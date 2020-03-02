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Выпуск обработчика нехватки памяти earlyoom 1.4

02.03.2020 17:25

После восьми месяцев разработки опубликован выпуск фонового процесса earlyoom 1.4, который периодически проверяет объем доступной памяти (MemAvailable, SwapFree) и пытается на ранней стадии отреагировать на возникновения нехватки памяти. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензий MIT.

Если объём доступной памяти меньше заданного значения, то earlyoom принудительно (через отправку SIGTERM или SIGKILL) завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память (имеющего самое большое значение /proc/*/oom_score), не доводя состояние системы до очистки системных буферов и мешающего работе своппинга (обработчик OOM (Out Of Memory) в ядре срабатывает когда состояние нехватки памяти уже достигло критичных значений и обычно к этому моменту система уже не реагирует на действия пользователя).

Earlyoom поддерживает отправку уведомлений о принудительно завершённых процессах на рабочий стол (с помощью notify-send), а также предоставляет возможность определения правил, в которых при помощи регулярных выражений можно задать имена процессов, завершение которых предпочтительно (опция "--prefer") или остановки которых стоит избегать (опция "--avoid").

Основные изменения в новом выпуске:

  • За счёт отложенной загрузки атрибутов процессов на 50% ускорена логика выбора процессов для завершения;
  • Обеспечено отражение в логе UID завершаемого процесса, в дополнение к PID и имени процесса;
  • Добавлена подсветка отладочного лога светло серым цветом;
  • Проведена чистка кода;
  • По возможности использовано объявление локальных для блоков переменных;
  • Добавлена настройка PATH_LEN для замены вшитого в код значения размера буфера;
  • Обеспечен запуск cppcheck при его наличии;
  • Добавлен тест производительности "make bench";
  • Расширен набор тестов (make test);
  • Реализован сброс привилегий root в unit-файле systemd earlyoom.service. Это изменение ломает возможность GUI уведомлений. Для включения GUI уведомлений предлагается вернуть root права, раскомментировав "DynamicUser=true". Отключение root также приводит к невозможности получения сведений о потреблении памяти при монтировании /proc в режиме hidepid=1 или hidepid=2.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rfjakob/ear...)
  2. OpenNews: В systemd ожидается включение обработчика нехватки памяти oomd, разработанного в Facebook
  3. OpenNews: В Fedora 32 намерены включить earlyoom для раннего реагирования на нехватку памяти
  4. OpenNews: Ядро Linux не может мягко обрабатывать ситуации с нехваткой памяти
  5. OpenNews: Выпуск Nohang 0.1, предотвращающего OOM в пространстве пользователя
  6. OpenNews: Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти в системе
Автор новости: hakavlad
Тип: Программы
Ключевые слова: oom, memory, earlyoom
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, cat666 (ok), 20:25, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выпуск фонового процесса... Вон оно нынче как... Выпускайте Кракена.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:31, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему нельзя в ядре допилить этот диспечер памяти? Нет вместо этого будем городить всякие user-space костыли.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Допили. У меня даже есть идея: берешь этот обработчик и высылаешь его Торвальдсу, мол: "Смари, чувак, мне не нравится нынешнее состояние в ядре. Давай ты сделаешь вот так!"
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Этот же earlyoom можно без проблем засунуть в ядро в виде earlyoom.ko, но просто пилить его будет сложней, опции менять сложней (например, sysctl, что не очень визуально, как, например, конфиг в /etc), получать оповещения сложней (только если вываливать в dmesg, но как-то это надо ловить и показывать пользователю).

    Плюс, всякие ограничения ядра по поводу coding style - тут пишешь себе на github и не паришься.

    Например, в Windows этой проблемы нет, потому что ntoskrnl связано с GUI и может посылать сообщения explorer.exe и в Windows Notifications (Win 8 и выше). в Лине kernel само по себе, Xorg сам по себе, user X session само по себе. Для ядра ваш KDE/Gnome/Unity/XFCE просто процесс.

    Короче, будем и дальше жить с user-space обработчиком.

    В лине всё идеально - вы забыли? Только идиоты-пользователи и кривое железо - надо покупать православное, как мне сказали в соседнем обсуждении: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119938.html#205

    Абсолютно типичный ноут на 99% из Intel без NVIDIA/AMD discrete'ной графики - уже "специфичное железо".

    // b.

     
  • 2.12, VINRARUS (ok), 20:42, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По тому же почему нельзя заставить Linux не вешать систему при копировании сотен мелких файлов на 8ми ядрах — этому ядру уже ничего не поможет.
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 21:24, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под Linux, система вешается при копировании большого объёма, десятки гигов, и не важно мелкие файлы или нет.
     
