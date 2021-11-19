Двадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-20 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-20 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2XL/3a, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. По сравнению с прошлым выпуском добавлена поддержка смартфонов Xiaomi Redmi 9, 9 Prime, Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max и 9S. Отдельно, без метки "OTA-20", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab.

Ubuntu Touch OTA-20 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-20 отмечается возможность светодиодной и вибро индикации поступления уведомлений для устройств, поддерживаемых в прослойке Halium 9, предоставляющей низкоуровневый слой для упрощения поддержки оборудования. Предоставлена поддержка назначения собственных звуков для уведомлений. Добавлена поддержка линейки устройств Xiaomi Redmi 9, Redmi Note 9 и Poco M2 Pro, а также ограниченная поддержка смартфона Google Pixel 2, при работе с которым остаются нерешённые проблемы с потреблением энергии.