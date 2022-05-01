Выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6.0

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|1.2, Аноним (2), 08:13, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Зачем они сделали пародию на Windows8? Это потребление памяти сразу после запуска? В целом, конечно, идея выглядит более здоровой, чем устраивать себе вендор-лок с гтк, кути хотя бы обеспечивают хорошую и продолжительную совместимость между версиями.
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|2.34, кек (?), 11:32, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это потребление памяти сразу после запуска?
Увидеть память, но не увидеть аптайм. Сильно.
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|3.35, Аноним (2), 11:40, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, во-первых, за память глаз действительно цепляется, потому что никто никогда не смотрит, что в середине. А о чём должен сказать аптайм? О том, что дико течёт? У меня вот уже 3 дня не текут кеды (возможно, после обновления на 5.24.4), память плазмы и квина не растёт совершенно. Перед перезагрузкой, после месячного аптайма, квин был 2гб памяти и плазма на гиг в своп протекла. Из-за чего тормозило переключение окон после переключения десктопа.
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|4.36, anonimm (?), 12:04, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кеды не текут вообще (чаще всего), рост потребления памяти это фрагментация, она у всех программ, активно выделяющих и освобождающих память.
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|5.37, Аноним (2), 12:16, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После того, как я увидел kate с гигами памяти на 3 открытых файлах, я всё же склоняюсь к тому, что кеды могут течь.
В том и дело, что память не должна расти настолько. Подобные утечки я видел в enlightenment -- там буквально: открыл контекстное меню, попрощайся с метрами памяти, открыл ещё раз попрощайся ещё.
Ещё я убрал QT_LOGGING_RULES='*=false' и все ошибки программ сбрасываются на диск, было бы забавно, если из-за этого память исчезала.
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|6.44, achtosluchilos (ok), 14:00, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это не ошибки программ, это вывод всех макросов qInfo, qWarning, qDebug которые разработчики используют в приложениях
все пошло с подачи ретГад/федорнутых, которые изгадили весь гном, а теперь принялись указывать другим как жить, ибо они логи GUI приложений на qt завертывают в journald.
теперь нужно в каждой программе разработчикам нужно добавлять свой QLoggingCategory (как делают во всем KDE).
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|6.45, achtosluchilos (ok), 14:03, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если из-за этого память исчезала.
это вполне реализуемо. например я ставил devuan в virtualbox, и возможно там не работает как надо logrotate или еще чего, но вобщем драйвер графики vmgfx засыпал ERROR логов на несколько ГБ, ладно бы это был 1 файл, но там эти логи дублируются 3 раза в 3 системных файлах на одинаковое количество ГБ с разными названиями.
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|1.4, Владимир (??), 08:24, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Дистрибутив Ubuntu Unity развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии.
Успехов мальчонке.
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|2.8, Аноним (8), 09:13, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это зависит от Ubiports, они сейчас сконцетрированы на мобильной версии unity 8
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|1.13, Sunderland93 (ok), 10:03, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лично мне видится лишь один путь развития Unity 7 - перевод её на Wayland с использованием Wayfire, что есть аналог Compiz.
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|1.17, Аноним (17), 10:34, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сколько ещё ему будет 12 лет? Когда вышла UU 2020- ему тоже 12 было. Зафризили парня.
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|2.33, Аноним (33), 11:31, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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10 ему было тогда. Ну вообще, по хорошему, это чисто какой-то Дениска Попов индийский, чего-то там размер элементов темки меняет себе, а комментарии по меньшему потреблению не потому что он что-то в окружении новое написал, а потому что компоненты которые он не трогал легче стали или какие-то вещи которые канониклу были нужны отлючены теперь.
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|1.19, BrainFucker (ok), 10:37, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Немного снижено потребление памяти. Что касается дистрибутива Ubuntu Unity 22.04, то его окружение на базе Unity 7 потребляет около 700-800 МБ.
Много, у меня система с кедами потребляет около 500МБ,
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|1.21, Аноним (21), 10:42, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Дистрибутив Ubuntu Unity развивает Rudra Saraswat, двенадцатилетний подросток из Индии.
Молодец! Он видимо очень способный и целеустремлённый
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|1.38, Аноним (38), 12:23, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственное полезное что мог сделать двенадцатилетний индийский подросток, это письмо перенести Dash панель из левой части экрана в нижнюю. Кто-нибудь, скажите ему, а то у меня Твиттер заблокирован.
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|2.41, funny.falcon (?), 13:31, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В игре Go уже много лет чемпионы - подростки примерно такого возраста.
Не стану утверждать, что этот такой. Просто не нужно недооценивать.
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|2.46, КО (?), 14:07, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажи спасибо что у тебя в этой новости комментарии не отключены.
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|1.39, Аноним (39), 12:39, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чесслово, проще плагин на гном написать и сделать из него юнити, чем поддерживать старый код. Да будет без глобального меню, но гном от него уже и так отошел
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|1.40, Аноним (40), 13:10, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Молодец молодцом, вот только "в одинокую" в дальносрочной перспективе не потянет, и участь устаревающей Unity незавидная. Всё больше и больше проблем будет, примеры подобных проектов есть IRL
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