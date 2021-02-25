Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации

2.9 , Аноним ( 4 ), 14:50, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это не для конечных пользователей. Конечный пользователь и знать не знает ни о каких GDB, так что он максимум отпишется, но не на багзилле, а на форуме, и даст не консольный выхлоп из stripped-программы, а жалобу типа "не работает прога памагити". Так что это для тех, кто целенаправленно дебажит. Но те, кто целенаправленно дебажит, в курсе, что нужно докачивать символы. Правда раньше они это делали правильно, а теперь всё в хомяк, всё в хомяк! Докачаем по пути в хомяк! Чтоб как когда в браузере докачиваешь JS, а здесь будем докачивать символы! Прямиком в хомяк!

3.14 , Аноним ( 14 ), 16:12, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У вас какие-то неправильные пользователи. Вот наши, которые в игори на линуксе играют, почему-то и консольный выхлоп и логи могут прислать.

3.15 , Аноним ( 13 ), 16:15, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Никто ж не заставляет качать. Правильные по старинке будут ставить dbg пакеты, ленивые - качать по необходимости.

4.23 , Аноним ( 4 ), 17:17, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Объясняю: потакать лени - это хорошо и правильно, компьютеры для того и изобрели. Но реализация у дебиана получилась govnetso. Возьмем, например, Благословенную Федору (sponsored by Red Hat). При наборе в консоли отсутствующей команды, Федора сходит и докачает ее, нужно только согласиться. И установится пакет с этой командой не куда-нибудь в хомяк, а в правильное место и правильным способом. Ну а здесь почему так не смогли? Какой-то хттп, какой-то принципиально новый способ установить символы параллельно тем, что были установлены правильно.

2.18 , Аноним ( 18 ), 16:52, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот скачаешь ты так гигабайт отладочных символов, просидишь вечер с отладчиком, пришлешь километр логов и ещё кордамп сверху, а тебе в ответ: УМВР, это у тебя в дистрибутиве плохо собирают.

Или просто через 5 лет бездействия закроют баг, потому что по нему не было активности.

