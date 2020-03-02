Выпуск обработчика нехватки памяти earlyoom 1.4

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|1.1, cat666 (ok), 20:25, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выпуск фонового процесса... Вон оно нынче как... Выпускайте Кракена.
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|1.2, Аноним (2), 20:31, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему нельзя в ядре допилить этот диспечер памяти? Нет вместо этого будем городить всякие user-space костыли.
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|2.4, Аноним (4), 20:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Допили. У меня даже есть идея: берешь этот обработчик и высылаешь его Торвальдсу, мол: "Смари, чувак, мне не нравится нынешнее состояние в ядре. Давай ты сделаешь вот так!"
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|2.11, Аноним (11), 20:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Этот же earlyoom можно без проблем засунуть в ядро в виде earlyoom.ko, но просто пилить его будет сложней, опции менять сложней (например, sysctl, что не очень визуально, как, например, конфиг в /etc), получать оповещения сложней (только если вываливать в dmesg, но как-то это надо ловить и показывать пользователю).
Плюс, всякие ограничения ядра по поводу coding style - тут пишешь себе на github и не паришься.
Например, в Windows этой проблемы нет, потому что ntoskrnl связано с GUI и может посылать сообщения explorer.exe и в Windows Notifications (Win 8 и выше). в Лине kernel само по себе, Xorg сам по себе, user X session само по себе. Для ядра ваш KDE/Gnome/Unity/XFCE просто процесс.
Короче, будем и дальше жить с user-space обработчиком.
В лине всё идеально - вы забыли? Только идиоты-пользователи и кривое железо - надо покупать православное, как мне сказали в соседнем обсуждении: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119938.html#205
Абсолютно типичный ноут на 99% из Intel без NVIDIA/AMD discrete'ной графики - уже "специфичное железо".
// b.
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|2.12, VINRARUS (ok), 20:42, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По тому же почему нельзя заставить Linux не вешать систему при копировании сотен мелких файлов на 8ми ядрах — этому ядру уже ничего не поможет.
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|3.28, Аноним (-), 21:24, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под Linux, система вешается при копировании большого объёма, десятки гигов, и не важно мелкие файлы или нет.
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|4.42, заминированный тапок (ok), 22:49, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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переносил исходники UE4 с одного диска на другой, около 86Гб и тысячи мелких файлов
никто никуда не повесился
ЧЯДНТ?
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|6.48, Анончик999 (?), 00:22, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не страдай больше, просто пользуйстя Windows 10. Кстати, лицензию купить не забудь!
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|1.3, Аноним (4), 20:33, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Обработчик нехватки памяти... Сейчас фиг найдешь кого-то, у кого ее меньше 8 гиг. В основном по 16 и выше. И шо, все равно не фатает? :(
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|3.7, Аноним (4), 20:38, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не поверишь, но у меня 4, и я это все запускаю, раз в пару дней так точно. А, еще и ФФ открыт с тундрабердом.
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|3.22, Аноним (4), 21:00, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Хром, вбокс и Де на гтк3, и всё, нету 8
Ну ок, вот тебе slimjet (хром), vbox (с фотошопом даже) и DE на GTK3. Память - 4 гига. Внимание на память в коньках справа: http://0x0.st/ic45.png
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|4.30, Аноним84701 (ok), 21:29, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Хром, вбокс и Де на гтк3, и всё, нету 8
> Ну ок, вот тебе slimjet (хром), vbox (с фотошопом даже) и DE
> на GTK3. Память - 4 гига. Внимание на память в коньках справа: http://0x0.st/ic45.png
И?
2 окна браузера по 3 вкладки c Opennet и LOR.
Виртуальный ящик с древней XP и не менее древней версией (пустого) фотошопа 7 (причем, емнип, виртуалка отжирает у системы только действительно задействованную память).
И собственно все – 2.32 из 4 ГБ как корова языком.
А если в виртуалке нужно будет запустить фотожоп свежее 18 лет (да еще и не просто для запуска вхолостую, а для обработки чего-то) и вместо лора в браузере открыть тройку вкладок "жирной" доки страниц на тыщу?
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|5.32, Аноним (4), 21:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просил - получил, как говорится. Я к тому, что у меня есть еще в запасе для картинки в фотошопе и еще пары вкладок. Зачем их открывать 100500 - никогда не понимал. Дибилизм. Мне всего этого хватает с головой для работы.
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|6.35, Аноним84701 (ok), 21:54, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просил - получил, как говорится.
Чисто формально -- возможно. И?
Я к тому, что древний фотошоп 2002 года с древней XP - не очень убедително выглядят.
Обычно приходится запускать современный софт и то же приложение на электроне быстренько отожрет 600 мб под банальный чатик.
А так-то я могу откопать железку 2006 года с 2.5ГБ ОЗУ - там фотожоп 7 и XP тоже летать будет и пожалуй даже современный браузер на 10 вкладок запустить получится. И что, на основании этого можно будет смелао писать "2.5ГБ хватает всем для всего!"?
