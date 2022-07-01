Стабильный выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6

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Разработчики проекта Ubuntu Unity, развивающего неофициальную редакцию Ubuntu Linux с рабочим столом Unity, объявили о формировании стабильного выпуска пользовательской оболочки Unity 7.6. Оболочка Unity 7 основана на библиотеке GTK и оптимизирована для эффективного используемого вертикального пространства на ноутбуках с широкоформатными экранами. Код распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu 22.04.
Последний значительный релиз Unity 7 был опубликован в мае 2016 года, после чего в ветку добавлялись только исправления ошибок, а поддержка осуществлялась группой энтузиастов. В Ubuntu 16.10 и 17.04 в дополнение к Unity 7 в состав была включена оболочка Unity 8, переведённая на библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir. Изначально компания Canonical планировала заменить оболочку Unity 7, использующую GTK и технологии GNOME, на Unity 8, но планы изменились и в Ubuntu 17.10 был осуществлён возврат на штатный GNOME с панелью Ubuntu Dock, а развитие Unity 8 было прекращено.
Разработку Unity 8 подхватил проект UBports, который развивает свой форк под именем Lomiri. Оболочка Unity 7 какое-то время находилась в заброшенном виде, пока в 2020 году на её основе не была создана новая неофициальная редакция Ubuntu - Ubuntu Unity. Дистрибутив Ubuntu Unity развивает Rudra Saraswat,
двенадцатилетний подросток из Индии.
Среди изменений в Unity 7.6:
По сравнению с майским тестовым выпуском Unity 7.6 в финальном релизе отмечены следующие изменения:
- Обеспечена отрисовка более скруглённых углов в панели Dash.
- Информационная панель заменена на приложение unity-control-center.
- В Unity и unity-control-center добавлена поддержка цветов выделения активных элементов (accent).
- В unity-control-center обновлён список тем оформления.