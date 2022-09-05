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Ubuntu Unity получит статус официальной редакции Ubuntu

05.09.2022 08:32

Участники технического комитета, управляющего развитием Ubuntu, утвердили план принятия дистрибутива Ubuntu Unity в число официальных редакций Ubuntu. На первом этапе будут сформированы ежедневные тестовые сборки Ubuntu Unity, которые будут предлагаться наряду с остальными официальными редакциями дистрибутива (Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin). Если не будет выявлено серьёзных проблем, Ubuntu Unity войдёт в число официально предлагаемых сборок начиная с выпуска Ubuntu 22.10.

Ранее сообщество разработчиков Ubuntu Unity продемонстрировало свою состоятельность, выпустив несколько неофициальных релизов, а также выполнило все требования к официальным сборкам. Сборка c рабочим столом Unity будет интегрирована в основную сборочную инфраструктуру Ubuntu, станет распространяться с официальных зеркал, придерживаться типового цикла разработки, использовать службы тестирования и формирования промежуточных сборок.

Дистрибутив Ubuntu Unity предлагает рабочий стол на основе оболочки Unity 7, основанной на библиотеке GTK и оптимизированной для эффективного использования вертикального пространства на ноутбуках с широкоформатными экранами. Оболочка Unity поставлялась по умолчанию начиная с Ubuntu 11.04 и заканчивая Ubuntu 17.04. Кодовая база Unity 7 длительное время находилась в заброшенном виде после миграции Ubuntu в 2016 году на оболочку Unity 8, переведённую на библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir, и возвращения в 2017 году на GNOME с панелью Ubuntu Dock. В 2020 году на основе Unity 7 был создан дистрибутив Ubuntu Unity и разработка оболочки возобновилась. Проект развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии.

В будущем на получение официального статуса также претендует сборка Ubuntu Cinnamon Remix (iso-образы), предлагающая пользовательское окружение Cinnamon. Дополнительно можно отметить сборку UbuntuDDE с графическим окружением DDE (Deepin Desktop Environment), развитие которой затормозилось на выпуске 21.04.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Web 20.04.3
  5. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 62
  6. OpenNews: Ubuntu Budgie получил статус официальной редакции Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57731-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, unity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:42, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а что там с deepin??
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:31, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ним?
     
     
  • 3.24, Аноним (1), 09:46, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну эта, ну ты понял, редакция
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:12, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а что там с deepin??

    Хочется шпионских китайских зондов, аж чешется всё?!

     
     
  • 3.40, НяшМяш (ok), 13:02, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В смысле, скоро отечественную оболочку, написанную лучшими программистами на свете?


    *Этот комментарий одобрен самим Великим Xi. +15 социальный кредит и абонемент на 1 час с кошка-жена.*

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:45, 05/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –13 +/
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 08:56, 05/09/2022 Скрыто модератором
    		• +11 +/
     
  • 2.13, Иван (??), 08:57, 05/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (20), 08:58, 05/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:15, 05/09/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.4, debian_nonfree_x86_64 (?), 08:49, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Он уже несколько лет двенацатилентный, петля времяни?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:53, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В 2020 он был десятилетним, в 2021 - одиннадцатилетним. Логично, что в 2022 он стал т двенадцатилетним.
     
  • 2.9, Аноним (1), 08:55, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    да, бедолага... попал в петлю и вынужден пилить рабочий стол под линупc, такого в самом страшном кошмаре не приснится
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:57, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2020 создателю Ubuntu Unity было 10 лет. https://www.forbes.com/sites/jasonevangelho/2020/05/12/a-surprising-new-remix-

    Создателю MATE было 13 лет, вокруг был общий скептицизм, но взлетело же.

     
     
  • 3.16, Аноним (20), 09:10, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    MATE это всего лишь ответвление Gnome 2. Gnome 2 удобнее Gnome 3, поэтому и взлетело. Юнити с её доком слева неудобная, особенно на телефоне. Оба производителя GNU/Linux смартфонов либо плазму мобаил юзают, либо гном адаптированный юзают, а не юнити.
     
     
  • 4.35, Илья (??), 11:25, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет же, Volla Phone предлагает либо свою android-based ОС, либо Ubuntu Touch, PinePhone на выбор, среди которых есть Ubuntu Touch. А вот под Librem не припомню чтобы был порт.
     
     
  • 5.37, iPony129412 (?), 11:49, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа того.
    Только в новости 📰 речь о Unity 7 (compiz и иксы).
    А на смартфонах Unity 8 (Mir).
     
     
  • 6.38, Илья (??), 12:07, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну да, если речь об этом, в UT используется lomiri. Но я все же про то, что не только Phosh и Plasma Mobile на смартфонах используется. Думал, автор комментария имел ввиду что юнити не используют на мобильных девайсах.
     

