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Релиз goredo 1.0.0, реализации системы сборки redo, предложенной DJB

18.01.2021 14:33

Состоялся первый значительный релиз goredo - реализации системы сборки redo, предложенной Дэниелем Бернштейном (DJB) в качестве замены утилите Make. Goredo написан на языке Go и распространяются под лицензией GPLv3.

Redo решает фундаментальные проблемы и устраняет недостатки Make, такие как:

  • отсутствие атомарной сборки целей из коробки;
  • практическая неработоспособность (как минимум, при распараллеливании сборок) при использовании рекурсивных вызовов Make (Recursive Make Considered Harmful (by Peter Miller)), из-за отсутствия блокировок или глобального состояния;
  • потенциальная неработоспособность определения устаревания зависимости при использовании технологий mmap, NFS, FUSE, VCS из-за использования mtime;
  • невозможность динамически задавать зависимости;
  • отсутствие автоматической зависимости от правила сборки, сложность создания зависимостей от переменных окружения;
  • невозможность иметь цели с пробелами в именах.

По сравнению с другими системами сборки, redo:

  • имеет минимальный порог вхождения: не требует изучения нового языка, синтаксиса или диалекта: для большинства проектов достаточно знать и использовать ровно одну дополнительную команду redo-ifchange. Полное описание redo может уместиться на одной странице экрана;
  • полностью независим от используемого языка программирования и языка описания целей: по умолчанию они пишутся на POSIX shell, но могут быть на чём угодно другом, включая бинарные исполняемые скомпилированные программы;
  • может задавать зависимости на несуществующие цели (redo-ifcreate);
  • очень прост в реализации: может быть реализован в 100 SLoC на POSIX shell или 1 kLoC на чистом C, с возможностью распараллеливания и продолжения сборок, включая полную реализацию хэша SHA256;
  • не требует установки каких-либо дополнительных программ (на BSD-системы бывает приходится ставить GNU Make) для конечного пользователя: реализация apenwarr/minimal/do на чистом POSIX shell занимает 1/3 размера лицензии GPLv3 и может быть просто включена внутрь архива программы.

Отличием goredo от других реализаций redo является:

  • различные user-friendly sanity/safety проверки некорректного поведения целей;
  • возможность записи stderr вывода целей на диск, с TAI64N временными штампами;
  • распараллеливание сборок, опционально без ограничения на количество задач;
  • дружелюбность к umask;
  • высокая скорость работы, особенно по сравнению с популярной реализацией apenwarr/redo;
  • состояние сборок сохраняется в человекочитаемых и удобных для машинной обработки recfile;
  • прохождение функциональных тестов из реализаций apenwarr/redo и redo.sh.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.goredo.cypherpunks....)
  2. OpenNews: Релиз NNCP 5.0.0, утилит для передачи файлов/почты в режиме store-and-forward
  3. OpenNews: Релиз свободного безопасного цензуроустойчивого VPN-демона GoVPN 4.0
  4. OpenNews: Дэниел Бернштейн выступил с критикой позиции ФБР о шифровании смартфонов и сетей
  5. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
  6. OpenNews: Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail
Автор новости: stargrave
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54429-goredo
Ключевые слова: goredo, redo, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:57, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Столько лет существует Make - всех всё устраивало. Сейчас вдруг нашли в нём фатальный недостаток
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:07, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что хорошего в генерации мейков разными способами (configure, cmake, qmake, etc) вместо нормальной сборочной системы?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    looooool , читаешь опеннет и будто телевизер смотришь
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 15:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каждой софтине так или иначе есть фатальные недостатки.
    Просто тут есть еще одно продтверждение общего закона рычага - выигрывая в чем-то одном - неизбежно проигрываешь в чем-то другом
     
     
  • 3.18, Леголас (ok), 16:05, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фатальные недостатки есть в первую очередь во всех головах, что заняты их беспрестанным поиском.
     
  • 2.14, Аноним84701 (ok), 15:55, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас вдруг нашли в нём фатальный недостаток

    Этому "сейчас" 18 лет скоро будет.
    https://web.archive.org/web/20031222092229/https://cr.yp.to/redo.html

     
     
  • 3.19, Crazy Alex (ok), 16:05, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну если за столько лет не стало общепринятым - можно забить и забыть
     
  • 3.22, Леголас (ok), 16:12, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будет, тогда поговорим)
     
  • 2.29, псевдонимус (?), 18:02, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К разработке Берштейна стоило бы присмотреться. Хакер в первоначальном смысле.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:07, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И какой смысл переписывать с си на go? Наоборот с go на си переписывают, потому что на go производительность не удовлетворяет.
     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 15:11, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    <тут должно быть заклинание призыва Ынтырпразных растофанатиков>
     
  • 2.17, Oskar (?), 16:04, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производительность между C и Go в данном случае не должна быть заметна, а вот между Go и Python очевидна (особенно в многопоточности, привет, GIL). Реализация redo, которая больше всего наполнена фичами (и, наверное, самая популярная) написана именно на Python. Автор же этой новости написал версию на более производительном языке, реализовав самые приятные вкусности.
     
     
  • 3.39, adolfus (ok), 19:39, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, есть спецификации на этот ваш redo и lex-yacc файлы с граматикой?  
     
  • 2.33, alex312 (?), 18:29, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И какой смысл переписывать с си на go?

    Что б маинтейнеров найти.

    А то сейчас все сишники бегают по интеренту и тролят растоманов.
    Даже линукс испытывает проблемы с маинтейнерами.

     
     
  • 3.34, Аноним (3), 18:33, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Goферы скорее flatpack/snap/docker предложат использовать, вместо того, чтобы нативный пакет сопровождать.
     

