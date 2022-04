Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с Flatpak вместо Snap

2.5 , Аноним ( 1 ), 10:26, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +23 + / – Как по мне, и snap, и flatpak хуже, чем deb.

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:33, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Как по мне, и snap, и flatpak хуже, чем deb. Но, к сожалению, это сейчас немодно-нестильно-немолодёжно-несмузихлёбно. Нельзя скинуть мейнтейнерские обязанности на апстрима, и не выйдёт быстрого и хипсторского снап-снап и в продакошон. А это ведь допускать нельзя, потому что тёплое пушистое бабло само себя не заработает! А накладные расходы по увеличению потребления ресурсов и снижению безопасности системы, конечный юзер оплатит, он же лoшapa, никуда не денется, с подводной лодки, если вокруг будут только атомарные обновления, снапшоты, и снапофлатпаки. Красота для корпораста жи ну!

4.22 , ilyafedin ( ok ), 11:15, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Атомарные обновления - это хорошо, система намного надежнее. К тому же, атомарность != подводная лодка, есть, например, NixOS.

5.46 , pashev.ru ( ? ), 12:05, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это в теории до тех пор пока не напорешься на циничную практику. Вот обновил ты сервер баз данных, он твои данные проапгрейдил - пути назад нет.

6.47 , ilyafedin ( ok ), 12:08, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это в теории до тех пор пока не напорешься на циничную практику.

> Вот обновил ты сервер баз данных, он твои данные проапгрейдил -

> пути назад нет. А без атомарных обновлений сервера баз данных не обновляются, да?

7.61 , Аноним ( 61 ), 15:25, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А без атомарных обновлений сервера баз данных не обновляются, да? Серевер оставил обновленным, остальное - вернул. Вполне возможный вариант. Один недостаток - он не атомарен. :(

8.64 , ilyafedin ( ok ), 15:37, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это вполне возможно и при атомарных обновлениях, в общем-то В той же NixOS можн... 5.65 , Аноним ( 9 ), 16:25, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать NixOS, при все здравости идеи пакетного менеджера nix, такой кpacнoглaзый, что д... 6.67 , ilyafedin ( ok ), 16:31, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > NixOS, при все здравости идеи пакетного менеджера nix, такой кpacнoглaзый, что даже

> генту позавидует. Он просто из 23 века. У нас тут все пакетники такие. > К тому же он не годиться в продакшон, он то и на

> десктопах не стабилен. У меня все стабильно... > Вообще, иметь базовую систему с core-тулзами в состоянии роллинга, елси это не

> анстейбл-ветка для разработки, это суперупоротое решение. Эмм, у nixpkgs только анстейбл - роллинг же... > Вот когда база будет настолько стабильна, как RHEL/бывшая центось/Debian stable, тогда

> и приходите со своим предложением, как с альтернативой! Даешь oldstable баги пролетариату!

7.73 , Аноним ( 9 ), 17:48, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать К пакетнику nix у меня вообще никаких претензий, у меня все претензии к NixOS П... 8.76 , ilyafedin ( ok ), 17:57, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не очень понимаю, какие тогда претензии за рядовое использование, обычно людям н... 5.68 , Аноним ( 9 ), 16:36, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это хорошо, для идеи - Один снапшот, один дистрибутив, один вендор Это хорошо д... 6.69 , ilyafedin ( ok ), 16:47, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Славянский сисадмин сломался и не смог эволюционировать, несите нового...

7.75 , Аноним ( 9 ), 17:57, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Славянский сисадмин сломался и не смог эволюционировать, несите нового... А, ок, если вы на такой диалог свернули, можете далее не продолжать, с вами всё тут ясно-понятно!

Я своё мнение высказал, ВАМ мне добавить уже нечего.

Это к зиме надо было жирок накапливать, сейчас наоборот, худейте уважаемый, кормить более не буду!

8.78 , ilyafedin ( ok ), 17:59, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я хз, что еще можно сказать человеку, который даже не прочитал пост и понес чепу... 6.74 , Аноним ( 74 ), 17:53, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть смысл всей этой тирады - "прогресс - это плохо, потому что он снижает порог входа и необходимость в специалистах". Ну в таком случае мейнтейнерам пора присоединяться к профсоюзу машинисток, фонарщиков и трубочистов.

