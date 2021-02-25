Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации

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|1.1, КО (?), 14:24, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Теперь можно закидывать бэкдоры в исходный код онлайн без регистрации.
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|2.7, Аноним (7), 14:45, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Не уверен что ты вообще понимаешь что такое отладочная информация и как и где ее используют. Тогда в чем смысл комментирования темы которую ты не понимаешь?
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|3.8, Dzen Python (ok), 14:49, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну, допустим, он не так уж сильно и не прав.
Если "отладочная информация" будет содержать вполне безобидные таблицу символов, то все норм.
А вот если кроме неё и метаданных будет грузится что-то еще...
И да, не забываем про уязвимости. Дебиановые патчи и кристаллизация в стейбл - это хорошо, но зиродеи тут будут 146%.
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|4.12, Sluggard (ok), 16:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если "отладочная информация" будет содержать вполне безобидные таблицу символов, то все норм.
> А вот если кроме неё и метаданных будет грузится что-то еще...
А ничего, что это проект Debian?
И пользователи этого самого Debian, ещё до любых проектов с отладочной информацией, всю систему себе оттуда же поставили, начиная с ядра?
А вот если...
Предлагаю всем валить на Винду. Больше доверять некому.
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|4.17, Аноним (17), 16:51, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поднять собственный сервер debuginfod на подконтрольном пользователю оборудовании.
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|3.16, КО (?), 16:46, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда уж мне, давай разъясняй что это и почему это через HTTP.
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|3.19, Леголас (ok), 16:54, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тогда в чем смысл комментирования темы которую ты не понимаешь?
это же форум OpenNET
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|1.4, Аноним (4), 14:36, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И куда это будет ставиться? В хомяк? Не, такая идея могла прийти в голову только дебианщикам.
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|1.6, Alex (??), 14:43, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Удобная штука возможно будет.
Теперь если у пользователя приложение отвалится, можно подгрузить отладочную информацию и уже отправить разработчику полные сведения об ошибке в скомпилированном приложении.
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|2.9, Аноним (4), 14:50, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не для конечных пользователей. Конечный пользователь и знать не знает ни о каких GDB, так что он максимум отпишется, но не на багзилле, а на форуме, и даст не консольный выхлоп из stripped-программы, а жалобу типа "не работает прога памагити".
Так что это для тех, кто целенаправленно дебажит. Но те, кто целенаправленно дебажит, в курсе, что нужно докачивать символы. Правда раньше они это делали правильно, а теперь всё в хомяк, всё в хомяк! Докачаем по пути в хомяк! Чтоб как когда в браузере докачиваешь JS, а здесь будем докачивать символы! Прямиком в хомяк!
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|3.14, Аноним (14), 16:12, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас какие-то неправильные пользователи. Вот наши, которые в игори на линуксе играют, почему-то и консольный выхлоп и логи могут прислать.
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|3.15, Аноним (13), 16:15, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никто ж не заставляет качать. Правильные по старинке будут ставить dbg пакеты, ленивые - качать по необходимости.
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|4.23, Аноним (4), 17:17, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объясняю: потакать лени - это хорошо и правильно, компьютеры для того и изобрели. Но реализация у дебиана получилась govnetso. Возьмем, например, Благословенную Федору (sponsored by Red Hat). При наборе в консоли отсутствующей команды, Федора сходит и докачает ее, нужно только согласиться. И установится пакет с этой командой не куда-нибудь в хомяк, а в правильное место и правильным способом. Ну а здесь почему так не смогли? Какой-то хттп, какой-то принципиально новый способ установить символы параллельно тем, что были установлены правильно.
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|2.18, Аноним (18), 16:52, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот скачаешь ты так гигабайт отладочных символов, просидишь вечер с отладчиком, пришлешь километр логов и ещё кордамп сверху, а тебе в ответ: УМВР, это у тебя в дистрибутиве плохо собирают.
Или просто через 5 лет бездействия закроют баг, потому что по нему не было активности.
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|2.21, Аноним (21), 17:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ему такое не по силам. Он даже home скопировать (cp? не, не слышал)не может, для чего целый homed запилил.
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|1.11, ыы (?), 15:53, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть теперь они будут шпионить за поведением программ онлайн...
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|1.20, Аноним (21), 16:58, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну конечно, главное чтобы был http головного мозга.
Не вижу проблем поставить пакеты с отладочной информацией. Но хомячки с http головного мозга оценят.
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