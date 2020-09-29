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Выпуск дисплейного сервера Mir 2.1

29.09.2020 09:54

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.1, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 18.04-20.10 (PPA) и Fedora 30/31/32. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии улучшена работа с использованием протокола Wayland и добавлена поддержка новых экспериментальных протоколов: zwp_linux_dmabuf_unstable_v1 для создания буферов wl_buffers с использованием механизма DMABUF и wlr-foreign-toplevel-management для подключения собственных панелей и переключателей окон. Поддержка linux-dmabuf позволила решить проблемы с отрисовкой на платах Raspberry Pi 4, а wlr-foreign-toplevel-management расширила возможности оболочки. Обновлена реализация протокола wlr_layer_shell_v1, предложенного разработчиками пользовательского окружения Sway, и применяемого в процессе портирования оболочки MATE на Wayland.

Из не связанных с Wayland изменений отмечается реализация поддержки платы Raspberry Pi 4, решение проблем с производительностью в платформе Mir-on-Wayland, улучшение запуска X11-приложений через Xwayland и предоставление возможности добавления X11-приложений в настроенные оболочки, такие как egmde-confined-desktop.



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 9.0
  3. OpenNews: Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland
  4. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland
  5. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  6. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53799-mir
Ключевые слова: mir, wayland
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  • 1.1, Sunderland93 (ok), 10:06, 29/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Отличная новость! Особенно радует что не изобретают велосипеды, а используют уже существующие и работающие протоколы. Kwin кстати тоже постепенно внедряет куски wlroots
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:12, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не изобретают велосипеды
    > Mir

    Да этот мир сам по себе велосипед. Нафuг он нужен, когда в принципе и без него есть X11 и Wayland?

     
     
  • 3.4, llolik (ok), 10:15, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > X11 и Wayland

    Сколько раз уже написано, что это протоколы, а для их реализации нужны серверы. Для X11 - Xorg, для Wayland - Weston (KWin, Mutter, Mir, etc.)

     
     
  • 4.5, Аноним (2), 10:30, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Mir is a computer display server and, _____recently_____, a Wayland compositor
    >
    > Mir _____может_____ использоваться в качестве композитного сервера для Wayland
    > [а может и не использоваться]

    С какой стороны ни посмотри -- и там и там велосипед: зачем нужен мир-как-композитор-для-вайланда, когда уже есть KWin, Mutter etc.

     
     
  • 5.6, llolik (ok), 10:44, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > зачем нужен мир-как-композитор-для-вайланда, когда уже есть KWin, Mutter etc.

    kWin сильно заточен под нужды KDE, Mutter сильно заточен под нужды GNOME, Weston - это вообще образец как надо делать и больше ни на что не претендует. И при этом ВСЕ они реализуют протокол Wayland и конечному приложению всё-равно какой там композитор отображает, лишь бы протокол реализовывал.

    Вот есть проект МАТЕ, который хочет реализовать поддержку протокола Wayland. Mutter для них не подойдёт (там же помимо, собственно, Wayland ещё куча чего реализовано и под нужды конкретно GNOME), а свой композитор они своими полтора землекопами будут писать очень долго. Вот тут и пригодился сервер Mir, который не реализует какую-либо DE-специфичную функциональность, но реализует протокол Wayland.

     
     
  • 6.8, Аноним (2), 10:59, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > kWin сильно заточен
    > Mutter сильно заточен
    > Mutter для них не подойдёт

    Что же там такого "сильно заточенного", что полностью исключает использование за пределами соответствующих DE?

    > тут и пригодился сервер Mir

    И не пригодился wlroots? И даже референсный Weston не пригодился? Вот это прикол.

     

  • 1.7, Денис (??), 10:55, 29/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    > GTK3/4, Qt5 или SDL2

    Что насчет Qt3?

     
  • 1.9, Денис (??), 11:04, 29/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu и Fedora

    Вот, собственно, наглядный пример какие дистры котируются (не самые удачные, к слову), а то народ мучается проблемой выбора.

    Как там было в Анжелике: The thing that complicates life for you Europeans is choice (сорри, переводить не стал и не помню как там было в DVO).

     

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