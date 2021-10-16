Выпуск дистрибутива Ubuntu Web 20.04.3

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|1.1, Аноним (1), 09:41, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Дистрибутив развивает Rudra Saraswat, одиннадцатилетний подросток из Индии,
Красавчик! А наши что? Только от взрослых дядек готового ждут. Воспитали...
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|2.3, ET (?), 09:45, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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наши делают принципиально новые ОС с нескучными обоями
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|3.43, QwertyReg (ok), 11:42, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Погодите про "наших". Меня интересует другое.
Местные фашисты всегда презирали индусов, мол, они на Microsoft работают и посмотрите, что из этого выходит, а конкретно этого индуса облизывают и возвышают. Это двоемыслие или просто лицемерие? Он же тоже индус, и, согласно шаблонному мышлению линуксоида, он пишет только убогий код, нормально ничего сделать не может и вообще слабо понимает, что делает. Нет?
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|4.48, Аноним (48), 12:15, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> конкретно этого индуса облизывают и возвышают
Насмехаюсь и унижаю. А ты типа демагог в белом пальто?
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|4.57, Аноним (1), 12:37, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Местные фашисты
Одного встречал. Порешали вроде. А списочек остальных можно?
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|4.58, Аноним (1), 12:40, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Он же тоже индус, и, согласно шаблонному мышлению линуксоида, он пишет только убогий код, нормально ничего сделать не может и вообще слабо понимает, что делает. Нет?
Это было раньше. Индусы развиваются и скиллы прокачивают. Вы же грызете брошенную барскую кость и деградируете. Оно ж и линукс уже по дырам с вендой сравнялся, а вы хлопаете в ладоши.
Точные науки вам в погроммировании больше не нужны. На 0 делите "законно" итд.
Так что теперь нарицательное "индус" не понятно к кому ближе.
Мир динамичен. Все меняется!
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|2.5, Аноним (5), 09:48, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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После рабочего стола MATE, основанного аргентинским школьником, начал лояльно относиться к детским проектам, как оказалось они могут уловить тренд и запустить годный продукт.
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|3.6, Аноним (1), 09:54, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну таки я про это! А наши детишки чем радуют? Пап дай, пап дай...
Где молодые кулибины отечественные?
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|4.21, VK (??), 10:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тык, сам так воспитал, что-ж теперь жалуешься...
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|5.27, Аноним (1), 10:48, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а мож ты чего другое воспитал? Дык чот не хвалишься. Да и сми молчат. Прорывов не видать. Даже простых подвижек.
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|4.40, OpenEcho (?), 11:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Где молодые кулибины отечественные?
Знамо где, - за бугром. Про Сережку Брина слышали?
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|5.56, Аноним (1), 12:36, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сережа Брин помолодел давно?
Те люди для РФ уже потеряны. Они граждане других государств. Ассимилировали. Зачем думать о прошлом? Я рассматриваю проблематику здесь и сейчас.
Вот Ваша дочь, например, обучившаяся в топ вузе мира, она вернется в РФ и применит полученные знания на благо Родины? Или останется где училась?
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|3.7, Аноним (7), 09:56, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С каких пор мате годный продукт? От тринити толку больше, чем от мертворождённого форка 2 гнома.
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|4.13, ilyafedin (ok), 10:06, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха. MATE релизится каждый год, это намного активнее, чем тот же Xfce. От тринити вообще новости еще реже. MATE на gtk3 уже кучу лет, Xfce только в 2019 проснулся.
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|7.38, AleksK (ok), 11:17, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жуть прозрачная панель и значки с непрозрачным фоном в трее. Gnome 2... Gnome 2 никогда не меняется.
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|7.45, kissmyass (?), 11:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> MATE страшный
> Сам ты страшный, а MATE темируется: https://imgur.com/a/RBlJbO0 (у меня в дистрибутиве,
> правда, баг где-то в используемых MATE либах, XEmbed-иконки криво рисуются)
ну реально же корявость на корявости
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|7.46, kissmyass (?), 11:52, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не страшней чем GNOME :)
все что я дефолтовое видел было хуже гнома, не сильно но все таки похуже
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|8.49, Аноним (48), 12:22, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
все новорождённые, что видел, были страшнее взрослых не сильно, но всё-таки пох... текст свёрнут, показать
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|5.17, Аноним (17), 10:18, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> MATE релизится каждый год, это намного активнее, чем тот же Xfce.
Вот это глубина мысли... В телеграммчик свой залез, мальчик.
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|5.36, Аноним (36), 11:06, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Омг а хром выходит раз в 4 недели. Что же это получается что Хром лучше Xfce? Ох уж эти хомячки, которым только подавай номер версии.
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|3.39, НяшМяш (ok), 11:23, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В наше время анимешники KDE2 под FreeBSD патчили. Аниме скатилось, скатились и анимешники.
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|2.18, Попандопала (?), 10:24, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надеюсь это не вы в свое время оскорбляли и всячески принижали Попова Дениса. Знаете,сегодня вот американскую фигуристку оправдали пойманную на допинге. Оказывается химия к ней в организм с косметикой попала.
