The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Linux-дистрибутива Fedora 34

27.04.2021 18:48

Представлен релиз Linux-дистрибутива Fedora 34. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, CoreOS, Fedora IoT Edition, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, i3, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается.

Наиболее заметные улучшения в Fedora 34:

  • Все звуковые потоки переведены на мультимедийный сервер PipeWire, который теперь используется по умолчанию вместо PulseAudio и JACK. Использование PipeWire позволяет в обычной настольной редакции предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений.

    В прошлых выпусках для обработки звука в Fedora Workstation применялся фоновый процесс PulseAudio, а приложения использовали клиентскую библиотеку для взаимодействия с этим процессом, микширования и управления звуковыми потоками. При профессиональной обработке звука применялся звуковой сервер JACK и связанная с ним клиентская библиотека. Для обеспечения совместимости вместо библиотек для взаимодействия с PulseAudio и JACK добавлена работающая через PipeWire прослойка, которая позволяет сохранить работу всех существующих клиентов PulseAudio и JACK, а также приложений, поставляемых в формате Flatpak. Для старых клиентов, использующих низкоуровневый API ALSA, установлен ALSA-плагин, направляющий звуковые потоки напрямую в PipeWire.

  • Сборки с рабочим столом KDE по умолчанию переведены на использование Wayland. Сеанс на базе X11 переведён в разряд опции. Отмечается, что поставляемый в Fedora 34 выпуск KDE Plasma 5.20 почти доведён до паритета в функциональности с режимом работы поверх X11, в том числе решены проблемы с ведением скринкастов и вставкой средней кнопкой мыши. Для работы при использовании проприетарных драйверов NVIDIA задействован пакет kwin-wayland-nvidia. Совместимость с X11-приложениями обеспечена при помощи компонента XWayland.
  • Улучшена поддержка Wayland. Добавлена возможность использования компонента XWayland в системах с проприетарными драйверами NVIDIA. В окружениях на базе Wayland реализована поддержка работы в режиме без монитора (headless), что позволяет запускать компоненты рабочего стола на удалённых серверных системах с организацией доступа при помощи VNC или RDP.
  • Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 40 и библиотеки GTK 4. В GNOME 40 виртуальные рабочие столы в обзорном режиме (Activities Overview) переведены на горизонтальную ориентацию и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. На каждом рабочем столе, показываемом в обзорном режиме, наглядно представлены имеющиеся окна, для которых применяется динамическое панорамирование и масштабирование при взаимодействии пользователя. Обеспечен бесшовный переход между списком программ и виртуальными рабочими столами. Улучшена организация работы при наличии нескольких мониторов. Модернизировано оформление многих программ. В GNOME Shell обеспечено использование GPU для рендеринга шейдеров.
  • Все редакций Fedora переведены на использование механизма systemd-oomd для раннего реагирования на нехватку памяти в системе вместо ранее применяемого процесса earlyoom. Systemd-oomd базируется на подсистеме ядра PSI (Pressure Stall Information), позволяющей в пространстве пользователя проанализировать информацию о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для точной оценки уровня загруженности системы и характера замедления работы. PSI даёт возможность выявить начало возникновения задержек из-за нехватки ресурсов и выборочно завершить работу ресурсоёмких процессов на стадии, когда система ещё не находится в критическом состоянии и не начинает интенсивно урезать кэш и вытеснять данные в раздел подкачки.
  • В файловой системе Btrfs, которая начиная с прошлого выпуска применяется по умолчанию в вариантах Fedora для рабочего стола (Fedora Workstation, Fedora KDE и т.п.), включено прозрачное сжатие данных с использованием алгоритма ZSTD. Сжатие по умолчанию применяется для новых установок Fedora 34. Пользователи уже установленных систем могут активировать сжатие через добавление в /etc/fstab флага "compress=zstd:1" и запуска "sudo btrfs filesystem defrag -czstd -rv / /home/" для сжатия уже имеющихся данных. Для оценки эффективности сжатия можно использовать утилиту "compsize". Отмечается, что хранение данных в сжатом виде позволяет не только экономить дисковое пространство, но и увеличивает ресурс работы SSD-накопителей за счёт снижения объёмов операций записи, а также повышает скорость чтения и записи больших хорошо сжимаемых файлов на медленных накопителях.
  • В число официальных редакций дистрибутива принят вариант с оконным менеджером i3, предлагающим мозаичный режим компоновки окон на рабочем столе.
  • Началось формирование образов с рабочим столом KDE для систем на базе архитектуры AArch64, в дополнение в сборкам с рабочими столами GNOME и Xfce, и образов для серверных систем.
  • Добавлен новый образ Comp Neuro Container, включающий подборку приложений для моделирования и симуляции, полезных при проведении исследований в области нейробиологии.