  • 1.4, Dzen Python (ok), 15:07, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > 1.0.0

    Доведите сначала до ума, от детских болячек избавьтесь, потом уже соревнуйтесь со зрелой make, концептуально разрабатывавшейся в других условиях.
    Ну а там, если выживет и не превратится в очередную ползаброшенную proof-of-concept - можно будет и потыкать в своих сценариях.

     
     
  • 2.9, anonymous (??), 15:22, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> очень прост в реализации: может быть реализован в 100 SLoC на POSIX shell или 1 kLoC на чистом C,

    этот пункт позволяет надеяться, детские болячки вылечат быстро, к тому же не первая реализация
    вопрос скорее, если этот redo такой хороший, чего раньше не взлетел

     
  • 2.20, Oskar (?), 16:05, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внутри тесты от других реализаций. Даёт понять, что детские болячки или отсутствуют, или хорошо спрятаны.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:17, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Redo решает фундаментальные проблемы и устраняет недостатки Make, такие как:
    > ...
    > невозможность иметь цели с пробелами в именах.

    Всю жизнь мечтал.

     
  • 1.10, Аноним (10), 15:34, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получится очередная жесть как в обычной линуксовой системе сборки,
    в зависимостях всех бинарные пакеты системы: awk,sed, python, make, perl, grep, abvgdshell
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:56, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статически слинкуй и носи всегда с собой. Или положи в контейнер на любой вкус хоть в аппимадж каждую тулзу. Они все равно только для сборки нужны, а не как демоны висят так что на оперативу можно не смотреть.
     
     
  • 3.32, Аноним (10), 18:28, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично, но получается адская мультиплатформенность сразу из коробки. А make он и в африке make
     
  • 3.37, Аноним (37), 19:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Статически слинкуй и носи всегда с собой. Или положи в контейнер на любой вкус

    А, это стеб такой молодежный, объясняй хоть что это шуткаюмор, некоторые вон подумали что ты дибил.

     

  • 1.11, Аноним (11), 15:36, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал. Идея может быть и интересная, но на практике (реализации) возникает очень много вопросов. Например: отдельный каталог для сборки, чтобы не сорить в исходниках.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:39, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем это плохо? С виду удобно, что есть исходники, а есть так сказать бинарники. И между собой оно не перемешивается.
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 15:50, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> отдельный каталог сборки
    > Чем это плохо?

    Это был вопрос к этой идее системы сборки. Не очень-то просто реализовать это в этой системе сборки.

    Также "суффиксные шаблоны" в виде файлов для зависимостей. Что если я хочу не суффиксные шаблоны, а префиксные или регексы? Также не пришей к ноге аргумент "$2".

     

  • 1.16, Аноним (16), 15:59, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пробовал запилить на этом redo систему сборки для довольно большого проекта.

    Таки да, работает. И все описанные в статье преимущества сразу видны. Однако приходится много писать на шелле, а это мало кто умеет. Особенно чтобы получалось что-то читаемое.

    В общем интересная штука, но сильно не для всех.

     
     
  • 2.21, Oskar (?), 16:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного неправда. Писать на шелле не обязательно. goredo умеет запускать любые исполняемые файлы. Например, можно впихнуть исполнение на Python (но это чисто для примера):

    Файл hello.do:

      #!/usr/bin/env python
      print("Hello world from Python!")

    Тогда после запуска 'redo hello' в файле "hello" будет лежать приветствие от змей.

     
     
  • 3.24, Аноним (26), 16:54, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И добро пожаловать в депенденси хел. Начинаю понимать преимущества системд над вот этим вот всем.
     
  • 2.31, Аноним (31), 18:22, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > приходится много писать на шелле, а это мало кто умеет.

    Смотря что писать приходится. Запустить программу, потом ещё запустить программу, потом опять запустить команду... тут shell идеален.
    Когда начинается - из пятой строки файла вырезать кусок, экранировать всякие пробелы и кавычки и засунуть в другой файл... вот тут начинается ад и израиль.

     

  • 1.23, YetAnotherOnanym (ok), 16:14, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > DJB
    > на языке Go

    И этот туда же... Во что теперь верить? Куды бечь?
    *ушёл вешаца*

     
     
  • 2.27, AnonymGuest (?), 17:40, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> DJB
    >> на языке Go
    >И этот туда же... Во что теперь верить? Куды бечь?
    >*ушёл вешаца*

    Oтcтaвить пaнику, INHается - гигант мыcли пpoсто расширяет пopтфолиo.
    Делается ставка, что следующее {по,из}дeлие бyдeт на Rust

     
  • 2.28, Аноним (-), 17:45, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И этот туда же... Во что теперь верить? Куды бечь?
    > *ушёл вешаца*

    Не спеши, это просто ошибка молодости. 1.0.0 так и помрет

     

  • 1.25, tup (?), 16:54, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно, когда есть божественный я.
    http://gittup.org/tup/make_vs_tup.html
     
  • 1.30, mos87 (ok), 18:14, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >невозможность иметь цели с пробелами в именах.

    это не баг а фича.

     
  • 1.35, leibniz (ok), 19:03, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    с 1.0!
     
  • 1.36, Онаним (?), 19:18, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игого - это горе, дооооо.
     
  • 1.38, Аноним (38), 19:35, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чуточку настораживает очень быстрая разработка...

    - Sat Jan 9 23:37:20 MSK 2021
       goredo 0.10.0 release announcement

    - Sun Jan 10 15:55:12 MSK 2021
       goredo 0.11.0 release announcement

    - Tue Jan 12 21:38:12 MSK 2021
       goredo 0.12.0 release announcement

    - Sat Jan 16 21:31:02 MSK 2021
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