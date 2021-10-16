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Выпуск дистрибутива Ubuntu Web 20.04.3

16.10.2021 09:38

Представлен выпуск дистрибутива Ubuntu Web 20.04.3, нацеленного на создание похожего на Chrome OS окружения, оптимизированного для работы с web-браузером и запуска web-приложений в форме обособленных программ. Выпуск основан на пакетной базе Ubuntu 20.04.3 с рабочим столом GNOME. Браузерное окружение для выполнение web-приложений базируется на Firеfox. Размер загрузочного iso-образа 2.5 ГБ.

Особенностью новой версии является предоставление окружения для выполнения Android-приложений, построенное с использованием пакета Waydroid, позволяющего в обычном Linux-дистрибутиве сформировать изолированное окружение для загрузки полного системного образа платформы Android. В Waydroid-окружении предлагается /e/ 10, ответвление от платформы Android 10, развиваемое Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Поддерживается установка Android- и web-приложений (PWA), распространяемых для платформы /e/. Android-приложения могут запускаться бок о бок с web-приложениями и родными приложениями для Linux.

Дистрибутив развивает Rudra Saraswat, одиннадцатилетний подросток из Индии, известный созданием дистрибутива Ubuntu Unity и разработкой проекта UnityX, форка рабочего стола Unity7.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск мобильной платформы /e/ доступен для 49 устройств
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Chromixium 1.0, подражающего ChromeOS
  4. OpenNews: Выпуск GalliumOS 3.0, Linux-дистрибутива для устройств, поставляемых с ChromeOS
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 94
  6. OpenNews: Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55977-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, web
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Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Дистрибутив развивает Rudra Saraswat, одиннадцатилетний подросток из Индии,

    Красавчик! А наши что? Только от взрослых дядек готового ждут. Воспитали...

     
     
  • 2.3, ET (?), 09:45, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    наши делают принципиально новые ОС с нескучными обоями
     
     
  • 3.43, QwertyReg (ok), 11:42, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погодите про "наших". Меня интересует другое.

    Местные фашисты всегда презирали индусов, мол, они на Microsoft работают и посмотрите, что из этого выходит, а конкретно этого индуса облизывают и возвышают. Это двоемыслие или просто лицемерие? Он же тоже индус, и, согласно шаблонному мышлению линуксоида, он пишет только убогий код, нормально ничего сделать не может и вообще слабо понимает, что делает. Нет?

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 12:15, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > конкретно этого индуса облизывают и возвышают

    Насмехаюсь и унижаю. А ты типа демагог в белом пальто?

     
  • 4.57, Аноним (1), 12:37, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Местные фашисты

    Одного встречал. Порешали вроде. А списочек остальных можно?

     
  • 4.58, Аноним (1), 12:40, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Он же тоже индус, и, согласно шаблонному мышлению линуксоида, он пишет только убогий код, нормально ничего сделать не может и вообще слабо понимает, что делает. Нет?

    Это было раньше. Индусы развиваются и скиллы прокачивают. Вы же грызете брошенную барскую кость и деградируете. Оно ж и линукс уже по дырам с вендой сравнялся, а вы хлопаете в ладоши.

    Точные науки вам в погроммировании больше не нужны. На 0 делите "законно" итд.
    Так что теперь нарицательное "индус" не понятно к кому ближе.

    Мир динамичен. Все меняется!

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:48, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После рабочего стола MATE, основанного аргентинским школьником, начал лояльно относиться к детским проектам, как оказалось они могут уловить тренд и запустить годный продукт.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 09:54, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну таки я про это! А наши детишки чем радуют? Пап дай, пап дай...
    Где молодые кулибины отечественные?
     
     
  • 4.21, VK (??), 10:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тык, сам так воспитал, что-ж теперь жалуешься...
     
     
  • 5.27, Аноним (1), 10:48, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а мож ты чего другое воспитал? Дык чот не хвалишься. Да и сми молчат. Прорывов не видать. Даже простых подвижек.
     
  • 4.40, OpenEcho (?), 11:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где молодые кулибины отечественные?

    Знамо где, - за бугром. Про Сережку Брина слышали?

     
     
  • 5.56, Аноним (1), 12:36, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сережа Брин помолодел давно?
    Те люди для РФ уже потеряны. Они граждане других государств. Ассимилировали. Зачем думать о прошлом? Я рассматриваю проблематику здесь и сейчас.
    Вот Ваша дочь, например, обучившаяся в топ вузе мира, она вернется в РФ и применит полученные знания на благо Родины? Или останется где училась?
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:56, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С каких пор мате годный продукт? От тринити толку больше, чем от мертворождённого форка 2 гнома.
     
