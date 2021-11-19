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Двадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

19.11.2021 22:03

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-20 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-20 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2XL/3a, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. По сравнению с прошлым выпуском добавлена поддержка смартфонов Xiaomi Redmi 9, 9 Prime, Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max и 9S. Отдельно, без метки "OTA-20", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab.

Ubuntu Touch OTA-20 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-20 отмечается возможность светодиодной и вибро индикации поступления уведомлений для устройств, поддерживаемых в прослойке Halium 9, предоставляющей низкоуровневый слой для упрощения поддержки оборудования. Предоставлена поддержка назначения собственных звуков для уведомлений. Добавлена поддержка линейки устройств Xiaomi Redmi 9, Redmi Note 9 и Poco M2 Pro, а также ограниченная поддержка смартфона Google Pixel 2, при работе с которым остаются нерешённые проблемы с потреблением энергии.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux
  4. OpenNews: Девятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  5. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56189-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Корец (?), 23:13, 19/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    У кого есть устройство на сабже - как работает waydroid на нём и работает ли вообще?
     
  • 1.2, Константавр (ok), 23:14, 19/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько они ещё будут пытаться портировать на Ubuntu 20.04? Она УЖЕ устарела, а они работают на будущее. Или это просто копирование текста из новости в новость?
     
     
  • 2.4, Чихиро (?), 23:28, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Always had been, это ж стандартная механика новостей на этом ресурсе
     
  • 2.5, ista011 (?), 23:29, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока LTS 22.04 не вышла 20.4 не является устаревшей, более того 20.04 и после выхода 22.04 будет поддерживаться какое то время, а значит не будет считаться устаревшей.
     
  • 2.6, кек (?), 00:33, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там устарело, вот что вообще в Линукс может устареть, GTK, Вяленый который не пашет и не нужон, либлиотеки, да что?!!
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:17, 19/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Как не работала видеозапись с камеры на redmi 4x, так и не работает. Одно разочарование, хотя в целом система нравится.
     
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