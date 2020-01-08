В systemd ожидается включение обработчика нехватки памяти oomd, разработанного в Facebook

2.8 , Anonymoustus ( ok ), 21:14, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Торвальдс не может обломаться. Он слабый зависимый человек, а зарплату ему платят именно те, кто на самом деле владеет и управляет линуксом.

3.16 , Аноним ( 3 ), 21:21, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с bitkeeper он уже обламался. обламается и с systemd - в один прекрасный момент нужно будет систему перезапустить и она не запустится с чертовым поделием поттера. натрахается часок другой и в порыве гнева начнет писать человеческий асинхронный init

4.24 , Аноним ( 5 ), 21:31, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > натрахается часок другой и в порыве гнева начнет писать человеческий асинхронный init Ну не, не путай Торвальдса с собой: это ты будешь втыкать в монитор "часок другой", а Торвальдс мгновенно разрулит причину и благополучно загрузится. А в это время ты пойдешь жаловаться в опеннет на то, какой системдос плохой. Правда потом выяснится, что у тебя тупо материнка сгорела, но осадочек-то остался!

2.13 , Аноним ( 5 ), 21:17, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) Торвальдс не начинает проекты без крайней необходимости. Как он говорил, он бы не начинал писать линукс, если бы бздуны чуть пораньше выпустили свою бзду. С гитом же ситуация была такая, что подходящих свободных инструментов не было вообще. А системдосу альтернативы есть. 2) Торвальдс НЕ обломается от системдоса, поскольку системдос уже более-менее отшлифован. Все сказки о страшном системдосе оставь своей уютной ламповой бабушке, которая админит локалхост и с реальными энтерпрайзными задачами не сталкивалась.

3.21 , Аноним ( 3 ), 21:29, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да ладно, можно было бы svn до сих пор юзать - оно уже работало, но он захотел ЛУЧШЕ.

системд нифига не отшлифован, там в коде обработки ошибок фактически нет. Торвальдс давно слышит как люди "любят" этот системд. Торвальдс шлет нафиг патчи в ядро для поддержки системд. осталось только ему самому хорошенько обломаться на равном месте чтобы он захотел сделать ЛУЧШЕ.

