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Выпуск Bubblewrap 0.6, прослойки для создания изолированных окружений

26.02.2022 14:10

Доступен выпуск инструментария для организации работы изолированных окружений Bubblewrap 0.6, как правило используемый для ограничения отдельных приложений непривилегированных пользователей. На практике Bubblewrap применяется проектом Flatpak в качестве прослойки для изоляции запускаемых из пакетов приложений. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2+.

Для изоляции используются традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для выполнения привилегированных операций по настройке контейнера Bubblewrap запускается с правами root (исполняемый файл c suid-флагом) с последующим сбросом привилегий после завершения инициализации контейнера.

Активация в системе пространств имён идентификаторов пользователя (user namespaces), позволяющих использовать в контейнерах собственный отдельный набор идентификаторов, для работы не требуется, так как по умолчанию не работает во многих дистрибутивах (Bubblewrap позиционируется как ограниченная suid-реализация подмножества возможностей user namespaces - для исключения всех идентификаторов пользователей и процессов из окружения, кроме текущего, используются режимы CLONE_NEWUSER и CLONE_NEWPID). Для дополнительной защиты исполняемые под управлением Bubblewrap программы запускаются в режиме PR_SET_NO_NEW_PRIVS, запрещающем получение новых привилегий, например, при наличии флага setuid.

Изоляция на уровне файловой системы производится через создание по умолчанию нового пространства имён точек монтирования (mount namespace), в котором при помощи tmpfs создаётся пустой корневой раздел. В данный раздел при необходимости прикрепляются разделы внешней ФС в режиме "mount --bind" (например, при запуске c опцией "bwrap --ro-bind /usr /usr" раздел /usr пробрасывается из основной системы в режиме только для чтения). Сетевые возможности ограничиваются доступом к loopback-интерфейсу с изоляцией сетевого стека через флаги CLONE_NEWNET и CLONE_NEWUTS.

Ключевым отличием от похожего проекта Firejail, который также использует модель запуска с применением setuid, является то, что в Bubblewrap прослойка для создания контейнеров включает только необходимый минимум возможностей, а все расширенные функции, необходимые для запуска графических приложений, взаимодействия с рабочим столом и фильтрации обращений к Pulseaudio, вынесены на сторону Flatpak и выполняются уже после сброса привилегий. Firejail же объединяет в одном исполняемом файле все сопутствующие функции, что усложняет его аудит и поддержание безопасности на должном уровне.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка сборочной системы Meson. Поддержка сборки при помощи Autotools пока сохранена, но будет удалена в одном из следующих выпусков.
  • Реализована опция "--add-seccomp" для добавления более чем одной программы seccomp. Добавлено предупреждение о том, что при повторном указании опции "--seccomp" будет применён только последний параметр.
  • Ветка master в git-репозитории переименована в main.
  • Добавлена частичная поддержка спецификации REUSE, унифицирующей процесс указания сведений о лицензиях и авторских правах. Во многие файлы с кодом добавлены заголовки SPDX-License-Identifier. Следование рекомендациям REUSE позволяет упростить автоматическое определение какая лицензия применяется к каким из частей кода приложения.
  • Добавлена проверка значения счётчика аргументов командной строки (argc) и реализован экстренный выход в случае если счётчик равен нулю. Изменение позволяет блокировать проблемы с безопасностью, вызванные некорректной обработкой передаваемых аргументов командной строки, такие как CVE-2021-4034 в Polkit.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/containers/...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.12.0
  3. OpenNews: Выпуск Bubblewrap 0.5.0, прослойки для создания изолированных окружений
  4. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  5. OpenNews: Релиз систем сборки CMake 3.21 и Meson 0.59
  6. OpenNews: Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.62
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56764-bubblewrap
Ключевые слова: bubblewrap, container
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:25, 26/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Действительно, неймспейсы помноженные на суид это надёжно, тот же сабж неоднократно это подтверждал. Кто-нибудь вообще пользуется? Давайте пользуйтесь, надо находить уязвимости.
     
     
  • 2, Anonnnym (?), 14:50, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь - игры в стим не работают и это печалит. Приходится через flatpak пускать, а он свою копию системных либ тащит
     
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