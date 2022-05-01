The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6.0

01.05.2022 07:54

Разработчики проекта Ubuntu Unity, развивающего неофициальную редакцию Ubuntu Linux с рабочим столом Unity, опубликовали выпуск Unity 7.6.0 , который отмечен как первый значительный выпуск за 6 лет после прекращения развития оболочки компанией Canonical. Оболочка Unity 7 основана на библиотеке GTK и оптимизирована для эффективного используемого вертикального пространства на ноутбуках с широкоформатными экранами. Код распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu 22.04.

Последний значительный релиз Unity 7 был опубликовал в мае 2016 года, после чего в ветку добавлялись только исправления ошибок, а поддержка осуществлялась группой энтузиастов. В Ubuntu 16.10 и 17.04 в дополнение к Unity 7 в состав была включена оболочка Unity 8, переведённая на библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir. Изначально компания Canonical планировала заменить оболочку Unity 7, использующую GTK и технологии GNOME, на Unity 8, но планы изменились и в Ubuntu 17.10 был осуществлён возврат на штатный GNOME с панелью Ubuntu Dock, а развитие Unity 8 было прекращено.

Разработку Unity 8 подхватил проект UBports, который развивает свой форк под именем Lomiri. Оболочка Unity 7 какое-то время находилась в заброшенном виде, пока в 2020 году не оказалась вновь востребованной в неофициальной редакции Ubuntu - Ubuntu Unity. Дистрибутив Ubuntu Unity развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии.

Среди изменений, добавленных в Unity 7.6.0:

  • Модернизировано оформление меню приложений (Dash) и всплывающего интерфейса быстрого поиска HUD (Heads-Up Display).

    Было раньше:

  • Осуществлён переход к более плоскому внешнему виду, но с сохранением эффектов размытия.
  • Переделано оформление элементов меню боковой панели и всплывающих подсказок.
  • Улучшена работа в режиме low-graphics, при котором в случае невозможности использования родных видеодрайверов включается драйвер vesa.
  • Повышена производительность панели Dash.
  • Немного снижено потребление памяти. Что касается дистрибутива Ubuntu Unity 22.04, то его окружение на базе Unity 7 потребляет около 700-800 МБ.
  • Решены проблемы с выводом некорректной информации о приложении и рейтинге при предпросмотре в Dash.
  • Решена проблема с показом кнопки пустой корзины на панели (обработчик на базе файлового менеджера Nautilus переведён на использование Nemo).
  • Разработка перенесена на GitLab.
  • Переработаны сборочные тесты.


  1. Главная ссылка к новости (https://unity.ubuntuunity.org/...)
  2. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  3. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
  4. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
  5. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
  6. OpenNews: В Ubuntu 11.04 вместо GNOME Shell будет использована оболочка Unity
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57114-unity
Ключевые слова: unity, desktop
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:13, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Зачем они сделали пародию на Windows8? Это потребление памяти сразу после запуска? В целом, конечно, идея выглядит более здоровой, чем устраивать себе вендор-лок с гтк, кути хотя бы обеспечивают хорошую и продолжительную совместимость между версиями.
     
     
  • 2.34, кек (?), 11:32, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это потребление памяти сразу после запуска?

    Увидеть память, но не увидеть аптайм. Сильно.

     
     
  • 3.35, Аноним (2), 11:40, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, во-первых, за память глаз действительно цепляется, потому что никто никогда не смотрит, что в середине. А о чём должен сказать аптайм? О том, что дико течёт? У меня вот уже 3 дня не текут кеды (возможно, после обновления на 5.24.4), память плазмы и квина не растёт совершенно. Перед перезагрузкой, после месячного аптайма, квин был 2гб памяти и плазма на гиг в своп протекла. Из-за чего тормозило переключение окон после переключения десктопа.
     
     
  • 4.36, anonimm (?), 12:04, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды не текут вообще (чаще всего), рост потребления памяти это фрагментация, она у всех программ, активно выделяющих и освобождающих память.
     
     
  • 5.37, Аноним (2), 12:16, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того, как я увидел kate с гигами памяти на 3 открытых файлах, я всё же склоняюсь к тому, что кеды могут течь.

    В том и дело, что память не должна расти настолько. Подобные утечки я видел в enlightenment -- там буквально: открыл контекстное меню, попрощайся с метрами памяти, открыл ещё раз попрощайся ещё.

    Ещё я убрал QT_LOGGING_RULES='*=false' и все ошибки программ сбрасываются на диск, было бы забавно, если из-за этого память исчезала.

