Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.2

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|2.21, Аноним (-), 12:22, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корме i3 ничем не пользуюсь, но вот вот это выглядит очень достойно, просто и приятно. Сохраняйте пока не скотилось в уг.
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|3.27, Аноним (27), 12:52, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лет через двадцать будут говорить, мол как можно было пользоваться этим устаревшим "дизайном" в 2k42 году и будут правы.
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|2.9, Аноним (27), 11:57, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хватит пиарить ЗоринОС. Хорошую вещь в честь боевого отравляющего вещества не назовут.
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|1.8, Аноним (8), 11:49, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новшества уровня Дениса Попова.
>десктоп-окружения
Как-то коряво и не по-русски звучит. Вы же не говорите "сервер-окружение", вы скажете "серверное окружение", скорее всего.
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|2.11, Аноним (27), 12:01, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да потому что для термина desktop environment (DE) есть перевод на русский Среда́ рабо́чего стола́ (СРС).
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|2.14, Аноним (27), 12:07, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что термин desktop environment состоящий из двух слов, первое слово решили записать транскрипцией а второе слово перевести. Логики в этом нет. Desktop переводится как рабочий стол. Environment переводится как среда не от дня недели а от окружающей среды. Таким нехитрым образом, переведя эти два слова рабочий столи и среда, получаем среда рабочего стола (СРС). Но найдутся те кто будут протестовать и предлагать свои варианты. Это как с прививками.
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|1.10, Аноним (27), 11:59, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С виду ничего так, симпатично для GTK.
В файловом менеджере Nemo можно сделать чтобы отображалась адресная строка простая а не табы?
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|1.15, Kicking (?), 12:12, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему заокругленными делают только верхние углы окон, а нижние оставляют прямоугольными?
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|2.17, Nicholass (?), 12:15, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчик сказал, что очень тяжело реализваоть снизу скругления, и вряд ли они их сделают, но и там этом спасибо
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|1.16, Nicholass (?), 12:13, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему Mint, не вернет Kde
Cinnamon до хорошего дизайн, далеко еще, но уже хорошо, что работают в этом направлении, а сейчас он, просто вменяемый
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|2.23, Аноним (23), 12:28, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Cinnamon до хорошего дизайн, далеко еще
Ну если ужи Корице до хорошего дизайна далеко, то KDE вообще находится на другой стороне вселенной от хорошего дизайна.
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|2.26, Аноним (27), 12:50, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Почему Mint, не вернет Kde
Тогда уже Trinity TDE. Что такого в Линукс Минт, чем он лучше других? Раньше помню несколько летн тому назад, хоть был брандмаундер и автоматическое обновление в трее рядом с часами, сейчас качал образ, в виртуалке не увидел ни того ни другого.
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|1.22, Аноним (23), 12:27, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>В апплете вывода уведомлений добавлена настройка для отключения показа счётчика уведомлений в системном лотке.
Джва года ждал!
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|1.24, Аноним (24), 12:40, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Изменено оформление заголовков окон
>> Использован серый цвет
Из года в год Из года в год.
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