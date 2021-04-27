Представлен релиз Linux-дистрибутива Fedora 34. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, CoreOS, Fedora IoT Edition, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, i3, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается. Наиболее заметные улучшения в Fedora 34: Все звуковые потоки переведены на мультимедийный сервер PipeWire, который теперь используется по умолчанию вместо PulseAudio и JACK. Использование PipeWire позволяет в обычной настольной редакции предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений. В прошлых выпусках для обработки звука в Fedora Workstation применялся фоновый процесс PulseAudio, а приложения использовали клиентскую библиотеку для взаимодействия с этим процессом, микширования и управления звуковыми потоками. При профессиональной обработке звука применялся звуковой сервер JACK и связанная с ним клиентская библиотека. Для обеспечения совместимости вместо библиотек для взаимодействия с PulseAudio и JACK добавлена работающая через PipeWire прослойка, которая позволяет сохранить работу всех существующих клиентов PulseAudio и JACK, а также приложений, поставляемых в формате Flatpak. Для старых клиентов, использующих низкоуровневый API ALSA, установлен ALSA-плагин, направляющий звуковые потоки напрямую в PipeWire.

Сборки с рабочим столом KDE по умолчанию переведены на использование Wayland. Сеанс на базе X11 переведён в разряд опции. Отмечается, что поставляемый в Fedora 34 выпуск KDE Plasma 5.20 почти доведён до паритета в функциональности с режимом работы поверх X11, в том числе решены проблемы с ведением скринкастов и вставкой средней кнопкой мыши. Для работы при использовании проприетарных драйверов NVIDIA задействован пакет kwin-wayland-nvidia. Совместимость с X11-приложениями обеспечена при помощи компонента XWayland.

Улучшена поддержка Wayland. Добавлена возможность использования компонента XWayland в системах с проприетарными драйверами NVIDIA. В окружениях на базе Wayland реализована поддержка работы в режиме без монитора (headless), что позволяет запускать компоненты рабочего стола на удалённых серверных системах с организацией доступа при помощи VNC или RDP.

Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 40 и библиотеки GTK 4. В GNOME 40 виртуальные рабочие столы в обзорном режиме (Activities Overview) переведены на горизонтальную ориентацию и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. На каждом рабочем столе, показываемом в обзорном режиме, наглядно представлены имеющиеся окна, для которых применяется динамическое панорамирование и масштабирование при взаимодействии пользователя. Обеспечен бесшовный переход между списком программ и виртуальными рабочими столами. Улучшена организация работы при наличии нескольких мониторов. Модернизировано оформление многих программ. В GNOME Shell обеспечено использование GPU для рендеринга шейдеров.

Все редакций Fedora переведены на использование механизма systemd-oomd для раннего реагирования на нехватку памяти в системе вместо ранее применяемого процесса earlyoom. Systemd-oomd базируется на подсистеме ядра PSI (Pressure Stall Information), позволяющей в пространстве пользователя проанализировать информацию о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для точной оценки уровня загруженности системы и характера замедления работы. PSI даёт возможность выявить начало возникновения задержек из-за нехватки ресурсов и выборочно завершить работу ресурсоёмких процессов на стадии, когда система ещё не находится в критическом состоянии и не начинает интенсивно урезать кэш и вытеснять данные в раздел подкачки.

В файловой системе Btrfs, которая начиная с прошлого выпуска применяется по умолчанию в вариантах Fedora для рабочего стола (Fedora Workstation, Fedora KDE и т.п.), включено прозрачное сжатие данных с использованием алгоритма ZSTD. Сжатие по умолчанию применяется для новых установок Fedora 34. Пользователи уже установленных систем могут активировать сжатие через добавление в /etc/fstab флага "compress=zstd:1" и запуска "sudo btrfs filesystem defrag -czstd -rv / /home/" для сжатия уже имеющихся данных. Для оценки эффективности сжатия можно использовать утилиту "compsize". Отмечается, что хранение данных в сжатом виде позволяет не только экономить дисковое пространство, но и увеличивает ресурс работы SSD-накопителей за счёт снижения объёмов операций записи, а также повышает скорость чтения и записи больших хорошо сжимаемых файлов на медленных накопителях.

В число официальных редакций дистрибутива принят вариант с оконным менеджером i3, предлагающим мозаичный режим компоновки окон на рабочем столе.

Началось формирование образов с рабочим столом KDE для систем на базе архитектуры AArch64, в дополнение в сборкам с рабочими столами GNOME и Xfce, и образов для серверных систем.

Добавлен новый образ Comp Neuro Container, включающий подборку приложений для моделирования и симуляции, полезных при проведении исследований в области нейробиологии.

В редакцию для интернета вещей (Fedora IoT), которая предлагает урезанное до минимума системное окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, а приложения отделены от основной системы при помощи изолированных контейнеров (для управления применяется podman), добавлена поддержка ARM-плат Pine64, RockPro64 и Jetson Xavier NX, а также улучшена поддержка плат на базе SoC i.MX8, таких как 96boards Thor96 и Solid Run HummingBoard-M. Обеспечено использование аппаратных механизмов отслеживания сбоев (watchdog) для автоматического восстановления системы.

