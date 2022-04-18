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Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с Flatpak вместо Snap

18.04.2022 09:10

Представлен бета-выпуск дистрибутива CelOS (Celestial OS), представляющего собой пересборку Ubuntu 22.04, в которой инструментарий управления пакетами Snap заменён на Flatpak. Вместо установки дополнительных приложений из каталога Snap Store предложена интеграция с каталогом Flathub. Размер установочного образа 3.7 ГБ. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.

В состав сборки включена подборка приложений GNOME, распространяемых в формате Flatpak, а также предоставлена возможность быстрой установки дополнительных программ из каталога Flathub. В качестве пользовательского интерфейса предложен обычный GNOME с темой оформления Adwaita, в том виде, в каком он развивается основным проектом, без применения предлагаемой в Ubuntu темы оформления Yaru. В качестве инсталлятора задействован штатный Ubiquity.

Из базовой поставки исключены пакеты aisleriot, gnome-mahjongg, gnome-mines, gnome-sudoku, evince, libreoffice, rhythmbox, remmina, shotwell, thunderbird, totem, snapd, firefox, gedit, cheese, gnome-calculator, gnome-calendar, gnome-font-viewer, gnome-characters и ubuntu-session. Добавлены deb-пакеты gnome-tweak-tool, gnome-software, gnome-software-plugin-flatpak, Flatpak и gnome-session, а также flatpak-пакеты Adwaita-dark, Epiphany, gedit, Cheese, Calculator, clocks, Calendar, Photos, Characters, font-viewer, Contacts, Weather и Flatseal.

Отличия Flatpak от Snap сводятся к тому, что Snap предлагает небольшой базовый runtime с начинкой контейнера на основе монолитных выпусков Ubuntu Сore, в то время как Flatpak помимо основного runtime использует дополнительные и отдельно обновляемые runtime-слои (bundle) с типовыми наборами зависимостей для работы приложений. Таким образом, Snap большую часть прикладных библиотек переносит на сторону пакетов (последнее время возможен вынос крупных библиотек, таких как библиотеки GNOME и GTK, в общие пакеты), а Flatpak предлагает общие для разных пакетов bundle-наборы библиотек (например, в bundle вынесены библиотеки, необходимые для работы программ c GNOME или KDE), что позволяет сделать пакеты более компактными.

Для поставки пакетов Flatpak используется образ на базе спецификации OCI (Open Container Initiative), а в Snap применяется монтирование образов в формате SquashFS. Для изоляции во Flatpak применяется прослойка Bubblewrap (использует cgroups, пространства имён (namespaces), Seccomp и SELinux), а для организации доступа к ресурсам вне контейнера - механизм порталов. В Snap для изоляции применяются cgroups, namespaces, Seccomp и AppArmor, а для взаимодействия с внешним миром и другими пакетами - подключаемые интерфейсы. Snap развивается под полным контролем компании Canonical и неподконтролен сообществу, в то время как проект Flatpak независим, обеспечивает более полную интеграцию с GNOME и не привязан к одному репозиторию.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Ubunt...)
  2. OpenNews: Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap
  3. OpenNews: Компания Canonical анонсировала переработку инструментария Snapcraft
  4. OpenNews: Linux Mint будет блокировать скрытую от пользователя установку snapd
  5. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  6. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57035-celos
Ключевые слова: celos, celestial, snap, flatpak
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  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://packages.ubuntu.com/jammy/flatpak
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:25, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Flatpak предлагает общие для разных пакетов bundle-наборы библиотек

    И чем это отличается от классических пакетов?!

     
     
  • 3.56, Admino (ok), 14:19, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем, что ты можешь сделать один пакет на все дистрибутивы.

    К.О.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:22, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    На любителя, как по мне snap для юзера не хуже flatpack. Лишь бы поставщик приложения добросовестно паковал его.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 10:26, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +23 +/
    Как по мне, и snap, и flatpak хуже, чем deb.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:33, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Как по мне, и snap, и flatpak хуже, чем deb.

    Но, к сожалению, это сейчас немодно-нестильно-немолодёжно-несмузихлёбно. Нельзя скинуть мейнтейнерские обязанности на апстрима, и не выйдёт быстрого и хипсторского снап-снап и в продакошон. А это ведь допускать нельзя, потому что тёплое пушистое бабло само себя не заработает! А накладные расходы по увеличению потребления ресурсов и снижению безопасности системы, конечный юзер оплатит, он же лoшapa, никуда не денется, с подводной лодки, если вокруг будут только атомарные обновления, снапшоты, и снапофлатпаки. Красота для корпораста жи ну!

