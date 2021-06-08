Выпуск дисплейного сервера Mir 2.4

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.4, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04/20.10/21.04 (PPA) и Fedora 32/33/34. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии: Проведена работа по адаптации программных интерфейсов Mir, связанных с поддержкой графических платформ, для использования на системах с гибридной графикой. В частности, API mg::Platform разделён на DisplayPlatform и RenderingPlatform, что позволяет использовать разные GPU для вывода и рендеринга.

В gbm-kms добавлена опция "--driver-quirks" для исключения проверок устройств, приводящих к краху.

Улучшена работа Mir на платформе X11: код для поддержки платформы X11 переведён с XLib на XCB, добавлена возможность изменения размера окон с приложениями на базе Mir, показываемых в окружении X11.

Внесена большая порция исправлений, связанных с поддержкой Wayland и Xwayland.



