Спаун (?), 19:23, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да ладно уж, жёсткие диски пока что повсеместно используются.
|
|2.11, dalco (ok), 19:24, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для HDD всё то же самое, за исключением экономии ресурса.
С современными процами быстрее выкачать относительно небольшой архив с медленного винта и потом его распаковать, нежели честно выкачивать непакованный файл с того же диска.
|
|2.14, Аноним (14), 19:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пространство то экономится, но при этом нагрузка на процессор и задержка возрастают.
Что если данные уже сжатые? Сжимаются по второму кругу?
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 19:34, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
BTRFS по-умолчанию не сжимает то, что плохо сжимается. Но её можно заставить
|
|1.10, Zed (??), 19:23, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если кто уже попробовал и юзал pulseaudio-dlna на 31/32/33 - на 34 это всё работает?
|
|1.15, trolleybus (?), 19:34, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
PipeWire - вещь. Перешел еще на 33-й Федоре с PulseAudio+JACK, куда проще стало управлять, плюс latency можно ниже ставить на встроенном звуке.
|
|
|
|2.43, Имя (?), 20:24, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как это выглядит практически? Вот, допустим, программе DAW нужен Jack. Как было и как стало с pipewire?
|
|
|
|3.55, trolleybus (?), 20:34, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да особо ничего и не изменилось за счет прослойки. Те, кому нужна PulseAudio, видят как бы PulseAudio. Те, кому нужен JACK, видят как бы JACK (даже QJackCtl работает без изменений). То есть DAW просто видит, что есть как будто бы JACK (по крайней мере, у меня в Rosegarden'е все как работало, так и работает, ничего даже трогать не пришлось).
|
|
|
|4.62, Annoynymous (ok), 20:48, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Т.е. вместо регулярного секса с qjackctl оно просто работает? Вот это крутяк!
Впрочем, местные не поймут, им надо секс.
|
|1.17, Аноним (17), 19:38, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
>прошивки занимают около 900 МБ
O tempora, o mores! А вот в наше время даже в 700Мб тот же Кноппикс влезал со всеми приблудами. Но сейчас такое представить на современной программной базе уже невозможно!
|
|
|
|
|
|3.42, Anonim (??), 20:24, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В арче можно посидеть за рулём, а в дистрибутивах вроде этого ты - вечный пассажир.
|
|3.60, Аноним (60), 20:44, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У Calculate и Альт документация очень хорошая и может применяться и для других дистрибутивов.
|
|1.20, Аноним (20), 19:43, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
А чего скромно молчат, что это на самом деле Pidora Linux?
И как простолюдины вымарывают Master ветку мы уже в курсе. Все дело в отм, что они же делали, эти самые федорасты делали версию для Raspberry Pi. Удивили добавив i3. Он же иксовый. Зачем то не осилили модный Sway. Даже не сдержали обещание перестать пользоваться BTRFS, ведь разработка его это помощь ораклу. В общем все испоганили. В ядре улучшают EXT4 и XFS, а они в рабочую станцию пихают BTRFS. Странно что не ZFS. Так они никогда FreeBSD/OpenIndiana не догонят.
|
|
|
|2.24, Аноним (14), 19:58, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему пользователей линукс вообще не устраивает ext4? Нет, нужно другие ФС накатывать с риском потерять данные, а потом на форумах спрашивать что и где сломалось и как восстановить.
|
|
|
|3.44, Аноним (75), 20:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Почему пользователей линукс вообще не устраивает ext4?
С чего вы взяли? Устраивает. Вполне. Просто часть юзеров выбирает другие фс - кто-то btrfs, кто-то XFS. Даже кто-то на райзере посиживает до сих пор...
|
|3.77, Аноним (67), 21:04, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это большие компании не устраивает вот они и пихают по дефолту то XFS то BTRFS.
|
|3.101, Аноним (101), 21:48, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ext4 не устраивает, поэтому что это просто ФС и она просто работает. btrfs куда мощнее: предлагает raid, подтома, снапшоты, прозрачное сжатие, и некоторые другие функции. И я всё это использую. Особенно радуют снапшоты: теперь мне не страшны никакие ломающие обновления, всегда можно легко откатиться в предыдущий снапшот.
|
|1.21, DeerFriend (?), 19:49, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Пакет ntp (сервер для синхронизации точного времени) заменён на форк ntpsec.
