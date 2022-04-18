Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с Flatpak вместо Snap

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|2.24, Аноним (24), 11:25, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Flatpak предлагает общие для разных пакетов bundle-наборы библиотек
И чем это отличается от классических пакетов?!
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|3.56, Admino (ok), 14:19, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем, что ты можешь сделать один пакет на все дистрибутивы.
К.О.
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|1.2, Аноним (2), 10:22, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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На любителя, как по мне snap для юзера не хуже flatpack. Лишь бы поставщик приложения добросовестно паковал его.
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|3.9, Аноним (9), 10:33, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Как по мне, и snap, и flatpak хуже, чем deb.
Но, к сожалению, это сейчас немодно-нестильно-немолодёжно-несмузихлёбно. Нельзя скинуть мейнтейнерские обязанности на апстрима, и не выйдёт быстрого и хипсторского снап-снап и в продакошон. А это ведь допускать нельзя, потому что тёплое пушистое бабло само себя не заработает! А накладные расходы по увеличению потребления ресурсов и снижению безопасности системы, конечный юзер оплатит, он же лoшapa, никуда не денется, с подводной лодки, если вокруг будут только атомарные обновления, снапшоты, и снапофлатпаки. Красота для корпораста жи ну!
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|4.22, ilyafedin (ok), 11:15, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Атомарные обновления - это хорошо, система намного надежнее. К тому же, атомарность != подводная лодка, есть, например, NixOS.
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|5.46, pashev.ru (?), 12:05, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это в теории до тех пор пока не напорешься на циничную практику. Вот обновил ты сервер баз данных, он твои данные проапгрейдил - пути назад нет.
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|6.47, ilyafedin (ok), 12:08, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это в теории до тех пор пока не напорешься на циничную практику.
> Вот обновил ты сервер баз данных, он твои данные проапгрейдил -
> пути назад нет.
А без атомарных обновлений сервера баз данных не обновляются, да?
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|7.61, Аноним (61), 15:25, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А без атомарных обновлений сервера баз данных не обновляются, да?
Серевер оставил обновленным, остальное - вернул.
Вполне возможный вариант.
Один недостаток - он не атомарен. :(
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|5.65, Аноним (9), 16:25, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
NixOS, при все здравости идеи пакетного менеджера nix, такой кpacнoглaзый, что д... большой текст свёрнут, показать
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|6.67, ilyafedin (ok), 16:31, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> NixOS, при все здравости идеи пакетного менеджера nix, такой кpacнoглaзый, что даже
> генту позавидует.
Он просто из 23 века. У нас тут все пакетники такие.
> К тому же он не годиться в продакшон, он то и на
> десктопах не стабилен.
У меня все стабильно...
> Вообще, иметь базовую систему с core-тулзами в состоянии роллинга, елси это не
> анстейбл-ветка для разработки, это суперупоротое решение.
Эмм, у nixpkgs только анстейбл - роллинг же...
> Вот когда база будет настолько стабильна, как RHEL/бывшая центось/Debian stable, тогда
> и приходите со своим предложением, как с альтернативой!
Даешь oldstable баги пролетариату!
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|7.73, Аноним (9), 17:48, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
К пакетнику nix у меня вообще никаких претензий, у меня все претензии к NixOS П... большой текст свёрнут, показать
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|5.68, Аноним (9), 16:36, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это хорошо, для идеи - Один снапшот, один дистрибутив, один вендор Это хорошо д... большой текст свёрнут, показать
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|7.75, Аноним (9), 17:57, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Славянский сисадмин сломался и не смог эволюционировать, несите нового...
А, ок, если вы на такой диалог свернули, можете далее не продолжать, с вами всё тут ясно-понятно!
Я своё мнение высказал, ВАМ мне добавить уже нечего.
Это к зиме надо было жирок накапливать, сейчас наоборот, худейте уважаемый, кормить более не буду!
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|6.74, Аноним (74), 17:53, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть смысл всей этой тирады - "прогресс - это плохо, потому что он снижает порог входа и необходимость в специалистах". Ну в таком случае мейнтейнерам пора присоединяться к профсоюзу машинисток, фонарщиков и трубочистов.
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|7.77, Аноним (9), 17:58, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть смысл всей этой тирады - "прогресс - это плохо, потому
> что он снижает порог входа и необходимость в специалистах". Ну в
> таком случае мейнтейнерам пора присоединяться к профсоюзу машинисток, фонарщиков и трубочистов.
Вы, сударь, жирноваты, худейте к пляжному сезону, тут вас не покормят.
