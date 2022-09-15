В Ubuntu реализована возможность динамического получения отладочной информации

Разработчики дистрибутива Ubuntu представили сервис debuginfod.ubuntu.com, позволяющий при отладке поставляемых в дистрибутиве программ обойтись без установки отдельных пакетов с отладочной информацией из репозитория debuginfo. При помощи нового сервиса пользователи получили возможность динамической загрузки отладочных символов с внешнего сервера непосредственно во время отладки. Указанная возможность поддерживается начиная с выпуска GDB 10 и Binutils 2.34. Отладочная информация предоставляется для пакетов из репозиториев main, universe, restricted и multiverse всех поддерживаемых выпусков Ubuntu.

Обеспечивающий работу сервиса процесс debuginfod представляет собой HTTP-сервер для отдачи отладочной информации ELF/DWARF и исходных текстов. При сборке с поддержкой debuginfod, GDB может автоматически подсоединяться к серверам debuginfod для загрузки недостающей отладочной информации об обрабатываемых файлах или разделения отладочных файлов и исходных текстов для отлаживаемого исполняемого файла. Для задействования сервера debuginfod перед выполнением GDB следует установить переменную окружения 'DEBUGINFOD_URLS="https://debuginfod.ubuntu.com"'.