Это победа? Что стало с chrony?
|
|
|
|2.64, Annoynymous (ok), 20:51, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ничего не стало. Было три способа получить точное время — systemd, chrony и ntp. Стало три — systemd, chrony и ntpsec.
По умолчанию угадай что.
|
|1.23, Аноним (23), 19:57, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
15 лет перебирал дистры, Debian, Slack, Ubuntu, Gentoo, Arch, в итоге остановился на Fedora... и думаю я не один такой.
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 20:01, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
критерии выбора ?
почему именно федора, чем выгодно отличается от других перечисленных дистрибутивов ?
|
|
|
|
|
|4.35, Аноним (25), 20:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
обобщать не надо, как познакомился с дебиан в 2005, так и остался на нем
поэтому интересно, почему человек перебирал дистрибутивы и в итоге остановился именно на федоре ? чем привлек ?
|
|3.36, Аноним (36), 20:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Дистрибутив от корпорации, контрибьютящей во все значимые проекты десктопного и ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.61, Аноним (75), 20:45, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Всё комментировать не хочется, отмечу лишь только, что нелепо было видеть как б... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.72, Аноним (72), 21:00, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> многие линуксоиды не жалуют
Нету никаких многих, есть лишь крикливое меньшинство, а большинство юзает и в ус не дует. Крикливой меньшинство же, в свою очередь, свою слепую ненависть к системде обосновать не может, поэтому их админо-локалхостное мнение можно вертеть на ую.
> Slackware (1993) и Debian (1993)
Мой коммент написан в 2к21 году и отражает реалии 2к21 года. По твоей "логике", тренд другим дистрам сегодня задают динозавры, поскольку они появились раньше.
|
|
|
|6.81, Аноним (75), 21:12, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ты завернул слово логика в кавычки - видимо решил трольнуть, но суть в том, что ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.68, Аноним (40), 20:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
А что плохого в ЕР? Уж лучше иностранных агентов. Свинея-Без-Салу вон доголосовалась.
|
|5.76, Аноним (72), 21:03, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В отличие от рх, едро просто лепит свой флаг туда, куда не вкладывались. Едро - это бабанта, дистр большинства. Бабанта тоже не вкладывались в гном, но ребрендинг делают исправно
|
|3.37, Аноним (37), 20:14, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Всё просто. Ты уже не такой молодой чтобы заниматься экспериментами и мириться с постоянными багами, но не такой старый, чтобы использовать древний софт.
|
|3.46, Имя (?), 20:26, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Стабильней Арча, без ужасных говнотем и расширений убунты со снапом, свежее дебиана.
|
|2.39, Аноним (75), 20:15, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в итоге остановился на Fedora
Из неё можно собирать минимальные компактные инсталлы (аля дебутстрап)?
|
|
|
|3.50, Аноним (49), 20:31, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поэтому когда выйдет 10 платформа базальта с кедами, вернусь на линух. Лет 5 сидел до Федоры, проблем не было, но хотелось свеженького.
|
|
|
|
|
|3.91, Аноним (91), 21:30, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пока еще есть
> End-of-life 31 December 2021
В том и суть, что теперь новый центось будет ролингом, но более стабильным, чем федорка
|
|1.41, Аноним (-), 20:23, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Работаю на ней с момента выхода беты. Безупречно в течение месяца, безупречно сейчас. Свежайшее ядро, свежее ПО, стабильная работа, отзывчивый интерфейс, красивые шрифты, непрожорлива в плане памяти — Linux для настольного ПК.
Справедливости ради, одно падение падение GNOME было, когда я накатил с gnome-look.org какую-то тему для gtk2/3. Падение заметил только благодаря гномовской системе оповещения, поскольку всё просто работало как обычно.