> Я к тому, что у меня есть еще в запасе для картинки в фотошопе и еще пары вкладок.
> Зачем их открывать 100500 - никогда не понимал. Дибилизм.
Если это вкладки с ЛОРом или Опеннетом, то возможно и незачем.
А вот если что-то другое, то переключаться между вкладками выходит быстрее, чем прыгать по странице прокруткой или поиском или задействуя закладки. Но современные браузеры из-за современных методов отображения (оптимизированных под "вебприложения") жрут память даже на неинтерактивных страницах.
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|7.40, Аноним (4), 22:12, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>древний фотошоп 2002 года с древней XP
Ты повторяешься. Я уже это читал. Мне ничего новее не нужно. Винда себе и винда, какая разница, лишь бы свои задачи выполняла. Фотошоп тоже, я и 50% его функционала не использую. Уверен, и ты тоже, лол.
Короче, для работы достаточно. Ничего не виснет и не уходит в ступор, еще и свободная память есть, а ее всего 4 гига. Как-то так.
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|2.8, yaya (?), 20:39, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Пишешь какую-то свою прогу, которая из-за ошибки ушла в бесконечный цикл по захвату памяти. Комп становится полностью нерабочим - все 8 гигов пытаются слиться на диск, чтобы дать достопочтенной проге дальше захватывать память. И ты такой сидишь, ждёшь когда появляются временные окна какой-никакой работоспособности и выходишь сначала в консоль по ctrl-alt-f1 (потому что X'ы уже всё, не отвечают), потом вводишь свои логины с паролями и кое-как вызываешь долгожданный kill - и всё это с большими перерывами по фризам, данные же всё льются и льются на диск.
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|3.10, Аноним (4), 20:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно спеки твоей машинки? А также в чем пишешь код и запускаешь? Интересно до жути.
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|3.25, YetAnotherOnanym (ok), 21:14, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чтобы дать достопочтенной проге дальше захватывать память
Вы хотите сказать, что ОС, которой скоро будет тридцать лет, до сих пор не имеет средств для разруливания такой ситуации?
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|4.29, Аноним (-), 21:27, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не имеет, я полностью подтвержаю слова автора. Спека моей машины - Ryzen 7, 32 гига ОЗУ. При копировании десятков гигов система может повиснуть, точнее курсор мыши будет двигаться, а кликнуть нельзя ибо система не отвечает.
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|5.33, Аноним (4), 21:44, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ryzen 7, 32 гига ОЗУ
>При копировании десятков гигов система может повиснуть
Честно, не понимаю. Это Linux настолько *не готов для десктопа* что ли? Тогда это печаль, серьезно.
P.S. Опеннет посчитал слово shtole (на русском) неприемлемой лексикой. Ахаха.
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|5.34, Аноним (4), 21:45, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так, стапэ! А если это сервак, гоняющий файло? Там что, тоже нельзя копировать десятки гигов теперь? :(
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|2.14, Аноним (11), 20:46, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И 8GB забить сложно, да. И 16, да. Нельзя нечаянно запустить пару виртуалок и поставить систему колом. И прямо сейчас на citilink нет уймы ноутов с 4GB памяти. Или например, есть такой баг: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=201673 на который разрабам ядра по фигу.
Когда уже гнилые отмазы закончаться у Линукс фанатов? Если ОС такая идеальная, то почему она может раком вставать даже на "поддерживаемом" "православном" оборудовании?
// b.
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|2.16, VINRARUS (ok), 20:47, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> у кого ее меньше 8 гиг. В основном по 16 и выше. И шо, все равно не фатает? :(
Не фатает. Ядро упоротое просто и хоть 1 Тб оперативки ему дай всё равно будет не работоспособно полностью без swap.
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|3.20, Аноним (11), 20:56, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ядро упоротое просто и хоть 1 Тб оперативки ему дай всё равно будет не работоспособно полностью без swap.
К слову сказать, я работаю без SWAP что на Windows, что на Linux уже лет 15 и не имел по этому поводу ни одной проблемы. Так что не стоит выдумывать.
// b.
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|5.37, Аноним (11), 22:04, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ХЗ, у меня сейчас 64GB - пока меньше 20GB не удалось достичь :D
Больше всего забивает память 7z со словарём 1.5GB и виртуалки (я диски виртуалок выношу в ... оперативную память, чтобы быстрее пахало).
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|6.44, Аноним (4), 23:13, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь поделиться рецептом выноса дисков виртуалок в оперативку? Спасибо.
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|7.49, Аноним (49), 00:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так cp -a ~/VirtualBox/VM\ Name /tmp
/tmp ессно примонтирована в tmpfs (по крайней мере во многих свежих дистрах так). Если нет, то
tmpfs /tmp tmpfs defaults,nosuid,nodev,seclabel,size=75%
Но это очень много рамы нужно. 75% на 64GB - это 48GB. Поосторожней!
