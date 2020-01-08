В systemd ожидается включение обработчика нехватки памяти oomd, разработанного в Facebook

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|1.1, Аноним (1), 20:59, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Поттеринг считает, что будущее за oomd
Кто бы сомневался. NIH такой NIH
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|1.2, Аноним (2), 21:01, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Единственное, из-за чего винда была лучше линукса - так это способность грамотно из коробки решать проблемы с переполнением памяти. Все, прощай виндовс)))
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|3.12, Anonymoustus (ok), 21:17, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ж ты на Ядро ставишь для игр эмулятор прошивки-для-запуска-игр? Не взлетают игры на Ядре без прошивки-то?
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|4.15, Аноним (5), 21:20, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что ж ты на Ядро ставишь для игр эмулятор прошивки-для-запуска-игр?
$ wine
bash: wine: command not found...
Ты пытался. Попробуй другой аргумент, на этот раз более убедительный.
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|4.17, Аноним (17), 21:24, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игры пишут программисты под прошивку для запуска игр. И на этой прошивке для запуска игр у игр большие проблемы с запуском игр, написанных для прошивки для запуска игр (а на деле портираванных с другой прошивки для запуска игр на другие прошивки для запуска игр) по причине крайней криворукости писателей игр под прошивку для запуска игр — это ни для кого не секрет. А вы тут хотите запускать на прошивке для всего софт криво написанный для прошивок для игр.
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|1.3, Аноним (3), 21:09, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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вангую: в один прекрасный день Торвальдс сильно обломается от systemd и напишет свой правильный аналог за пару недель! собственно надежда только на это чтобы этот мусор вымести из linux!
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|2.8, Anonymoustus (ok), 21:14, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Торвальдс не может обломаться. Он слабый зависимый человек, а зарплату ему платят именно те, кто на самом деле владеет и управляет линуксом.
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|3.16, Аноним (3), 21:21, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с bitkeeper он уже обламался. обламается и с systemd - в один прекрасный момент нужно будет систему перезапустить и она не запустится с чертовым поделием поттера. натрахается часок другой и в порыве гнева начнет писать человеческий асинхронный init
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|4.24, Аноним (5), 21:31, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> натрахается часок другой и в порыве гнева начнет писать человеческий асинхронный init
Ну не, не путай Торвальдса с собой: это ты будешь втыкать в монитор "часок другой", а Торвальдс мгновенно разрулит причину и благополучно загрузится. А в это время ты пойдешь жаловаться в опеннет на то, какой системдос плохой. Правда потом выяснится, что у тебя тупо материнка сгорела, но осадочек-то остался!
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|2.13, Аноним (5), 21:17, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Торвальдс не начинает проекты без крайней необходимости. Как он говорил, он бы не начинал писать линукс, если бы бздуны чуть пораньше выпустили свою бзду. С гитом же ситуация была такая, что подходящих свободных инструментов не было вообще. А системдосу альтернативы есть.
2) Торвальдс НЕ обломается от системдоса, поскольку системдос уже более-менее отшлифован. Все сказки о страшном системдосе оставь своей уютной ламповой бабушке, которая админит локалхост и с реальными энтерпрайзными задачами не сталкивалась.
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|3.21, Аноним (3), 21:29, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да ладно, можно было бы svn до сих пор юзать - оно уже работало, но он захотел ЛУЧШЕ.
системд нифига не отшлифован, там в коде обработки ошибок фактически нет. Торвальдс давно слышит как люди "любят" этот системд. Торвальдс шлет нафиг патчи в ядро для поддержки системд. осталось только ему самому хорошенько обломаться на равном месте чтобы он захотел сделать ЛУЧШЕ.
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|2.9, Аноним (17), 21:14, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавили в ядро новую подсистему управления памятью не так давно. Сабж из новости (oomd) при этом наверно самый неоднозначный из имеющихся решений и меньше всего подходит для десктопа, поскольку решает совершенно иные задачи. Так что у пользователей пк появится ещё один повод отказаться от systemd.
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|1.6, Forth (ok), 21:09, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, будет ли работать другой подход: менять swappiness у процессов, вместо убивания.
Можно для десктопа пойти чуть дальше, выставлять swappiness в 0 у приложений с активным или недавно активным окном. Выставлять в 100 у давно неактивных(свернутых).
Кто что думает, будет от этого толк?
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|2.11, Аноним (17), 21:16, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно вроде и сейчас замечательно работает со swappiness=95. Задержки из-за вытекших в своп фоновых страниц при переключении заметны только при забитом IO и сильно зависят от приложения.
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|3.14, Forth (ok), 21:19, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я предлагаю разделить. Приложения, которыми явно не пользуются более вероятно поедут в своп, активные как раз наоборот. Разница может быть заметна когда памяти свободной не осталось.
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|4.19, Аноним (17), 21:27, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так дело ещё и в том, что у активно используемого приложения может быть очень много ненужных страниц в памяти. Особенно когда оно течёт, но не обязательно.
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|5.20, Forth (ok), 21:29, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так дело ещё и в том, что у активно используемого приложения может
> быть очень много ненужных страниц в памяти. Особенно когда оно течёт,
> но не обязательно.
Это понятно. Я исхожу из того, что активное приложение как раз таки не стоит тормозиь ничем, тем более свопом. Оно пользователю нужно вот прямо сейчас.
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|2.18, A.Stahl (ok), 21:24, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так говорили лишь истеричащие systemd-ненавистники. Так ли важно их мнение?
А нормальные люди, в том числе и обычные systemd-ненавистники, никогда не называли systemd «Просто ещё один инит».
P.S. Я охренел от твоих навыков пунктуации. В хорошем смысле охренел. Нам нужно больше таких как ты.
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|2.23, Аноним (3), 21:31, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я кстати был за еще один init (systemd), но тогда эта хрень стала безальтернативной в Debian - желаю этой сыстемд только скорейшей смерти!
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|1.22, Аноним (22), 21:30, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой десктоп выбрать на FreeBSD? Или др. откртой/свободной системе, кроме Лин-а.
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