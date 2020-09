Выпуск дисплейного сервера Mir 2.1

1.1 , Sunderland93 ( ok ), 10:06, 29/09/2020 [ответить] –1 + / – Отличная новость! Особенно радует что не изобретают велосипеды, а используют уже существующие и работающие протоколы. Kwin кстати тоже постепенно внедряет куски wlroots

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:12, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > не изобретают велосипеды

> Mir Да этот мир сам по себе велосипед. Нафuг он нужен, когда в принципе и без него есть X11 и Wayland?

3.4 , llolik ( ok ), 10:15, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > X11 и Wayland Сколько раз уже написано, что это протоколы, а для их реализации нужны серверы. Для X11 - Xorg, для Wayland - Weston (KWin, Mutter, Mir, etc.)

4.5 , Аноним ( 2 ), 10:30, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Mir is a computer display server and, _____recently_____, a Wayland compositor

>

> Mir _____может_____ использоваться в качестве композитного сервера для Wayland

> [а может и не использоваться] С какой стороны ни посмотри -- и там и там велосипед: зачем нужен мир-как-композитор-для-вайланда, когда уже есть KWin, Mutter etc.

5.6 , llolik ( ok ), 10:44, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > зачем нужен мир-как-композитор-для-вайланда, когда уже есть KWin, Mutter etc. kWin сильно заточен под нужды KDE, Mutter сильно заточен под нужды GNOME, Weston - это вообще образец как надо делать и больше ни на что не претендует. И при этом ВСЕ они реализуют протокол Wayland и конечному приложению всё-равно какой там композитор отображает, лишь бы протокол реализовывал. Вот есть проект МАТЕ, который хочет реализовать поддержку протокола Wayland. Mutter для них не подойдёт (там же помимо, собственно, Wayland ещё куча чего реализовано и под нужды конкретно GNOME), а свой композитор они своими полтора землекопами будут писать очень долго. Вот тут и пригодился сервер Mir, который не реализует какую-либо DE-специфичную функциональность, но реализует протокол Wayland.

6.8 , Аноним ( 2 ), 10:59, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > kWin сильно заточен

> Mutter сильно заточен

> Mutter для них не подойдёт Что же там такого "сильно заточенного", что полностью исключает использование за пределами соответствующих DE? > тут и пригодился сервер Mir И не пригодился wlroots? И даже референсный Weston не пригодился? Вот это прикол.



1.7 , Денис ( ?? ), 10:55, 29/09/2020 [ответить] + / – > GTK3/4, Qt5 или SDL2 Что насчет Qt3?

1.9 , Денис ( ?? ), 11:04, 29/09/2020 [ответить] + / – > Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu и Fedora Вот, собственно, наглядный пример какие дистры котируются (не самые удачные, к слову), а то народ мучается проблемой выбора. Как там было в Анжелике: The thing that complicates life for you Europeans is choice (сорри, переводить не стал и не помню как там было в DVO).



