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Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.2

18.11.2021 10:17

После 5 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.2, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 20.3, который планируется выпустить в конце декабря.

Основные новшества:

  • В теме оформления Mint-X проведена оптимизация стиля блока уведомлений и панели в файловом менеджере Nemo. Вместо двух разных тем для тёмных и светлых заголовков реализована общая тема, динамически меняющая цвет в зависимости от выбранного режима. Прекращена поддержка комбинированной темы, сочетающей тёмные заголовки со светлыми окнами. Улучшено отображение приложений с отдельными тёмными интерфейсами в окружении на базе светлой темы (речь про такие приложения как Celluloid, Xviewer, Pix, Hypnotix и GNOME terminal, в которых имеется собственный переключатель светлой и тёмной темы).

    В теме Mint-Y по умолчанию предложена светлая панель (в Mint-X оставлена тёмная) и добавлен новый набор эмблем, показываемых на пиктограммах.

  • Изменено оформление заголовков окон - увеличен размер кнопок управления окном и добавлены дополнительные отступы вокруг пиктограмм для упрощения попадания при клике. Отображение теней переработано для унификации внешнего вида окон, независимо от отрисовки на стороне приложения (CSD) или сервера. Скруглены углы окон.
  • Для выделения активных элементов использован серый цвет не зависимо от выбранной цветовой темы.
  • Улучшена поддержка GTK4.
  • Добавлен диалог подтверждения операции, выводимый при попытке удаления панели.
  • Добавлена настройка для отключения прокрутки в апплете смены виртуального рабочего стола.
  • Добавлена настройка для отключения меток окон.
  • В апплете вывода уведомлений добавлена настройка для отключения показа счётчика уведомлений в системном лотке.
  • Обеспечено автоматичкское обновление пиктограммы сгруппированного списка окон при добавлении в группу нового окна.
  • В меню для всех приложений реализован показ символьных пиктограмм и по умолчанию скрыты кнопки приложений.
  • В календаре добавлена поддержка сервера Evolution.
  • Упрощены анимированные эффекты.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.0
  3. OpenNews: Мэйнтейнер Cinnamon в Debian перешёл на использование KDE
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 20.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56180-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Козявка (?), 10:59, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Хорош рабочий стол!
     
     
  • 2.4, 73 (?), 11:02, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классика никогда не выйдет из моды.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:02, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новое - это хорошо забытое старое.
     
  • 2.21, Аноним (-), 12:22, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корме i3 ничем не пользуюсь, но вот вот это выглядит очень достойно, просто и приятно. Сохраняйте пока не скотилось в уг.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:52, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет через двадцать будут говорить, мол как можно было пользоваться этим устаревшим "дизайном" в 2k42 году и будут правы.
     

  • 1.2, Chernyevskiy Daniil (?), 11:00, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Как его установить в ZorinOS?
     
     
  • 2.5, 73 (?), 11:03, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    снести ОС Зорина и поставить Мятный
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:03, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt install cinnamon
    ?)
     
  • 2.9, Аноним (27), 11:57, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит пиарить ЗоринОС. Хорошую вещь в честь боевого отравляющего вещества не назовут.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:05, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перепроверьте список веществ, там такого нет
     

  • 1.3, Онаним тот самый (?), 11:00, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Неплохо. Уже не надо -r каждые пару часов прописывать?
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:49, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новшества уровня Дениса Попова.
    >десктоп-окружения

    Как-то коряво и не по-русски звучит. Вы же не говорите "сервер-окружение", вы скажете "серверное окружение", скорее всего.

     
     
  • 2.11, Аноним (27), 12:01, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да потому что для термина  desktop environment (DE) есть перевод на русский Среда́ рабо́чего стола́ (СРС).
     
  • 2.14, Аноним (27), 12:07, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что термин desktop environment состоящий из двух слов, первое слово решили записать транскрипцией а второе слово перевести. Логики в этом нет. Desktop переводится как рабочий стол. Environment переводится как среда не от дня недели а от окружающей среды. Таким нехитрым образом, переведя эти два слова рабочий столи и среда, получаем среда рабочего стола (СРС). Но найдутся те кто будут протестовать и предлагать свои варианты. Это как с прививками.
     
  • 2.18, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 12:17, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Новшества уровня Дениса Попова.

    Смотрите на нытика! У него полыхает до небес! Все давно знают, что BolgenOS не нужна, а он её рекламирует!

     

  • 1.10, Аноним (27), 11:59, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С виду ничего так, симпатично для GTK.
    В файловом менеджере Nemo можно сделать чтобы отображалась адресная строка простая а не табы?
     
  • 1.15, Kicking (?), 12:12, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему заокругленными делают только верхние углы окон, а нижние оставляют прямоугольными?
     
     
  • 2.17, Nicholass (?), 12:15, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчик сказал, что очень тяжело реализваоть снизу скругления, и вряд ли они их сделают, но и там этом спасибо
     
     
  • 3.20, Kicking (?), 12:21, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что конкретно тяжело реализовать? Я вот на XFCE себе сделал так: https://imgur.com/BdKixj6.png
     

  • 1.16, Nicholass (?), 12:13, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Mint, не вернет Kde
    Cinnamon до хорошего дизайн, далеко еще, но уже хорошо, что работают в этом направлении, а сейчас он, просто вменяемый
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:17, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    sudo apt install kubuntu-desktop

    Очень сложно

     
  • 2.23, Аноним (23), 12:28, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Cinnamon до хорошего дизайн, далеко еще

    Ну если ужи Корице до хорошего дизайна далеко, то KDE вообще находится на другой стороне вселенной от хорошего дизайна.

     
  • 2.26, Аноним (27), 12:50, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему Mint, не вернет Kde

    Тогда уже Trinity TDE. Что такого в Линукс Минт, чем он лучше других? Раньше помню несколько летн тому назад, хоть был брандмаундер и автоматическое обновление в трее рядом с часами, сейчас качал образ, в виртуалке не увидел ни того ни другого.

     

  • 1.22, Аноним (23), 12:27, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>В апплете вывода уведомлений добавлена настройка для отключения показа счётчика уведомлений в системном лотке.

    Джва года ждал!

     
  • 1.24, Аноним (24), 12:40, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Изменено оформление заголовков окон
    >> Использован серый цвет

    Из года в год Из года в год.

     
  • 1.25, Nikki Next (?), 12:50, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Над оформлением шапок окон случайно не убунтоводы работали?
     

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