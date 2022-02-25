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Выпуск дисплейного сервера Mir 2.7

25.02.2022 09:47

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.7, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04, 21.10 и 22.04-test (PPA) и Fedora 33, 34, 35 и 36. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В состав новой версии включена библиотека MirOil, предоставляющая прослойку для перевода на новые версии Mir графического окружения Lomiri, продолжающего развитие оболочки Unity8. Добавлена опция "idle-timeout" для настройки отключения экрана после определённого времени неактивности. Добавлена поддержка протокола zwp_text_input_manager_v2, востребованного в экранных клавиатурах и приложениях на Qt. Улучшено управление фокусом ввода для клавиатуры. Разработка переведена на использование стандарта С++20.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.5
  3. OpenNews: Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri
  4. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
  5. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  6. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56756-mir
Ключевые слова: mir
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