     
  • 4.42, заминированный тапок (ok), 22:49, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    переносил исходники UE4 с одного диска на другой, около 86Гб и тысячи мелких файлов
    никто никуда не повесился

    ЧЯДНТ?

     
     
  • 5.43, VINRARUS (ok), 23:12, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows?
     
     
  • 6.48, Анончик999 (?), 00:22, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не страдай больше, просто пользуйстя Windows 10. Кстати, лицензию купить не забудь!
     

  • 1.3, Аноним (4), 20:33, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Обработчик нехватки памяти... Сейчас фиг найдешь кого-то, у кого ее меньше 8 гиг. В основном по 16 и выше. И шо, все равно не фатает? :(
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:36, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хром, вбокс и Де на гтк3, и всё, нету 8
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 20:38, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не поверишь, но у меня 4, и я это все запускаю, раз в пару дней так точно. А, еще и ФФ открыт с тундрабердом.
     
  • 3.22, Аноним (4), 21:00, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Хром, вбокс и Де на гтк3, и всё, нету 8

    Ну ок, вот тебе slimjet (хром), vbox (с фотошопом даже) и DE на GTK3. Память - 4 гига. Внимание на память в коньках справа: http://0x0.st/ic45.png

     
     
  • 4.30, Аноним84701 (ok), 21:29, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Хром, вбокс и Де на гтк3, и всё, нету 8
    > Ну ок, вот тебе slimjet (хром), vbox (с фотошопом даже) и DE
    > на GTK3. Память - 4 гига. Внимание на память в коньках  справа: http://0x0.st/ic45.png

    И?
    2 окна браузера по 3 вкладки c  Opennet и LOR.
    Виртуальный ящик с древней XP и не менее древней версией (пустого) фотошопа 7 (причем, емнип, виртуалка отжирает у системы только действительно задействованную память).
    И собственно все – 2.32 из 4 ГБ как корова языком.

    А если в виртуалке нужно будет запустить фотожоп свежее 18 лет (да еще и не просто для запуска вхолостую, а для обработки чего-то) и вместо лора в браузере открыть тройку вкладок "жирной" доки страниц на тыщу?

     
     
  • 5.32, Аноним (4), 21:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просил - получил, как говорится. Я к тому, что у меня есть еще в запасе для картинки в фотошопе и еще пары вкладок. Зачем их открывать 100500 - никогда не понимал. Дибилизм. Мне всего этого хватает с головой для работы.
     
     
  • 6.35, Аноним84701 (ok), 21:54, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Просил - получил, как говорится.

    Чисто формально -- возможно. И?
    Я к тому, что древний фотошоп 2002 года с древней XP - не очень убедително выглядят.
    Обычно приходится запускать современный софт и то же приложение на электроне быстренько отожрет 600 мб под банальный чатик.

    А так-то я могу  откопать железку 2006 года с 2.5ГБ ОЗУ - там фотожоп 7 и XP тоже летать будет и пожалуй даже современный браузер на 10 вкладок запустить получится. И что, на основании этого можно будет смелао писать "2.5ГБ хватает всем для всего!"?

    > Я к тому, что у меня есть еще в запасе для картинки в фотошопе и еще пары вкладок.
    > Зачем их открывать 100500 - никогда не понимал. Дибилизм.

    Если это вкладки с ЛОРом или Опеннетом, то возможно и незачем.
    А вот если что-то другое, то переключаться между вкладками выходит быстрее, чем прыгать по странице прокруткой или поиском или задействуя закладки.  Но современные браузеры из-за современных методов отображения (оптимизированных под "вебприложения") жрут память даже на неинтерактивных страницах.


     
     
  • 7.40, Аноним (4), 22:12, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >древний фотошоп 2002 года с древней XP

    Ты повторяешься. Я уже это читал. Мне ничего новее не нужно. Винда себе и винда, какая разница, лишь бы свои задачи выполняла. Фотошоп тоже, я и 50% его функционала не использую. Уверен, и ты тоже, лол.

    Короче, для работы достаточно. Ничего не виснет и не уходит в ступор, еще и свободная память есть, а ее всего 4 гига. Как-то так.

     
  • 2.8, yaya (?), 20:39, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Пишешь какую-то свою прогу, которая из-за ошибки ушла в бесконечный цикл по захвату памяти. Комп становится полностью нерабочим - все 8 гигов пытаются слиться на диск, чтобы дать достопочтенной проге дальше захватывать память. И ты такой сидишь, ждёшь когда появляются временные окна какой-никакой работоспособности и выходишь сначала в консоль по ctrl-alt-f1 (потому что X'ы уже всё, не отвечают), потом вводишь свои логины с паролями и кое-как вызываешь долгожданный kill - и всё это с большими перерывами по фризам, данные же всё льются и льются на диск.
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 20:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно спеки твоей машинки? А также в чем пишешь код и запускаешь? Интересно до жути.
     