     
     
  • 4.22, ilyafedin (ok), 11:15, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Атомарные обновления - это хорошо, система намного надежнее. К тому же, атомарность != подводная лодка, есть, например, NixOS.
     
     
  • 5.46, pashev.ru (?), 12:05, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это в теории до тех пор пока не напорешься на циничную практику. Вот обновил ты сервер баз данных, он твои данные проапгрейдил - пути назад нет.
     
     
  • 6.47, ilyafedin (ok), 12:08, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это в теории до тех пор пока не напорешься на циничную практику.
    > Вот обновил ты сервер баз данных, он твои данные проапгрейдил -
    > пути назад нет.

    А без атомарных обновлений сервера баз данных не обновляются, да?

     
     
  • 7.61, Аноним (61), 15:25, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А без атомарных обновлений сервера баз данных не обновляются, да?

    Серевер оставил обновленным, остальное - вернул.

    Вполне возможный вариант.

    Один недостаток - он не атомарен. :(

     
     
  • 8.64, ilyafedin (ok), 15:37, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вполне возможно и при атомарных обновлениях, в общем-то В той же NixOS можн... текст свёрнут, показать
     
  • 5.65, Аноним (9), 16:25, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NixOS, при все здравости идеи пакетного менеджера nix, такой кpacнoглaзый, что д... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.67, ilyafedin (ok), 16:31, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NixOS, при все здравости идеи пакетного менеджера nix, такой кpacнoглaзый, что даже
    > генту позавидует.

    Он просто из 23 века. У нас тут все пакетники такие.

    > К тому же он не годиться в продакшон, он то и на
    > десктопах не стабилен.

    У меня все стабильно...

    > Вообще, иметь базовую систему с core-тулзами в состоянии роллинга, елси это не
    > анстейбл-ветка для разработки, это суперупоротое решение.

    Эмм, у nixpkgs только анстейбл - роллинг же...

    > Вот когда база будет настолько стабильна, как RHEL/бывшая центось/Debian stable, тогда
    > и приходите со своим предложением, как с альтернативой!

    Даешь oldstable баги пролетариату!


     
     
  • 7.73, Аноним (9), 17:48, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К пакетнику nix у меня вообще никаких претензий, у меня все претензии к NixOS П... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.76, ilyafedin (ok), 17:57, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понимаю, какие тогда претензии за рядовое использование, обычно людям н... текст свёрнут, показать
     
  • 5.68, Аноним (9), 16:36, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хорошо, для идеи - Один снапшот, один дистрибутив, один вендор Это хорошо д... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.69, ilyafedin (ok), 16:47, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Славянский сисадмин сломался и не смог эволюционировать, несите нового...
     
     
  • 7.75, Аноним (9), 17:57, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Славянский сисадмин сломался и не смог эволюционировать, несите нового...

    А, ок, если вы на такой диалог свернули, можете далее не продолжать, с вами всё  тут ясно-понятно!
    Я своё мнение высказал, ВАМ мне добавить уже нечего.
    Это к зиме надо было жирок накапливать, сейчас наоборот, худейте уважаемый, кормить более не буду!

     
     
  • 8.78, ilyafedin (ok), 17:59, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хз, что еще можно сказать человеку, который даже не прочитал пост и понес чепу... текст свёрнут, показать
     
  • 6.74, Аноним (74), 17:53, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть смысл всей этой тирады - "прогресс - это плохо, потому что он снижает порог входа и необходимость в специалистах". Ну в таком случае мейнтейнерам пора присоединяться к профсоюзу машинисток, фонарщиков и трубочистов.
     
     
  • 7.77, Аноним (9), 17:58, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть смысл всей этой тирады - "прогресс - это плохо, потому
    > что он снижает порог входа и необходимость в специалистах". Ну в
    > таком случае мейнтейнерам пора присоединяться к профсоюзу машинисток, фонарщиков и трубочистов.

    Вы, сударь, жирноваты, худейте к пляжному сезону, тут вас не покормят.