7.77 , Аноним ( 9 ), 17:58, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То есть смысл всей этой тирады - "прогресс - это плохо, потому

> что он снижает порог входа и необходимость в специалистах". Ну в

> таком случае мейнтейнерам пора присоединяться к профсоюзу машинисток, фонарщиков и трубочистов. Вы, сударь, жирноваты, худейте к пляжному сезону, тут вас не покормят. 3.55 , Отражение луны ( ok ), 13:26, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, любой сторонний репозиторий имеет доступ ко всей твоей системе и по желанию может заменить пакет. Действительно - что может быть лучше)

2.20 , ilyafedin ( ok ), 11:14, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Снаповцы системные наборы иконок до сих пор не могут прокинуть, а также имеют проблемы с fontconfig (пробрасывают системные кэш и конфиги, в то время, как оба несовместимы между разными версиями, называется "привет, квадраты"), имеют пакет только с выбранными снаповцами темами, все остальные идут лесом (в флатпаке можно ставить/создать пакет для любой темы), десктопные приложения не работают без дополнительных оберток на баше (в отличии от флатпака), никто из снаповцев не контрибьютит для улучшения поддержки снапа в Qt (в результате даже QDesktopServices::openUrl не может ничего открыть внутри снапа), не говоря уже о том, что никто из снаповцев не желает мейнтейнить контент-снап для Qt, в результате они рекомендуют юзать контент-снап от KDE, который просто ужасен для не-KDE приложений (последний раз, когда я смотрел, они не паковали gtk-интеграцию, не поддерживали архитектуры, кроме amd64, Qt был не полностью упакован - не хватало приватных хедеров, базировались на старой версии Qt (5.12) и задавали переменные, чтоб всегда KDE-диалог везде был, были проблемы с svg-иконками). В флатпаке всех этих Qt-специфичных проблем нет, несмотря на то, что там рантайм тоже кедовцы мейнтейнят. При этом редхатовцы контрибьютят в Qt для поддержки флатпака (в общем-то, поддержка все равно далеко не полная, но все же лучше, чем у снапа). Ну и в целом флатпак устроен лучше, что позволяет ему работать без фонового демона (не надо монтировать образы), занимать меньше места на диске (OSTree) и стартовать быстрее (никакого squashfs со сжатием), а также не завендорлочен на центральный проприетарный стор. Но, конечно, флатпак не замена снапу вне десктопа (в снап еще можно и сервисы паковать!).

3.30 , iPony129412 ( ? ), 11:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > занимать меньше места на диске (OSTree) Как-то очень сомнительно, что совсем этим жиром на практике будет занимать меньше места относительно того же snap.

4.32 , ilyafedin ( ok ), 11:33, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> занимать меньше места на диске (OSTree)

> Как-то очень сомнительно, что совсем этим жиром на практике будет занимать меньше

> места относительно того же snap. Каким жиром-то?

5.39 , iPony129412 ( ? ), 11:44, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да повсюду. Когда у тебя кучу рантаймов KDE, GNOMe, а ещё Nvidia если… вообще ужас. Понятно, что в сферической реальности все мейнтейнеры должны идти в ногу и всё такое, но на практике такого нет.

6.41 , ilyafedin ( ok ), 11:46, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да повсюду. Когда у тебя кучу рантаймов KDE, GNOMe, а ещё Nvidia

> если… вообще ужас.

> Понятно, что в сферической реальности все мейнтейнеры должны идти в ногу и

> всё такое, но на практике такого нет. В снапе тоже самое: существует несколько контент снапов от гнома и KDE, да еще и core-снапы! Только nvidia берется с системы, разве что. В остальном также и занимает больше места, ведь OSTree нет...

7.51 , iPony129412 ( ? ), 12:27, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В SNAP сам приложения жирнее.

А в FlatPak наваляют жирными рантаймами во все дыры и щели. В случае, когда тебе надо не так много приложений, этак обычно 10 — это сильно заметно.

8.53 , ilyafedin ( ok ), 12:55, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать core16 - 74MB core18 - 58MB core20 - 64MB gnome-3-28-1804 - 172MB gnome-3-34-180... 3.43 , Аноним ( 43 ), 12:02, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но, конечно, флатпак не замена снапу вне десктопа (в снап еще можно и сервисы паковать!). Эту нишу уже давно занял docker, ни снап, ни флатпак там не нужны.

4.44 , ilyafedin ( ok ), 12:03, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Но, конечно, флатпак не замена снапу вне десктопа (в снап еще можно и сервисы паковать!).

> Эту нишу уже давно занял docker, ни снап, ни флатпак там не

> нужны. Absolutely, но каноникал все равно пытается...

2.81 , Аноним ( 81 ), 18:34, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – snap * жрет много места на диске

* жрет память

* медленно стартует приложения

* не позволяет отключить автоматические обновления без хаков

* ставит пропиетарное ПО с возможностью выхода из sandbox (см. classic confinement)

* не дружит с UI темами системы Нахера оно нужно?