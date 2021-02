Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации

2.7 , Аноним ( 7 ), 14:45, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Не уверен что ты вообще понимаешь что такое отладочная информация и как и где ее используют. Тогда в чем смысл комментирования темы которую ты не понимаешь?

3.8 , Dzen Python ( ok ), 14:49, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Ну, допустим, он не так уж сильно и не прав.

Если "отладочная информация" будет содержать вполне безобидные таблицу символов, то все норм.

А вот если кроме неё и метаданных будет грузится что-то еще...

И да, не забываем про уязвимости. Дебиановые патчи и кристаллизация в стейбл - это хорошо, но зиродеи тут будут 146%.

4.12 , Sluggard ( ok ), 16:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Если "отладочная информация" будет содержать вполне безобидные таблицу символов, то все норм.

> А вот если кроме неё и метаданных будет грузится что-то еще... А ничего, что это проект Debian?

И пользователи этого самого Debian, ещё до любых проектов с отладочной информацией, всю систему себе оттуда же поставили, начиная с ядра?

А вот если...

Предлагаю всем валить на Винду. Больше доверять некому.

4.17 , Аноним ( 17 ), 16:51, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поднять собственный сервер debuginfod на подконтрольном пользователю оборудовании.

3.16 , КО ( ? ), 16:46, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куда уж мне, давай разъясняй что это и почему это через HTTP.

3.19 , Леголас ( ok ), 16:54, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тогда в чем смысл комментирования темы которую ты не понимаешь? это же форум OpenNET