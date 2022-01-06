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Двадцать первое обновление прошивки Ubuntu Touch

06.01.2022 18:29

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-21 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-21 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2XL/3a, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. Отдельно, без метки "OTA-21", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab.

Ubuntu Touch OTA-21 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-21 отмечается переработка экрана с информацией о заполнении накопителей, расширено число категорий и повышена точность сведений о свободном пространстве в системных разделах. Изменено оформление интерфейса, показываемого перед разблокировкой экрана, в котором предусмотрено несколько разных стилей, выбираемых в зависимости от использования для разблокировки PIN или пароля.

Проведена подготовка к использованию на устройствах прослойки Halium 10, предоставляющей низкоуровневый слой для упрощения поддержки оборудования. Для устройств, поддерживаемых в Halium 9, включены плагины для задействования датчиков магнитометра и компаса. Переписан сервис Media-Hub, отвечающий за воспроизведение звука и видео приложениями, а также связанная с ним клиентская библиотека, которая переведена на использование классов Qt для сокращения числа зависимостей и упрощения сопровождения кодовой базы. Переработка также позволила сократить размер, занимаемый плагином qtubuntu-media (предоставляет API QtMultimedia) на диске, избавиться от лишних прослоек и снизить потребление памяти.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Двадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux
  5. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с дистрибутивом Mobian
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56465-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:34, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не увидел своего телефона. Сопли жую
     
     
  • 2.3, АНон123981230912831 (?), 18:44, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не сцы, оно как дейли-драйвер не юзабельное
     
     
  • 3.4, Онаним Тот Самый (?), 18:56, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержу. На redmi 4x в 2021-м было неюзабельно.

    Надо, конечно, посмотреть на rn7, но сперва его надо разлочить, а для этого надо ходить с симкой, а мопед не мой

     
     
  • 4.10, анон (?), 19:32, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на 3S юзабельно было, странно что у тебя на 4х не пошло...
     
  • 3.20, Корец (?), 22:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за чего?
     
     
  • 4.21, разработка (?), 23:37, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из-за всего
     
  • 4.25, pinephone user (?), 23:55, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    из-за того, что они "не такие как все", нашли свой попо-огороженный способ организации всего и вся, в итоге ты просто не можешь взять и поставить туда нормальную софтину и запускать её пальцем с экрана без танцев с бубном, как в arch-arm или manjaro-arm.

    плюс в репозиториях софта нет от слова совсем, даже меньше, чем в десктопной убунте, а в менеджере приложений (или магазине, как это назвать) только html5 обёртки над сайтами/игрулями, созданные за пять минут школьниками с использованием т.н. "ubuntu sdk", которое даже трогать противно.

    единственный плюс - сама оболочка ubuntu touch показывает 20-30 fps по сравнению с 5-15 fps на gnome или plasma mobile

    на самом деле хочется расстрелять из реактивного какахомёта разрабов ubuntu sdk, kirigami и libhandy и заставить юзать православный ванильный qml в material design (где всё за нас давно придумали и лет 10 юзают в ведре), а интеграцию (типа ссылочку расшарить) вынести в отдельную либу, не затрагивающую gui вообще никак (через d-bus или как, это уже не ко мне)

    хотя ту же ссылочку можно сделать вызовом отдельного приложения с передачей ссылочки-фоточки-чегохочешь в аргументах командной строки, а оно же вызовет другое приложение с подсовыванием ему чего-то в командной строке. нужно только интерфейс единый придумать, как всякие --help в unix софте.

     
     
  • 5.28, Аноним (28), 01:17, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смартфоны на адаптированном Linux - это путь в никуда, пора бы это понять. Открытость софта нужна, но все что делают клепатели подобных прошивок - запускают десктопные приложения, зачастую даже не обращая внимание, что они теперь запускаются на ВЕРТИКАЛЬНОМ экране. Firefox с десктопной строкой табов, которые полчаса приходится скроллить? Что за идиотизм. В интерфейсах отсутствуют анимации, но даже так они умудряются выжирать батарею как никакому Android не снилось. Выключение экрана? Не, нельзя - батарейка с сотней фоновых процессов проработает пару часов, давайте лучше бахнем смартфон в suspend to ram, да и пох на невозможность оперативного получения пушей.

    Я могу понять, если занимаются этим just for fun.

    Но в коммерческиих целях разработки приватной платформы, лучше бы направляли усилия на адаптацию Android AOSP для работы без гугловских сервисов, да на развитие f-droid, а то там треть софта не обновлялась уже лет 5, треть - без скриншотов (мейнтейнеры вообще не понимают зачем они нужны), а треть пилят красноглaзые, для которых красный текст на синем фоне - верх эстетики. По-настоящему удачных приложений можно по пальцам пересчитать.

    И, конечно, с оглядкой на Fuchsia, возможно перспективнее будет вкладываться в экосистему на заре ее становления, до того как она превратится в большую кучу мусора, которую из себя являет сейчас Google Play.

     
     
  • 6.29, pinephone user (?), 01:42, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    с чем-то соглашусь, с чем-то нет на такое заявление и ответ такой же вы не ванг... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (-), 19:01, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже перешёл на KDE Mobile
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:04, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё фигня пока дрова костыльные. Брали бы просто Firmware из последних Android, благо теперь отдельно от прошивок выкладывают.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:24, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так еще версии ядер должны совпадает. Да не пока это не станет выгодным никто не будет выкладывать хорошие дрова.  
     

