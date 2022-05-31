В Ubuntu 22.10 на смену GEdit придёт новый текстовый редактор GNOME

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|1.1, Аноним (1), 10:17, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Больше всего эти недоредакторы доставляют, когда открываешь файл, где нет прав на запись, редактируешь, а на сохранении он говорит иди нафиг. Нет чтобы как в нормальном KWrite открыть менюшку ввода пароля рута чтобы получить права.
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|2.38, Аноним (38), 11:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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gedit не даёт редактировать, если файл RO, ещё и в заголовке отмечает, что "только для чтения".
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|2.67, Admino (ok), 12:32, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нет чтобы как в нормальном KWrite открыть менюшку ввода пароля рута чтобы получить права.
А если я не знаю пароль рута, но знаю пароль пользователя, чей файл редактирую? А если знаю пароль группы?
Не надо хардкодить всякую фигную.
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|3.81, Аноним (81), 13:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хорошо куда ты его впишешь в gedit, если ты просто открыл файл? Спойлер: Некуда его там вписывать.
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|4.109, Аноним (38), 14:40, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> куда ты его впишешь в gedit
Дам тебе подсказку: в gedit есть модули и внешние инструменты... Скриптами и макросами можно настроить всё, что угодно. При работе будешь только в меню пунктик нажимать мышкой.
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|4.120, Admino (ok), 15:05, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никуда, в том-то и дело. Нефиг так делать, или запускай сразу через gksu, или используй консоль, но не редактируй чужие файлы через гуй.
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|5.132, Аноним (132), 15:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам это не надо (с)
Мы уже за вас всё решили (с)
Спасибо такого не надо.
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|2.80, Alexey Tor 35 (?), 13:18, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Больше всего эти недоредакторы доставляют, когда открываешь файл, где нет прав на запись"-- Ну вот в CudaText было такое тоже. И потом кто-то зарепортил пару лет назад, и это было за пару дней поправлено. То есть добавлен запрос пароля рута и запись файла уже под рутом. Так что это просто недоделка. А не фатальный недостаток.
Но если это уже репортили и это не поправлено - тогда дела обстоят гораздо ХУЖЕ.
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|3.82, Аноним (81), 13:22, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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gedit уже миллион лет. Скорее всего их кейс не плодить функциональность, но от этого не легче. В том же CudaText цель очень специфичная разухабистая функциональность не для всех.
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|4.153, Alexey Tor 35 (?), 16:24, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GEdit - вопрос просили ли такую ф-цию или нет? Если миллион лет, то точно просили. И значит поддерживается он плохо. То есть закостенел.
CudaText - почему это "не для всех"? очень даже для всех. Там на уровне Сублайм, что, Сублайм фичи "не для всех"?
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|2.110, Аноним (38), 14:42, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ввода пароля рута
А если юзер не знает рута, но знает пароль владельца файла?!
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|2.129, Аноним (129), 15:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это жномередактор. Странно что из него до сих пор нее выкинули функцию сохранения изменений.
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|1.2, Аноним (2), 10:18, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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никак не пойму, зачем делают смену цветовой схемы в меню быстрого доступа. Обычно же, поставил темную тему и забыл, а эта хрень столько место отжирает
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|2.34, Аноним (38), 11:35, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Из особенностей выделяется поддержка тёмной темы оформления и возможность автоматического сохранения изменений
И это ещё не всё. Внезапно, gedit на горячую поддерживал любую тему, которую выбрал в системе. И автоматическое сохранение было, не понятно, в чём тут новшество?! Этой фиче - сто лет в обед.
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|1.3, iPony129412 (?), 10:19, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Сейчас все линуксоиды на Sublime или VSCode.
Но если добавят веб движок и ESR версию для луддитов, то будет интересно.
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|2.5, лох (?), 10:23, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Лол, адекватные как сидели на своих вимах/емаксах, так и сидят. Эти все редакторы/комбаины становятся модными и выходят из моды так же быстро, как JS-фреймворки
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|3.6, Дмитрий (??), 10:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ох уж этот новомодный sublime text, которому уже лет 10. Типичный JS фреймворк
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|5.91, Онаним (?), 14:04, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, в нем до сих пор, чтобы цвет темы поправить надо файлы в архивах править? Когда-то именно из-за этого снес его нафиг.
