Выпуск сборочной системы Meson 0.58. Проект по созданию реализации Meson на языке Си

Опубликован релиз сборочной системы Meson 0.58, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0. Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил). Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов. Основные новшества Meson 0.58: В языке Meson реализованы встроенные операции форматирования строк. Вместо вызова метода format теперь можно подставлять значения напрямую, например, вместо "'A string @0@ to be formatted @1@'.format(n, m)" можно указывать сразу "f'A string @n@ to be formatted @m@'".

В строковые объекты добавлен метод "replace" для выполнения операции замены одной подстроки на другую, например, "s = s.replace('aaa', 'bbb')".

Добавлена функция "range(start, stop[, step])" для возврата объекта, который может применяться в цикле "foreach", например "foreach i : range(15)".

Реализован метод meson.add_devenv(), позволяющий добавить объект environment() для установки переменных окружения во время использования команды "meson devenv", например, для задания переменной окружения с путём к каталогу с плагинами.

Для окружений разработки предложена новая команда "meson devenv -C builddir [<команда>], дающая возможность запустить команду в окружении, настроенном для запуска проектов из сборочного каталога (без установки).

По умолчанию прекращена передача параметра "-pipe" при запуске всех поддерживаемых компиляторов.

Разрешён вызов meson.add_dist_script() из подпроектов.

Предоставлена возможность многократного запуска методов append() и prepend() для одного и того же объекта environment().

В функции error() разрешено указание более одного аргумента с разделением пробелом (по аналогии с warning() и message()).

Добавлен параметр "--skip-subprojects" для выборочного пропуска установки подпроектов. Отдельно можно отметить проект Boson, нацеленный на создание переносимой и простой реализации языка сборочных сценариев Meson, написанной на языке Си вместо Python. Проект пока находится на начальном этапе развития и пока не готов для полноценной сборки рабочих проектов. Код распространяется под лицензией GPLv3 (оригинальный Meson на Python поставляется под лицензией Apache 2.0).