     
     
  • 6.44, achtosluchilos (ok), 14:00, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не ошибки программ, это вывод всех макросов qInfo, qWarning, qDebug которые разработчики используют в приложениях

    все пошло с подачи ретГад/федорнутых, которые изгадили весь гном, а теперь принялись указывать другим как жить, ибо они логи GUI приложений на qt завертывают в journald.

    теперь нужно в каждой программе разработчикам нужно добавлять свой QLoggingCategory (как делают во всем KDE).

     
  • 6.45, achtosluchilos (ok), 14:03, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  если из-за этого память исчезала.

    это вполне реализуемо. например я ставил devuan в virtualbox, и возможно там не работает как надо logrotate или еще чего, но вобщем драйвер графики vmgfx засыпал ERROR логов на несколько ГБ, ладно бы это был 1 файл, но там эти логи дублируются 3 раза в 3 системных файлах на одинаковое количество ГБ с разными названиями.

     

  • 1.4, Владимир (??), 08:24, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Дистрибутив Ubuntu Unity развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии.

    Успехов мальчонке.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:51, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сатья Наделла: Начало.
     
     
  • 3.6, anonymouse (?), 08:58, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Денис Попов. Продолжение.
     

  • 1.7, Nikki Next (?), 08:58, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то работа с Lomiri в Debian стоит на месте
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:13, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это зависит от Ubiports, они сейчас сконцетрированы на мобильной версии unity 8
     

  • 1.13, Sunderland93 (ok), 10:03, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лично мне видится лишь один путь развития Unity 7 - перевод её на Wayland с использованием Wayfire, что есть аналог Compiz.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:35, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть более радикальный путь - переписывание на Rust.
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:34, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сколько ещё ему будет 12 лет? Когда вышла UU 2020- ему тоже 12 было. Зафризили парня.
     
     
  • 2.20, BrainFucker (ok), 10:37, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обнулили может?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:24, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он сменил себе нумерацию. Сейчас ему 12.02 годика.
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:31, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10 ему было тогда. Ну вообще, по хорошему, это чисто какой-то Дениска Попов индийский, чего-то там размер элементов темки меняет себе, а комментарии по меньшему потреблению не потому что он что-то в окружении новое написал, а потому что компоненты которые он не трогал легче стали или какие-то вещи которые канониклу были нужны отлючены теперь.
     

  • 1.19, BrainFucker (ok), 10:37, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Немного снижено потребление памяти. Что касается дистрибутива Ubuntu Unity 22.04, то его окружение на базе Unity 7 потребляет около 700-800 МБ.

    Много, у меня система с кедами потребляет около 500МБ,

     
  • 1.21, Аноним (21), 10:42, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Дистрибутив Ubuntu Unity развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии.

    Молодец! Он видимо очень способный и целеустремлённый

     
  • 1.24, Аноним (24), 10:57, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-нибудь пробовал на арч накатить? я что-то не осилил
     
  • 1.38, Аноним (38), 12:23, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное полезное что мог сделать двенадцатилетний индийский подросток, это письмо перенести Dash панель из левой части экрана в нижнюю. Кто-нибудь, скажите ему, а то у меня Твиттер заблокирован.
     
     
  • 2.41, funny.falcon (?), 13:31, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В игре Go уже много лет чемпионы - подростки примерно такого возраста.

    Не стану утверждать, что этот такой. Просто не нужно недооценивать.

     
  • 2.46, КО (?), 14:07, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи спасибо что у тебя в этой новости комментарии не отключены.
     

  • 1.39, Аноним (39), 12:39, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чесслово, проще плагин на гном написать и сделать из него юнити, чем поддерживать старый код. Да будет без глобального меню, но гном от него уже и так отошел
     
  • 1.40, Аноним (40), 13:10, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодец молодцом, вот только "в одинокую" в дальносрочной перспективе не потянет, и участь устаревающей Unity незавидная. Всё больше и больше проблем будет, примеры подобных проектов есть IRL
     
  • 1.42, Аноним (42), 13:57, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выриглазное ЛГБT гoвно...
     
  • 1.43, Аноним (43), 13:59, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по всему, Unity еще поддерживается мейнтейнерами самой Ubuntu:
    https://packages.ubuntu.com/kinetic/unity
    (посмотрите на даты в changelog'е: https://changelogs.ubuntu.com/changelogs/pool/universe/u/unity/unity_7.5.1+22.)
    А школьник из Индии сделал лишь один коммит, где больше выпилил кода, чем добавил:
    https://gitlab.com/ubuntu-unity/unity/unity/-/commit/e7c90e4fad47878161fa9ba4a
    Что тоже неплохо, но вызывает сомнения, сможет ли он потянуть проект, когда апстрим загнется и придется срочно все портировать на новые версии библиотек.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру