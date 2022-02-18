Двадцать второе обновление прошивки Ubuntu Touch

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|1.1, Аноним (1), 19:33, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая система, но на Redmi 4X, как видеозапись в камере не работала, так и не работает. Увы.
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|1.3, forgotten.one (?), 19:42, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помню как собирал её для своего планшета/читалки. В 13-м казалось, что её чуть-чуть и будет хорошо.
А вышло как всегда.
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|3.13, Аноним (13), 20:26, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот насчёт Sailfish не надо так, нативных приложений там куда побольше будет, чем в Ubuntu Touch, да и комьюнити крупнее.
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|4.14, Аноним (7), 20:35, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем мне проприетарный салофиш? С таким же успехом могу пойти и любой смартфон на андроиде купить.
Знаю про NemoMobile, но ему далеко даже до UT.
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|1.4, макпыф (ok), 19:55, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для большинства устройств включена поддержка WebGL.
Кстати, а где этот webgl используется?
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|3.9, макпыф (ok), 20:15, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В основном в вебе, а что?
Это по названию понятно, а конкретней?
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|4.16, Я (??), 21:04, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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игры, тридемодельки товаров в магазинах, всякие вебаппы типа онлайновых тридередакторов совместной работы.. тоже самое но в приложениях на электроне..
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|5.17, макпыф (ok), 21:05, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> игры, тридемодельки товаров в магазинах, всякие вебаппы типа онлайновых тридередакторов
> совместной работы.. тоже самое но в приложениях на электроне..
Спасибо, именно это и интересовало.
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|6.18, Аноним (8), 21:16, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты в интернете первый день, да? ни разу не видел интерактивные 3D штуки в вебе?
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|1.6, A.Stahl (ok), 19:57, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот когда выйдет пятьдесят четвёртое, тогда посмотрю внимательней. А пока -- не хочу возиться.
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