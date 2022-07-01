Стабильный выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6

Разработчики проекта Ubuntu Unity, развивающего неофициальную редакцию Ubuntu Linux с рабочим столом Unity, объявили о формировании стабильного выпуска пользовательской оболочки Unity 7.6. Оболочка Unity 7 основана на библиотеке GTK и оптимизирована для эффективного используемого вертикального пространства на ноутбуках с широкоформатными экранами. Код распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu 22.04. Последний значительный релиз Unity 7 был опубликован в мае 2016 года, после чего в ветку добавлялись только исправления ошибок, а поддержка осуществлялась группой энтузиастов. В Ubuntu 16.10 и 17.04 в дополнение к Unity 7 в состав была включена оболочка Unity 8, переведённая на библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir. Изначально компания Canonical планировала заменить оболочку Unity 7, использующую GTK и технологии GNOME, на Unity 8, но планы изменились и в Ubuntu 17.10 был осуществлён возврат на штатный GNOME с панелью Ubuntu Dock, а развитие Unity 8 было прекращено. Разработку Unity 8 подхватил проект UBports, который развивает свой форк под именем Lomiri. Оболочка Unity 7 какое-то время находилась в заброшенном виде, пока в 2020 году на её основе не была создана новая неофициальная редакция Ubuntu - Ubuntu Unity. Дистрибутив Ubuntu Unity развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии. Среди изменений в Unity 7.6: Модернизировано оформление меню приложений (Dash) и всплывающего интерфейса быстрого поиска HUD (Heads-Up Display). Было раньше:

Осуществлён переход к более плоскому внешнему виду, но с сохранением эффектов размытия.

Переделано оформление элементов меню боковой панели и всплывающих подсказок.

Улучшена работа в режиме low-graphics, при котором в случае невозможности использования родных видеодрайверов включается драйвер vesa.

Повышена производительность панели Dash.

Немного снижено потребление памяти. Что касается дистрибутива Ubuntu Unity 22.04, то его окружение на базе Unity 7 потребляет около 700-800 МБ.

Решены проблемы с выводом некорректной информации о приложении и рейтинге при предпросмотре в Dash.

Решена проблема с показом кнопки пустой корзины на панели (обработчик на базе файлового менеджера Nautilus переведён на использование Nemo).

Разработка перенесена на GitLab.

Переработаны сборочные тесты. По сравнению с майским тестовым выпуском Unity 7.6 в финальном релизе отмечены следующие изменения: Обеспечена отрисовка более скруглённых углов в панели Dash.

Информационная панель заменена на приложение unity-control-center.

В Unity и unity-control-center добавлена поддержка цветов выделения активных элементов (accent).

В unity-control-center обновлён список тем оформления.