Весьма солидная ОС, далеко пойдут.
|
|
|
|
|
|3.54, Аноним (54), 20:33, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Слишком стар, чтобы верить в Евангелие, но слишком молод, чтобы это было необходимостью.
|
|1.56, lucentcode (ok), 20:35, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какие слоупоки. У меня уже пару недель Gnome 40, и звук на PipeWire уже несколько месяцев :) Пора им на правильный дистрибутив переходить, и это не Fedora...
|
|1.73, Аноним (-), 21:02, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давайте признаем: для профессионалов есть RedHat Enterprise и Debian, для просто пользователей — Fedora и Ubuntu. Всё остальное — мaргинaльщинa, крacнoглазиe и некрофилия.
|
|
|
|2.78, Аноним (40), 21:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Debian не для профессионалов, Ubuntu Server скорее. Так что здесь ты не права.
|
|
|
|3.92, Аноним (92), 21:32, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Debian не для профессионалов, Ubuntu Server скорее. Так что здесь ты не
> права.
Именно потому что Debian "не для профессионалов" он полетел в космос, а бубунту для профессионалов пытаются натыкать во всякие IoT и теслы, где она который раз шерето!
|
|2.87, Аноним (87), 21:28, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Для каких профессионалов RHEL CentOS , Debian отчасти сусёвые - это энтерпрайз... большой текст свёрнут, показать
|
|2.88, Аноним (75), 21:28, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для профессионалов есть Оракл Линукс. Единственный по-настоящему вменяемый качественный продукт.
|
|1.74, Аноним (79), 21:02, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Забыли рассказать про самое главное эпохальное нововведение - НОВЫЙ ЛОГОТИП!
|
|
|
|
|
|3.82, Аноним (79), 21:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У тебя странная логика мышления, поэтому я не буду с тобой разговаривать. Вот.
|
|1.83, Аноним (83), 21:17, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
"Размер виртуального устройства подкачки, предоставляемого механизмом zRAM, увеличен с четверти до половины размера физической памяти, а также ограничен лимитом в 8 ГБ. Изменение позволяет успешно запускать инсталлятор Anaconda на система с небольшим объёмом ОЗУ."
А, так вот почему федорку тяжко было устанавливать в виртуалку на машине с 4 ГБ ОЗУ, а оказывается вононочо, лимит 8 ГБ это системы "с небольшим объёмом ОЗУ", ясно-понятно.
Браво, команда федорки, так держать, так победите!
|
|1.85, Аноним (85), 21:26, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Обещали, что с этого релиза будет вмешательство в хомяк посредством systemd-homed, но вроде тишина. Что, даже не придётся ничего отключать?
|
|1.93, Аноним (101), 21:33, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> включено прозрачное сжатие данных с использованием алгоритма ZSTD
Это, интересно, как? Сколько я ни пытался сжать целый корень на разных системах, всегда груб отказывался грузиться. Судя по всему, он не поддерживает этот алгоритм, потому что с LZO всё нормально.
|
|1.96, Аноним (96), 21:38, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Какое ж оно убожественное, будто забракованный GUI для андроид 2008 года.
|
|1.97, Аноним (-), 21:43, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Факты по потреблению памяти Fedora 32, GNOME 40, Wayland: совокупно — 3,7 ГБ. Много? Пожалуй, многовато. Но что загружено в ОЗУ:
— Skype
— ThunderBird
— Telegram
— TorBrowser
— PaleMoon (как основной браузер)
— Chromium CBP (у меня очень слабый процессор, только он позволяет смотреть 1080p в Youtube без подтормаживаний)
— RetroShare (без неё было бы в ОЗУ было бы занято 2,9 ГБ)
Справочно:
https://ibb.co/2NR8V3B
https://ibb.co/7Rq7Ns9
|
|1.99, Аноним (99), 21:45, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нормально так по сравнению с старичком.
Operating system: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Linux, Illumos, Solaris, macOS, and Microsoft Windows (not maintained)
Operating system:Linux
|
|1.100, Аноним (96), 21:47, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не понимаю, как хранение данных в сжатом виде позволяет экономить SSD, это ж нужно постоянно упаковывать/распаковывать, какая ж чудовищная фрагментация будет.
|