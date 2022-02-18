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Двадцать второе обновление прошивки Ubuntu Touch

18.02.2022 19:23

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-22 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-22 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2XL/3a, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. Отдельно, без метки "OTA-21", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab. По сравнению с прошлой версией добавлена поддержка смартфонов Asus Zenfone Max Pro M1, Xiaomi Poco M2 Pro, Google Pixel 2 и Google Pixel 3a XL.

Ubuntu Touch OTA-22 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-22 отмечается:

  • В браузере Morph реализована поддержка камеры и обеспечена возможность совершения видеовызовов.
  • Для большинства устройств включена поддержка WebGL.
  • Для устройств с FM-приёмником добавлен управляющий фоновый процесс, а в каталоге размещено приложение для прослушивания радио.
  • В приложениях на основе QQC2 (Qt Quick Controls 2) обеспечено использование стилей из системной темы оформления. Например, при выборе тёмной темы, автоматически будет применено тёмное оформление.
  • Реализована поддержка поворота экрана снятия блокировки и изменено оформление нижней панели с кнопками для экстренных вызовов.
  • В интерфейсе совершения звонка реализовано автодополнение ввода телефонного номера и добавлен показ записей из адресной книги, соответствующих введённой части номера.
  • Сборки для смартфона Volla Phone X переведены на использование прослойки Halium 10, предоставляющей низкоуровневый слой для упрощения поддержки оборудования, основанный на компонентах от Android 10. Переход на Halium 10 позволил реализовать поддержку датчика отпечатков пальцев и устранить ряд проблем.
  • В прошивках для Pixel 3a / 3a XL реализован бустерный режим для ограничения числа задействованных ядер CPU, снижено энергопотребление при выключенном экране, а также улучшено качество звука и управление громкостью.
  • Приближен к полноценному виду порт для устройств Oneplus 5 / 5T.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Двадцать первое обновление прошивки Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Двадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  5. OpenNews: Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux
  6. OpenNews: Девятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56722-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:33, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая система, но на Redmi 4X, как видеозапись в камере не работала, так и не работает. Увы.
     
     
  • 2.10, Другой Аноним (?), 20:15, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А входящие звонки работают? Год назад не работало.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 20:24, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом работают. Звук не всегда отрабатывает, правда.
     

  • 1.3, forgotten.one (?), 19:42, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню как собирал её для своего планшета/читалки. В 13-м казалось, что её чуть-чуть и будет хорошо.
    А вышло как всегда.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:07, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вышло лучше чем с FirefoxOS, SailfishOS и WebOS. :-)
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:26, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот насчёт Sailfish не надо так, нативных приложений там куда побольше будет, чем в Ubuntu Touch, да и комьюнити крупнее.
     
     
  • 4.14, Аноним (7), 20:35, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне проприетарный салофиш? С таким же успехом могу пойти и любой смартфон на андроиде купить.

    Знаю про NemoMobile, но ему далеко даже до UT.

     
     
  • 5.15, Аноним (7), 20:38, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *полу-проприетарный
     

  • 1.4, макпыф (ok), 19:55, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для большинства устройств включена поддержка WebGL.

    Кстати, а где этот webgl используется?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:13, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В основном в вебе, а что?
     
     
  • 3.9, макпыф (ok), 20:15, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В основном в вебе, а что?

    Это по названию понятно, а конкретней?

     
     
  • 4.11, Аноним (8), 20:18, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в браузерных игорах например, а что?
     
  • 4.16, Я (??), 21:04, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    игры, тридемодельки товаров в магазинах, всякие вебаппы типа онлайновых тридередакторов совместной работы.. тоже самое но в приложениях на электроне..
     
     
  • 5.17, макпыф (ok), 21:05, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > игры, тридемодельки товаров в магазинах, всякие вебаппы типа онлайновых тридередакторов
    > совместной работы.. тоже самое но в приложениях на электроне..

    Спасибо, именно это и интересовало.

     
     
  • 6.18, Аноним (8), 21:16, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты в интернете первый день, да? ни разу не видел интерактивные 3D штуки в вебе?
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:55, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Canonical потом не предъявит?
     
  • 1.6, A.Stahl (ok), 19:57, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот когда выйдет пятьдесят четвёртое, тогда посмотрю внимательней. А пока -- не хочу возиться.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:16, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо жить сегодняшним днём
     

  • 1.20, Самокатофил (?), 21:38, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://sxmo.org/
     
     
  • 2.23, Директор Mozilla (?), 22:00, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лагает сильнее, чем Ubuntu touch
     

  • 1.21, Аноним Анонимный (?), 21:58, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро уже 22.04 будет, а они до сих пор к 20.04 готовятся)
     
  • 1.22, Директор Mozilla (?), 21:59, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    софта нет, а на Ubuntu sdk его никто писать не будет. закапывайте
     

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