Релиз goredo 1.0.0, реализации системы сборки redo, предложенной DJB

2.7 , Dzen Python ( ok ), 15:11, 18/01/2021
<тут должно быть заклинание призыва Ынтырпразных растофанатиков>

2.17 , Oskar ( ? ), 16:04, 18/01/2021
Производительность между C и Go в данном случае не должна быть заметна, а вот между Go и Python очевидна (особенно в многопоточности, привет, GIL). Реализация redo, которая больше всего наполнена фичами (и, наверное, самая популярная) написана именно на Python. Автор же этой новости написал версию на более производительном языке, реализовав самые приятные вкусности.

3.39 , adolfus ( ok ), 19:39, 18/01/2021
А что, есть спецификации на этот ваш redo и lex-yacc файлы с граматикой?

2.33 , alex312 ( ? ), 18:29, 18/01/2021
И какой смысл переписывать с си на go? Что б маинтейнеров найти. А то сейчас все сишники бегают по интеренту и тролят растоманов.

Даже линукс испытывает проблемы с маинтейнерами.

3.34 , Аноним ( 3 ), 18:33, 18/01/2021
Goферы скорее flatpack/snap/docker предложат использовать, вместо того, чтобы нативный пакет сопровождать.