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|3.7, Аноним (1), 10:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так как они кроме как редактирование конфигов ничего и не делают.
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|4.19, Ooiiii (?), 10:54, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ваш любимый автокомплишн там работает для всех известных языков, если что.
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|2.10, corvuscor (ok), 10:36, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ммм, в комментах на опеннете кто-то топит за проприетарщину.
Никогда такого не было и вот опять.
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|4.133, Аноним (129), 15:42, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> понифаг
Это клованы, переодевающиеся в разноцветных ослов и сношающие друг дружку паровозиком?
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|2.13, тоже Аноним (ok), 10:44, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сейчас все линуксоиды
— Guilt Signal! The movie everyone's talking about!
— That's another lie. We're not talking about it.
(c) Interstate 60
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|2.14, Admino (ok), 10:47, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все линуксоиды
Интересные у тебя имя и фамилия. А отчество какое?
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|3.23, ОноНим (?), 11:03, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересные у тебя имя и фамилия. А отчество какое?
Наверное "на"
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|2.49, Аноним (50), 12:01, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Сейчас все линуксоиды на Sublime или VSCode.
Список поимённо!
1. иПоня
2.
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|2.74, Аноним (74), 12:45, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У каждого свои пожелания. У тех, кто использует эти примитивные редакторы для работы, хотелки, минимум, на уровне Kate, KWrite уже не вытягивает совершенно для чего-то, сложнее примитивных конфигов, хотя, казалось бы, всё то же самое. Из этого видно, что gedit уже не удовлетворяет.
На самом деле, выбор сегодня только между vscode и kdevelop. Его не существует, по сути. Или страдать с вимом (приходится во всём полагаться на левые плагины, у меня плагины тормозят больше желаемого, скажем, а редко используемые фичи эффективнее находить в меню).
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|2.130, Аноним (129), 15:39, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сейчас все линуксоиды на Sublime или VSCode.
Треди тебя и 3.5 твоих анальных друзяшек? Вполне возможно.
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|1.8, Аноним (8), 10:34, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Обводку вокруг кнопок, которая использовалась для визуального отличия кнопок от текста, убрали, потому что ее убрали в macOS Monterey и невозможно было не скопировать, и были адекватные причины?
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|1.11, Аноним (11), 10:43, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В gedit есть миникарта, плюгины, разные автокомплиты и сниппеты, и т.д. и т.п. А text editor это что-то в районе mousepad, только подсветка синтаксиса и всё.
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|3.18, Аноним (11), 10:52, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Текстовый редактор
42.1
© 2020-2022 Christian Hergert, et al.
не вижу ни карты, ни её включения
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|5.48, Fracta1L (ok), 11:57, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Странно что окно с такой прорвой содержимого сделано не на весь экран
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|3.28, Admino (ok), 11:13, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мини-карта в новом редакторе как раз есть и включена по умолчанию.
По умолчанию как раз не включена, но есть.
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|4.93, prokoudine (ok), 14:06, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотрел в dconf-editor. Да, ты прав -- по умолчанию всё-таки выключено (если в дистрибутиве не собрано иначе). Включается элементарно, в настройках программы: чпокаешь переключатель "Показывать обзорную карту".
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|2.20, Аноним (11), 10:56, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перенавороченные IDE для меня перебор, но когда не хватает mcedit, я gedit использую. Снипеты фигипеты все дела... для меня mcedit это редактор, а gedit это lightweight ide
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|3.26, Аноним (15), 11:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мне кажется, что встроенный текстовый редактор должен иметь некий минимальный набор функций. Среда разработки это уже другая вещь. Например в текстовом процессоре не пишут же код.
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|4.40, Аноним (11), 11:40, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну поэтому, видимо, gedit на text-editor и меняют. Хотя мне gedit не мешает :)
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|3.37, Аноним (31), 11:36, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Давай тогда начнем с того что vscode никакое не IDE это просто навороченный редактор.
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|1.22, Аноним (22), 10:59, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот это их любовь менять дефолтные приложения, потому что не хочется на новую гтк-либу переписывать, которые они чеканят каждый год. Проще в ущерб функционалу запилить новое "красивое" приложение.