     
  • 3.55, Отражение луны (ok), 13:26, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, любой сторонний репозиторий имеет доступ ко всей твоей системе и по желанию может заменить пакет. Действительно - что может быть лучше)
     
  • 2.20, ilyafedin (ok), 11:14, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Снаповцы системные наборы иконок до сих пор не могут прокинуть, а также имеют проблемы с fontconfig (пробрасывают системные кэш и конфиги, в то время, как оба несовместимы между разными версиями, называется "привет, квадраты"), имеют пакет только с выбранными снаповцами темами, все остальные идут лесом (в флатпаке можно ставить/создать пакет для любой темы), десктопные приложения не работают без дополнительных оберток на баше (в отличии от флатпака), никто из снаповцев не контрибьютит для улучшения поддержки снапа в Qt (в результате даже QDesktopServices::openUrl не может ничего открыть внутри снапа), не говоря уже о том, что никто из снаповцев не желает мейнтейнить контент-снап для Qt, в результате они рекомендуют юзать контент-снап от KDE, который просто ужасен для не-KDE приложений (последний раз, когда я смотрел, они не паковали gtk-интеграцию, не поддерживали архитектуры, кроме amd64, Qt был не полностью упакован - не хватало приватных хедеров, базировались на старой версии Qt (5.12) и задавали переменные, чтоб всегда KDE-диалог везде был, были проблемы с svg-иконками). В флатпаке всех этих Qt-специфичных проблем нет, несмотря на то, что там рантайм тоже кедовцы мейнтейнят. При этом редхатовцы контрибьютят в Qt для поддержки флатпака (в общем-то, поддержка все равно далеко не полная, но все же лучше, чем у снапа).

    Ну и в целом флатпак устроен лучше, что позволяет ему работать без фонового демона (не надо монтировать образы), занимать меньше места на диске (OSTree) и стартовать быстрее (никакого squashfs со сжатием), а также не завендорлочен на центральный проприетарный стор. Но, конечно, флатпак не замена снапу вне десктопа (в снап еще можно и сервисы паковать!).

     
     
  • 3.30, iPony129412 (?), 11:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > занимать меньше места на диске (OSTree)

    Как-то очень сомнительно, что совсем этим жиром на практике будет занимать меньше места относительно того же snap.

     
     
  • 4.32, ilyafedin (ok), 11:33, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> занимать меньше места на диске (OSTree)
    > Как-то очень сомнительно, что совсем этим жиром на практике будет занимать меньше
    > места относительно того же snap.

    Каким жиром-то?

     
     
  • 5.39, iPony129412 (?), 11:44, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да повсюду. Когда у тебя кучу рантаймов KDE, GNOMe, а ещё Nvidia если… вообще ужас.

    Понятно, что в сферической реальности все мейнтейнеры должны идти в ногу и всё такое, но на практике такого нет.

     
     
  • 6.41, ilyafedin (ok), 11:46, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да повсюду. Когда у тебя кучу рантаймов KDE, GNOMe, а ещё Nvidia
    > если… вообще ужас.
    > Понятно, что в сферической реальности все мейнтейнеры должны идти в ногу и
    > всё такое, но на практике такого нет.

    В снапе тоже самое: существует несколько контент снапов от гнома и KDE, да еще и core-снапы! Только nvidia берется с системы, разве что. В остальном также и занимает больше места, ведь OSTree нет...

     
     
  • 7.51, iPony129412 (?), 12:27, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В SNAP сам приложения жирнее.
    А в FlatPak наваляют жирными рантаймами во все дыры и щели.

    В случае, когда тебе надо не так много приложений, этак обычно 10 — это сильно заметно.

     
     
  • 8.53, ilyafedin (ok), 12:55, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    core16 - 74MB core18 - 58MB core20 - 64MB gnome-3-28-1804 - 172MB gnome-3-34-180... текст свёрнут, показать
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:02, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но, конечно, флатпак не замена снапу вне десктопа (в снап еще можно и сервисы паковать!).

    Эту нишу уже давно занял docker, ни снап, ни флатпак там не нужны.

     
     
  • 4.44, ilyafedin (ok), 12:03, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Но, конечно, флатпак не замена снапу вне десктопа (в снап еще можно и сервисы паковать!).
    > Эту нишу уже давно занял docker, ни снап, ни флатпак там не
    > нужны.

    Absolutely, но каноникал все равно пытается...

