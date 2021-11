Двадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

1.1 , Корец ( ? ), 23:13, 19/11/2021 [ответить] + / – У кого есть устройство на сабже - как работает waydroid на нём и работает ли вообще?

1.2 , Константавр ( ok ), 23:14, 19/11/2021 [ответить] +1 + / – Сколько они ещё будут пытаться портировать на Ubuntu 20.04? Она УЖЕ устарела, а они работают на будущее. Или это просто копирование текста из новости в новость?

2.4 , Чихиро ( ? ), 23:28, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Always had been, это ж стандартная механика новостей на этом ресурсе

2.5 , ista011 ( ? ), 23:29, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пока LTS 22.04 не вышла 20.4 не является устаревшей, более того 20.04 и после выхода 22.04 будет поддерживаться какое то время, а значит не будет считаться устаревшей.

2.6 , кек ( ? ), 00:33, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что там устарело, вот что вообще в Линукс может устареть, GTK, Вяленый который не пашет и не нужон, либлиотеки, да что?!!



1.3 , Аноним ( 3 ), 23:17, 19/11/2021 [ответить] + / – Как не работала видеозапись с камеры на redmi 4x, так и не работает. Одно разочарование, хотя в целом система нравится.