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|3.55, Отражение луны (ok), 13:26, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, любой сторонний репозиторий имеет доступ ко всей твоей системе и по желанию может заменить пакет. Действительно - что может быть лучше)
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|2.20, ilyafedin (ok), 11:14, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Снаповцы системные наборы иконок до сих пор не могут прокинуть, а также имеют проблемы с fontconfig (пробрасывают системные кэш и конфиги, в то время, как оба несовместимы между разными версиями, называется "привет, квадраты"), имеют пакет только с выбранными снаповцами темами, все остальные идут лесом (в флатпаке можно ставить/создать пакет для любой темы), десктопные приложения не работают без дополнительных оберток на баше (в отличии от флатпака), никто из снаповцев не контрибьютит для улучшения поддержки снапа в Qt (в результате даже QDesktopServices::openUrl не может ничего открыть внутри снапа), не говоря уже о том, что никто из снаповцев не желает мейнтейнить контент-снап для Qt, в результате они рекомендуют юзать контент-снап от KDE, который просто ужасен для не-KDE приложений (последний раз, когда я смотрел, они не паковали gtk-интеграцию, не поддерживали архитектуры, кроме amd64, Qt был не полностью упакован - не хватало приватных хедеров, базировались на старой версии Qt (5.12) и задавали переменные, чтоб всегда KDE-диалог везде был, были проблемы с svg-иконками). В флатпаке всех этих Qt-специфичных проблем нет, несмотря на то, что там рантайм тоже кедовцы мейнтейнят. При этом редхатовцы контрибьютят в Qt для поддержки флатпака (в общем-то, поддержка все равно далеко не полная, но все же лучше, чем у снапа).
Ну и в целом флатпак устроен лучше, что позволяет ему работать без фонового демона (не надо монтировать образы), занимать меньше места на диске (OSTree) и стартовать быстрее (никакого squashfs со сжатием), а также не завендорлочен на центральный проприетарный стор. Но, конечно, флатпак не замена снапу вне десктопа (в снап еще можно и сервисы паковать!).
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|3.30, iPony129412 (?), 11:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> занимать меньше места на диске (OSTree)
Как-то очень сомнительно, что совсем этим жиром на практике будет занимать меньше места относительно того же snap.
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|4.32, ilyafedin (ok), 11:33, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> занимать меньше места на диске (OSTree)
> Как-то очень сомнительно, что совсем этим жиром на практике будет занимать меньше
> места относительно того же snap.
Каким жиром-то?
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|5.39, iPony129412 (?), 11:44, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да повсюду. Когда у тебя кучу рантаймов KDE, GNOMe, а ещё Nvidia если… вообще ужас.
Понятно, что в сферической реальности все мейнтейнеры должны идти в ногу и всё такое, но на практике такого нет.
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|6.41, ilyafedin (ok), 11:46, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да повсюду. Когда у тебя кучу рантаймов KDE, GNOMe, а ещё Nvidia
> если… вообще ужас.
> Понятно, что в сферической реальности все мейнтейнеры должны идти в ногу и
> всё такое, но на практике такого нет.
В снапе тоже самое: существует несколько контент снапов от гнома и KDE, да еще и core-снапы! Только nvidia берется с системы, разве что. В остальном также и занимает больше места, ведь OSTree нет...
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|7.51, iPony129412 (?), 12:27, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В SNAP сам приложения жирнее.
А в FlatPak наваляют жирными рантаймами во все дыры и щели.
В случае, когда тебе надо не так много приложений, этак обычно 10 — это сильно заметно.
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|3.43, Аноним (43), 12:02, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но, конечно, флатпак не замена снапу вне десктопа (в снап еще можно и сервисы паковать!).
Эту нишу уже давно занял docker, ни снап, ни флатпак там не нужны.
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|4.44, ilyafedin (ok), 12:03, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Но, конечно, флатпак не замена снапу вне десктопа (в снап еще можно и сервисы паковать!).
> Эту нишу уже давно занял docker, ни снап, ни флатпак там не
> нужны.
Absolutely, но каноникал все равно пытается...
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|2.81, Аноним (81), 18:34, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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snap
* жрет много места на диске
* жрет память
* медленно стартует приложения
* не позволяет отключить автоматические обновления без хаков
* ставит пропиетарное ПО с возможностью выхода из sandbox (см. classic confinement)
* не дружит с UI темами системы
Нахера оно нужно?
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|2.10, Аноним (9), 10:35, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Шило на мыло
Почти, только снапы опционально шире, но в остальном, таки да, это самое, по заветам Эскобара.
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|3.79, Аноним (9), 18:00, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Понос vs золотуха скорее.
Нет, скорее понос против "каменного" лютого запора, золотуха это из другой оперы.
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|1.4, Аноним (1), 10:25, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Из базовой поставки исключены пакеты ... thunderbird, ... firefox
Вот пусть сами и без Firefoxа и сидят.
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|2.21, Аноним (21), 11:15, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уже много лет как без фирефоха живу. И рад вполне. У меня есть Ungoogled-Chromium, LibreWolf, а ещё - полгода назад был Palemoon, жалко что сильно отстал.
А вообще - учись устанавливать пакеты, фанатик зондов.
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|3.52, Хых (?), 12:51, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как же ему учиться что-то устанавливать если зондо-ненавистники и рептилоидо-зависимые вообще ни никакого браузера в дистр не встроят. Даже не каждый свидетель анунаков может настройку своего WiFi роутера без браузера осилить.
