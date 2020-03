Выпуск обработчика нехватки памяти earlyoom 1.4

2.6 , Аноним ( 6 ), 20:36, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хром, вбокс и Де на гтк3, и всё, нету 8

Ты не поверишь, но у меня 4, и я это все запускаю, раз в пару дней так точно. А, еще и ФФ открыт с тундрабердом.

>Хром, вбокс и Де на гтк3, и всё, нету 8 Ну ок, вот тебе slimjet (хром), vbox (с фотошопом даже) и DE на GTK3. Память - 4 гига. Внимание на память в коньках справа: http://0x0.st/ic45.png

>>Хром, вбокс и Де на гтк3, и всё, нету 8

> Ну ок, вот тебе slimjet (хром), vbox (с фотошопом даже) и DE

> на GTK3. Память - 4 гига. Внимание на память в коньках справа: http://0x0.st/ic45.png И?

2 окна браузера по 3 вкладки c Opennet и LOR.

Виртуальный ящик с древней XP и не менее древней версией (пустого) фотошопа 7 (причем, емнип, виртуалка отжирает у системы только действительно задействованную память).

И собственно все – 2.32 из 4 ГБ как корова языком. А если в виртуалке нужно будет запустить фотожоп свежее 18 лет (да еще и не просто для запуска вхолостую, а для обработки чего-то) и вместо лора в браузере открыть тройку вкладок "жирной" доки страниц на тыщу?

Просил - получил, как говорится. Я к тому, что у меня есть еще в запасе для картинки в фотошопе и еще пары вкладок. Зачем их открывать 100500 - никогда не понимал. Дибилизм. Мне всего этого хватает с головой для работы.

> Просил - получил, как говорится. Чисто формально -- возможно. И?

Я к тому, что древний фотошоп 2002 года с древней XP - не очень убедително выглядят.

Обычно приходится запускать современный софт и то же приложение на электроне быстренько отожрет 600 мб под банальный чатик. А так-то я могу откопать железку 2006 года с 2.5ГБ ОЗУ - там фотожоп 7 и XP тоже летать будет и пожалуй даже современный браузер на 10 вкладок запустить получится. И что, на основании этого можно будет смелао писать "2.5ГБ хватает всем для всего!"? > Я к тому, что у меня есть еще в запасе для картинки в фотошопе и еще пары вкладок.

> Зачем их открывать 100500 - никогда не понимал. Дибилизм. Если это вкладки с ЛОРом или Опеннетом, то возможно и незачем.

А вот если что-то другое, то переключаться между вкладками выходит быстрее, чем прыгать по странице прокруткой или поиском или задействуя закладки. Но современные браузеры из-за современных методов отображения (оптимизированных под "вебприложения") жрут память даже на неинтерактивных страницах.

>древний фотошоп 2002 года с древней XP Ты повторяешься. Я уже это читал. Мне ничего новее не нужно. Винда себе и винда, какая разница, лишь бы свои задачи выполняла. Фотошоп тоже, я и 50% его функционала не использую. Уверен, и ты тоже, лол. Короче, для работы достаточно. Ничего не виснет и не уходит в ступор, еще и свободная память есть, а ее всего 4 гига. Как-то так.

Да. Пишешь какую-то свою прогу, которая из-за ошибки ушла в бесконечный цикл по захвату памяти. Комп становится полностью нерабочим - все 8 гигов пытаются слиться на диск, чтобы дать достопочтенной проге дальше захватывать память. И ты такой сидишь, ждёшь когда появляются временные окна какой-никакой работоспособности и выходишь сначала в консоль по ctrl-alt-f1 (потому что X'ы уже всё, не отвечают), потом вводишь свои логины с паролями и кое-как вызываешь долгожданный kill - и всё это с большими перерывами по фризам, данные же всё льются и льются на диск.

А можно спеки твоей машинки? А также в чем пишешь код и запускаешь? Интересно до жути.

> чтобы дать достопочтенной проге дальше захватывать память Вы хотите сказать, что ОС, которой скоро будет тридцать лет, до сих пор не имеет средств для разруливания такой ситуации?