  • В редакцию для интернета вещей (Fedora IoT), которая предлагает урезанное до минимума системное окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, а приложения отделены от основной системы при помощи изолированных контейнеров (для управления применяется podman), добавлена поддержка ARM-плат Pine64, RockPro64 и Jetson Xavier NX, а также улучшена поддержка плат на базе SoC i.MX8, таких как 96boards Thor96 и Solid Run HummingBoard-M. Обеспечено использование аппаратных механизмов отслеживания сбоев (watchdog) для автоматического восстановления системы.
  • Прекращено формирование отдельных пакетов с библиотеками, используемыми в проектах на базе Node.js. Вместо этого для Node.js обеспечена поставка только базовых пакетов с интерпретатором, заголовочными файлами, первичными библиотеками, бинарными модулями и основными инструментами для управления пакетами (NPM, yarn). В поставляемых в репозитории Fedora приложениях, использующих Node.js, разрешено встраивать все имеющиеся зависимости в один пакет, без дробления и выделения используемых библиотек в отдельные пакеты. Встраивание библиотек позволит избавиться от нагромождения мелкими пакетами, упростит сопровождение пакетов (ранее сопровождающий тратил больше времени на рецензирование и тестирование сотен пакетов с библиотеками, чем на основной пакет с программой), избавит инфраструктуру от конфликтов библиотек и решит проблемы с привязкой к версиям библиотек (сопровождающие будут включать в пакет проверенные в работе и протестированные версии).
  • Шрифтовой движок FreeType переведён на использование движка компоновки глифов (shaping) HarfBuzz. Использование HarfBuzz во FreeType позволило улучшить качество хинтинга (сглаживание контура глифа при растеризации для повышения чёткости на экранах с низким разрешением) при отображении текста на языках со сложной компоновкой текста, в которых глифы могут формироваться из нескольких символов. В частности, применение HarfBuzz позволяет избавиться от проблемы с игнорированием при хинтинге лигатур, для которых нет отдельных Unicode-символов.
  • Убрана возможность отключения SELinux во время работы - отключение через изменение настроек /etc/selinux/config (SELINUX=disabled) теперь не поддерживается. После инициализации SELinux LSM-обработчики теперь переводятся в режим только для чтения, что позволяет повысить защиту от атак, нацеленных на отключение SELinux после эксплуатации уязвимостей, позволяющих изменить содержимое памяти ядра. Для отключения SELinux можно перезагрузить систему с передачей параметра "selinux=0" в командной строке ядра. Возможность переключение режимов "enforcing" и "permissive" в процессе загрузки сохранена.
  • DDX-компонент Xwayland, обеспечивающий запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland, перемещён в отдельный пакет, собираемый из свежей кодовой базы, не зависящей от стабильных выпусков сервера X.Org.
  • Обеспечен перезапуск разом всех обновлённых сервисов systemd после завершения транзакции в пакетном менеджере RPM. Если раньше сервис перезапускался непосредственно после обновления каждого пересекающегося с ним пакета, то теперь формируется очередь и сервисы перезапускаются в самом конце сеанса RPM, после того как все пакеты и библиотеки обновлены.
  • Образы для плат ARMv7 (armhfp) переведены по умолчанию на использование UEFI.
  • Размер виртуального устройства подкачки, предоставляемого механизмом zRAM, увеличен с четверти до половины размера физической памяти, а также ограничен лимитом в 8 ГБ. Изменение позволяет успешно запускать инсталлятор Anaconda на система с небольшим объёмом ОЗУ.
  • Обеспечена поставка в стабильной ветке crate-пакетов для языка Rust. Пакеты предоставляются с префиксом "rust-".
  • Для сокращения размера установочных iso-образов обеспечена поставка чистого SquashFS, без вложенного слоя EXT4, который применялся по историческим причинам.
  • Проведена унификаций файлов конфигурации загрузчика GRUB для всех поддерживаемых архитектур, независимо от поддержки EFI.
  • Для сокращения потребления дискового пространства обеспечено сжатие файлов с прошивками, используемыми ядром Linux (начиная с ядра 5.3 поддерживается загрузка прошивок из xz-архивов). В распакованном виде все прошивки занимают около 900 МБ, а при сжатии их размер удалось сократить в два раза.
  • Пакет ntp (сервер для синхронизации точного времени) заменён на форк ntpsec.
  • Объявлены устаревшими пакеты xemacs, xemacs-packages-base, xemacs-packages-extra и neXtaw, разработка которых давно остановилась. Объявлен устаревшим пакет nscd - для кэширования базы хостов теперь применяется systemd-resolved, а для кэширования сервисов named может использоваться sssd.
  • Прекращена поставка коллекций X11-утилит xorg-x11-*, каждая утилита теперь предлагается в отдельной пакете.
  • Прекращено использовании имени master в git-репозиториях проекта, так как данное слово считается последнее время неполиткорректным. В качестве имени ветки по умолчанию в git-репозиториях теперь используется имя "main", а в репозиториях с пакетами, такими как src.fedoraproject.org/rpms, используется ветка "rawhide".
  • Обновлены версии пакетов, в том числе: GCC 11, LLVM/Clang 12, Glibc 2.33, Binutils 2.35, Golang 1.16, Ruby 3.0, Ruby on Rails 6.1, BIND 9.16, MariaDB 10.5, PostgreSQL 13. Обновлены рабочие столы LXQt 0.16.0 и Xfce 4.16.
  • Представлен новый логотип.