     
  • 4.13, ilyafedin (ok), 10:06, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха. MATE релизится каждый год, это намного активнее, чем тот же Xfce. От тринити вообще новости еще реже. MATE на gtk3 уже кучу лет, Xfce только в 2019 проснулся.
     
     
  • 5.15, kissmyass (?), 10:14, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MATE страшный
     
     
  • 6.16, ilyafedin (ok), 10:16, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > MATE страшный

    Сам ты страшный, а MATE темируется: https://imgur.com/a/RBlJbO0 (у меня в дистрибутиве, правда, баг где-то в используемых MATE либах, XEmbed-иконки криво рисуются)

     
     
  • 7.38, AleksK (ok), 11:17, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жуть прозрачная панель и значки с непрозрачным фоном в трее. Gnome 2... Gnome 2 никогда не меняется.
     
  • 7.45, kissmyass (?), 11:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> MATE страшный
    > Сам ты страшный, а MATE темируется: https://imgur.com/a/RBlJbO0 (у меня в дистрибутиве,
    > правда, баг где-то в используемых MATE либах, XEmbed-иконки криво рисуются)

    ну реально же корявость на корявости

     
  • 6.24, Аноним (24), 10:46, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не страшней чем GNOME :)
     
     
  • 7.46, kissmyass (?), 11:52, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не страшней чем GNOME :)

    все что я дефолтовое видел было хуже гнома, не сильно но все таки похуже

     
     
  • 8.49, Аноним (48), 12:22, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все новорождённые, что видел, были страшнее взрослых не сильно, но всё-таки пох... текст свёрнут, показать
     
  • 5.17, Аноним (17), 10:18, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > MATE релизится каждый год, это намного активнее, чем тот же Xfce.

    Вот это глубина мысли... В телеграммчик свой залез, мальчик.

     
  • 5.36, Аноним (36), 11:06, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Омг а хром выходит раз в 4 недели. Что же это получается что Хром лучше Xfce? Ох уж эти хомячки, которым только подавай номер версии.
     
  • 2.12, guser (?), 10:04, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наши погрязли в аниме и яой
     
     
  • 3.39, НяшМяш (ok), 11:23, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В наше время анимешники KDE2 под FreeBSD патчили. Аниме скатилось, скатились и анимешники.
     
  • 2.18, Попандопала (?), 10:24, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надеюсь это не вы в свое время оскорбляли и всячески принижали Попова Дениса. Знаете,сегодня вот американскую фигуристку оправдали пойманную на допинге. Оказывается химия к ней в организм с косметикой попала.
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 10:27, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А Вы видимо его всячески восхваляли и поддерживали?!
    А тендер на поставку в школы не Вы подписывали?
    А награду в конкурсе интеллектуалов среднего урала не Вы вручали?
     
     
  • 4.20, Попандопала (?), 10:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он добился успеха,а вы? D
    Зорин ОС уже во всю используете надеюсь, а то не красиво.
     
     
  • 5.30, Аноним (1), 10:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Он добился успеха,а вы? D

    Он теперича музыкант!

    >Зорин ОС уже во всю используете надеюсь, а то не красиво.

    Как только на девуан базу перейдут. А пока не Ваш же альт использовать, право слово!
    Мне домены дома не нужны:)

     
  • 3.26, Аноним (24), 10:47, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утешай себя передергивая факты, беседа про It и мозги, а не спорт
     
     
  • 4.28, Попандопала (?), 10:49, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ваш ИИ сломался, нейросеть не понимает, что это яркий пример двойных стандартов.
     
     
  • 5.31, Аноним (1), 10:52, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минуточку.
    В треде по девуану кто-то вопрошал: вот бы мне минт на девуане...
    Но никто из наших молодых чот не идет и не собирает минт на девуане.
    А тут пацан 11 летний. Пусть он собрал гуано, но это шаг! Это действие! И когда ему станет 16, он сможет уже гораздо лучше!
     
     
  • 6.35, Попандопала (?), 11:02, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.он станет музыкантом если тренд правильный. D
     
     
  • 7.41, Аноним (1), 11:31, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тренд сохранится, то скорее дирижером! (Индус)

    Зы. А про Попова. "Заводы стоят, одни гитаристы в стране..." (ц).

