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В systemd ожидается включение обработчика нехватки памяти oomd, разработанного в Facebook

08.01.2020 20:24

Комментируя намерение разработчиков Fedora включить по умолчанию фоновый процесс earlyoom для раннего реагирования на нехватку памяти в системе, Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering) рассказал о планах по интеграции в systemd другого решения - oomd. Обработчик oomd развивает компания Facebook, сотрудники которой параллельно разрабатывают подсистему ядра PSI (Pressure Stall Information), позволяющую обработчику нехватки памяти в пространстве пользователя проанализировать информацию о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для точной оценки уровня загруженности системы и характера замедления работы.

Оomd находится на финальной стадии создания универсального продукта, пригодного для любых рабочих нагрузок без проведения дополнительного тюнинга. После того как в ядро Linux будут добавлены последние недостающие компоненты интерфейса PSI ("iocost"), компания Facebook намерена передать oomd или его упрощённую версию для включения в состав systemd. Ожидается, что это произойдёт через полгода или год. Earlyoom может быть использован в Fedora как временное решение до тех пор, пока oomd не будет доведён до должного вида, но в долгосрочной перспективе Поттеринг считает, что будущее за oomd.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 244
  3. OpenNews: Выпуск earlyoom 1.3, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти
  4. OpenNews: Ядро Linux не может мягко обрабатывать ситуации с нехваткой памяти
  5. OpenNews: Релиз обработчика нехватки памяти oomd 0.2.0
  6. OpenNews: В Fedora 32 намерены включить earlyoom для раннего реагирования на нехватку памяти
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: oomd, systemd
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  • 1.1, Аноним (1), 20:59, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Поттеринг считает, что будущее за oomd

    Кто бы сомневался. NIH такой NIH

     
  • 1.2, Аноним (2), 21:01, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное, из-за чего винда была лучше линукса - так это способность грамотно из коробки решать проблемы с переполнением памяти. Все, прощай виндовс)))
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:09, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    глупо сравнивать Ядро с прошивкой-для-запуска-игр.
     
     
  • 3.12, Anonymoustus (ok), 21:17, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ж ты на Ядро ставишь для игр эмулятор прошивки-для-запуска-игр? Не взлетают игры на Ядре без прошивки-то?
     
     
  • 4.15, Аноним (5), 21:20, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что ж ты на Ядро ставишь для игр эмулятор прошивки-для-запуска-игр?

    $ wine
    bash: wine: command not found...

    Ты пытался. Попробуй другой аргумент, на этот раз более убедительный.

     
  • 4.17, Аноним (17), 21:24, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры пишут программисты под прошивку для запуска игр. И на этой прошивке для запуска игр у игр большие проблемы с запуском игр, написанных для прошивки для запуска игр (а на деле портираванных с другой прошивки для запуска игр на другие прошивки для запуска игр) по причине крайней криворукости писателей игр под прошивку для запуска игр — это ни для кого не секрет. А вы тут хотите запускать на прошивке для всего софт криво написанный для прошивок для игр.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:09, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вангую: в один прекрасный день Торвальдс сильно обломается от systemd и напишет свой правильный аналог за пару недель! собственно надежда только на это чтобы этот мусор вымести из linux!
     
     
  • 2.8, Anonymoustus (ok), 21:14, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Торвальдс не может обломаться. Он слабый зависимый человек, а зарплату ему платят именно те, кто на самом деле владеет и управляет линуксом.
     
     
  • 3.16, Аноним (3), 21:21, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с bitkeeper он уже обламался. обламается и с systemd - в один прекрасный момент нужно будет систему перезапустить и она не запустится с чертовым поделием поттера. натрахается часок другой и в порыве гнева начнет писать человеческий асинхронный init
     
     
  • 4.24, Аноним (5), 21:31, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > натрахается часок другой и в порыве гнева начнет писать человеческий асинхронный init

    Ну не, не путай Торвальдса с собой: это ты будешь втыкать в монитор "часок другой", а Торвальдс мгновенно разрулит причину и благополучно загрузится. А в это время ты пойдешь жаловаться в опеннет на то, какой системдос плохой. Правда потом выяснится, что у тебя тупо материнка сгорела, но осадочек-то остался!