Не имеет, я полностью подтвержаю слова автора. Спека моей машины - Ryzen 7, 32 гига ОЗУ. При копировании десятков гигов система может повиснуть, точнее курсор мыши будет двигаться, а кликнуть нельзя ибо система не отвечает.

>Ryzen 7, 32 гига ОЗУ

>При копировании десятков гигов система может повиснуть Честно, не понимаю. Это Linux настолько *не готов для десктопа* что ли? Тогда это печаль, серьезно. P.S. Опеннет посчитал слово shtole (на русском) неприемлемой лексикой. Ахаха.

Так, стапэ! А если это сервак, гоняющий файло? Там что, тоже нельзя копировать десятки гигов теперь? :(

И 8GB забить сложно, да. И 16, да. Нельзя нечаянно запустить пару виртуалок и поставить систему колом. И прямо сейчас на citilink нет уймы ноутов с 4GB памяти. Или например, есть такой баг: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=201673 на который разрабам ядра по фигу. Когда уже гнилые отмазы закончаться у Линукс фанатов? Если ОС такая идеальная, то почему она может раком вставать даже на "поддерживаемом" "православном" оборудовании?

> у кого ее меньше 8 гиг. В основном по 16 и выше. И шо, все равно не фатает? :( Не фатает. Ядро упоротое просто и хоть 1 Тб оперативки ему дай всё равно будет не работоспособно полностью без swap. > Ядро упоротое просто и хоть 1 Тб оперативки ему дай всё равно будет не работоспособно полностью без swap. К слову сказать, я работаю без SWAP что на Windows, что на Linux уже лет 15 и не имел по этому поводу ни одной проблемы. Так что не стоит выдумывать.

И как твой Linux себя ведёт при свободных 10 Мб?

ХЗ, у меня сейчас 64GB - пока меньше 20GB не удалось достичь :D Больше всего забивает память 7z со словарём 1.5GB и виртуалки (я диски виртуалок выношу в ... оперативную память, чтобы быстрее пахало).

Можешь поделиться рецептом выноса дисков виртуалок в оперативку? Спасибо.

Так cp -a ~/VirtualBox/VM\ Name /tmp /tmp ессно примонтирована в tmpfs (по крайней мере во многих свежих дистрах так). Если нет, то tmpfs /tmp tmpfs defaults,nosuid,nodev,seclabel,size=75% Но это очень много рамы нужно. 75% на 64GB - это 48GB. Поосторожней! Если у вас всего 16, то больше 50%, наверное, под tmpfs не стоит выделять. Из-за бага в ядре можно систему положить напрочь за пару секунд (баг я выше привёл) - ядро tmpfs считает чем-то, что нельзя из памяти убирать.

Наоборот, со свапом система не работоспособна при утечки памяти, просто перестаёт отвечать, а без свапа процесс потребляющий больше всего памяти будет убит OOM Killer, такой опыт.

Ну вот к примеру я пишу программы для микроконтроллеров(разных). Открыл FF для справки вкладок 40, открыл vscode для esp, открыл Atollic truestudio для stm, поставил influxdb и grafana для тестирования прошитых датчиков. Все 8 гигов на рабочем ноутбуке с linux как не бывало. Система на гиг в свопе. Но даже если было бы 16 все равно отсрочка на 2-3 дня,прежде чем поделия на eclipse и electron/nodejs сожрут доступную память. А еще иногда ковыряю pic (у них своя среда тоже на базе eclipse) и Arduino. Не говоря уже что большую часть времени пишу на Go, но liteide по сравнению с остальными почти ничего не ест.

Кстати не особо этот earlyoom и помогает. Для себя выработал такое решение:

1. При первых признаков тормозов. Грохнуть FF (он у меня дополнительно в firejail).

2. Избавиться от свопа:

cat ./clear_mem.sh

#!/bin/sh

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

swapoff -a && swapon -a

3. Запустить FF, он восстановит открытые вкладки, но жрать под них память перестанет пока ты к ним не обратишься.

Хром не предлагать с ним тоже самое по памяти. Но к FF у меня есть хорошая подборка расширений для удобства работы.