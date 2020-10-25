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Выпуск отладчика GDB 10

25.10.2020 08:40

Представлен релиз отладчика GDB 10.1 (первый выпуск серии 10.x, ветка 10.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go, Rust и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Ключевые улучшения:

  • Добавлена поддержка новой отладочной цели BPF (bpf-unknown-none), позволяющей отлаживать программы eBPF, которые используются в ядре Linux для создания обработчиков, выполняемых в специальной виртуальной машине с JIT. Для обеспечения отладки в GDB добавлен симулятор BPF.
  • Реализован экспериментальный режим отладки с использованием нескольких отладочных целей (мulti-target), который позволяет проводить одновременную отладку нескольких целевых соединений. Например, можно отлаживать несколько экземпляров контролируемого при помощи GDB процесса (inferior), запущенного на разных внешних системах, или отлаживать локальный процесс одновременно с отладкой core-дампа.
  • Добавлена поддержка сервиса debuginfod, представляющего собой HTTP-сервер для отдачи отладочной информации ELF/DWARF и исходных текстов. При сборке с поддержкой debuginfod, GDB может автоматически подсоединяться к серверам debuginfod для загрузки недостающей отладочной информации об обрабатываемых файлах или разделения отладочных файлов и исходных текстов для отлаживаемого исполняемого файла. Для сборки GDB с debuginfod в скрипте configure следует указать опцию "--with-debuginfod" и обеспечить доступ к библиотеке libdebuginfod, поставляемой в наборе elfutils.
  • Предоставлена возможность отладки 32-разрядных программ Windows в 64-разрядной сборке GDB.
  • Проведена работа по сокращению времени запуска через включение по умолчанию быстрой загрузки отладочных символов в многопоточном режиме.
  • Внесены улучшения в интерфейс TUI (Text User Interface), например, появилась поддержка горизонтальной расстановки окон.
  • При прикреплении процесса реализовано определение не соответствия между прикрепляемым процессом и процессом, ранее загруженным в GDB.
  • В команде "alias" реализована возможность задания аргументов по умолчанию, которые будут всегда передаваться целевой команде при запуске команды-псевдонима, помимо аргументов указанных пользователем.
  • При выводе справки теперь отсеиваются дубликаты и полная документация показывается только один раз, без повторения для команд-псевдонимов. Команда 'help aliases' теперь показывает только псевдонимы, определённые пользователем, а встроенные псевдонимы показываются вместе с исходной командой к которой они привязаны.
  • Добавлены новые команды:
    • "set exec-file-mismatch" и "show exec-file-mismatch" для установки (ask|warn|off) и показа содержимого опции 'exec-file-mismatch', определяющей реакцию при выявлении расхождений между прикрепляемым и уже загруженным процессом в GDB.
    • "tui new-layout NAME WINDOW WEIGHT [WINDOW WEIGHT]..." для определения раскладки окон в интерфейсе TUI.
    • "maintenance print xml-tdesc [FILE]" для вывода описания текущего документа XML.
    • "maintenance print core-file-backed-mappings" для вывода таблицы маппинга, загруженной из core-файлов (формат вывода напоминает команду "info proc mappings").
  • Добавлена возможность сборки GDB с GNU Guile 3.0 и 2.2 (ранее поддерживался только Guile 2.0). Внесена порция улучшений в API для Python и Guile.
  • В GDBserver добавлена поддержка платформ RISC-V GNU/Linux и ARC GNU/Linux.
  • В GDBserver прекращена поддержка платформ
    • i[34567]86-*-lynxos*,
    • powerpc-*-lynxos*,
    • i[34567]86-*-nto*,
    • bfin-*-*linux*,
    • crisv32-*-linux*,
    • cris-*-linux*,
    • m32r*-*-linux*,
    • tilegx-*-linux*,
    • arm*-*-mingw32ce*,
    • i[34567]86-*-mingw32ce*.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 9.2
  3. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 9
  4. OpenNews: В Redox OS появилась возможность отладки программ при помощи GDB
  5. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.3
  6. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53956-gdb
Ключевые слова: gdb, debug
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:09, 25/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 09:10, 25/10/2020 Скрыто модератором
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  • 2.4, m.makhno (ok), 09:20, 25/10/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.3, m.makhno (ok), 09:15, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    здОрово, поздравляю всех gdb'шников
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:53, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как его интегрировать в Vim?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:13, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.dannyadam.com/blog/2019/05/debugging-in-vim/
     
     
  • 3.16, llolik (ok), 12:35, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично мне в этом плане больше cgdb (https://github.com/cgdb/cgdb) нравится. Очень удобная штука. Это не редактор, конечно, но это не проблема.
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:58, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как его интегрировать в Vim?

    Чё, тоже выйти не можешь?


     

  • 1.12, Аноним (12), 11:08, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>В GDBserver прекращена поддержка платформ:...

    Отличное улучшение. Бегу обновляться!!!1

     
  • 1.14, Аноним (-), 11:33, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А возможен ли BPF без LLVM, а точнее с gcc ?
     
  • 1.15, nomad__ (ok), 12:33, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично. Лучший отладчик всех времен и народов.
     
     
  • 2.17, Вкусная водочка (ok), 13:23, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OllyDbg лучший отладчик. Без стёба и сарказма.
     
     
  • 3.19, Братбратанбратишка. (?), 13:52, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был. Сейчас x64dbg.
     

  • 1.18, Аноним (-), 13:45, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GDB + GCC, и Раст не нужен.
     

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