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|3.19, Аноним (1), 10:27, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А Вы видимо его всячески восхваляли и поддерживали?!
А тендер на поставку в школы не Вы подписывали?
А награду в конкурсе интеллектуалов среднего урала не Вы вручали?
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|4.20, Попандопала (?), 10:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он добился успеха,а вы? D
Зорин ОС уже во всю используете надеюсь, а то не красиво.
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|5.30, Аноним (1), 10:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Он добился успеха,а вы? D
Он теперича музыкант!
>Зорин ОС уже во всю используете надеюсь, а то не красиво.
Как только на девуан базу перейдут. А пока не Ваш же альт использовать, право слово!
Мне домены дома не нужны:)
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|3.26, Аноним (24), 10:47, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Утешай себя передергивая факты, беседа про It и мозги, а не спорт
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|5.31, Аноним (1), 10:52, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минуточку.
В треде по девуану кто-то вопрошал: вот бы мне минт на девуане...
Но никто из наших молодых чот не идет и не собирает минт на девуане.
А тут пацан 11 летний. Пусть он собрал гуано, но это шаг! Это действие! И когда ему станет 16, он сможет уже гораздо лучше!
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|7.41, Аноним (1), 11:31, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если тренд сохранится, то скорее дирижером! (Индус)
Зы. А про Попова. "Заводы стоят, одни гитаристы в стране..." (ц).
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|5.52, Аноним (48), 12:28, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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почему о двойных стандартах я слышу исключительно от кремлеботов?
можешь про стрелочку ещё ляпнуть
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|3.47, Viktor (??), 12:09, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут скорее не Попов виноват, а его учитель, которого потом хватил инфаркт. Подросток - он и есть подросток. Что не мешает отдельным подросткам в 10 лет поражать слушателей виртуозной игрой на скрипке или в 14 лет поступать в университет. И если бы Попов просто сделал свой дистрибутив Убунту, над ним никто бы не издевался, его глупость проявилась в том, что он, поменявши только название, попытался дистрибутив Убунты объявить оригинальной операционной системой. А индусы, кстати сказать, по своей природе - умные.
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|4.54, Аноним (1), 12:30, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И если бы Попов просто сделал свой дистрибутив Убунту
Вы вспомните истоки. Изначально он хотел и ядро свое написать. Но окунулся в реалии и что-то пошло не так. Но ЧСВ было раздуто так сильно, что отступать было не с руки, потому "обьевшись конфет" он принялся за дело...
Даже спрашивал как жепеэль затереть же:) иными словами он прекрасно осознавал, что делал!
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|2.42, QwertyReg (ok), 11:39, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дистрибутив развивает Rudra Saraswat, одиннадцатилетний подросток из Индии,
Лол, то есть, поддержка и развитие этого дистрибутива может быть окончена буквально в любой день и в любой час.
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|1.2, Аноним (1), 09:43, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По заголовку первая мысль возникла, что дистрибутив облачный. А тут все вокруг бравзира. ОС для бравзира и котегов - это тренд!
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|2.44, Viktor (??), 11:42, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, действительно - тренд. 90% массовых пользователей ничего, кроме браузера, не нужно и никогда в жизни не понадобится. А вот запуск приложений для Андроид, как раз может понадобиться.
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|3.50, Аноним (1), 12:25, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так тут тренд такой, что кроме энтепрайза, десктоп то нужен теперича только Ъ геймерам. И это отражается уже во всем.
На днях у знакомого пожилого проыессора сломалась мышь. Попросил помочь купить. Не поверите, найти простой 100ый логитек было проблемой в мск. В наличии везде разносортное игровое. Рабочего болт!
А Вы говорите андроид на десктоп...
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|2.9, Аноним (1), 10:00, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зоринос лютый вин! В дистровотче вон 11 позиция в чарте!
Горжусь зориными! Молодцы!
И что в честь себя назвали - это норм. Форд вон не постеснялся, линкольн не постеснялся, морганы не стеснялись.
Зориным успехов и процветания!
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|3.11, Аноним (1), 10:02, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сорри поправлю себя. Лиланд линкольна не в честь себя называл. Но в целом роли это не играет. Примеров достаточно в истории. Успешных примеров.
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|2.25, Аноним (1), 10:47, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще я бы зориным посоветовал перейти на базу девуана. Запилить этакий минт девуан базед. Нига пустая! Взлетит.
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|1.10, Аноним (7), 10:02, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зачем люди хотят запускать андроид на линуксе? Всё, то там есть из полезного, это полторы донатные игры, и им нужны эмуляция arm и работающее видеоускорение, чего опенсорсные поделки не дают.
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|2.29, Аноним (24), 10:50, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там очень много спец. софта на самом деле, особенно для навигации, анализа сетей, мессенджеры и прочего. Под linux может и можно найти аналоги (не факт), но пользоваться ими будет очень неудобно в виду отсутствия интерфейса и необходимости писать много скриптов под свои задачи.
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|3.32, Аноним (7), 11:00, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне сложно представить ситуацию, когда недософт лучше полноценного, если честно.
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|4.34, Аноним (36), 11:01, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ситуация что что для недокомпа софт лучше чем на полнокомпа.
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