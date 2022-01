Двадцать первое обновление прошивки Ubuntu Touch

Ну иди так. Составленный мною лично уникальный список, которого нет нигде, даже на Хабре. Может не самый полный т.к. лень было вносить телефоны которые уже не делают отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_mobile_phones. В общем список телефонов которых уже можно купить или вот-вот можно будет. Если я ничего не путаю на все из них можно поставить non-android GNU/Linux и пользоваться. А то каждый раз какой-нибудь аноним спросит, есть ли аппараты, мол нет аппаратов. А вы просто не умете искать и анализировать информацию в сети. Name OS CPU GPU RAM

PinePhone Manjaro with Plasma Mobile OS Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex A-53 MALI-400MP2 3 GB LPDDR3 SDRAM

Librem 5 PureOS Cortex A53 Vivante GC7000Lite 3 GB

SHIFT6mq SHIFT-OS (Android™ 10) Qualcomm® snapdragon 845 Adreno 630 8 GB LPDDR4X RAM

Volla Phone Volla OS, Ubuntu Touch, Sailfish OS Mediatek Helio P23 Octa Core 2.0 GHz ARM Mali-G71 MP2 4 GB

Pro1 X Android 11, LineageOS, Ubuntu Touch Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Adreno 610 6 GB LPDDR4 or 8GB LPDDR4

Fairphone Android 11 Snapdragon 750G Adreno 619 6GB RAM, 8 GB RAM

Necuno PureOS, Ubuntu Touch, postmarketOS ARM Cortex-A9 Vivante GC2000 1 GB

Astro Slide Linux OS compatible MediaTek Dimensity 800 Arm Mali-G57 MC4 8 GB

Cosmo Communicator Sailfish, Linux Debian and Linux Kali MediaTek Helio P70 Mali-G72 MP3 6 GB RAM