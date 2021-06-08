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Выпуск дисплейного сервера Mir 2.4

08.06.2021 23:14

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.4, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04/20.10/21.04 (PPA) и Fedora 32/33/34. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Проведена работа по адаптации программных интерфейсов Mir, связанных с поддержкой графических платформ, для использования на системах с гибридной графикой. В частности, API mg::Platform разделён на DisplayPlatform и RenderingPlatform, что позволяет использовать разные GPU для вывода и рендеринга.
  • В gbm-kms добавлена опция "--driver-quirks" для исключения проверок устройств, приводящих к краху.
  • Улучшена работа Mir на платформе X11: код для поддержки платформы X11 переведён с XLib на XCB, добавлена возможность изменения размера окон с приложениями на базе Mir, показываемых в окружении X11.
  • Внесена большая порция исправлений, связанных с поддержкой Wayland и Xwayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.2
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.1
  4. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.0
  5. OpenNews: Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55299-mir
Ключевые слова: mir, wayland
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  • 1, trolleybus (?), 23:35, 08/06/2021 Скрыто модератором
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