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Стабильный выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6

01.07.2022 08:34

Разработчики проекта Ubuntu Unity, развивающего неофициальную редакцию Ubuntu Linux с рабочим столом Unity, объявили о формировании стабильного выпуска пользовательской оболочки Unity 7.6. Оболочка Unity 7 основана на библиотеке GTK и оптимизирована для эффективного используемого вертикального пространства на ноутбуках с широкоформатными экранами. Код распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu 22.04.

Последний значительный релиз Unity 7 был опубликован в мае 2016 года, после чего в ветку добавлялись только исправления ошибок, а поддержка осуществлялась группой энтузиастов. В Ubuntu 16.10 и 17.04 в дополнение к Unity 7 в состав была включена оболочка Unity 8, переведённая на библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir. Изначально компания Canonical планировала заменить оболочку Unity 7, использующую GTK и технологии GNOME, на Unity 8, но планы изменились и в Ubuntu 17.10 был осуществлён возврат на штатный GNOME с панелью Ubuntu Dock, а развитие Unity 8 было прекращено.

Разработку Unity 8 подхватил проект UBports, который развивает свой форк под именем Lomiri. Оболочка Unity 7 какое-то время находилась в заброшенном виде, пока в 2020 году на её основе не была создана новая неофициальная редакция Ubuntu - Ubuntu Unity. Дистрибутив Ubuntu Unity развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии.

Среди изменений в Unity 7.6:

  • Модернизировано оформление меню приложений (Dash) и всплывающего интерфейса быстрого поиска HUD (Heads-Up Display).

    Было раньше:

  • Осуществлён переход к более плоскому внешнему виду, но с сохранением эффектов размытия.
  • Переделано оформление элементов меню боковой панели и всплывающих подсказок.
  • Улучшена работа в режиме low-graphics, при котором в случае невозможности использования родных видеодрайверов включается драйвер vesa.
  • Повышена производительность панели Dash.
  • Немного снижено потребление памяти. Что касается дистрибутива Ubuntu Unity 22.04, то его окружение на базе Unity 7 потребляет около 700-800 МБ.
  • Решены проблемы с выводом некорректной информации о приложении и рейтинге при предпросмотре в Dash.
  • Решена проблема с показом кнопки пустой корзины на панели (обработчик на базе файлового менеджера Nautilus переведён на использование Nemo).
  • Разработка перенесена на GitLab.
  • Переработаны сборочные тесты.

По сравнению с майским тестовым выпуском Unity 7.6 в финальном релизе отмечены следующие изменения:

  • Обеспечена отрисовка более скруглённых углов в панели Dash.
  • Информационная панель заменена на приложение unity-control-center.
  • В Unity и unity-control-center добавлена поддержка цветов выделения активных элементов (accent).
  • В unity-control-center обновлён список тем оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://unity.ubuntuunity.org/...)
  2. OpenNews: Двадцать третье обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  4. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
  5. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
  6. OpenNews: Тестовый выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57431-unity
Ключевые слова: unity
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Андрей (??), 08:39, 01/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Денис Попов, реинкарнация ? :)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:40, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Дистрибутив Ubuntu Unity развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии.

    Ну типа того.

     
  • 2.5, Жироватт (ok), 08:46, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эх, где мои двенадцать лет...
    Не реинкарнация, а потомок. Не путай. Реинкарнация бы на обои скучные смотрела
     

  • 1.2, Аноним (4), 08:39, 01/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > окружение на базе Unity 7 потребляет около 700-800 МБ.

    Ох, жирноватенько выходит.

     
     
  • 2.7, QwertyReg (ok), 09:09, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В эпоху, когда 16 Гб на десктопе - это уже устаревший на 5 лет стандарт и де-факто уже 32 Гб, 800 Мб на оболочку выглядит весьма и весьма достойно.
     

  • 1.3, Alladin (?), 08:40, 01/07/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    снизили потребление памяти..

    ТЕПЕРЬ МЫ ХАВАЕМ 800мб.. вместо чего? 1гб??

    В то время как тяжелая плазма на арче влезает и в 450-500мб

     
     
  • 2.8, beck (??), 09:16, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, как я понимаю, GTK разжирел. Раньше он был гораздо изящнее. Все оболочки, у которых в основе GTK, прибавили в аппетитах. Я очень долго пользовался Xubuntu, она была наиболее легковесной без потери, скажем так, свистелок и перделок, упрощающих жизнь и работу, но нынче KDE гораздо легче, работает быстрее, а уж свистелок-то... )))
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:57, 01/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Зомби апокалипсис.
     
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