     
  • 2.81, Аноним (81), 18:34, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    snap

    * жрет много места на диске
    * жрет память
    * медленно стартует приложения
    * не позволяет отключить автоматические обновления без хаков
    * ставит пропиетарное ПО с возможностью выхода из sandbox (см. classic confinement)
    * не дружит с UI темами системы

    Нахера оно нужно?

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:24, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Шило на мыло
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:35, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Шило на мыло

    Почти, только снапы опционально шире, но в остальном, таки да, это самое, по заветам Эскобара.

     
  • 2.15, Аноним (15), 10:55, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понос vs золотуха скорее.
     
     
  • 3.79, Аноним (9), 18:00, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Понос vs золотуха скорее.

    Нет, скорее понос против "каменного" лютого запора, золотуха это из другой оперы.

     
  • 2.34, YetAnotherOnanym (ok), 11:35, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Навоз вместо помёта.
     
  • 2.62, Аноним (62), 15:25, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это отваязка от системд. Ты не понимаешь.
     

  • 1.4, Аноним (1), 10:25, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Из базовой поставки исключены пакеты ... thunderbird, ... firefox

    Вот пусть сами и без Firefoxа и сидят.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:15, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже много лет как без фирефоха живу. И рад вполне. У меня есть Ungoogled-Chromium, LibreWolf, а ещё - полгода назад был Palemoon, жалко что сильно отстал.
    А вообще - учись устанавливать пакеты, фанатик зондов.
     
     
  • 3.52, Хых (?), 12:51, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как же ему учиться что-то устанавливать если зондо-ненавистники и рептилоидо-зависимые вообще ни никакого браузера в дистр не встроят. Даже не каждый свидетель анунаков может настройку своего WiFi роутера без браузера осилить.  
     
  • 2.71, Я (??), 17:02, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот им делать нечего как получать разрешение у мозилы поставлять это в базовом комплекте чтобы не нарушать лицензию мозилы.. кому надо сами поставят в два клика.
     

  • 1.6, DEF (?), 10:26, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    sudo systemctl stop snapd
    sudo apt remove --purge --assume-yes snapd gnome-software-plugin-snap
    sudo apt install flatpak
    flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

    И не нужно новый дистрибутив, коих и так как грязи кругом, создавать.

     
     
  • 2.12, ыть (ok), 10:44, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в deb-дистрибутивах принято даже под новую обоину делать новый дистрибутив, а тут формат у целых нескольких пакетов поменялся)
     
  • 2.13, 4GreatJustice (?), 10:45, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > sudo systemctl stop snapd
    > sudo apt remove --purge --assume-yes snapd gnome-software-plugin-snap
    > sudo apt install flatpak
    > flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
    > И не нужно новый дистрибутив, коих и так как грязи кругом, создавать.

    Ха, может вы ещё прикажете не делать новых дистрибутивов с новыми обоями, иконками и разным набором предустановленного софта, а будете продвигать самостоятельную установку и настройку под себя, не жрать что дают?! Вы в своём уме?! А чем же будет заниматься столько народу? Вы прововедуете безработицу и пытаетесь обесценивать их жизнь по причине незначительности их деятельности?! Да вы просто монстр, такого бесчеловечного отношения к хипсторам я нигде не видел. Я буду жаловаться в ЛГБТСЖВстаг!!! Держите белого расиста-супремасиста!

     
  • 2.14, Жироватт (ok), 10:46, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не понимаешь сакральную, глубинную, коренную суть(тм) Денисок (Джонни, Йопопо, Эндрю, Джованни или Моше) Поповых (Смит, Шикельсикельбауэр, Михельсон, Драаги, Попопеску) - им необходим свой собственный дистрибутив аки воздух.

     
  • 2.63, Аноним (62), 15:26, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сейчас порву твой шаблон, но снап и флатпак можно использовать одновременно! Но новость прям вот совсем не о том, о чем ты написал.  
     
     
  • 3.80, Аноним (9), 18:20, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я сейчас порву твой шаблон, но снап и флатпак можно использовать одновременно!
    > Но новость прям вот совсем не о том, о чем ты
    > написал.

    Да, но это не отменяет того, что одно это несколько иной велосипед другого, порождённое NiH-синдромом.

