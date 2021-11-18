Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.2

После 5 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.2, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 20.3, который планируется выпустить в конце декабря. Основные новшества: В теме оформления Mint-X проведена оптимизация стиля блока уведомлений и панели в файловом менеджере Nemo. Вместо двух разных тем для тёмных и светлых заголовков реализована общая тема, динамически меняющая цвет в зависимости от выбранного режима. Прекращена поддержка комбинированной темы, сочетающей тёмные заголовки со светлыми окнами. Улучшено отображение приложений с отдельными тёмными интерфейсами в окружении на базе светлой темы (речь про такие приложения как Celluloid, Xviewer, Pix, Hypnotix и GNOME terminal, в которых имеется собственный переключатель светлой и тёмной темы). В теме Mint-Y по умолчанию предложена светлая панель (в Mint-X оставлена тёмная) и добавлен новый набор эмблем, показываемых на пиктограммах.

Изменено оформление заголовков окон - увеличен размер кнопок управления окном и добавлены дополнительные отступы вокруг пиктограмм для упрощения попадания при клике. Отображение теней переработано для унификации внешнего вида окон, независимо от отрисовки на стороне приложения (CSD) или сервера. Скруглены углы окон.

Для выделения активных элементов использован серый цвет не зависимо от выбранной цветовой темы.

Улучшена поддержка GTK4.

Добавлен диалог подтверждения операции, выводимый при попытке удаления панели.

Добавлена настройка для отключения прокрутки в апплете смены виртуального рабочего стола.

Добавлена настройка для отключения меток окон.

В апплете вывода уведомлений добавлена настройка для отключения показа счётчика уведомлений в системном лотке.

Обеспечено автоматичкское обновление пиктограммы сгруппированного списка окон при добавлении в группу нового окна.

В меню для всех приложений реализован показ символьных пиктограмм и по умолчанию скрыты кнопки приложений.

В календаре добавлена поддержка сервера Evolution.

Упрощены анимированные эффекты.