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|2.43, Аноним (38), 11:46, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проще в ущерб функционалу запилить новое "красивое" приложение
Которое выкинут они сами в следующей версии. И какой смысл пользоваться этим?
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|1.24, Аноним (24), 11:08, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В Ubuntu 22.04 возможности нового редактора можно оценить, установив пакет gnome-text-editor.
Надеюсь, эксклюзивно snap-пакет? Давно пора закопать этот поганый дистр, и никто так хорошо это не сделает, как сама Canonical со своим снапом и снапкрафтом.
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|1.32, beck (??), 11:33, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Встроенный текстовый редактор должен иметь минимум функций для редактирования конфигов. Подсветка синтаксиса -- да.
Поиск и замену, в т ч. регулярки -- да.
Смену кодировки/ смену концов строк -- да.
Запрос на включение рута -- да.
Быстро обрабатывать большие файлы -- да.
Режим просмотра, в т.ч. с автообновлением -- необязательно.
Копипастинг блоков -- да, вертикальных блоков -- необязательно.
Замена табов на пробелы и обратно -- да.
Открыть удалённо файл -- необязательно.
Стандартные хоткеи CUA -- да.
Возможность из командной строки поменять концы строк, табы на пробелы, кодировку и т.п. штуки -- да.
В общем-то и всё.
Если нужно комбайна, их дофига, на любой вкус и цвет.
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|2.42, Аноним (42), 11:42, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Запрос рута нужен только тем, кто по файловой системе шарится в графическом интерфейсе. Тут нужен не запрос рута в редакторе, а предложение ФС запустить редактор с судо при дабл-клике на файл.
И потом, у вас может не быть рута, а файл может быть другого пользователя без прав на запись. Вам нужен не рут, а судо (может кстати быть и без пароля, весь диалог ввода файла насмарку). Опять таки, система могла бы показывать файлы недоступные на запись каким-то образом.
Проще конечно отвыкнуть лазить по ФС в графическом интерфейсе. Линукс не юникс, но и не винда.
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|3.55, Аноним (52), 12:09, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если это прям важно то конкретно gedit можно запустить самого с судо и редактировать что угодно, но это явная дыра и некрасиво. Тот же нормальный kwrite не разрешает запускать себя с судо, а запрос всяких паролей рутов вызывает только во время сохранения.
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|4.118, beck (??), 14:58, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. И это правильно сделано. Тем более, что sudo доступно только для администраторов из wheel.
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|3.64, ыы (?), 12:30, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тут нужен не запрос рута в редакторе, а предложение ФС запустить редактор с судо при дабл-клике на файл.
И будет как в анекдоте:
На прикроватной тумбочке у программиста стоит два стакана- один с водой другой пустой.
Зачем два?
Один если захочется пить а второй если не захочется.
Вызов редактора не означает что файл неизбежно будет отредактирован. Возможно к файлу обращаются только посмотреть.
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|2.44, Аноним (38), 11:52, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Запрос на включение рута -- да
Ни в коем случае! Это логическая ошибка построения работы, если ты в живую правишь рутовые файлы. Не надо из линуха делать падучую венду.
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|3.128, beck (??), 15:29, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если говорить о том, что нужно назначить встроенным редактором линукс -- то да, надо назначить vim с полезными плагинами (например с запросом sudo, чтобы не ломать голову, как это сделать) и не менее подробными подсказкаме. Лучше б усилия на это потратили, ей-богу. И сделали стандартом на всех линуксах. Как systemd. И не надо больше ничего трогать. Vim не зависит от графики, более того, множество команд и шеллов юниксов используют хоткеи vi.
В этом (что нужно использовать vim) я совершенно с вами согласен, коллега, и не понимаю, накой каждый DE хочет отдельный редактор, причём не просто редактор, а комбайн. Но раз уж вставляют редактор, то не надо туды комбайнов, нужен в принципе минимум функций и стандартные хоткеи CUA, а не как в nano. Чем, кстати, хорош vim, так это тем, что он на любой клавиатуре сработает, лишь бы Esc был.
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|2.56, Аноним (50), 12:15, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Смену кодировки/ смену концов строк -- да.