    Технически, если верить статьям про потрошки снапов и флатпаков, то снап немного пофичастей и погибче.
    А так, скорее всего, учитывая историю предыдущих драм, и бОльшую популярность флатпаков, вангую, Маркуша однажды снова на всех обидится, скажут что его не поняли, а он хотел всем добра, и закопает очередное своё поделие.

    Но, как по мне, оба решения это самое.

     

  • 1.7, Аноним (1), 10:28, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >обеспечивает более полную интеграцию с GNOME

    Не следует привязывать сисремную утилиту к конкретной среде графического интерфейса.

     
     
  • 2.57, Admino (ok), 14:21, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запрети им.
     

  • 1.8, Жироватт (ok), 10:30, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с навоз#1 вместо копмост#1
    <yt:\\эскобар.mp4>
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:44, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаба против гадюки.

    > обеспечивает более полную интеграцию с GNOME

    Как будто это что-то хорошее..

     
     
  • 2.28, Аноним (24), 11:29, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а гном интегрирован с системдой...
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:06, 18/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:11, 18/04/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:30, 18/04/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.37, Аноним (24), 11:42, 18/04/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 5.40, Аноним (-), 11:46, 18/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.49, Аноним (49), 12:13, 18/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.19, Не_аноним (?), 11:12, 18/04/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 11:44, 18/04/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.23, ilyafedin (ok), 11:18, 18/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.17, Аноним (-), 11:08, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я не понял, а в чём проблема кому надо самим удалить snap и поставить flatpak? Целый дистрибутив для этого зачем?
     
     
  • 2.31, Аноним (24), 11:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Целый дистрибутив для этого зачем?

    Так принято у нубов. Поменял иконку - новый дистр.

     

  • 1.25, Аноним (29), 11:25, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Для пользователя snap лучше. Он уже сразу настроен, не нужно подключать flathub, gimp hub еще какой-то hub
    В snap доступна верификация аккаунта разработчика

    Лучше пока canonical как google не начал аккаунты разработчиков удалять, а личности банить

     
     
  • 2.26, Аноним (29), 11:27, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сначала отдельных разработчиков удалял
    https://medium.com/@appsrentables1/google-cancels-our-google-play-publish
    https://medium.com/@mmathieum/google-just-deleted-my-nearly-10-year-old-f

    потом целые банки стал банить.

     
  • 2.27, Аноним (29), 11:28, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/company/productivity_inside/blog/652317/
     

  • 1.33, Аноним (33), 11:33, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ubuntu, где snap заменен на flatpack и добавлены еще кое какие плюшки - называется Mint.
     
  • 1.36, Аноним (36), 11:40, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

    LSB (API/ABI compability в Linux) в двух словах.


    // b.

     
  • 1.42, Хрюнька (?), 11:58, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    снап не нужен, в не нет адроура нормального последнего с плагинами гитариксными
     
     
  • 2.58, Не_аноним (?), 15:03, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно поставить Ardour 6 из Ubuntu Studio
    https://ubuntustudio.org/2020/06/ardour-6-0-information/
     

  • 1.45, InuYasha (??), 12:04, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стоп... Так в Убунту пытаются отменить DEB? Всё, тогда вопрос решён - с убунты ухожу.
     
     
  • 2.59, COBA (?), 15:18, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по этим словам - тебя там и не было никогда)))
     
     
  • 3.66, InuYasha (??), 16:30, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто ещё не обновился до той, где это месиво появилось %)
     

  • 1.48, YetAnotherOnanym (ok), 12:11, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пипл, кто проверял, любители бандлить либы вместе с основной аппликухой до сих пор всё так безотказно воспламеняются при вопросе "почему нельзя слинковать статичный бинарник"?
     
     
  • 2.54, Аноним (24), 12:56, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо спросить у секты вкомпиливания Qt в аппликуху...
     
  • 2.72, 123 (??), 17:08, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LGPL
     

  • 1.50, Сталин Жив (?), 12:16, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    make install наше все. А вообще appimage тоже не плох, а это все не нужно.
     
  • 1.60, Аноним (60), 15:23, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    apt purge snapd
    apt install flatpak
    flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

    Мне тяжело понять зачем ради 3-х команд городить отдельную сборку.

     
     
  • 2.70, Не_аноним (?), 17:00, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытка сделать дефолтную Федору на deb-пакетах, потому что какноникал и красношляпы ушли.
    Всё берётся максимально дефолтное.
     

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