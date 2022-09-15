The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Ubuntu реализована возможность динамического получения отладочной информации

15.09.2022 09:27

Разработчики дистрибутива Ubuntu представили сервис debuginfod.ubuntu.com, позволяющий при отладке поставляемых в дистрибутиве программ обойтись без установки отдельных пакетов с отладочной информацией из репозитория debuginfo. При помощи нового сервиса пользователи получили возможность динамической загрузки отладочных символов с внешнего сервера непосредственно во время отладки. Указанная возможность поддерживается начиная с выпуска GDB 10 и Binutils 2.34. Отладочная информация предоставляется для пакетов из репозиториев main, universe, restricted и multiverse всех поддерживаемых выпусков Ubuntu.

Обеспечивающий работу сервиса процесс debuginfod представляет собой HTTP-сервер для отдачи отладочной информации ELF/DWARF и исходных текстов. При сборке с поддержкой debuginfod, GDB может автоматически подсоединяться к серверам debuginfod для загрузки недостающей отладочной информации об обрабатываемых файлах или разделения отладочных файлов и исходных текстов для отлаживаемого исполняемого файла. Для задействования сервера debuginfod перед выполнением GDB следует установить переменную окружения 'DEBUGINFOD_URLS="https://debuginfod.ubuntu.com"'.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/u...)
  2. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.3
  3. OpenNews: Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации
  4. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 10
  5. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.34
  6. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57786-debuginfod
Ключевые слова: debuginfod, ubuntu, gdb, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:45, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И это только в 2к22. Вот почему в убунте все висело, глючило и ничего не работало. Отладки то толком не было. Ну подождем, авось допилят.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:56, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мммм да вот только твой любимый рачик и близко к такому не подошёл
     
     
  • 3.5, пппп (?), 09:59, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    п²п╣я┐п╤п╣п╩п╦? https://debuginfod.archlinux.org/
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 10:08, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ты из рачика это написал?
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:56, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё висело и глючило аж до 2220-го - ужос нах.
     

  • 1.2, birdie (ok), 09:51, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная фича - было бы круто её увидеть в Fedora/RHEL.
     
     
  • 2.4, kott (??), 09:58, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а там разве нет? в зюзе gdb автоматом тянет дебаг символы хз уже сколько лет
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:05, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он из отдельного репозитория пакеты использует. Динамическая загрузка появилась в GDB в конце 2020 года. GDB 10 в Fedora добавлен только в конце 2021 года. В RHEL 9 используется GDB 8. В SUSE GDB 10 появился в 15.3, но сервис debuginfod для него ещё не запустили.
     
  • 3.13, birdie (ok), 11:23, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, фича в gdb и есть, но debug пакеты надо ставить на винт через dnf и тратить на это сотни мегабайт места. :(

    Из-за этого я часто не посылаю разрабам stack traces, потому что не хочу насиловать SSD.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:11, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже пора задуматься над тем чтобы перейти на Убунту.
     

  • 1.10, Аноним (15), 10:28, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вот когда купят майки Убунту вот и сказочке будет конец. Последний нормальный дистрибутив остался где хоть что-то делают для пользователей.
     
     
  • 2.11, Аноним (3), 11:08, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    убунта и гноме 40к — это лицо современного десктопного линукса!
     
     
  • 3.14, Аноним (15), 12:10, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь как будто это не так.
     
  • 3.16, Аноним (17), 12:53, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гноме 40к — это рукалицо современного десктопного линукса!
     
     
  • 4.21, Попандопала (?), 13:38, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь,доволен. Быстрый и понятный.D
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:13, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы про минт? Да там все для пользователей. Еще и от сообщества!
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему минус? Чем плох Минт?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:29, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему минус? Чем плох Минт?

    Пока что тем, что он не остаётся стабильным от мажорных апгрейдов, что рекомендуют новый LTS ставить с нуля. В остальном, неплох для новичка, да

     

  • 1.19, Аноним (20), 13:26, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что вместо того, чтобы использовать стандартные отладочные локальные механизмы, впоследствии формируя и отправляя, по необходимости, отчёт, бубунтуи изобрели онлайновый костыль, чтобы воспользоваться которым, нужно быть постоянно на паразитном подсосе с их сервисом онлайн, вместо того, чтобы просто по-старинке поставить себе дебагопакетов, так дело обстоит?!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру