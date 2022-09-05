Ubuntu Unity получит статус официальной редакции Ubuntu

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|2.30, Аноним (30), 10:12, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а что там с deepin??
Хочется шпионских китайских зондов, аж чешется всё?!
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|3.40, НяшМяш (ok), 13:02, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В смысле, скоро отечественную оболочку, написанную лучшими программистами на свете?
*Этот комментарий одобрен самим Великим Xi. +15 социальный кредит и абонемент на 1 час с кошка-жена.*
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|2.8, Аноним (8), 08:53, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В 2020 он был десятилетним, в 2021 - одиннадцатилетним. Логично, что в 2022 он стал т двенадцатилетним.
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|2.9, Аноним (1), 08:55, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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да, бедолага... попал в петлю и вынужден пилить рабочий стол под линупc, такого в самом страшном кошмаре не приснится
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|3.16, Аноним (20), 09:10, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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MATE это всего лишь ответвление Gnome 2. Gnome 2 удобнее Gnome 3, поэтому и взлетело. Юнити с её доком слева неудобная, особенно на телефоне. Оба производителя GNU/Linux смартфонов либо плазму мобаил юзают, либо гном адаптированный юзают, а не юнити.
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|4.35, Илья (??), 11:25, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет же, Volla Phone предлагает либо свою android-based ОС, либо Ubuntu Touch, PinePhone на выбор, среди которых есть Ubuntu Touch. А вот под Librem не припомню чтобы был порт.
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|5.37, iPony129412 (?), 11:49, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа того.
Только в новости 📰 речь о Unity 7 (compiz и иксы).
А на смартфонах Unity 8 (Mir).
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|6.38, Илья (??), 12:07, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну да, если речь об этом, в UT используется lomiri. Но я все же про то, что не только Phosh и Plasma Mobile на смартфонах используется. Думал, автор комментария имел ввиду что юнити не используют на мобильных девайсах.
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|1.5, Аноним (20), 08:51, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В принципе логичное решение. Чем больше редакций будет, тем популярнее будет. Оболочек сейчас по-на-появлялось полным полно.
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|3.15, Аноним (20), 09:03, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Анонима ответ.
Ты посмотри, сейчас столько оболочек появилось. Убунту чём хороша, что в один клик можно скачать редакцию с нужной средой рабочего стола. Это удобно.
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|3.28, Аноним (28), 10:08, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Распространённость Windows показала что подавляющее большинство ехать без шашечек не хочет .
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|2.32, Dead Preident (?), 10:16, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В принципе логичное решение. Чем больше редакций будет, тем популярнее будет. Оболочек
> сейчас по-на-появлялось полным полно.
Да, а вот Ubuntu Sway Remix не дали статуса, даже имя не дали поюзать, автор недостаточно угнетённый, грязный былый цисгендерный самец натурал.
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|1.6, Аноним (6), 08:53, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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И зачем это GTK-legacy тащить? Могли бы Unity 8 с Mir на Wayland перетащить, глядигшь появилось бы еще одно DE на Qt
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|2.17, ilyafedin (ok), 09:13, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Mir сам стал библиотекой для создания Wayland-композиторов давно, так что Lomiri сейчас на Wayland
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|2.19, Аноним (20), 09:29, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Авторы думают о таких вещах в последнюю очередь. Я уверен что в первую очередь ими движет алчность, желание получить выгоду от раскрученного бренда. Но они не понимают, что Юнити вышла на столько неудобной, что её разработку бросили. Каконикал надо было идти до конца в копировании macos, кнопки управления слева были, надо было док меню не слева а снизу. Ванильный гном сейчас имеет док снизу и ничего. А так бы у нас была бы ванильная Убунта любителей макинтошей и Кубунта для виндузятников.
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|3.22, Аноним (6), 09:38, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каноникал кроме как кнопки управления перенести и нескучные обои с панелькой нарисовать так и не смогли ничего толком и когда gnome убежал на gtk3 не смогли поддерживать то на чем все их костыли держались самостоятельно
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|1.21, Балалайка (?), 09:38, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Туда-сюда, обратно. Что дальше? Марка пора отправлять на пенсию. Мышей перестал ловить. У руля поставить 12-летнего индуса. По крайней мере обратно не будет, только вперед.
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|1.31, InuYasha (??), 10:12, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тьфу ты - думал, будут восьмую развивать. А они играют в "возвращение к водостокам". Ну, будет ещё одна оболочка с "Отмена ОК".
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|1.34, Бывалый смузихлёб (?), 10:50, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ранее сообщество разработчиков Ubuntu Unity продемонстрировало свою состоятельность
> сообщество разработчиков
> Проект развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии
То ли это сообщество разработчиков из одного человека, то ли - очередная нелепая попытка пропиарить одну "нужную" харю за счёт труда орды хомяков.
Такое ведь и с панфростом было и с той бабой которая не совсем баба, работает в коллаборе, сотрудники которой так или иначе пилят этот проект и обеспечивают в принципе работу по нему, а последние пару лет - ещё и в сотрудничестве с АРМом, предоставившим всю необходимую документацию
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|2.43, Zenitur (ok), 13:35, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо сделать сборку для обучения, базирующуюся на Unity. Будет Uedubuntu
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|3.46, Аноним (46), 14:47, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И специальную редакцию доя европейских пользователей: Euuedubuntu. Установившему - призванный демон в подарок.
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|1.44, Аноним (44), 13:46, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Качество, к сожалению, соответственное. В коммитах хрен что поймёшь. А изменения чисто косметические.
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|1.45, man4532 (?), 13:46, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нее, эта unity мне тогда знатно усложнила жизнь перевернув интерфейс с ног на голову, нагрузив свистоперделками так, что комп еле ворочился
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