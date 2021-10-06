Выпуск дисплейного сервера Mir 2.5

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.5, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04/20.10/21.04 (PPA) и Fedora 32/33/34. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии предложены дополнительные средства для упрощения создания интернет-киосков, демонстрационных стендов, терминалов самообслуживания и прочих систем, ограниченных работой с одним сайтом или приложением. В состав Mir включена поддержка расширений Wayland, необходимых для работы различных реализации экранных клавиатур. В частности, добавлены расширений zwp_virtual_keyboard_v1, zwp_text_input_v3, zwp_input_method_v2 и четвёртая версия расширения wlr_layer_shell_unstable_v1. Расширения zwp_text_input_v3 и zwp_input_method_v2 по умолчанию требуют явной активации, так как они могут использоваться злоумышленниками для перехвата событий ввода или для подстановки нажатий. Внесены исправления, связанные с поддержкой Wayland и Xwayland.

Ведётся работа по интеграции поддержки экранной клавиатуры в дисплейный сервер Ubuntu Frame, рассчитанный на создание встраиваемых графических окружений, работающих в полноэкранном режиме и ориентированных на создание киосков, цифровых вывесок, умных зеркал, промышленных экранов и других подобных применений. Для использования в Ubuntu Frame подготовлено приложение Electron Wayland с реализацией полноэкранного браузера, рассчитанного на работу с отдельными web-страницами или сайтами.