  • 1.5, Аноним (20), 08:51, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе логичное решение. Чем больше редакций будет, тем популярнее будет. Оболочек сейчас по-на-появлялось полным полно.
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 08:53, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем больше редакций будет, тем популярнее будет

    нет

     
     
  • 3.15, Аноним (20), 09:03, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анонима ответ.
    Ты посмотри, сейчас столько оболочек появилось. Убунту чём хороша, что в один клик можно скачать редакцию с нужной средой рабочего стола. Это удобно.
     
  • 2.27, pashev.ru (?), 10:00, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе шашечки или ехать?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:08, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Распространённость Windows показала что подавляющее большинство ехать без шашечек не хочет .
     
  • 2.32, Dead Preident (?), 10:16, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В принципе логичное решение. Чем больше редакций будет, тем популярнее будет. Оболочек
    > сейчас по-на-появлялось полным полно.

    Да, а вот Ubuntu Sway Remix не дали статуса, даже имя не дали поюзать, автор недостаточно угнетённый, грязный былый цисгендерный самец натурал.

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:53, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И зачем это GTK-legacy тащить? Могли бы Unity 8 с Mir на Wayland перетащить, глядигшь появилось бы еще одно DE на Qt
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 08:57, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Mir & Wayland == Qt? Whaaaat
     
     
  • 3.39, Отражение луны (ok), 12:15, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно тебе не ясно?) Unity 8  была на Qt.
     
  • 2.17, ilyafedin (ok), 09:13, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Mir сам стал библиотекой для создания Wayland-композиторов давно, так что Lomiri сейчас на Wayland
     
  • 2.19, Аноним (20), 09:29, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Авторы думают о таких вещах в последнюю очередь. Я уверен что в первую очередь ими движет алчность, желание получить выгоду от раскрученного бренда. Но они не понимают, что Юнити вышла на столько неудобной, что её разработку бросили. Каконикал надо было идти до конца в копировании macos, кнопки управления слева были, надо было док меню не слева а снизу. Ванильный гном сейчас имеет док снизу и ничего. А так бы у нас была бы ванильная Убунта любителей макинтошей и Кубунта для виндузятников.
     
     
  • 3.22, Аноним (6), 09:38, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каноникал кроме как кнопки управления перенести и нескучные обои с панелькой нарисовать так и не смогли ничего толком и когда gnome убежал на gtk3 не смогли поддерживать то на чем все их костыли держались самостоятельно
     
     
  • 4.25, Аноним (1), 09:48, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    да и гимп ещё до жтк3 не добрался)))
     

  • 1.21, Балалайка (?), 09:38, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Туда-сюда, обратно. Что дальше? Марка пора отправлять на пенсию. Мышей перестал ловить. У руля поставить 12-летнего индуса. По крайней мере обратно не будет, только вперед.
     
  • 1.31, InuYasha (??), 10:12, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тьфу ты - думал, будут восьмую развивать. А они играют в "возвращение к водостокам". Ну, будет ещё одна оболочка с "Отмена ОК".
     
  • 1.34, Бывалый смузихлёб (?), 10:50, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Ранее сообщество разработчиков Ubuntu Unity продемонстрировало свою состоятельность
    > сообщество разработчиков
    > Проект развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии

    То ли это сообщество разработчиков из одного человека, то ли - очередная нелепая попытка пропиарить одну "нужную" харю за счёт труда орды хомяков.

    Такое ведь и с панфростом было и с той бабой которая не совсем баба, работает в коллаборе, сотрудники которой так или иначе пилят этот проект и обеспечивают в принципе работу по нему, а последние пару лет - ещё и в сотрудничестве с АРМом, предоставившим всю необходимую документацию

     
  • 1.41, Аноним (41), 13:21, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Uubuntu, круто.
     
     
  • 2.43, Zenitur (ok), 13:35, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо сделать сборку для обучения, базирующуюся на Unity. Будет Uedubuntu
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 14:47, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И специальную редакцию доя европейских пользователей: Euuedubuntu. Установившему - призванный демон в подарок.
     

  • 1.42, Zenitur (ok), 13:34, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Компиз жжот
     
  • 1.44, Аноним (44), 13:46, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Качество, к сожалению, соответственное. В коммитах хрен что поймёшь. А изменения чисто косметические.
     
  • 1.45, man4532 (?), 13:46, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нее, эта unity мне тогда знатно усложнила жизнь перевернув интерфейс с ног на голову, нагрузив свистоперделками так, что комп еле ворочился
     
  • 1.47, Аноним (47), 14:49, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, Unity, единственная DE, которой можно было пользовать без геморроя.
     

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