Одновременно для Fedora 34 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 33
  3. OpenNews: Дистрибутив Fedora на пути переименования в Fedora Linux
  4. OpenNews: Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей
  5. OpenNews: Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide
  6. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55030-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (98) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Fracta1L (ok), 19:04, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Переехать, что ли, на Федору с Гномом.
     
     
  • 2.4, ыноним (?), 19:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Переходи на https://k1sslinux.org
     
     
  • 3.6, spani (?), 19:10, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Конпеляние сутками напролёт? Нет, спасибо.
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 20:55, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе тогда Линукс? Купи мак и радуйся.
     
     
  • 5.75, Аноним (75), 21:03, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зачем тебе тогда Линукс? Купи мак и радуйся.

    Линукс и бинарный вполне хорошо живёт с возможностью мелкого тюнинга и сборки каких-то тонких вещей. А Мак мне и даром не нужен - оставь себе.

     
  • 2.12, Леголас (ok), 19:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Переехать, что ли, на Федору с Гномом.

    мсье знает толк?..

     
  • 2.13, Аноным (ok), 19:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Помоги Красношапке с интерпраизом
     
  • 2.47, А где же каменты (?), 20:28, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поясните почему гном 40 а не 4?
     
     
  • 3.90, Аноным (ok), 21:29, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=j5Md2HPay94
     
  • 2.52, Аноним (52), 20:33, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Месье знает толк...
     
  • 2.63, Аноним (63), 20:50, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже накатываю.
     

  • 1.5, Аноним (75), 19:06, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отмечается, что хранение данных в сжатом виде позволяет не только экономить
    > дисковое пространство, но и увеличивает ресурс работы SSD-накопителей за счёт
    > снижения объёмов операций записи, а также повышает скорость чтения и записи
    > больших хорошо сжимаемых файлов на медленных накопителях.

    А касательно HDD?

