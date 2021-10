Выпуск дистрибутива Ubuntu Web 20.04.3

2.3 , ET ( ? ), 09:45, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – наши делают принципиально новые ОС с нескучными обоями

3.43 , QwertyReg ( ok ), 11:42, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Погодите про "наших". Меня интересует другое. Местные фашисты всегда презирали индусов, мол, они на Microsoft работают и посмотрите, что из этого выходит, а конкретно этого индуса облизывают и возвышают. Это двоемыслие или просто лицемерие? Он же тоже индус, и, согласно шаблонному мышлению линуксоида, он пишет только убогий код, нормально ничего сделать не может и вообще слабо понимает, что делает. Нет?

4.48 , Аноним ( 48 ), 12:15, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > конкретно этого индуса облизывают и возвышают Насмехаюсь и унижаю. А ты типа демагог в белом пальто?

4.57 , Аноним ( 1 ), 12:37, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Местные фашисты Одного встречал. Порешали вроде. А списочек остальных можно?

4.58 , Аноним ( 1 ), 12:40, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Он же тоже индус, и, согласно шаблонному мышлению линуксоида, он пишет только убогий код, нормально ничего сделать не может и вообще слабо понимает, что делает. Нет? Это было раньше. Индусы развиваются и скиллы прокачивают. Вы же грызете брошенную барскую кость и деградируете. Оно ж и линукс уже по дырам с вендой сравнялся, а вы хлопаете в ладоши. Точные науки вам в погроммировании больше не нужны. На 0 делите "законно" итд.

Так что теперь нарицательное "индус" не понятно к кому ближе. Мир динамичен. Все меняется!

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:48, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – После рабочего стола MATE, основанного аргентинским школьником, начал лояльно относиться к детским проектам, как оказалось они могут уловить тренд и запустить годный продукт.

3.6 , Аноним ( 1 ), 09:54, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну таки я про это! А наши детишки чем радуют? Пап дай, пап дай...

Где молодые кулибины отечественные?

4.21 , VK ( ?? ), 10:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тык, сам так воспитал, что-ж теперь жалуешься...

5.27 , Аноним ( 1 ), 10:48, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так а мож ты чего другое воспитал? Дык чот не хвалишься. Да и сми молчат. Прорывов не видать. Даже простых подвижек.

4.40 , OpenEcho ( ? ), 11:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Где молодые кулибины отечественные? Знамо где, - за бугром. Про Сережку Брина слышали?

5.56 , Аноним ( 1 ), 12:36, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сережа Брин помолодел давно?

Те люди для РФ уже потеряны. Они граждане других государств. Ассимилировали. Зачем думать о прошлом? Я рассматриваю проблематику здесь и сейчас.

Вот Ваша дочь, например, обучившаяся в топ вузе мира, она вернется в РФ и применит полученные знания на благо Родины? Или останется где училась?

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:56, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С каких пор мате годный продукт? От тринити толку больше, чем от мертворождённого форка 2 гнома.

4.13 , ilyafedin ( ok ), 10:06, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахаха. MATE релизится каждый год, это намного активнее, чем тот же Xfce. От тринити вообще новости еще реже. MATE на gtk3 уже кучу лет, Xfce только в 2019 проснулся.

5.15 , kissmyass ( ? ), 10:14, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – MATE страшный

6.16 , ilyafedin ( ok ), 10:16, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > MATE страшный Сам ты страшный, а MATE темируется: https://imgur.com/a/RBlJbO0 (у меня в дистрибутиве, правда, баг где-то в используемых MATE либах, XEmbed-иконки криво рисуются)

7.38 , AleksK ( ok ), 11:17, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жуть прозрачная панель и значки с непрозрачным фоном в трее. Gnome 2... Gnome 2 никогда не меняется.

7.45 , kissmyass ( ? ), 11:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> MATE страшный

> Сам ты страшный, а MATE темируется: https://imgur.com/a/RBlJbO0 (у меня в дистрибутиве,

> правда, баг где-то в используемых MATE либах, XEmbed-иконки криво рисуются) ну реально же корявость на корявости

6.24 , Аноним ( 24 ), 10:46, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не страшней чем GNOME :)

7.46 , kissmyass ( ? ), 11:52, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не страшней чем GNOME :) все что я дефолтовое видел было хуже гнома, не сильно но все таки похуже

8.49 , Аноним ( 48 ), 12:22, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать все новорождённые, что видел, были страшнее взрослых не сильно, но всё-таки пох... 5.17 , Аноним ( 17 ), 10:18, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > MATE релизится каждый год, это намного активнее, чем тот же Xfce. Вот это глубина мысли... В телеграммчик свой залез, мальчик.

