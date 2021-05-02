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Выпуск сборочной системы Meson 0.58. Проект по созданию реализации Meson на языке Си

02.05.2021 21:30

Опубликован релиз сборочной системы Meson 0.58, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 0.58:

  • В языке Meson реализованы встроенные операции форматирования строк. Вместо вызова метода format теперь можно подставлять значения напрямую, например, вместо "'A string @0@ to be formatted @1@'.format(n, m)" можно указывать сразу "f'A string @n@ to be formatted @m@'".
  • В строковые объекты добавлен метод "replace" для выполнения операции замены одной подстроки на другую, например, "s = s.replace('aaa', 'bbb')".
  • Добавлена функция "range(start, stop[, step])" для возврата объекта, который может применяться в цикле "foreach", например "foreach i : range(15)".
  • Реализован метод meson.add_devenv(), позволяющий добавить объект environment() для установки переменных окружения во время использования команды "meson devenv", например, для задания переменной окружения с путём к каталогу с плагинами.
  • Для окружений разработки предложена новая команда "meson devenv -C builddir [<команда>], дающая возможность запустить команду в окружении, настроенном для запуска проектов из сборочного каталога (без установки).
  • По умолчанию прекращена передача параметра "-pipe" при запуске всех поддерживаемых компиляторов.
  • Разрешён вызов meson.add_dist_script() из подпроектов.
  • Предоставлена возможность многократного запуска методов append() и prepend() для одного и того же объекта environment().
  • В функции error() разрешено указание более одного аргумента с разделением пробелом (по аналогии с warning() и message()).
  • Добавлен параметр "--skip-subprojects" для выборочного пропуска установки подпроектов.

Отдельно можно отметить проект Boson, нацеленный на создание переносимой и простой реализации языка сборочных сценариев Meson, написанной на языке Си вместо Python. Проект пока находится на начальном этапе развития и пока не готов для полноценной сборки рабочих проектов. Код распространяется под лицензией GPLv3 (оригинальный Meson на Python поставляется под лицензией Apache 2.0).

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/g/me...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.52
  3. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  4. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.3
  5. OpenNews: Выпуск сборочной системы Bazel 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55068-meson
Ключевые слова: meson, build
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  • 1.1, Ivan_83 (ok), 21:37, 02/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    А тем временем cmake всё жирнеет и уже у него в подзависимостях сборки есть месон.
    Видимо придётся на мисон сваливать, хоть мне эти пробелы считать и не нравится.
     
     
  • 2.3, llolik (ok), 21:55, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хоть мне эти пробелы считать и не нравится

    Meson хоть и на Python, но к идентации безразличен. Там свой DSL, не питоновый, хоть и похож немного.
    И да, meson умеет использовать cmake в subprojects. Иногда даже без правок. Как я понял: meson разбирает cmake AST и транслирует его в собственный формат подпроекта.

     

  • 1.2, Анонин (?), 21:49, 02/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Гугл-зонды присутствуют?
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:01, 02/05/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Мезон в принципе неплох, если приложуха или либа простая, то реально экономит время, но шаг влево, шаг вправо -- и всё, приходится дичайше костылить. Например, кто-то выдумал, что все собираемые файлы должны располагаться исключительно в builddir. Не в подпапке builddir, а прямо непосредственно в builddir и точка. Можно подписаться на этот ишью, чтоб пару раз в год получать в уведомлениях удивленные возгласы, что это еще не пофикшено. https://github.com/mesonbuild/meson/issues/2320
     
     
  • 2.6, llolik (ok), 22:24, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое местами. Меня, например, иногда дико напрягают "плоские" сабпроджекты. Не знаю, пофиксили эту "фичу" или нет, но иногда напрягает (хотя meson мне всё равно нравится).

    Поясню. "Плоские" - значит, что если включаешь подпроект, у которого есть свои подпроекты, то эти вложенные подпроекты надо выносить наверх. А если у тебя уже есть такие же зависимости в подпроектах, то вынос выходит довольно нетривиальным.

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:20, 02/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    CMake наше все и без зондов от гугла
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:31, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смаке - малодушная попытка угодить программистам под альтернативные ОС. Гордые и красивые используют только gnu make.
     
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