     
  • 2.13, Аноним (5), 21:17, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Торвальдс не начинает проекты без крайней необходимости. Как он говорил, он бы не начинал писать линукс, если бы бздуны чуть пораньше выпустили свою бзду. С гитом же ситуация была такая, что подходящих свободных инструментов не было вообще. А системдосу альтернативы есть.

    2) Торвальдс НЕ обломается от системдоса, поскольку системдос уже более-менее отшлифован. Все сказки о страшном системдосе оставь своей уютной ламповой бабушке, которая админит локалхост и с реальными энтерпрайзными задачами не сталкивалась.

     
     
  • 3.21, Аноним (3), 21:29, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно, можно было бы svn до сих пор юзать - оно уже работало, но он захотел ЛУЧШЕ.
    системд нифига не отшлифован, там в коде обработки ошибок фактически нет. Торвальдс давно слышит как люди "любят" этот системд. Торвальдс шлет нафиг патчи в ядро для поддержки системд. осталось только ему самому хорошенько обломаться на равном месте чтобы он захотел сделать ЛУЧШЕ.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:09, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда такой тренд, борьба с нехваткой памяти ?  
     
     
  • 2.9, Аноним (17), 21:14, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавили в ядро новую подсистему управления памятью не так давно. Сабж из новости (oomd) при этом наверно самый неоднозначный из имеющихся решений и меньше всего подходит для десктопа, поскольку решает совершенно иные задачи. Так что у пользователей пк появится ещё один повод отказаться от systemd.
     
  • 2.10, Anonymoustus (ok), 21:14, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могут докупить себе планочку памяти, прикинь.
     

  • 1.6, Forth (ok), 21:09, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, будет ли работать другой подход: менять swappiness у процессов, вместо убивания.
    Можно для десктопа пойти чуть дальше, выставлять swappiness в 0 у приложений с активным или недавно активным окном. Выставлять в 100 у давно неактивных(свернутых).
    Кто что думает, будет от этого толк?
     
     
  • 2.11, Аноним (17), 21:16, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно вроде и сейчас замечательно работает со swappiness=95. Задержки из-за вытекших в своп фоновых страниц при переключении заметны только при забитом IO и сильно зависят от приложения.
     
     
  • 3.14, Forth (ok), 21:19, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я предлагаю разделить. Приложения, которыми явно не пользуются более вероятно поедут в своп, активные как раз наоборот. Разница может быть заметна когда памяти свободной не осталось.
     
     
  • 4.19, Аноним (17), 21:27, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так дело ещё и в том, что у активно используемого приложения может быть очень много ненужных страниц в памяти. Особенно когда оно течёт, но не обязательно.
     
     
  • 5.20, Forth (ok), 21:29, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так дело ещё и в том, что у активно используемого приложения может
    > быть очень много ненужных страниц в памяти. Особенно когда оно течёт,
    > но не обязательно.

    Это понятно. Я исхожу из того, что активное приложение как раз таки не стоит тормозиь ничем, тем более свопом. Оно пользователю нужно вот прямо сейчас.

     

  • 1.7, Anonymoustus (ok), 21:12, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    «Просто ещё один инит», — говорили они, — «который загружается быстрее старого».
     
     
  • 2.18, A.Stahl (ok), 21:24, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так говорили лишь истеричащие systemd-ненавистники. Так ли важно их мнение?
    А нормальные люди, в том числе и обычные systemd-ненавистники, никогда не называли systemd «Просто ещё один инит».

    P.S. Я охренел от твоих навыков пунктуации. В хорошем смысле охренел. Нам нужно больше таких как ты.

     
  • 2.23, Аноним (3), 21:31, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я кстати был за еще один init (systemd), но тогда эта хрень стала безальтернативной в Debian - желаю этой сыстемд только скорейшей смерти!
     

  • 1.22, Аноним (22), 21:30, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой десктоп выбрать на FreeBSD? Или др. откртой/свободной системе, кроме Лин-а.
     
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