Двадцать первое обновление прошивки Ubuntu Touch

2.3 , АНон123981230912831 ( ? ), 18:44, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не сцы, оно как дейли-драйвер не юзабельное

3.4 , Онаним Тот Самый ( ? ), 18:56, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поддержу. На redmi 4x в 2021-м было неюзабельно. Надо, конечно, посмотреть на rn7, но сперва его надо разлочить, а для этого надо ходить с симкой, а мопед не мой

4.10 , анон ( ? ), 19:32, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на 3S юзабельно было, странно что у тебя на 4х не пошло...

3.20 , Корец ( ? ), 22:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из-за чего?

4.21 , разработка ( ? ), 23:37, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – из-за всего

4.25 , pinephone user ( ? ), 23:55, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – из-за того, что они "не такие как все", нашли свой попо-огороженный способ организации всего и вся, в итоге ты просто не можешь взять и поставить туда нормальную софтину и запускать её пальцем с экрана без танцев с бубном, как в arch-arm или manjaro-arm. плюс в репозиториях софта нет от слова совсем, даже меньше, чем в десктопной убунте, а в менеджере приложений (или магазине, как это назвать) только html5 обёртки над сайтами/игрулями, созданные за пять минут школьниками с использованием т.н. "ubuntu sdk", которое даже трогать противно. единственный плюс - сама оболочка ubuntu touch показывает 20-30 fps по сравнению с 5-15 fps на gnome или plasma mobile на самом деле хочется расстрелять из реактивного какахомёта разрабов ubuntu sdk, kirigami и libhandy и заставить юзать православный ванильный qml в material design (где всё за нас давно придумали и лет 10 юзают в ведре), а интеграцию (типа ссылочку расшарить) вынести в отдельную либу, не затрагивающую gui вообще никак (через d-bus или как, это уже не ко мне) хотя ту же ссылочку можно сделать вызовом отдельного приложения с передачей ссылочки-фоточки-чегохочешь в аргументах командной строки, а оно же вызовет другое приложение с подсовыванием ему чего-то в командной строке. нужно только интерфейс единый придумать, как всякие --help в unix софте.

5.28 , Аноним ( 28 ), 01:17, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смартфоны на адаптированном Linux - это путь в никуда, пора бы это понять. Открытость софта нужна, но все что делают клепатели подобных прошивок - запускают десктопные приложения, зачастую даже не обращая внимание, что они теперь запускаются на ВЕРТИКАЛЬНОМ экране. Firefox с десктопной строкой табов, которые полчаса приходится скроллить? Что за идиотизм. В интерфейсах отсутствуют анимации, но даже так они умудряются выжирать батарею как никакому Android не снилось. Выключение экрана? Не, нельзя - батарейка с сотней фоновых процессов проработает пару часов, давайте лучше бахнем смартфон в suspend to ram, да и пох на невозможность оперативного получения пушей. Я могу понять, если занимаются этим just for fun. Но в коммерческиих целях разработки приватной платформы, лучше бы направляли усилия на адаптацию Android AOSP для работы без гугловских сервисов, да на развитие f-droid, а то там треть софта не обновлялась уже лет 5, треть - без скриншотов (мейнтейнеры вообще не понимают зачем они нужны), а треть пилят красноглaзые, для которых красный текст на синем фоне - верх эстетики. По-настоящему удачных приложений можно по пальцам пересчитать. И, конечно, с оглядкой на Fuchsia, возможно перспективнее будет вкладываться в экосистему на заре ее становления, до того как она превратится в большую кучу мусора, которую из себя являет сейчас Google Play.

6.29 , pinephone user ( ? ), 01:42, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать с чем-то соглашусь, с чем-то нет на такое заявление и ответ такой же вы не ванг...