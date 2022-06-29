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Двадцать третье обновление прошивки Ubuntu Touch

29.06.2022 21:57

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-23 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-23 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2XL/3a, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. Отдельно, без метки "OTA-23", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab. По сравнению с прошлой версией добавлена поддержка смартфонов Asus Zenfone Max Pro M1, Xiaomi Poco M2 Pro, Google Pixel 2 и Google Pixel 3a XL.

Ubuntu Touch OTA-23 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-23 отмечается:

  • Реализована начальная поддержка FM-радио, которую пока можно использовать только на устройствах BQ E4.5, BQ E5 и Xiaomi Note 7 Pro (спектр поддерживаемых устройств будет расширен в следующих выпусках).
  • В приложении для обмена сообщениями улучшена обработка MMS для больших вложений и отключено вырезание спецсимволов "&", "<" и ">" из текстовых сообщений.
  • В медиапроигрывателе появилась поддержка аппаратного ускорения декодирования видео на планшете Jingpad A1.
  • Предоставлена возможность использования протокола Aethercast для подключения к внешним экранам по беспроводному соединению.
  • На всех устройствах обеспечено быстрое гашение и включение экрана, не зависящее от окружающего освещения, что позволяет быстрее получить доступ к устройству и защищает от совершения случайных звонков из-за убирания в карман ещё не отключившегося телефона.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Двадцать второе обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6.0
  4. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.7
  5. OpenNews: Двадцать первое обновление прошивки Ubuntu Touch
  6. OpenNews: Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57427-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 22:04, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хе. Уже 23е ОТА. 100% ведроидных вендоров не могут похвастаться и десятком до снятия с поддержки аппарата.

    Удачи им. Правильное дело делают.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:18, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно, ведь Андроид снимает с поддержки рабочие девайсы, а тут к 30му OTA даже на добьются полноценной поддержки.
     
     
  • 3.4, guser (?), 22:44, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что есть полноценная поддержка?
     
     
  • 4.8, QwertyReg (ok), 23:10, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну хотя бы как у проклятых хамасеков из Яблока - 7 лет обновлений прошивки и ещё после этого поддержку приложений не дропать.
     
     
  • 5.14, Степан (?), 00:04, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие модели поддерживались 7 лет?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:38, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли смысл использовать?
     
     
  • 2.5, guser (?), 22:45, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пользуюсь. определённый смысл есть.
    например - адекватный и полный контроль устройства.
     
  • 2.7, QwertyReg (ok), 23:09, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. Правда, пишут, что при звонках иногда звука нет, но это ж для интузеастов.
     
     
  • 3.9, guser (?), 23:16, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видимо индивидуальный глюк. у меня звук лучше чем в ведре
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:31, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Сама идея взять десктопный Линукс и засунуть в смартфон - ущербна. Линукс, конечно, гибкий и кого-то привлекает идея посидеть с напильничком и получить что-то внешне напоминающее привычные смартфонные интерфейсы, но ключевое слово - внешне. Внутри они все так же будут жручими десктопными аппами (только сегодня в новости костерили Thunderbird за монструозность), которые проектируются и пишутся без оглядки на нюансы работы на смартфонах.
     

  • 1.6, danonimous (?), 22:58, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04

    Это в каждой их новости, начиная с 20-го года. Надо сразу сосредоточить усилия на переходе на Ubuntu 30.04, тогда успеют перейти вовремя. Если Ubuntu ещё будет существовать.

     
     
  • 2.11, guser (?), 23:24, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так они на лтс 16. она до 26года.
     

  • 1.10, Аноним (-), 23:19, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержка устройств, кроме pine64, где можно и полноценную систему запустить, а не с ядром андроида, на уровне запускается?
     
     
  • 2.12, guser (?), 23:25, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xiaomi
     

  • 1.13, pashev.ru (?), 23:54, 29/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да кто считает!
     
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