Это редактору конфигов для чего? Вы собрались линуксовым редактором конфигов редактировать виндовые конфиги?
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|3.116, beck (??), 14:56, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конфиги необязательно ж из ОС, есть и конфиги приложений, которые (конфиги в смысле) приезжают со стороны. Да и конфиги ОС могут быть переданы откуда-то через промежуточную винду, на которой понятно что. В общем, лучше иметь одну кнопку под руками, чем в очередной раз класть себе в хомяк dos2unix.pl и unix2dos.pl. )))
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|2.139, Аноним (129), 15:47, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Встроенный текстовый редактор должен иметь минимум функций
Все что надо знать о гноме.
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|1.36, Аноним (42), 11:36, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Есть вполне хороший редактор - medit. Ближе всего к текстовому редактору здорового человека.
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|3.53, Аноним (42), 12:06, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Как же вы задолбали со своим нортон командером. Не осилили терминал, не осилили ни один из консольных редакторов, линукс у вас через путти исключительно - и все равно лезете со своим мнением.
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|4.57, Аноним (50), 12:18, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наблюдение: Те, кто любят Midnight Commander, в Putty не замечены.
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|5.65, InuYasha (??), 12:31, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользуюсь и тем и другим, лол ) Если вимозники с емаксерами застряли во временах 286-ых мэйнфреймов с урезанными клавиатурами - это их дело. А мне хочется WYSIWYG.
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|4.60, ыы (?), 12:22, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ведь FAR-а под линуксом нет.. на безрыбье как говориться.. и так сойдет..
А что касается осиливания терминала и консольных редакторов - то хочу обратить внимание, что самый правильный интерфейс к системе - тот которого не замечаешь. Тот, который не нужно "осиливать". Тот который позволяет тебе работать над твоей задачей с минимумом отвлечений на сам процесс редактора.
"Осиливания" терминала и консольных редакторов - для не очень умных людей стало самоцелью и предметом гордости. С чем и выразим им соболезнования. Что же до mcedit- то это хороший редактор. Ну, с учетом первого предложения про безрыбье :)
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|6.70, ыы (?), 12:35, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я его года два назад смотрел, чтото в нем тогда было не так... надо снова поглядеть...
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|7.97, Аноним (97), 14:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы бы ещё раз в пять лет смотрели. Там очень многое за два года изменилось.
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|5.83, Аноним (81), 13:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сейчас тебе будет открыт секрет, от которого ты можешь получить разрыва шаблона, но тебе надо это узнать. Смысл осиливания любого интерфейса это то чтобы его со времененм не замечать. То что конкретно ты смог осилить только веселенькие окошечки это твоя личная проблема.
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|6.99, ыы (?), 14:22, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты потратил уйму времени на осиливание.
Я поставил готовую программу. И не стал тратить время на "осиливание".
Результат - почти одинаковый. На самом деле у меня - лучше, потому что эргономика и автоформатирование и т.д.
Соответственно у меня работа выполняется быстрее и качественнее. И цениться выше.
А у тебя только ложная гордость за бесцельно потраченное время :)
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|4.76, Аноним (15), 12:55, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Умею и в vi и в emacs, но mcedit тупо удобнее. Умение в vi не делает тебя элитарным труъ линуксоидом, также как и предпочтение моё mcedit не делает меня нетруъ линуксоидом. Ибо так называемая трушностъ это корявые понты. Такие понторезы обычно научились одну центось устанавливать и ходят уши веером, сопли пузырями.
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|5.84, Аноним (81), 13:31, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты даже веришь в существование элитарных линуксоидов, что само собой не имеет под собой никакого основания. Это уже не говоря что для самых беспонтовых линуксоидов, кому ехать, а не шашечки уже давно есть редактор nano.
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|6.98, Аноним (97), 14:22, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Nano — это «я не хочу осиливать vim, но хочу быть линуксоидом, а не вот это всё с mcedit, как виндолох».
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|6.101, Аноним (15), 14:23, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ты даже веришь в существование элитарных линуксоидов,
Я не верю, но они искренне уверены в своей элитарности, бравируют этим, обзывают виндузятниками.