     
  • 5.52, Аноним (48), 12:28, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему о двойных стандартах я слышу исключительно от кремлеботов?
    можешь про стрелочку ещё ляпнуть
     
  • 4.37, Аноним (36), 11:07, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто хейтер Попова. А чего добился ты?
     
  • 3.47, Viktor (??), 12:09, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее не Попов виноват, а его учитель, которого потом хватил инфаркт. Подросток - он  и есть подросток. Что не мешает отдельным подросткам в 10 лет поражать слушателей виртуозной игрой на скрипке или в 14 лет поступать в университет. И если бы Попов просто сделал свой дистрибутив Убунту, над ним никто бы не издевался, его глупость проявилась в том, что он, поменявши только название, попытался дистрибутив Убунты объявить оригинальной операционной системой. А индусы, кстати сказать, по своей природе - умные.
     
     
  • 4.54, Аноним (1), 12:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И если бы Попов просто сделал свой дистрибутив Убунту

    Вы вспомните истоки. Изначально он хотел и ядро свое написать. Но окунулся в реалии и что-то пошло не так. Но ЧСВ было раздуто так сильно, что отступать было не с руки, потому "обьевшись конфет" он принялся за дело...
    Даже спрашивал как жепеэль затереть же:) иными словами он прекрасно осознавал, что делал!

     
  • 2.42, QwertyReg (ok), 11:39, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутив развивает Rudra Saraswat, одиннадцатилетний подросток из Индии,

    Лол, то есть, поддержка и развитие этого дистрибутива может быть окончена буквально в любой день и в любой час.

     

  • 1.2, Аноним (1), 09:43, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    По заголовку первая мысль возникла, что дистрибутив облачный. А тут все вокруг бравзира. ОС для бравзира и котегов - это тренд!
     
     
  • 2.44, Viktor (??), 11:42, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, действительно - тренд. 90% массовых пользователей ничего, кроме браузера, не нужно и никогда в жизни не понадобится. А вот запуск приложений для Андроид, как раз может понадобиться.
     
     
  • 3.50, Аноним (1), 12:25, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут тренд такой, что кроме энтепрайза, десктоп то нужен теперича только Ъ геймерам. И это отражается уже во всем.
    На днях у знакомого пожилого проыессора сломалась мышь. Попросил помочь купить. Не поверите, найти простой 100ый логитек было проблемой в мск. В наличии везде разносортное игровое. Рабочего болт!
    А Вы говорите андроид на десктоп...
     

  • 1.4, псевдонимус (?), 09:45, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная поделка для больных "приложение головного мозга".
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:58, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше ZorinOS?
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 10:00, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зоринос лютый вин! В дистровотче вон 11 позиция в чарте!
    Горжусь зориными! Молодцы!
    И что в честь себя назвали - это норм. Форд вон не постеснялся, линкольн не постеснялся, морганы не стеснялись.
    Зориным успехов и процветания!
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 10:02, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорри поправлю себя. Лиланд линкольна не в честь себя называл. Но в целом роли это не играет. Примеров достаточно в истории. Успешных примеров.
     
  • 2.25, Аноним (1), 10:47, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще я бы зориным посоветовал перейти на базу девуана. Запилить этакий минт девуан базед. Нига пустая! Взлетит.
     
  • 2.33, Аноним (36), 11:00, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невозможно быть лучше ZorinOS
     

  • 1.10, Аноним (7), 10:02, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем люди хотят запускать андроид на линуксе? Всё, то там есть из полезного, это полторы донатные игры, и им нужны эмуляция arm и работающее видеоускорение, чего опенсорсные поделки не дают.
     
     
  • 2.22, Аноним (8), 10:33, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TikTok, Viber ещё нужен
     
  • 2.29, Аноним (24), 10:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там очень много спец. софта на самом деле, особенно для навигации, анализа сетей, мессенджеры и прочего. Под linux может и можно найти аналоги (не факт), но пользоваться ими будет очень неудобно в виду отсутствия интерфейса и необходимости писать много скриптов под свои задачи.
     
     
  • 3.32, Аноним (7), 11:00, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне сложно представить ситуацию, когда недософт лучше полноценного, если честно.
     
     
  • 4.34, Аноним (36), 11:01, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ситуация что что для недокомпа софт лучше чем на полнокомпа.
     

  • 1.14, Аноним (8), 10:07, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть ещё что-то кроме Anbox или Waydroid? Virtual box не предлагать
     
  • 1.23, Любитель Монеточки (?), 10:34, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда впервые услышал про UbuntuWeb - подумал, что это UbuntuStudio для Web-разработчиков. Облом вышел
     

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