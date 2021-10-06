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Выпуск дисплейного сервера Mir 2.5

06.10.2021 08:53

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.5, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04/20.10/21.04 (PPA) и Fedora 32/33/34. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии предложены дополнительные средства для упрощения создания интернет-киосков, демонстрационных стендов, терминалов самообслуживания и прочих систем, ограниченных работой с одним сайтом или приложением. В состав Mir включена поддержка расширений Wayland, необходимых для работы различных реализации экранных клавиатур. В частности, добавлены расширений zwp_virtual_keyboard_v1, zwp_text_input_v3, zwp_input_method_v2 и четвёртая версия расширения wlr_layer_shell_unstable_v1. Расширения zwp_text_input_v3 и zwp_input_method_v2 по умолчанию требуют явной активации, так как они могут использоваться злоумышленниками для перехвата событий ввода или для подстановки нажатий. Внесены исправления, связанные с поддержкой Wayland и Xwayland.

Ведётся работа по интеграции поддержки экранной клавиатуры в дисплейный сервер Ubuntu Frame, рассчитанный на создание встраиваемых графических окружений, работающих в полноэкранном режиме и ориентированных на создание киосков, цифровых вывесок, умных зеркал, промышленных экранов и других подобных применений. Для использования в Ubuntu Frame подготовлено приложение Electron Wayland с реализацией полноэкранного браузера, рассчитанного на работу с отдельными web-страницами или сайтами.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.4
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.0
  4. OpenNews: Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri
  5. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  6. OpenNews: Девятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55927-mir
Ключевые слова: mir
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Qwerty (??), 09:11, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    годно нужно
     
     
  • 2.11, QwertyReg (ok), 10:35, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас придут луддиты и популярно вам объяснят, чем так плохо новое и непонятное и чем так хорошо старое из 90-х и на дырявых языках.
     

  • 1.2, lockywolf (ok), 09:12, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, лучший дисплейный сервер!
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:15, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно больше распыления, чтобы [s]никогда не взлетело^W^W^W[/s] все были довольны.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:04, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно больше распыления, чтобы [s]никогда не взлетело^W^W^W[/s] все были довольны.

    Нужно больше распыления, чтобы было шире опыление, чтоб вы понимали!

     

  • 1.4, Аноним (-), 09:21, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    отличная штука и электрон поддерживает, значит можно дёшево, используя труд 1веб программистов накатать кучу почти безопасных киосков. но не хватает библиотеки на раст, чтобы безопасность была реальная.
     
  • 1.5, bugmenot (ok), 09:22, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно ещё живо? Интересно, есть шанс, что его допилят и можно будет юзать?
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 09:32, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же для чего

    > для упрощения создания интернет-киосков, демонстрационных стендов, терминалов самообслуживания и прочих систем, ограниченных работой с одним сайтом или приложением

     
  • 2.7, QwertyReg (ok), 10:00, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу после того, как допилят Wayland и выйдет стабильная версия Rust.
     
     
  • 3.10, Аноньимъ (ok), 10:35, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust 2021 вот как раз стабилизировали.

    Так что осталось Вейланд жопилить.

    Но так как Вейланд это концепт, а не программа, будет сложно. Нужно применить питон и електрон.

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:31, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно экранный диспетчер сделать. И менеджер видеодрайверов.
     
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