5.36 , Аноним ( 36 ), 11:06, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Омг а хром выходит раз в 4 недели. Что же это получается что Хром лучше Xfce? Ох уж эти хомячки, которым только подавай номер версии.

2.12 , guser ( ? ), 10:04, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Наши погрязли в аниме и яой

3.39 , НяшМяш ( ok ), 11:23, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В наше время анимешники KDE2 под FreeBSD патчили. Аниме скатилось, скатились и анимешники.

2.18 , Попандопала ( ? ), 10:24, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надеюсь это не вы в свое время оскорбляли и всячески принижали Попова Дениса. Знаете,сегодня вот американскую фигуристку оправдали пойманную на допинге. Оказывается химия к ней в организм с косметикой попала.

3.19 , Аноним ( 1 ), 10:27, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А Вы видимо его всячески восхваляли и поддерживали?!

А тендер на поставку в школы не Вы подписывали?

А награду в конкурсе интеллектуалов среднего урала не Вы вручали?

4.20 , Попандопала ( ? ), 10:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Он добился успеха,а вы? D

Зорин ОС уже во всю используете надеюсь, а то не красиво.

5.30 , Аноним ( 1 ), 10:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Он добился успеха,а вы? D Он теперича музыкант! >Зорин ОС уже во всю используете надеюсь, а то не красиво. Как только на девуан базу перейдут. А пока не Ваш же альт использовать, право слово!

Мне домены дома не нужны:)

3.26 , Аноним ( 24 ), 10:47, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Утешай себя передергивая факты, беседа про It и мозги, а не спорт

4.28 , Попандопала ( ? ), 10:49, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ваш ИИ сломался, нейросеть не понимает, что это яркий пример двойных стандартов.

5.31 , Аноним ( 1 ), 10:52, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Минуточку.

В треде по девуану кто-то вопрошал: вот бы мне минт на девуане...

Но никто из наших молодых чот не идет и не собирает минт на девуане.

А тут пацан 11 летний. Пусть он собрал гуано, но это шаг! Это действие! И когда ему станет 16, он сможет уже гораздо лучше!

6.35 , Попандопала ( ? ), 11:02, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет.он станет музыкантом если тренд правильный. D

7.41 , Аноним ( 1 ), 11:31, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если тренд сохранится, то скорее дирижером! (Индус) Зы. А про Попова. "Заводы стоят, одни гитаристы в стране..." (ц).

5.52 , Аноним ( 48 ), 12:28, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – почему о двойных стандартах я слышу исключительно от кремлеботов?

можешь про стрелочку ещё ляпнуть

4.37 , Аноним ( 36 ), 11:07, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты просто хейтер Попова. А чего добился ты?

3.47 , Viktor ( ?? ), 12:09, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут скорее не Попов виноват, а его учитель, которого потом хватил инфаркт. Подросток - он и есть подросток. Что не мешает отдельным подросткам в 10 лет поражать слушателей виртуозной игрой на скрипке или в 14 лет поступать в университет. И если бы Попов просто сделал свой дистрибутив Убунту, над ним никто бы не издевался, его глупость проявилась в том, что он, поменявши только название, попытался дистрибутив Убунты объявить оригинальной операционной системой. А индусы, кстати сказать, по своей природе - умные.

4.54 , Аноним ( 1 ), 12:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И если бы Попов просто сделал свой дистрибутив Убунту Вы вспомните истоки. Изначально он хотел и ядро свое написать. Но окунулся в реалии и что-то пошло не так. Но ЧСВ было раздуто так сильно, что отступать было не с руки, потому "обьевшись конфет" он принялся за дело...

Даже спрашивал как жепеэль затереть же:) иными словами он прекрасно осознавал, что делал!

2.42 , QwertyReg ( ok ), 11:39, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дистрибутив развивает Rudra Saraswat, одиннадцатилетний подросток из Индии, Лол, то есть, поддержка и развитие этого дистрибутива может быть окончена буквально в любой день и в любой час.