     
     
  • 2.8, ИмяХ (?), 19:18, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты ещё дискеты вспомни.
     
     
  • 3.9, Спаун (?), 19:23, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно уж, жёсткие диски пока что повсеместно используются.

     
  • 2.11, dalco (ok), 19:24, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для HDD всё то же самое, за исключением экономии ресурса.
    С современными процами быстрее выкачать относительно небольшой архив с медленного винта и потом его распаковать, нежели честно выкачивать непакованный файл с того же диска.
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пространство то экономится, но при этом нагрузка на процессор и задержка возрастают.
    Что если данные уже сжатые? Сжимаются по второму кругу?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 19:34, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    BTRFS по-умолчанию не сжимает то, что плохо сжимается. Но её можно заставить
     

  • 1.7, msgod (ok), 19:14, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ммм. Запахло свежим редхибмом
     
  • 1.10, Zed (??), 19:23, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если кто уже попробовал и юзал pulseaudio-dlna на 31/32/33 - на 34 это всё работает?
     
     
  • 2.27, Zed (??), 20:02, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам спросил сам ответил, вдруг кому пригодится.
    Как и подозревалось pipewire не 100% совместимость обеспечивает для тех кто хочет pulseaudio.

    Ментейнер нужного мне пакета под федору отметился там какраз тоже:
    https://github.com/masmu/pulseaudio-dlna/issues/419

    Такчто ждём допилки pipewire.

     

  • 1.15, trolleybus (?), 19:34, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    PipeWire - вещь. Перешел еще на 33-й Федоре с PulseAudio+JACK, куда проще стало управлять, плюс latency можно ниже ставить на встроенном звуке.
     
     
  • 2.43, Имя (?), 20:24, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это выглядит практически? Вот, допустим, программе DAW нужен Jack. Как было и как стало с pipewire?
     
     
  • 3.55, trolleybus (?), 20:34, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да особо ничего и не изменилось за счет прослойки. Те, кому нужна PulseAudio, видят как бы PulseAudio. Те, кому нужен JACK, видят как бы JACK (даже QJackCtl работает без изменений). То есть DAW просто видит, что есть как будто бы JACK (по крайней мере, у меня в Rosegarden'е все как работало, так и работает, ничего даже трогать не пришлось).
     
     
  • 4.62, Annoynymous (ok), 20:48, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е. вместо регулярного секса с qjackctl оно просто работает? Вот это крутяк!

    Впрочем, местные не поймут, им надо секс.

     

  • 1.17, Аноним (17), 19:38, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >прошивки занимают около 900 МБ

    O tempora, o mores! А вот в наше время даже в 700Мб тот же Кноппикс влезал со всеми приблудами. Но сейчас такое представить на современной программной базе уже невозможно!

     
  • 1.18, Аноним (18), 19:40, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Сборки с рабочим столом KDE по умолчанию переведены на использование Wayland.

    Они что-нибудь из этого списка пофиксили?
    https://community.kde.org/Plasma/Wayland_Showstoppers

     
     
  • 2.22, Анонин (?), 19:55, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пользователи тачпадов могут проходить мимо
     

  • 1.19, Anonim (??), 19:41, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Так держать!
    Единственный дистрибтив, двигающий всё везде.
     
     
  • 2.30, pin (??), 20:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага, засоры в трубах.
     
  • 2.34, Аноним (14), 20:08, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же арч? Самая большая вики из линуксов.
     
     
  • 3.42, Anonim (??), 20:24, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В арче можно посидеть за рулём, а в дистрибутивах вроде этого ты - вечный пассажир.  
     
  • 3.60, Аноним (60), 20:44, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Calculate и Альт документация очень хорошая и может применяться и для других дистрибутивов.
     
  • 2.48, Chad (?), 20:28, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пока он только каловые массы двигает.
     

  • 1.20, Аноним (20), 19:43, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А чего скромно молчат, что это на самом деле Pidora Linux?

