В systemd ожидается включение обработчика нехватки памяти oomd, разработанного в Facebook

2.11 , Аноним ( 17 ), 21:16, 08/01/2020 Оно вроде и сейчас замечательно работает со swappiness=95. Задержки из-за вытекших в своп фоновых страниц при переключении заметны только при забитом IO и сильно зависят от приложения.

3.14 , Forth ( ok ), 21:19, 08/01/2020 Я предлагаю разделить. Приложения, которыми явно не пользуются более вероятно поедут в своп, активные как раз наоборот. Разница может быть заметна когда памяти свободной не осталось.

4.19 , Аноним ( 17 ), 21:27, 08/01/2020 Так дело ещё и в том, что у активно используемого приложения может быть очень много ненужных страниц в памяти. Особенно когда оно течёт, но не обязательно.

5.20 , Forth ( ok ), 21:29, 08/01/2020 > Так дело ещё и в том, что у активно используемого приложения может

> быть очень много ненужных страниц в памяти. Особенно когда оно течёт,

> но не обязательно. Это понятно. Я исхожу из того, что активное приложение как раз таки не стоит тормозиь ничем, тем более свопом. Оно пользователю нужно вот прямо сейчас.