Двадцать первое обновление прошивки Ubuntu Touch

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|3.4, Онаним Тот Самый (?), 18:56, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержу. На redmi 4x в 2021-м было неюзабельно.
Надо, конечно, посмотреть на rn7, но сперва его надо разлочить, а для этого надо ходить с симкой, а мопед не мой
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|4.10, анон (?), 19:32, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на 3S юзабельно было, странно что у тебя на 4х не пошло...
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|4.25, pinephone user (?), 23:55, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из-за того, что они "не такие как все", нашли свой попо-огороженный способ организации всего и вся, в итоге ты просто не можешь взять и поставить туда нормальную софтину и запускать её пальцем с экрана без танцев с бубном, как в arch-arm или manjaro-arm.
плюс в репозиториях софта нет от слова совсем, даже меньше, чем в десктопной убунте, а в менеджере приложений (или магазине, как это назвать) только html5 обёртки над сайтами/игрулями, созданные за пять минут школьниками с использованием т.н. "ubuntu sdk", которое даже трогать противно.
единственный плюс - сама оболочка ubuntu touch показывает 20-30 fps по сравнению с 5-15 fps на gnome или plasma mobile
на самом деле хочется расстрелять из реактивного какахомёта разрабов ubuntu sdk, kirigami и libhandy и заставить юзать православный ванильный qml в material design (где всё за нас давно придумали и лет 10 юзают в ведре), а интеграцию (типа ссылочку расшарить) вынести в отдельную либу, не затрагивающую gui вообще никак (через d-bus или как, это уже не ко мне)
хотя ту же ссылочку можно сделать вызовом отдельного приложения с передачей ссылочки-фоточки-чегохочешь в аргументах командной строки, а оно же вызовет другое приложение с подсовыванием ему чего-то в командной строке. нужно только интерфейс единый придумать, как всякие --help в unix софте.
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|5.28, Аноним (28), 01:17, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смартфоны на адаптированном Linux - это путь в никуда, пора бы это понять. Открытость софта нужна, но все что делают клепатели подобных прошивок - запускают десктопные приложения, зачастую даже не обращая внимание, что они теперь запускаются на ВЕРТИКАЛЬНОМ экране. Firefox с десктопной строкой табов, которые полчаса приходится скроллить? Что за идиотизм. В интерфейсах отсутствуют анимации, но даже так они умудряются выжирать батарею как никакому Android не снилось. Выключение экрана? Не, нельзя - батарейка с сотней фоновых процессов проработает пару часов, давайте лучше бахнем смартфон в suspend to ram, да и пох на невозможность оперативного получения пушей.
Я могу понять, если занимаются этим just for fun.
Но в коммерческиих целях разработки приватной платформы, лучше бы направляли усилия на адаптацию Android AOSP для работы без гугловских сервисов, да на развитие f-droid, а то там треть софта не обновлялась уже лет 5, треть - без скриншотов (мейнтейнеры вообще не понимают зачем они нужны), а треть пилят красноглaзые, для которых красный текст на синем фоне - верх эстетики. По-настоящему удачных приложений можно по пальцам пересчитать.
И, конечно, с оглядкой на Fuchsia, возможно перспективнее будет вкладываться в экосистему на заре ее становления, до того как она превратится в большую кучу мусора, которую из себя являет сейчас Google Play.
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|1.6, Аноним (6), 19:04, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всё фигня пока дрова костыльные. Брали бы просто Firmware из последних Android, благо теперь отдельно от прошивок выкладывают.
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|2.8, Аноним (8), 19:24, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так еще версии ядер должны совпадает. Да не пока это не станет выгодным никто не будет выкладывать хорошие дрова.
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|1.7, Аноним (8), 19:22, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Может у этой ОСь есть какое-то бизнес применение? Кто-нибудь знает примеры реального применения в компаниях? Гугл говорит что таких нет.
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|1.11, Аноним (11), 19:55, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Каждая из подобного рода разработок должна гарантировать одно: работоспособность, стабильность во времени, надёжность функционирования, адекватность отклика. Передвижение кнопок не есть приоритет, но пусть в никуда.
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|4.22, разработка (?), 23:39, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с тем, что ты думаешь, что я тебе чего-то должна. с первого раза непонятно? совсем глупый?