    И как простолюдины вымарывают Master ветку мы уже в курсе. Все дело в отм, что они же делали, эти самые федорасты делали версию для Raspberry Pi. Удивили добавив i3. Он же иксовый. Зачем то не осилили модный Sway. Даже не сдержали обещание перестать пользоваться BTRFS, ведь разработка его это помощь ораклу. В общем все испоганили. В ядре улучшают EXT4 и XFS, а они в рабочую станцию пихают BTRFS. Странно что не ZFS. Так они никогда FreeBSD/OpenIndiana не догонят.

     
     
  • 2.24, Аноним (14), 19:58, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему пользователей линукс вообще не устраивает ext4? Нет, нужно другие ФС накатывать с риском потерять данные, а потом на форумах спрашивать что и где сломалось и как восстановить.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 20:20, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так хомячки же, лабораторные...
     
  • 3.44, Аноним (75), 20:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему пользователей линукс вообще не устраивает ext4?

    С чего вы взяли? Устраивает. Вполне. Просто часть юзеров выбирает другие фс - кто-то btrfs, кто-то XFS. Даже кто-то на райзере посиживает до сих пор...

     
  • 3.77, Аноним (67), 21:04, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это большие компании не устраивает вот они и пихают по дефолту то XFS то BTRFS.
     
  • 3.101, Аноним (101), 21:48, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ext4 не устраивает, поэтому что это просто ФС и она просто работает. btrfs куда мощнее: предлагает raid, подтома, снапшоты, прозрачное сжатие, и некоторые другие функции. И я всё это использую. Особенно радуют снапшоты: теперь мне не страшны никакие ломающие обновления, всегда можно легко откатиться в предыдущий снапшот.
     

  • 1.21, DeerFriend (?), 19:49, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Пакет ntp (сервер для синхронизации точного времени) заменён на форк ntpsec.

    Это победа? Что стало с chrony?

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 20:04, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для энтерпрайзных господ с подпиской
     
  • 2.29, Анонин (?), 20:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же, что и chreny
     
  • 2.64, Annoynymous (ok), 20:51, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего не стало. Было три способа получить точное время — systemd, chrony и ntp. Стало три — systemd, chrony и ntpsec.

    По умолчанию угадай что.

     

  • 1.23, Аноним (23), 19:57, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    15 лет перебирал дистры, Debian, Slack, Ubuntu, Gentoo, Arch, в итоге остановился на Fedora... и думаю я не один такой.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:01, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    критерии выбора ?
    почему именно федора, чем выгодно отличается от других перечисленных дистрибутивов ?
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 20:07, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бессмысленные метания линуксоидов.
     
     
  • 4.35, Аноним (25), 20:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обобщать не надо, как познакомился с дебиан в 2005, так и остался на нем

    поэтому интересно, почему человек перебирал дистрибутивы и в итоге остановился именно на федоре ? чем привлек ?

     
  • 3.36, Аноним (36), 20:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дистрибутив от корпорации, контрибьютящей во все значимые проекты десктопного и ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.61, Аноним (75), 20:45, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всё комментировать не хочется, отмечу лишь только, что нелепо было видеть как б... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.72, Аноним (72), 21:00, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > многие линуксоиды не жалуют

    Нету никаких многих, есть лишь крикливое меньшинство, а большинство юзает и в ус не дует. Крикливой меньшинство же, в свою очередь, свою слепую ненависть к системде обосновать не может, поэтому их админо-локалхостное мнение можно вертеть на ую.

    > Slackware (1993) и Debian (1993)

    Мой коммент написан в 2к21 году и отражает реалии 2к21 года. По твоей "логике", тренд другим дистрам сегодня задают динозавры, поскольку они появились раньше.

     
     
  • 6.81, Аноним (75), 21:12, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты завернул слово логика в кавычки - видимо решил трольнуть, но суть в том, что ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.65, Аноним (65), 20:53, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такими критериями выбора, Вы же за Единую Россию голосуете?
     
     
  • 5.68, Аноним (40), 20:56, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что плохого в ЕР? Уж лучше иностранных агентов. Свинея-Без-Салу вон доголосовалась.
     
