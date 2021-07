Релиз систем сборки CMake 3.21 и Meson 0.59

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.21, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Основные улучшения: Добавлена полноценная поддержка языка программирования HIP (Heterogeneous-Computing Interface for Portability), диалекта языка C++, нацеленного на упрощение преобразования приложений CUDA в переносимый код C++.

Добавлен генератор сборочных сценариев для Visual Studio 17 2022, базирующийся на предварительном выпуске Visual Studio 2022 Preview 1.1.

В генераторах сборочных сценариев Makefile и Ninja добавлены свойства C_LINKER_LAUNCHER и CXX_LINKER_LAUNCHER, при помощи которых можно организовать запуск вспомогательных утилит, осуществляющих запуск компоновщика, таких как статические анализаторы. Генератор запустит указанные утилиты, передав им название компоновщика и его аргументы.

В свойствах "C_STANDARD" и "OBJC_STANDARD", а также в средствах для настройки параметров компилятора (Compile Features), добавлена поддержка спецификаций C17 и C23.

В утилиту cmake добавлена опция "--toolchain <path/to/file>> для определения пути к инструментарию.

Обеспечена подсветка типов сообщений, выводимых на терминал.

Добавлена поддержка компилятора Fujitsu.

В команде "foreach()" обеспечена изоляция переменных цикла внутри цикла. Дополнительно можно отметить выпуск сборочной системы Meson 0.59, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил). Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов. Основные новшества Meson 0.59: Добавлена поддержка языка Cython (расширенный вариант Python, нацеленный на упрощение интеграции с кодом на языке Си).

Добавлены ключевые слова "unescaped_variables" и "unescaped_uninstalled_variables" для определения переменных в pkgconfig без экранирования пробелов символом "\".

Добавлена поддержка wrc (Wine Resource Compiler).

Реализована возможность генерации проектов для Visual Studio 2012 и Visual Studio 2013.

Все команды, связанные с обработкой субпроектов, теперь по умолчанию запускают каждый субпроект параллельно. Число параллельно работающих процессов определяется параметром "--num-processes".