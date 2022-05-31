В Ubuntu 22.10 на смену GEdit придёт новый текстовый редактор GNOME

2.46 , Аноним ( 38 ), 11:53, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > хороший редактор - medit fixed: mcedit

3.53 , Аноним ( 42 ), 12:06, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Как же вы задолбали со своим нортон командером. Не осилили терминал, не осилили ни один из консольных редакторов, линукс у вас через путти исключительно - и все равно лезете со своим мнением.

4.57 , Аноним ( 50 ), 12:18, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наблюдение: Те, кто любят Midnight Commander, в Putty не замечены.

5.65 , InuYasha ( ?? ), 12:31, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пользуюсь и тем и другим, лол ) Если вимозники с емаксерами застряли во временах 286-ых мэйнфреймов с урезанными клавиатурами - это их дело. А мне хочется WYSIWYG.

4.60 , ыы ( ? ), 12:22, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ведь FAR-а под линуксом нет.. на безрыбье как говориться.. и так сойдет..

А что касается осиливания терминала и консольных редакторов - то хочу обратить внимание, что самый правильный интерфейс к системе - тот которого не замечаешь. Тот, который не нужно "осиливать". Тот который позволяет тебе работать над твоей задачей с минимумом отвлечений на сам процесс редактора.

"Осиливания" терминала и консольных редакторов - для не очень умных людей стало самоцелью и предметом гордости. С чем и выразим им соболезнования. Что же до mcedit- то это хороший редактор. Ну, с учетом первого предложения про безрыбье :)

5.63 , Аноним ( 50 ), 12:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже есть https://github.com/elfmz/far2l

6.70 , ыы ( ? ), 12:35, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я его года два назад смотрел, чтото в нем тогда было не так... надо снова поглядеть...

7.97 , Аноним ( 97 ), 14:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы бы ещё раз в пять лет смотрели. Там очень многое за два года изменилось.

5.83 , Аноним ( 81 ), 13:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сейчас тебе будет открыт секрет, от которого ты можешь получить разрыва шаблона, но тебе надо это узнать. Смысл осиливания любого интерфейса это то чтобы его со времененм не замечать. То что конкретно ты смог осилить только веселенькие окошечки это твоя личная проблема.

6.99 , ыы ( ? ), 14:22, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты потратил уйму времени на осиливание.

Я поставил готовую программу. И не стал тратить время на "осиливание".

Результат - почти одинаковый. На самом деле у меня - лучше, потому что эргономика и автоформатирование и т.д.

Соответственно у меня работа выполняется быстрее и качественнее. И цениться выше. А у тебя только ложная гордость за бесцельно потраченное время :)

4.76 , Аноним ( 15 ), 12:55, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Умею и в vi и в emacs, но mcedit тупо удобнее. Умение в vi не делает тебя элитарным труъ линуксоидом, также как и предпочтение моё mcedit не делает меня нетруъ линуксоидом. Ибо так называемая трушностъ это корявые понты. Такие понторезы обычно научились одну центось устанавливать и ходят уши веером, сопли пузырями.

5.84 , Аноним ( 81 ), 13:31, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты даже веришь в существование элитарных линуксоидов, что само собой не имеет под собой никакого основания. Это уже не говоря что для самых беспонтовых линуксоидов, кому ехать, а не шашечки уже давно есть редактор nano.

6.98 , Аноним ( 97 ), 14:22, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Nano — это «я не хочу осиливать vim, но хочу быть линуксоидом, а не вот это всё с mcedit, как виндолох».

7.102 , Аноним ( 15 ), 14:25, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какое отношение mcedit имеет к оффтопику?

8.108 , Аноним ( 97 ), 14:36, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А это вы местных спросите Он у них редактор второго сорта, потому что 171 как... 6.101 , Аноним ( 15 ), 14:23, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ты даже веришь в существование элитарных линуксоидов, Я не верю, но они искренне уверены в своей элитарности, бравируют этим, обзывают виндузятниками.

7.143 , Аноним ( 129 ), 15:49, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Батенька, эти "они" сейчас с нами в этой комнате?

5.140 , beck ( ?? ), 15:47, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Умею и в vi и в emacs, но mcedit тупо удобнее. mcedit как-то криво работает на скопировать-вставить из putty. А vim нормально. )))

2.72 , Аноним ( 72 ), 12:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть вполне хороший редактор - medit. Ближе всего к текстовому редактору здорового человека. Поддерживаю. Только он всё ещё завязан на python2, поэтому его из репозиториев удаляют.

3.78 , Аноним ( 78 ), 13:07, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему не обновили код до сих пор? Это же не ахти как сложно...