  • 1.7, Аноним (8), 19:22, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Может у этой ОСь есть какое-то бизнес применение? Кто-нибудь знает примеры реального применения в компаниях? Гугл говорит что таких нет.  
     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 19:27, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой тут бизнес.
    BQ (закрылась в 2020 году) выпускала в широкой продаже устройства с Ubuntu.
    Ceйчас Volla Phone чего-то там пытается https://volla.online/de/shop/index.php?catalog/all/-/price/1
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:55, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Каждая из подобного рода разработок должна гарантировать одно: работоспособность, стабильность во времени, надёжность функционирования, адекватность отклика. Передвижение кнопок не есть приоритет, но пусть в никуда.
     
     
  • 2.13, разработка (?), 20:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тебе ничего не должна
     
     
  • 3.15, Аноним (11), 21:27, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чем ты не согласен? Или так?..
     
     
  • 4.22, разработка (?), 23:39, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с тем, что ты думаешь, что я тебе чего-то должна. с первого раза непонятно? совсем глупый?
     
     
  • 5.27, ТотСамыйАнонимныйАнонимус (?), 00:15, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чувак сам с собой разговаривает? Или у него раздвоение?
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:41, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Бред, стыд и позор
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:22, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работоспособная замена ведру...
    А посты ради постов без нагрузки это реально стыдоба...
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 23:40, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А посты ради постов без нагрузки это реально стыдоба...

    тоже не понимаю новостей о минор релизах, но опеннету нужно что-то кушать

     

  • 1.16, Зловещий Мертвец (?), 22:00, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне одному кажется, что все эти убунты и федоры нужны только Майкрософту, чтобы антимонопольщики отвязались?
     
     
  • 2.18, кек (?), 22:02, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они вообще нах никому не нужны, ты ж не обращаешь на муравьёв на дороге
     
     
  • 3.19, Зловещий Мертвец (?), 22:11, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот кстати я как раз частенько наблюдаю за муравьями, жуками и прочими улитками. Это гораздо увлекательное, чем пялиться в зомбоящик или смотреть продажных блохеров на ютубе.
     

  • 1.24, Аноним (24), 23:46, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Name OS CPU GPU RAM
    PinePhone Manjaro with Plasma Mobile OS build 64-bit Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex A-53 MALI-400MP2 3GB LPDDR3 SDRAM
    Librem 5 PureOS Cortex A53 Vivante GC7000Lite 3 GB
    SHIFT6mq SHIFT-OS (Android™ 10) Qualcomm® snapdragon 845 Adreno 630 8 GB LPDDR4X RAM
    Volla Phone Volla OS,  Ubuntu Touch, Sailfish OS Mediatek Helio P23 Octa Core 2.0 GHz ARM Mali-G71 MP2 4 GB
    Pro1 X Android 11, LineageOS, Ubuntu Touch Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Adreno 610 6GB LPDDR4 or 8GB LPDDR4
    Fairphone Android 11 Snapdragon 750G Adreno 619 6GB RAM, 8GB RAM
    Necuno PureOS, Ubuntu Touch, postmarketOS, Maemo Lese, Nemo Mobile and LuneOS ARM Cortex-A9 Vivante GC2000 1 GB
    Astro Slide Linux OS compatible MediaTek Dimensity 800 Arm Mali-G57 MC4 8GB
    Cosmo Communicator Sailfish, Linux Debian and Linux Kali. MediaTek Helio P70 Mali-G72 MP3 6GB RAM
     
  • 1.26, Аноним (24), 23:59, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну иди так. Составленный мною лично уникальный список, которого нет нигде, даже на Хабре. Может не самый полный т.к. лень было вносить телефоны которые уже не делают отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_mobile_phones. В общем список телефонов которых уже можно купить или вот-вот можно будет. Если я ничего не путаю на все из них можно поставить non-android GNU/Linux и пользоваться. А то каждый раз какой-нибудь аноним спросит, есть ли аппараты, мол нет аппаратов. А вы просто не умете искать и анализировать информацию в сети.

    Name    OS CPU        GPU    RAM
    PinePhone    Manjaro with Plasma Mobile OS          Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex A-53    MALI-400MP2         3 GB LPDDR3 SDRAM
    Librem 5      PureOS   Cortex A53                Vivante GC7000Lite  3 GB
    SHIFT6mq    SHIFT-OS (Android™ 10)   Qualcomm® snapdragon 845             Adreno 630          8 GB LPDDR4X RAM
    Volla Phone    Volla OS,  Ubuntu Touch, Sailfish OS   Mediatek Helio P23 Octa Core 2.0 GHz ARM Mali-G71 MP2    4 GB
    Pro1 X    Android 11, LineageOS, Ubuntu Touch    Qualcomm Snapdragon 662              Qualcomm Adreno 610 6 GB LPDDR4 or 8GB LPDDR4
    Fairphone    Android 11   Snapdragon 750G                      Adreno 619 6GB RAM, 8 GB RAM
    Necuno    PureOS, Ubuntu Touch, postmarketOS     ARM Cortex-A9                        Vivante GC2000    1 GB
    Astro Slide    Linux OS compatible   MediaTek Dimensity 800               Arm Mali-G57 MC4    8 GB
    Cosmo Communicator Sailfish, Linux Debian and Linux Kali  MediaTek Helio P70                   Mali-G72 MP3    6 GB RAM

     
  • 1.30, Мент (?), 02:28, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На мой телефон портирована эта ебунту. Poco f1. Одна из фич порта - не работает зарядка аппарата в выключенном состоянии.
    Я конечно понимаю, что такой путь линуксоидов, но зачем?

    Неюзабельный кусок уг.

     

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