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|2.14, Аноним (14), 21:22, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работоспособная замена ведру...
А посты ради постов без нагрузки это реально стыдоба...
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|3.23, Аноним (23), 23:40, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А посты ради постов без нагрузки это реально стыдоба...
тоже не понимаю новостей о минор релизах, но опеннету нужно что-то кушать
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|2.18, кек (?), 22:02, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они вообще нах никому не нужны, ты ж не обращаешь на муравьёв на дороге
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|3.19, Зловещий Мертвец (?), 22:11, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот кстати я как раз частенько наблюдаю за муравьями, жуками и прочими улитками. Это гораздо увлекательное, чем пялиться в зомбоящик или смотреть продажных блохеров на ютубе.
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|1.24, Аноним (24), 23:46, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Name OS CPU GPU RAM
PinePhone Manjaro with Plasma Mobile OS build 64-bit Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex A-53 MALI-400MP2 3GB LPDDR3 SDRAM
Librem 5 PureOS Cortex A53 Vivante GC7000Lite 3 GB
SHIFT6mq SHIFT-OS (Android™ 10) Qualcomm® snapdragon 845 Adreno 630 8 GB LPDDR4X RAM
Volla Phone Volla OS, Ubuntu Touch, Sailfish OS Mediatek Helio P23 Octa Core 2.0 GHz ARM Mali-G71 MP2 4 GB
Pro1 X Android 11, LineageOS, Ubuntu Touch Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Adreno 610 6GB LPDDR4 or 8GB LPDDR4
Fairphone Android 11 Snapdragon 750G Adreno 619 6GB RAM, 8GB RAM
Necuno PureOS, Ubuntu Touch, postmarketOS, Maemo Lese, Nemo Mobile and LuneOS ARM Cortex-A9 Vivante GC2000 1 GB
Astro Slide Linux OS compatible MediaTek Dimensity 800 Arm Mali-G57 MC4 8GB
Cosmo Communicator Sailfish, Linux Debian and Linux Kali. MediaTek Helio P70 Mali-G72 MP3 6GB RAM
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|1.26, Аноним (24), 23:59, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну иди так. Составленный мною лично уникальный список, которого нет нигде, даже на Хабре. Может не самый полный т.к. лень было вносить телефоны которые уже не делают отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_mobile_phones. В общем список телефонов которых уже можно купить или вот-вот можно будет. Если я ничего не путаю на все из них можно поставить non-android GNU/Linux и пользоваться. А то каждый раз какой-нибудь аноним спросит, есть ли аппараты, мол нет аппаратов. А вы просто не умете искать и анализировать информацию в сети.
Name OS CPU GPU RAM
PinePhone Manjaro with Plasma Mobile OS Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex A-53 MALI-400MP2 3 GB LPDDR3 SDRAM
Librem 5 PureOS Cortex A53 Vivante GC7000Lite 3 GB
SHIFT6mq SHIFT-OS (Android™ 10) Qualcomm® snapdragon 845 Adreno 630 8 GB LPDDR4X RAM
Volla Phone Volla OS, Ubuntu Touch, Sailfish OS Mediatek Helio P23 Octa Core 2.0 GHz ARM Mali-G71 MP2 4 GB
Pro1 X Android 11, LineageOS, Ubuntu Touch Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Adreno 610 6 GB LPDDR4 or 8GB LPDDR4
Fairphone Android 11 Snapdragon 750G Adreno 619 6GB RAM, 8 GB RAM
Necuno PureOS, Ubuntu Touch, postmarketOS ARM Cortex-A9 Vivante GC2000 1 GB
Astro Slide Linux OS compatible MediaTek Dimensity 800 Arm Mali-G57 MC4 8 GB
Cosmo Communicator Sailfish, Linux Debian and Linux Kali MediaTek Helio P70 Mali-G72 MP3 6 GB RAM
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|1.30, Мент (?), 02:28, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На мой телефон портирована эта ебунту. Poco f1. Одна из фич порта - не работает зарядка аппарата в выключенном состоянии.
Я конечно понимаю, что такой путь линуксоидов, но зачем?
Неюзабельный кусок уг.
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