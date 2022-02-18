Двадцать второе обновление прошивки Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-22 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. Обновление Ubuntu Touch OTA-22 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2XL/3a, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. Отдельно, без метки "OTA-21", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab. По сравнению с прошлой версией добавлена поддержка смартфонов Asus Zenfone Max Pro M1, Xiaomi Poco M2 Pro, Google Pixel 2 и Google Pixel 3a XL. Ubuntu Touch OTA-22 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-22 отмечается: В браузере Morph реализована поддержка камеры и обеспечена возможность совершения видеовызовов.

Для большинства устройств включена поддержка WebGL.

Для устройств с FM-приёмником добавлен управляющий фоновый процесс, а в каталоге размещено приложение для прослушивания радио.

В приложениях на основе QQC2 (Qt Quick Controls 2) обеспечено использование стилей из системной темы оформления. Например, при выборе тёмной темы, автоматически будет применено тёмное оформление.

Реализована поддержка поворота экрана снятия блокировки и изменено оформление нижней панели с кнопками для экстренных вызовов.

В интерфейсе совершения звонка реализовано автодополнение ввода телефонного номера и добавлен показ записей из адресной книги, соответствующих введённой части номера.

Сборки для смартфона Volla Phone X переведены на использование прослойки Halium 10, предоставляющей низкоуровневый слой для упрощения поддержки оборудования, основанный на компонентах от Android 10. Переход на Halium 10 позволил реализовать поддержку датчика отпечатков пальцев и устранить ряд проблем.

В прошивках для Pixel 3a / 3a XL реализован бустерный режим для ограничения числа задействованных ядер CPU, снижено энергопотребление при выключенном экране, а также улучшено качество звука и управление громкостью.

Приближен к полноценному виду порт для устройств Oneplus 5 / 5T.