Прекращено формирование отдельных пакетов с библиотеками, используемыми в проектах на базе Node.js. Вместо этого для Node.js обеспечена поставка только базовых пакетов с интерпретатором, заголовочными файлами, первичными библиотеками, бинарными модулями и основными инструментами для управления пакетами (NPM, yarn). В поставляемых в репозитории Fedora приложениях, использующих Node.js, разрешено встраивать все имеющиеся зависимости в один пакет, без дробления и выделения используемых библиотек в отдельные пакеты. Встраивание библиотек позволит избавиться от нагромождения мелкими пакетами, упростит сопровождение пакетов (ранее сопровождающий тратил больше времени на рецензирование и тестирование сотен пакетов с библиотеками, чем на основной пакет с программой), избавит инфраструктуру от конфликтов библиотек и решит проблемы с привязкой к версиям библиотек (сопровождающие будут включать в пакет проверенные в работе и протестированные версии).

Шрифтовой движок FreeType переведён на использование движка компоновки глифов (shaping) HarfBuzz. Использование HarfBuzz во FreeType позволило улучшить качество хинтинга (сглаживание контура глифа при растеризации для повышения чёткости на экранах с низким разрешением) при отображении текста на языках со сложной компоновкой текста, в которых глифы могут формироваться из нескольких символов. В частности, применение HarfBuzz позволяет избавиться от проблемы с игнорированием при хинтинге лигатур, для которых нет отдельных Unicode-символов.

Убрана возможность отключения SELinux во время работы - отключение через изменение настроек /etc/selinux/config (SELINUX=disabled) теперь не поддерживается. После инициализации SELinux LSM-обработчики теперь переводятся в режим только для чтения, что позволяет повысить защиту от атак, нацеленных на отключение SELinux после эксплуатации уязвимостей, позволяющих изменить содержимое памяти ядра. Для отключения SELinux можно перезагрузить систему с передачей параметра "selinux=0" в командной строке ядра. Возможность переключение режимов "enforcing" и "permissive" в процессе загрузки сохранена.

DDX-компонент Xwayland, обеспечивающий запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland, перемещён в отдельный пакет, собираемый из свежей кодовой базы, не зависящей от стабильных выпусков сервера X.Org.

Обеспечен перезапуск разом всех обновлённых сервисов systemd после завершения транзакции в пакетном менеджере RPM. Если раньше сервис перезапускался непосредственно после обновления каждого пересекающегося с ним пакета, то теперь формируется очередь и сервисы перезапускаются в самом конце сеанса RPM, после того как все пакеты и библиотеки обновлены.

Образы для плат ARMv7 (armhfp) переведены по умолчанию на использование UEFI.

Размер виртуального устройства подкачки, предоставляемого механизмом zRAM, увеличен с четверти до половины размера физической памяти, а также ограничен лимитом в 8 ГБ. Изменение позволяет успешно запускать инсталлятор Anaconda на система с небольшим объёмом ОЗУ.

Обеспечена поставка в стабильной ветке crate-пакетов для языка Rust. Пакеты предоставляются с префиксом "rust-".

Для сокращения размера установочных iso-образов обеспечена поставка чистого SquashFS, без вложенного слоя EXT4, который применялся по историческим причинам.

Проведена унификаций файлов конфигурации загрузчика GRUB для всех поддерживаемых архитектур, независимо от поддержки EFI.

Для сокращения потребления дискового пространства обеспечено сжатие файлов с прошивками, используемыми ядром Linux (начиная с ядра 5.3 поддерживается загрузка прошивок из xz-архивов). В распакованном виде все прошивки занимают около 900 МБ, а при сжатии их размер удалось сократить в два раза.

Пакет ntp (сервер для синхронизации точного времени) заменён на форк ntpsec.

Объявлены устаревшими пакеты xemacs, xemacs-packages-base, xemacs-packages-extra и neXtaw, разработка которых давно остановилась. Объявлен устаревшим пакет nscd - для кэширования базы хостов теперь применяется systemd-resolved, а для кэширования сервисов named может использоваться sssd.

Прекращена поставка коллекций X11-утилит xorg-x11-*, каждая утилита теперь предлагается в отдельной пакете.

Прекращено использовании имени master в git-репозиториях проекта, так как данное слово считается последнее время неполиткорректным. В качестве имени ветки по умолчанию в git-репозиториях теперь используется имя "main", а в репозиториях с пакетами, такими как src.fedoraproject.org/rpms, используется ветка "rawhide".

Обновлены версии пакетов, в том числе: GCC 11, LLVM/Clang 12, Glibc 2.33, Binutils 2.35, Golang 1.16, Ruby 3.0, Ruby on Rails 6.1, BIND 9.16, MariaDB 10.5, PostgreSQL 13. Обновлены рабочие столы LXQt 0.16.0 и Xfce 4.16.

Представлен новый логотип. Одновременно для Fedora 34 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами.