  • 3.25, YetAnotherOnanym (ok), 21:14, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы дать достопочтенной проге дальше захватывать память

    Вы хотите сказать, что ОС, которой скоро будет тридцать лет, до сих пор не имеет средств для разруливания такой ситуации?

     
     
  • 4.29, Аноним (-), 21:27, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не имеет, я полностью подтвержаю слова автора. Спека моей машины - Ryzen 7, 32 гига ОЗУ. При копировании десятков гигов система может повиснуть, точнее курсор мыши будет двигаться, а кликнуть нельзя ибо система не отвечает.
     
     
  • 5.33, Аноним (4), 21:44, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ryzen 7, 32 гига ОЗУ
    >При копировании десятков гигов система может повиснуть

    Честно, не понимаю. Это Linux настолько *не готов для десктопа* что ли? Тогда это печаль, серьезно.

    P.S. Опеннет посчитал слово shtole (на русском) неприемлемой лексикой. Ахаха.

     
  • 5.34, Аноним (4), 21:45, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, стапэ! А если это сервак, гоняющий файло? Там что, тоже нельзя копировать десятки гигов теперь? :(
     
  • 2.14, Аноним (11), 20:46, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И 8GB забить сложно, да. И 16, да. Нельзя нечаянно запустить пару виртуалок и поставить систему колом. И прямо сейчас на citilink нет уймы ноутов с 4GB памяти. Или например, есть такой баг: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=201673 на который разрабам ядра по фигу.

    Когда уже гнилые отмазы закончаться у Линукс фанатов? Если ОС такая идеальная, то почему она может раком вставать даже на "поддерживаемом" "православном" оборудовании?

    // b.

     
  • 2.16, VINRARUS (ok), 20:47, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > у кого ее меньше 8 гиг. В основном по 16 и выше. И шо, все равно не фатает? :(

    Не фатает. Ядро упоротое просто и хоть 1 Тб оперативки ему дай всё равно будет не работоспособно полностью без swap.

     
     
  • 3.20, Аноним (11), 20:56, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ядро упоротое просто и хоть 1 Тб оперативки ему дай всё равно будет не работоспособно полностью без swap.

    К слову сказать, я работаю без SWAP что на Windows, что на Linux уже лет 15 и не имел по этому поводу ни одной проблемы. Так что не стоит выдумывать.

    // b.

     
     
  • 4.21, VINRARUS (ok), 20:58, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как твой Linux себя ведёт при свободных 10 Мб?
     
     
  • 5.37, Аноним (11), 22:04, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХЗ, у меня сейчас 64GB - пока меньше 20GB не удалось достичь :D

    Больше всего забивает память 7z со словарём 1.5GB и виртуалки (я диски виртуалок выношу в ... оперативную память, чтобы быстрее пахало).

     
     
  • 6.44, Аноним (4), 23:13, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь поделиться рецептом выноса дисков виртуалок в оперативку? Спасибо.
     
     
  • 7.49, Аноним (49), 00:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так cp -a ~/VirtualBox/VM\ Name /tmp

    /tmp ессно примонтирована в tmpfs (по крайней мере во многих свежих дистрах так). Если нет, то

    tmpfs                                     /tmp          tmpfs defaults,nosuid,nodev,seclabel,size=75%

    Но это очень много рамы нужно. 75% на 64GB - это 48GB. Поосторожней!

    Если у вас всего 16, то больше 50%, наверное, под tmpfs не стоит выделять. Из-за бага в ядре можно систему положить напрочь за пару секунд (баг я выше привёл) - ядро tmpfs считает чем-то, что нельзя из памяти убирать.

    // b.

     
  • 3.31, Аноним (-), 21:29, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, со свапом система не работоспособна при утечки памяти, просто перестаёт отвечать, а без свапа процесс потребляющий больше всего памяти будет убит OOM Killer, такой опыт.
     
  • 2.41, Аноним (41), 22:22, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот к примеру я пишу программы для микроконтроллеров(разных). Открыл FF для справки вкладок 40, открыл vscode для esp, открыл Atollic truestudio для stm, поставил influxdb и grafana для тестирования прошитых датчиков. Все 8 гигов на рабочем ноутбуке с linux как не бывало. Система на гиг в свопе. Но даже если было бы 16 все равно отсрочка на 2-3 дня,прежде чем поделия на eclipse и electron/nodejs сожрут доступную память. А еще иногда ковыряю pic (у них своя среда тоже на базе eclipse) и Arduino. Не говоря уже что большую часть времени пишу на Go, но liteide по сравнению с остальными почти ничего не ест.
    Кстати не особо этот earlyoom и помогает. Для себя выработал такое решение:
    1. При первых признаков тормозов. Грохнуть FF (он у меня дополнительно в firejail).
    2. Избавиться от свопа:
    cat ./clear_mem.sh
    #!/bin/sh
    echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
    swapoff -a && swapon -a
    3. Запустить FF, он восстановит открытые вкладки, но жрать под них память перестанет пока ты к ним не обратишься.
    Хром не предлагать с ним тоже самое по памяти. Но к FF у меня есть хорошая подборка расширений для удобства работы.
     