Если у вас всего 16, то больше 50%, наверное, под tmpfs не стоит выделять. Из-за бага в ядре можно систему положить напрочь за пару секунд (баг я выше привёл) - ядро tmpfs считает чем-то, что нельзя из памяти убирать.
// b.
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|3.31, Аноним (-), 21:29, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот, со свапом система не работоспособна при утечки памяти, просто перестаёт отвечать, а без свапа процесс потребляющий больше всего памяти будет убит OOM Killer, такой опыт.
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|2.41, Аноним (41), 22:22, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот к примеру я пишу программы для микроконтроллеров(разных). Открыл FF для справки вкладок 40, открыл vscode для esp, открыл Atollic truestudio для stm, поставил influxdb и grafana для тестирования прошитых датчиков. Все 8 гигов на рабочем ноутбуке с linux как не бывало. Система на гиг в свопе. Но даже если было бы 16 все равно отсрочка на 2-3 дня,прежде чем поделия на eclipse и electron/nodejs сожрут доступную память. А еще иногда ковыряю pic (у них своя среда тоже на базе eclipse) и Arduino. Не говоря уже что большую часть времени пишу на Go, но liteide по сравнению с остальными почти ничего не ест.
Кстати не особо этот earlyoom и помогает. Для себя выработал такое решение:
1. При первых признаков тормозов. Грохнуть FF (он у меня дополнительно в firejail).
2. Избавиться от свопа:
cat ./clear_mem.sh
#!/bin/sh
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
swapoff -a && swapon -a
3. Запустить FF, он восстановит открытые вкладки, но жрать под них память перестанет пока ты к ним не обратишься.
Хром не предлагать с ним тоже самое по памяти. Но к FF у меня есть хорошая подборка расширений для удобства работы.
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|1.5, бублички (?), 20:36, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"sysctl -w vm.swappiness=1" ну и памяти докупить пропорционально задачам, и никакие костыли не понадобятся
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|2.9, Аноним (4), 20:40, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*на ушко*: swappiness уже давно ничего не решает.
А вот память - да. Здесь я согласен. Сидят нищ*броды и ноют, что не хватает им памяти, видишь ли.
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|3.19, Аноним (11), 20:53, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем фанатам знать мать часть? Они на то и фанаты.
Это как верующие, подавляющее число которых никогда библию от начала и до конца не читало.
Так же и Линукс/Windows/MacOS/фанаты in general. Они выдумают себе идола и носятся с ним. Вроде никому за это не платят, ан, нет, хочу быть в своём tribe'е - это же так уютненько быть окружённым людьми с таким же отклонением.
r/AMD r/linux - лютое тому подтверждение. Такие умилительные сопли по поводу каждого "достижения". Вышла новая софтина взамену этой Windows программы - миллион upvotes, даже если Linux программа имеет 0.1% возможностей.
r/AMD: "я сегодня собрал целиком полностью систему на AMD" - триллион лайков. Все стоят на коленях и молятся за Lisa Su. Это просто отвратительно.
Я ничего не понимаю в этом мире. Зачем преклоняться кому-то или чему-то? Есть разные системы с разными недостатками. Быть разумным - это всё это видеть, а не писать бредятину вида "вы купили неправильное оборудование для Линукса". Кому вообще сдался Линукс, если ему нужно специальное оборудование?
// b.
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|3.23, Аноним (4), 21:08, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То слишком сложно для него. Еще и на буржуйском. Надо было что-то типа "ну чо, пацаны, седня перетрем за свапинесс, короче так..." и в двух словах, что это такое.
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|2.36, Alex_K (??), 22:02, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фря процессы, жрущие много памяти, убивает, в dmesg и /var/log/messages
будет что-то типа:
pid 5490 (mysqld), uid 88, was killed: out of swap space
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|1.39, Alexey (??), 22:04, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Во FreeBSD не лучше. Эффект наблюдается при зацикливании сборки из портов, до полного исчерпания. ZX Spectrum хорошо реагировал на подобное - нет памяти и всё.
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|2.45, анонн (ok), 23:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во FreeBSD не лучше.
Я тут, на опеннете, даже демку со друзей программой приводил - или пробивается ядерным ОоМ или не получает память
> Эффект наблюдается при зацикливании сборки из портов, до
> полного исчерпания.
Разве что если из под рута в tmpfs или MD собирать.
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|4.47, Аноним (47), 23:55, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не в жручести. Многое зависит от паттернов пользования и юзерспейсного аллокатора.
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|5.50, анонн (ok), 00:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дело не в жручести. Многое зависит от паттернов пользования и юзерспейсного аллокатора.
Еще больше - от настроек.
vm.pageout_oom_seq - выставить поменьше, скажем 4
и возможно стоит посмотреть
vm.pfault_oom_wait
vm.pfault_oom_attempts
А сам фряшный OOM простой как тапок, подсчитывает тупо кол. резидентных страниц - там комментарий к принципу работы как бы не больше самой реализации.
Ну и да - если забить рамдиск от рута, то вполне придет звиздец.
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