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Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации

25.02.2021 14:13

Дистрибутив Debian ввёл в строй новый сервис debuginfod, позволяющий при отладке поставляемых в дистрибутиве программ обойтись без отдельной установки связанных с ними пакетов с отладочной информацией из репозитория debuginfo. Запущенный сервис даёт возможность использовать появившуюся в GDB 10 функциональность динамической загрузки отладочных символов с внешнего сервера непосредственно во время отладки.

Обеспечивающий работу сервиса процесс debuginfod представляет собой HTTP-сервер для отдачи отладочной информации ELF/DWARF и исходных текстов. При сборке с поддержкой debuginfod, GDB может автоматически подсоединяться к серверам debuginfod для загрузки недостающей отладочной информации об обрабатываемых файлах или разделения отладочных файлов и исходных текстов для отлаживаемого исполняемого файла.

В Debian поддержка debuginfod пока включена в пакетах elfutils и GDB, предлагаемых в репозиториях unstable и testing. Для задействования сервера debuginfod достаточно перед выполнением GDB установить переменную окружения 'DEBUGINFOD_URLS="https://debuginfod.debian.net"'. Отладочная информация на запущенном для Debian сервере debuginfod предоставляется для пакетов из репозиториев unstable, testing testing-proposed-updates, stable, stable-backports и proposed-updates.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 10
  3. OpenNews: В Redox OS появилась возможность отладки программ при помощи GDB
  4. OpenNews: Первая стадия заморозки Debian 11 и движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12
  5. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
  6. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54652-debian
Ключевые слова: debian, debug, gdb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, КО (?), 14:24, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Теперь можно закидывать бэкдоры в исходный код онлайн без регистрации.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:45, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Не уверен что ты вообще понимаешь что такое отладочная информация и как и где ее используют. Тогда в чем смысл комментирования темы которую ты не понимаешь?
     
     
  • 3.8, Dzen Python (ok), 14:49, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну, допустим, он не так уж сильно и не прав.
    Если "отладочная информация" будет содержать вполне безобидные таблицу символов, то все норм.
    А вот если кроме неё и метаданных будет грузится что-то еще...
    И да, не забываем про уязвимости. Дебиановые патчи и кристаллизация в стейбл - это хорошо, но зиродеи тут будут 146%.
     
     
  • 4.12, Sluggard (ok), 16:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Если "отладочная информация" будет содержать вполне безобидные таблицу символов, то все норм.
    > А вот если кроме неё и метаданных будет грузится что-то еще...

    А ничего, что это проект Debian?
    И пользователи этого самого Debian, ещё до любых проектов с отладочной информацией, всю систему себе оттуда же поставили, начиная с ядра?
    А вот если...
    Предлагаю всем валить на Винду. Больше доверять некому.

     
  • 4.17, Аноним (17), 16:51, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поднять собственный сервер debuginfod на подконтрольном пользователю оборудовании.
     
  • 3.16, КО (?), 16:46, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда уж мне, давай разъясняй что это и почему это через HTTP.
     
  • 3.19, Леголас (ok), 16:54, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда в чем смысл комментирования темы которую ты не понимаешь?

    это же форум OpenNET

     

  • 1.2, Zenitur (ok), 14:26, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    http://expedition-electrics.mark-ju.net/images/no_xinput_wrapper.jpg
     
  • 1.3, AntonAlekseevich (ok), 14:32, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Приветствуем Fedora в новых установках Debian.
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:36, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И куда это будет ставиться? В хомяк? Не, такая идея могла прийти в голову только дебианщикам.
     
  • 1.5, Аноним (7), 14:40, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это что-то типа виндового "SRV*c:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols"?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:08, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да
     

  • 1.6, Alex (??), 14:43, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Удобная штука возможно будет.
    Теперь если у пользователя приложение отвалится, можно подгрузить отладочную информацию и уже отправить разработчику полные сведения об ошибке в скомпилированном приложении.
     
     
  • 2.9, Аноним (4), 14:50, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не для конечных пользователей. Конечный пользователь и знать не знает ни о каких GDB, так что он максимум отпишется, но не на багзилле, а на форуме, и даст не консольный выхлоп из stripped-программы, а жалобу типа "не работает прога памагити".

    Так что это для тех, кто целенаправленно дебажит. Но те, кто целенаправленно дебажит, в курсе, что нужно докачивать символы. Правда раньше они это делали правильно, а теперь всё в хомяк, всё в хомяк! Докачаем по пути в хомяк! Чтоб как когда в браузере докачиваешь JS, а здесь будем докачивать символы! Прямиком в хомяк!

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 16:12, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас какие-то неправильные пользователи. Вот наши, которые в игори на линуксе играют, почему-то и консольный выхлоп и логи могут прислать.
     
  • 3.15, Аноним (13), 16:15, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никто ж не заставляет качать. Правильные по старинке будут ставить dbg пакеты, ленивые - качать по необходимости.
     
     
  • 4.23, Аноним (4), 17:17, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объясняю: потакать лени - это хорошо и правильно, компьютеры для того и изобрели. Но реализация у дебиана получилась govnetso. Возьмем, например, Благословенную Федору (sponsored by Red Hat). При наборе в консоли отсутствующей команды, Федора сходит и докачает ее, нужно только согласиться. И установится пакет с этой командой не куда-нибудь в хомяк, а в правильное место и правильным способом. Ну а здесь почему так не смогли? Какой-то хттп, какой-то принципиально новый способ установить символы параллельно тем, что были установлены правильно.
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:52, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот скачаешь ты так гигабайт отладочных символов, просидишь вечер с отладчиком, пришлешь километр логов и ещё кордамп сверху, а тебе в ответ: УМВР, это у тебя в дистрибутиве плохо собирают.
    Или просто через 5 лет бездействия закроют баг, потому что по нему не было активности.
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:04, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поттеринг пошел на второй заход
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 17:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ему такое не по силам. Он даже home скопировать (cp? не, не слышал)не может, для чего целый homed запилил.
     
     
  • 3.22, КодЛени (?), 17:11, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты идею создания systemd-homed не понял. cp тут не причём.
     

  • 1.11, ыы (?), 15:53, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть теперь они будут шпионить за поведением программ онлайн...
     
  • 1.20, Аноним (21), 16:58, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну конечно, главное чтобы был http головного мозга.

    Не вижу проблем поставить пакеты с отладочной информацией. Но хомячки с http головного мозга оценят.

     
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