  • 1.5, бублички (?), 20:36, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "sysctl -w vm.swappiness=1" ну и памяти докупить пропорционально задачам, и никакие костыли не понадобятся
     
     
  • 2.9, Аноним (4), 20:40, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *на ушко*: swappiness уже давно ничего не решает.
    А вот память - да. Здесь я согласен. Сидят нищ*броды и ноют, что не хватает им памяти, видишь ли.
     
  • 2.13, cat666 (ok), 20:43, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как вы задолбали с этим swappiness. Никогда того не было и вот опять. Вы для начала разберитесь что этот параметр делает, а потом пишите всякую чушь.
    Для просвещения https://www.howtogeek.com/449691/what-is-swapiness-on-linux-and-how-to-change-
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 20:53, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем фанатам знать мать часть? Они на то и фанаты.

    Это как верующие, подавляющее число которых никогда библию от начала и до конца не читало.

    Так же и Линукс/Windows/MacOS/фанаты in general. Они выдумают себе идола и носятся с ним. Вроде никому за это не платят, ан, нет, хочу быть в своём tribe'е - это же так уютненько быть окружённым людьми с таким же отклонением.

    r/AMD r/linux - лютое тому подтверждение. Такие умилительные сопли по поводу каждого "достижения". Вышла новая софтина взамену этой Windows программы - миллион upvotes, даже если Linux программа имеет 0.1% возможностей.

    r/AMD: "я сегодня собрал целиком полностью систему на AMD" - триллион лайков. Все стоят на коленях и молятся за Lisa Su. Это просто отвратительно.

    Я ничего не понимаю в этом мире. Зачем преклоняться кому-то или чему-то? Есть разные системы с разными недостатками. Быть разумным - это всё это видеть, а не писать бредятину вида "вы купили неправильное оборудование для Линукса". Кому вообще сдался Линукс, если ему нужно специальное оборудование?

    // b.

     
  • 3.23, Аноним (4), 21:08, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То слишком сложно для него. Еще и на буржуйском. Надо было что-то типа "ну чо, пацаны, седня перетрем за свапинесс, короче так..." и в двух словах, что это такое.
     

  • 1.15, Нанобот (ok), 20:46, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сброс привилегий root

    А как оно после этого прибивать процессы будет?

     
     
  • 2.17, VINRARUS (ok), 20:48, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через sudo =)
     

  • 1.26, YetAnotherOnanym (ok), 21:16, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена подсветка отладочного лога светло серым цветом

    Нужно, да.

     
  • 1.27, Аноним (-), 21:21, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в FreeBSD как, разве лучше?
     
     
  • 2.36, Alex_K (??), 22:02, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фря процессы, жрущие много памяти, убивает, в dmesg и /var/log/messages
    будет что-то типа:
    pid 5490 (mysqld), uid 88, was killed: out of swap space
     
     
  • 3.38, Аноним (11), 22:05, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но, вообще, была инфа, что во FreeBSD всё так же плохо.
     

  • 1.39, Alexey (??), 22:04, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Во FreeBSD не лучше. Эффект наблюдается при зацикливании сборки из портов, до полного исчерпания. ZX Spectrum хорошо реагировал на подобное - нет памяти и всё.
     
     
  • 2.45, анонн (ok), 23:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во FreeBSD не лучше.

    Я тут, на опеннете, даже демку со друзей программой приводил - или пробивается ядерным ОоМ или не получает память
    > Эффект наблюдается при зацикливании сборки из портов, до
    > полного исчерпания.

    Разве что если из под рута в tmpfs или MD собирать.

     
     
  • 3.46, анонн (ok), 23:36, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >со друзей программой приводил

    жручей

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 23:55, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в жручести. Многое зависит от паттернов пользования и юзерспейсного аллокатора.
     
     
  • 5.50, анонн (ok), 00:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дело не в жручести. Многое зависит от паттернов пользования и юзерспейсного аллокатора.

    Еще больше - от настроек.
    vm.pageout_oom_seq - выставить поменьше, скажем 4
    и возможно стоит посмотреть
    vm.pfault_oom_wait
    vm.pfault_oom_attempts

    А сам фряшный OOM простой как тапок, подсчитывает тупо кол. резидентных страниц  - там комментарий к принципу работы как бы не больше самой реализации.
    Ну и да - если забить рамдиск от рута, то вполне придет звиздец.

     

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