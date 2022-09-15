В Ubuntu реализована возможность динамического получения отладочной информации

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|1.1, Аноним (-), 09:45, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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И это только в 2к22. Вот почему в убунте все висело, глючило и ничего не работало. Отладки то толком не было. Ну подождем, авось допилят.
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|2.3, Аноним (3), 09:56, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мммм да вот только твой любимый рачик и близко к такому не подошёл
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|2.4, kott (??), 09:58, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а там разве нет? в зюзе gdb автоматом тянет дебаг символы хз уже сколько лет
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|3.7, Аноним (7), 10:05, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он из отдельного репозитория пакеты использует. Динамическая загрузка появилась в GDB в конце 2020 года. GDB 10 в Fedora добавлен только в конце 2021 года. В RHEL 9 используется GDB 8. В SUSE GDB 10 появился в 15.3, но сервис debuginfod для него ещё не запустили.
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|3.13, birdie (ok), 11:23, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, фича в gdb и есть, но debug пакеты надо ставить на винт через dnf и тратить на это сотни мегабайт места. :(
Из-за этого я часто не посылаю разрабам stack traces, потому что не хочу насиловать SSD.
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|1.10, Аноним (15), 10:28, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вот когда купят майки Убунту вот и сказочке будет конец. Последний нормальный дистрибутив остался где хоть что-то делают для пользователей.
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|2.11, Аноним (3), 11:08, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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убунта и гноме 40к — это лицо современного десктопного линукса!
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|2.12, Аноним (12), 11:13, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы про минт? Да там все для пользователей. Еще и от сообщества!
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|4.20, Аноним (20), 13:29, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему минус? Чем плох Минт?
Пока что тем, что он не остаётся стабильным от мажорных апгрейдов, что рекомендуют новый LTS ставить с нуля. В остальном, неплох для новичка, да
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|1.19, Аноним (20), 13:26, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что вместо того, чтобы использовать стандартные отладочные локальные механизмы, впоследствии формируя и отправляя, по необходимости, отчёт, бубунтуи изобрели онлайновый костыль, чтобы воспользоваться которым, нужно быть постоянно на паразитном подсосе с их сервисом онлайн, вместо того, чтобы просто по-старинке поставить себе дебагопакетов, так дело обстоит?!
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