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|5.140, beck (??), 15:47, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Умею и в vi и в emacs, но mcedit тупо удобнее.
mcedit как-то криво работает на скопировать-вставить из putty. А vim нормально. )))
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|2.72, Аноним (72), 12:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть вполне хороший редактор - medit. Ближе всего к текстовому редактору здорового человека.
Поддерживаю.
Только он всё ещё завязан на python2, поэтому его из репозиториев удаляют.
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|3.78, Аноним (78), 13:07, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему не обновили код до сих пор? Это же не ахти как сложно...
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|1.41, Аноним (38), 11:42, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> новый редактор плагины не поддерживает
Взяли прекрасный gedit, кастрировали его по уши, прибили гвоздями к _единственной_ теме (libadwaita), и кому нужен этот "GNOME Text Editor"?!
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|3.117, Аноним (38), 14:57, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перечитай топик.
GNOME Text Editor:
- не поддерживает никаких тем, кроме libadwaita
- нет плагинов
gedit:
- поддерживает любые системные темы
- есть плагины: терминал, внешние инструменты и пр.
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|4.147, Аноним (147), 15:56, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Товарищ 90 намекает, что это поделие наваяли не путём удаления кода из готового проекта gedit (потому и нельзя сказать, что его "кастрировали"), а путём прямого высирания воспалённого гномосячьего сознания на клавиатуру (другими словами, написано с нуля).
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|2.113, Аноним (38), 14:49, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> gedit темы не умеет
Открываю gedit, открываю в системе настройку тем, меняю тему - о, чудо! gedit сменил внешний вид!
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|1.54, Robin Hood (?), 12:06, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Проще и лучше nano всеравно ничего нет. Я на нём даже сложные проекты на тысячи строк кода на java пишу. Терпеть не могу всякие IDE и смузихлёбные комбайны всё-в-одном.
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|2.58, Аноним (50), 12:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Nanо пока, к сожалению, не умеет в мультидокумент. Вы на каждый исходник запускаете отдельную копию nano?
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|3.71, Хру (?), 12:35, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чивоооой? nano *.java открывает сколько надо буферов, перемещение альт+стрелки. Или вопрос о переходах по коду? Ьак нано ведь и не IDE…
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|3.68, Аноним (50), 12:32, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, нужно же соответствовать новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines).
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|3.75, Аноним (74), 12:49, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там, помнится, и KWrite выперли, в 5 он был, только если его с kde4libs слинковать. Этого не может быть, потому что KWrite и KDevelop используют куски Kate, других там нет.
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|1.79, тоже Аноним (ok), 13:08, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто странно будет, если в первой сотне комментариев под этой новостью не будет упомянут Geany.
Вот, я упомянул.
Не, я не настаиваю.
Пользуюсь, но не настаиваю...
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|1.104, Аноним (104), 14:26, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое удовольствие когда в gedit открыты десятков файлов, часть из которых не сохранены, и тут ты случайно пытаешься открыть файл на 1 мегабайт, и он намертво виснет, и надо всё заново переокрывать, а часть данных вообще теряется. В то время как какой-нибудь акельпад на винде преспокойно открывает и редактирует гигабайтные файлы. И тут понимаешь, до юзерфрендли пока далеко.
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|2.112, Аноним (38), 14:45, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> редактирует гигабайтные файлы
У тебя фундаментальная ошибка в технологическом процессе.
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|2.149, Аноним (149), 16:03, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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vim древний как гoвнo мамонта разрабатывался ещё во времена, когда не было стрелок на клавиатуре.
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|1.107, Alladin (?), 14:36, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Досихпор использую gedit2 из aur в качестве легкого текстого редактора.
gedit3 и более с толстой панелькой это дно.
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|1.119, Аноним (119), 15:02, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вот это инновации, прямо сродни когда красно шляпка стала использовать nano по умолчанию!
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|2.138, Аноним (132), 15:47, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь Нано это единственный нормальный консольный текстовый редактор.
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|1.150, Аноним (150), 16:05, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень красиво смотрится этот gtk4 редактор, особенно радует то что все окно выкрашивается в цвет темы (solarized кайфовые) и диалоги подтверждения закрытия.
Да и в целом вся эта libadwaita + gtk4 смотрятся как серьезные программки а не уг нарисованное школьником.
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