Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 20.2, продолжающий развитие ветки на основе пакетной базы Ubuntu 20.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.24 (2 ГБ), Cinnamon 5.0 (2 ГБ) и Xfce 4.16 (1.9 ГБ). Linux Mint 20 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2025 года. Основные изменения в Linux Mint 20.2 (MATE, Cinnamon, Xfce): В состав включён новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.0, оформление и организация работы в котором продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3 и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. Редакции с рабочим столом Xfce и MATE поставляются с Xfce 4.16 и MATE 1.24. В Cinnamon 5.0 реализован компонент для отслеживания потребления памяти. Предоставлены настройки для определения максимально допустимого потребления памяти компонентами рабочего стола и задания интервала для проверки состояния памяти. При превышении заданного лимита фоновые процессы Cinnamon автоматически перезапускаются без потери сеанса и с сохранением открытых окон приложений. Предложенная возможность стала обходным путём для решения проблем с трудно диагностируемыми утечками памяти, например, проявляющимися только с определёнными драйверами GPU. Исправлено 5 утечек памяти.

Переделан метод запуска хранителя экрана - вместо постоянной работы в фоне, процесс хранителя экрана теперь запускается только при необходимости во время активации блокировки экрана. Изменение позволило высвободить от 20 до сотни мегабайт ОЗУ. Кроме того, хранитель экрана теперь открывает дополнительное запасное окно в отдельном процессе, которое позволяет блокировать утечку ввода и захват сеанса даже в случае краха хранителя экрана.

Ускорено переключение между приложениями по Alt+Tab.

Улучшено определение изменений состояния питания, повышена точность информирования о заряде аккумулятора и обеспечен своевременный вывод уведомлений о низком заряде.

В оконном менеджере улучшены захват фокуса, работа полноэкранных приложений на базе Wine и размещение окон после перезапуска.

В файловом менеджере Nemo добавлена возможность поиска по содержимому файлов, в том числе комбинируя поиск по содержимому с поиском по имени файла. При поиске возможно применение регулярных выражений и рекурсивный перебор каталогов. В двухпанельном режиме для быстрой смены панелей реализована горячая клавиша F6. В настройках добавлена опция сортировки для вывода избранных файлов перед другими типами файлов в списке.

Улучшено управление дополнительными компонентами (spice). Убрано разделение в представлении информации во вкладках с установленными и доступными для загрузки апплетами, десклетами, темами и расширениями. В разных секциях теперь используются одни и те же имена, пиктограммы и описания, что упростило работу по интернационализации. Кроме того, добавлен вывод дополнительных сведений, таких как список авторов и уникальный идентификатор пакета. Предложена утилита командной строки cinnamon-spice-updater, позволяющая вывести список доступных обновлений и применить их, а также Python-модуль с предоставлением аналогичной функциональности.

В менеджер обновлений встроена возможность проверки и установки обновлений дополнительных компонентов (spice). Ранее для обновления spice-ов требовалось вызывать конфигуратор или сторонний апплет. В менеджере обновлений также реализована поддержка автоматической установки обновлений spice-ов и пакетов в формате Flatpak (обновления загружаются после входа пользователя в систему и после установки Cinnamon перезапускется без разрыва сеанса, после чего показывается всплывающее уведомление о совершённой операции).

Менеджер установки обновлений модернизирован для форсирования поддержания дистрибутива в актуальном состоянии. Проведённое исследование показало, что лишь около 30% пользователей устанавливают обновления своевременно, спустя менее недели с момента их публикации. В дистрибутив добавлены дополнительные метрики, позволяющие оценивать актуальность пакетов в системе, такие как число дней с момента последнего применения обновлений. В случае длительного отсутствия обновлений Update Manager будет выводить напоминания о необходимости применения накопившихся обновлений или перехода на новую ветку дистрибутива. По умолчанию менеджер обновлений будет показывать напоминание если обновление доступно более 15 календарных дней или 7 дней работы в системе. Учитываются только обновления ядра и обновления, связанные с устранением уязвимостей. После установки обновления показ уведомлений отключается на 30 дней, а при закрытии уведомления следующее предупреждение будет показано через два дня. Вывод предупреждения можно отключить в настройках или изменить критерии вывода напоминаний.

Апплет с меню адаптирован для учёта естественных размеров. Добавлена возможность переключения категорий по клику, а не наведению курсора мыши.

В апплете управления звуком появилось отображение проигрывателя, состояния воспроизведения и музыканта во всплывающей подсказке.

В апплете NVIDIA Prime, разработанном для гибридных графических системам, в которых сочетаются встроенный GPU Intel и дискретная карта NVIDIA, добавлена поддержка систем, оснащённых встроенным GPU AMD и дискретными картами NVIDIA.

Добавлено новое приложение Bulky для переименования группы файлов в пакетном режиме.

Для ведения липких заметок вместо GNote задействовано приложение Sticky Notes, которое использует GTK3, поддерживает HiDPI, имеет встроенный механизм создания резервных копий и импорта из GNote, допускает пометку разными цветами, форматирование текста и может интегрироваться с рабочим столом (в отличие от GNote можно размещать заметки прямо на рабочем столе и быстро просматривать их через пиктограмму на системном лотке).

Улучшена утилита Warpinator для обмена файлами между двумя компьютерами в локальной сети, использующая шифрование при передаче данных. Добавлена возможность выбора сетевого интерфейса для определения через какую сеть предоставлять файлы. Реализованы настройки для передачи данных в сжатом виде. Подготовлено мобильное приложение, позволяющее обмениваться файлами с устройствами на базе платформы Android.

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. В Xviewer реализована возможность приостановки пробелом показа в режиме слайд-шоу и добавлена поддержка формата .svgz. В просмотрщике документов обеспечен показ аннотаций в PDF-файлах под текстом и добавлена возможность прокрутки документа нажатием пробела. В текстовом редакторе добавлены новые опции для подсветки пробелов. В менеджере web-приложений добавлен режим инкогнито.

Улучшена поддержка принтеров и сканеров. Пакет HPLIP обновлён до версии 3.21.2. Бэкпортированы и включены в состав новые пакеты ipp-usb и sane-airscan.