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|2.71, Я (??), 17:02, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот им делать нечего как получать разрешение у мозилы поставлять это в базовом комплекте чтобы не нарушать лицензию мозилы.. кому надо сами поставят в два клика.
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|1.6, DEF (?), 10:26, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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sudo systemctl stop snapd
sudo apt remove --purge --assume-yes snapd gnome-software-plugin-snap
sudo apt install flatpak
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
И не нужно новый дистрибутив, коих и так как грязи кругом, создавать.
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|2.12, ыть (ok), 10:44, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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в deb-дистрибутивах принято даже под новую обоину делать новый дистрибутив, а тут формат у целых нескольких пакетов поменялся)
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|2.13, 4GreatJustice (?), 10:45, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> sudo systemctl stop snapd
> sudo apt remove --purge --assume-yes snapd gnome-software-plugin-snap
> sudo apt install flatpak
> flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
> И не нужно новый дистрибутив, коих и так как грязи кругом, создавать.
Ха, может вы ещё прикажете не делать новых дистрибутивов с новыми обоями, иконками и разным набором предустановленного софта, а будете продвигать самостоятельную установку и настройку под себя, не жрать что дают?! Вы в своём уме?! А чем же будет заниматься столько народу? Вы прововедуете безработицу и пытаетесь обесценивать их жизнь по причине незначительности их деятельности?! Да вы просто монстр, такого бесчеловечного отношения к хипсторам я нигде не видел. Я буду жаловаться в ЛГБТСЖВстаг!!! Держите белого расиста-супремасиста!
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|2.14, Жироватт (ok), 10:46, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты не понимаешь сакральную, глубинную, коренную суть(тм) Денисок (Джонни, Йопопо, Эндрю, Джованни или Моше) Поповых (Смит, Шикельсикельбауэр, Михельсон, Драаги, Попопеску) - им необходим свой собственный дистрибутив аки воздух.
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|2.63, Аноним (62), 15:26, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сейчас порву твой шаблон, но снап и флатпак можно использовать одновременно! Но новость прям вот совсем не о том, о чем ты написал.
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|3.80, Аноним (9), 18:20, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я сейчас порву твой шаблон, но снап и флатпак можно использовать одновременно!
> Но новость прям вот совсем не о том, о чем ты
> написал.
Да, но это не отменяет того, что одно это несколько иной велосипед другого, порождённое NiH-синдромом.
Технически, если верить статьям про потрошки снапов и флатпаков, то снап немного пофичастей и погибче.
А так, скорее всего, учитывая историю предыдущих драм, и бОльшую популярность флатпаков, вангую, Маркуша однажды снова на всех обидится, скажут что его не поняли, а он хотел всем добра, и закопает очередное своё поделие.
Но, как по мне, оба решения это самое.
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|1.7, Аноним (1), 10:28, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>обеспечивает более полную интеграцию с GNOME
Не следует привязывать сисремную утилиту к конкретной среде графического интерфейса.
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|1.8, Жироватт (ok), 10:30, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с навоз#1 вместо копмост#1
<yt:\\эскобар.mp4>
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|1.11, Аноним (11), 10:44, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаба против гадюки.
> обеспечивает более полную интеграцию с GNOME
Как будто это что-то хорошее..
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|1.17, Аноним (-), 11:08, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я не понял, а в чём проблема кому надо самим удалить snap и поставить flatpak? Целый дистрибутив для этого зачем?
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|2.31, Аноним (24), 11:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Целый дистрибутив для этого зачем?
Так принято у нубов. Поменял иконку - новый дистр.
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|1.25, Аноним (29), 11:25, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Для пользователя snap лучше. Он уже сразу настроен, не нужно подключать flathub, gimp hub еще какой-то hub
В snap доступна верификация аккаунта разработчика
Лучше пока canonical как google не начал аккаунты разработчиков удалять, а личности банить
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|1.33, Аноним (33), 11:33, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ubuntu, где snap заменен на flatpack и добавлены еще кое какие плюшки - называется Mint.
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|1.36, Аноним (36), 11:40, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
LSB (API/ABI compability в Linux) в двух словах.
// b.
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|1.42, Хрюнька (?), 11:58, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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снап не нужен, в не нет адроура нормального последнего с плагинами гитариксными
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|1.45, InuYasha (??), 12:04, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стоп... Так в Убунту пытаются отменить DEB? Всё, тогда вопрос решён - с убунты ухожу.
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|1.48, YetAnotherOnanym (ok), 12:11, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пипл, кто проверял, любители бандлить либы вместе с основной аппликухой до сих пор всё так безотказно воспламеняются при вопросе "почему нельзя слинковать статичный бинарник"?
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|2.70, Не_аноним (?), 17:00, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попытка сделать дефолтную Федору на deb-пакетах, потому что какноникал и красношляпы ушли.
Всё берётся максимально дефолтное.
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