  • 5.76, Аноним (72), 21:03, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отличие от рх, едро просто лепит свой флаг туда, куда не вкладывались. Едро - это бабанта, дистр большинства. Бабанта тоже не вкладывались в гном, но ребрендинг делают исправно
     
  • 3.37, Аноним (37), 20:14, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё просто. Ты уже не такой молодой чтобы заниматься экспериментами и мириться с постоянными багами, но не такой старый, чтобы использовать древний софт.
     
  • 3.46, Имя (?), 20:26, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Стабильней Арча, без ужасных говнотем и расширений убунты со снапом, свежее дебиана.
     
  • 2.26, Анонин (?), 20:01, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > в итоге остановился на максимальной

    пофиксил

     
  • 2.32, pin (??), 20:07, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 15 лет перебирал дистры,

    Так жить нельзя.

     
  • 2.39, Аноним (75), 20:15, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в итоге остановился на Fedora

    Из неё можно собирать минимальные компактные инсталлы (аля дебутстрап)?

     
     
  • 3.66, Annoynymous (ok), 20:53, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://getfedora.org/ru/coreos?stream=stable
     
  • 2.49, Аноним (49), 20:30, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня федора устраивала, но их отношение к кедам огорчает, у них уже 6 релиз тянется баг https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1725933, люди пишут, потом EOL.
     
     
  • 3.50, Аноним (49), 20:31, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому когда выйдет 10 платформа базальта с кедами, вернусь на линух. Лет 5 сидел до Федоры, проблем не было, но хотелось свеженького.
     

  • 1.31, Анонымоус (?), 20:06, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем? Есть же Центос.
     
     
  • 2.38, Аноним (28), 20:14, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока еще есть
    End-of-life 31 December 2021
     
     
  • 3.91, Аноним (91), 21:30, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока еще есть
    > End-of-life 31 December 2021

    В том и суть, что теперь новый центось будет ролингом, но более стабильным, чем федорка

     
  • 2.59, Guser (?), 20:41, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так его ж нет
     

  • 1.41, Аноним (-), 20:23, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Работаю на ней с момента выхода беты. Безупречно в течение месяца, безупречно сейчас. Свежайшее ядро, свежее ПО, стабильная работа, отзывчивый интерфейс, красивые шрифты, непрожорлива в плане памяти — Linux для настольного ПК.

    Справедливости ради, одно падение падение GNOME было, когда я накатил с gnome-look.org какую-то тему для gtk2/3. Падение заметил только благодаря гномовской системе оповещения, поскольку всё просто работало как обычно.

    Весьма солидная ОС, далеко пойдут.

     
     
  • 2.45, Аноним (40), 20:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты евангелист Красношапки? Хомячков завлекаешь?
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 20:33, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слишком стар, чтобы верить в Евангелие, но слишком молод, чтобы это было необходимостью.
     
  • 2.51, Аноним (54), 20:32, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Внешний вид: https://ibb.co/Gk8kLYc
     

  • 1.53, srgazh (ok), 20:33, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поздравляю с Релизом лучшего Дистрибутива!
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 20:57, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но новость не про генту.
     

  • 1.56, lucentcode (ok), 20:35, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие слоупоки. У меня уже пару недель Gnome 40, и звук на PipeWire уже несколько месяцев :) Пора им на правильный дистрибутив переходить, и это не Fedora...
     
  • 1.57, user90 (?), 20:38, 27/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.69, Аноним (-), 20:56, 27/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 21:08, 27/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.71, srgazh (ok), 21:00, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зеркало UK рухнуло)
     
  • 1.73, Аноним (-), 21:02, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте признаем: для профессионалов есть RedHat Enterprise и Debian, для просто пользователей — Fedora и Ubuntu. Всё остальное — мaргинaльщинa, крacнoглазиe и некрофилия.
     
     
  • 2.78, Аноним (40), 21:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian не для профессионалов, Ubuntu Server скорее. Так что здесь ты не права.
     
     
  • 3.86, Аноним (75), 21:26, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так что здесь ты не права.

