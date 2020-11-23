Выпуск дисплейного сервера Mir 2.2

Опубликован релиз дисплейного сервера Mir 2.2, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 18.04-20.10 (PPA) и Fedora 31/32/33. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии добавлена поддержка логических групп вывода, например для вывода на видеостены, состоящие из нескольких экранов. Улучшена поддержка Wayland - добавлена возможность добавления и удаления расширений протокола Wayland, а также обеспечена корректная обработка состояния DRM_FORMAT_MOD_INVALID. Для X11 обеспечен подбор минимального и максимального размера. Для Debian реализованы метапакеты для каждой графической платформы. В gbm-kms реализован обход композитинга для Wayland-клиентов.