    Смешно =)


     
  • 3.92, Аноним (92), 21:32, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Debian не для профессионалов, Ubuntu Server скорее. Так что здесь ты не
    > права.

    Именно потому что Debian "не для профессионалов" он полетел в космос, а бубунту для профессионалов пытаются натыкать во всякие IoT и теслы, где она который раз шерето!

     
  • 2.87, Аноним (87), 21:28, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для каких профессионалов RHEL CentOS , Debian отчасти сусёвые - это энтерпрайз... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.88, Аноним (75), 21:28, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для профессионалов есть Оракл Линукс. Единственный по-настоящему вменяемый качественный продукт.
     

  • 1.74, Аноним (79), 21:02, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Забыли рассказать про самое главное эпохальное нововведение - НОВЫЙ ЛОГОТИП!
     
     
  • 2.80, Лесник (??), 21:09, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это всё, что ты осилил?
     
     
  • 3.82, Аноним (79), 21:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя странная логика мышления, поэтому я не буду с тобой разговаривать. Вот.
     

  • 1.83, Аноним (83), 21:17, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Размер виртуального устройства подкачки, предоставляемого механизмом zRAM, увеличен с четверти до половины размера физической памяти, а также ограничен лимитом в 8 ГБ. Изменение позволяет успешно запускать инсталлятор Anaconda на система с небольшим объёмом ОЗУ."

    А, так вот почему федорку тяжко было устанавливать в виртуалку на машине с 4 ГБ ОЗУ, а оказывается вононочо, лимит 8 ГБ это системы "с небольшим объёмом ОЗУ", ясно-понятно.
    Браво, команда федорки, так держать, так победите!

     
     
  • 2.84, guser (?), 21:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже с 1Гб ставилась она спокойно,не надо...
     

  • 1.85, Аноним (85), 21:26, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обещали, что с этого релиза будет вмешательство в хомяк посредством systemd-homed, но вроде тишина. Что, даже не придётся ничего отключать?
     
  • 1.89, Аноним (89), 21:28, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здесь вся правда о линуксоидах!

    https://zoominger.livejournal.com/17296.html

     
     
  • 2.95, Аноным (ok), 21:34, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живой ЖЖ, уууу
     

  • 1.93, Аноним (101), 21:33, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > включено прозрачное сжатие данных с использованием алгоритма ZSTD

    Это, интересно, как? Сколько я ни пытался сжать целый корень на разных системах, всегда груб отказывался грузиться. Судя по всему, он не поддерживает этот алгоритм, потому что с LZO всё нормально.

     
  • 1.94, Аноним (94), 21:34, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    После наездов на Столмана как-то гидко пользоваться федорой стало
     
  • 1.96, Аноним (96), 21:38, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какое ж оно убожественное, будто забракованный GUI для андроид 2008 года.
     
  • 1.97, Аноним (-), 21:43, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Факты по потреблению памяти Fedora 32, GNOME 40, Wayland: совокупно ­— 3,7 ГБ. Много? Пожалуй, многовато. Но что загружено в ОЗУ:
    — Skype
    — ThunderBird
    — Telegram
    — TorBrowser
    — PaleMoon (как основной браузер)
    — Chromium CBP (у меня очень слабый процессор, только он позволяет смотреть 1080p в Youtube без подтормаживаний)
    — RetroShare (без неё было бы в ОЗУ было бы занято 2,9 ГБ)


    Справочно:
    https://ibb.co/2NR8V3B
    https://ibb.co/7Rq7Ns9

     
     
  • 2.98, Аноним (-), 21:44, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora 34 конечно же, промахнулся малость
     

  • 1.99, Аноним (99), 21:45, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормально так по сравнению с старичком.
    Operating system: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Linux, Illumos, Solaris, macOS, and Microsoft Windows (not maintained)
    Operating system:Linux
     
  • 1.100, Аноним (96), 21:47, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, как хранение данных в сжатом виде позволяет экономить SSD, это ж нужно постоянно упаковывать/распаковывать, какая ж чудовищная фрагментация будет.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру