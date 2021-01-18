Релиз goredo 1.0.0, реализации системы сборки redo, предложенной DJB

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|1.1, Аноним (1), 14:57, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Столько лет существует Make - всех всё устраивало. Сейчас вдруг нашли в нём фатальный недостаток
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|2.5, Аноним (5), 15:07, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что хорошего в генерации мейков разными способами (configure, cmake, qmake, etc) вместо нормальной сборочной системы?
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|2.6, Dzen Python (ok), 15:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В каждой софтине так или иначе есть фатальные недостатки.
Просто тут есть еще одно продтверждение общего закона рычага - выигрывая в чем-то одном - неизбежно проигрываешь в чем-то другом
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|3.18, Леголас (ok), 16:05, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фатальные недостатки есть в первую очередь во всех головах, что заняты их беспрестанным поиском.
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|1.3, Аноним (3), 15:07, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И какой смысл переписывать с си на go? Наоборот с go на си переписывают, потому что на go производительность не удовлетворяет.
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|2.17, Oskar (?), 16:04, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Производительность между C и Go в данном случае не должна быть заметна, а вот между Go и Python очевидна (особенно в многопоточности, привет, GIL). Реализация redo, которая больше всего наполнена фичами (и, наверное, самая популярная) написана именно на Python. Автор же этой новости написал версию на более производительном языке, реализовав самые приятные вкусности.
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|3.39, adolfus (ok), 19:39, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, есть спецификации на этот ваш redo и lex-yacc файлы с граматикой?
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|2.33, alex312 (?), 18:29, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И какой смысл переписывать с си на go?
Что б маинтейнеров найти.
А то сейчас все сишники бегают по интеренту и тролят растоманов.
Даже линукс испытывает проблемы с маинтейнерами.
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|3.34, Аноним (3), 18:33, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Goферы скорее flatpack/snap/docker предложат использовать, вместо того, чтобы нативный пакет сопровождать.
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|1.4, Dzen Python (ok), 15:07, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> 1.0.0
Доведите сначала до ума, от детских болячек избавьтесь, потом уже соревнуйтесь со зрелой make, концептуально разрабатывавшейся в других условиях.
Ну а там, если выживет и не превратится в очередную ползаброшенную proof-of-concept - можно будет и потыкать в своих сценариях.
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|2.9, anonymous (??), 15:22, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> очень прост в реализации: может быть реализован в 100 SLoC на POSIX shell или 1 kLoC на чистом C,
этот пункт позволяет надеяться, детские болячки вылечат быстро, к тому же не первая реализация
вопрос скорее, если этот redo такой хороший, чего раньше не взлетел
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|2.20, Oskar (?), 16:05, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внутри тесты от других реализаций. Даёт понять, что детские болячки или отсутствуют, или хорошо спрятаны.
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|1.8, Аноним (8), 15:17, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Redo решает фундаментальные проблемы и устраняет недостатки Make, такие как:
> ...
> невозможность иметь цели с пробелами в именах.
Всю жизнь мечтал.
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|1.10, Аноним (10), 15:34, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Получится очередная жесть как в обычной линуксовой системе сборки,
в зависимостях всех бинарные пакеты системы: awk,sed, python, make, perl, grep, abvgdshell
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|2.26, Аноним (26), 16:56, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Статически слинкуй и носи всегда с собой. Или положи в контейнер на любой вкус хоть в аппимадж каждую тулзу. Они все равно только для сборки нужны, а не как демоны висят так что на оперативу можно не смотреть.
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|3.32, Аноним (10), 18:28, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отлично, но получается адская мультиплатформенность сразу из коробки. А make он и в африке make
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|3.37, Аноним (37), 19:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Статически слинкуй и носи всегда с собой. Или положи в контейнер на любой вкус
А, это стеб такой молодежный, объясняй хоть что это шуткаюмор, некоторые вон подумали что ты дибил.
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|1.11, Аноним (11), 15:36, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пробовал. Идея может быть и интересная, но на практике (реализации) возникает очень много вопросов. Например: отдельный каталог для сборки, чтобы не сорить в исходниках.
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|2.12, Аноним (12), 15:39, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем это плохо? С виду удобно, что есть исходники, а есть так сказать бинарники. И между собой оно не перемешивается.
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|3.13, Аноним (11), 15:50, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> отдельный каталог сборки
> Чем это плохо?
Это был вопрос к этой идее системы сборки. Не очень-то просто реализовать это в этой системе сборки.
Также "суффиксные шаблоны" в виде файлов для зависимостей. Что если я хочу не суффиксные шаблоны, а префиксные или регексы? Также не пришей к ноге аргумент "$2".
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|1.16, Аноним (16), 15:59, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пробовал запилить на этом redo систему сборки для довольно большого проекта.
Таки да, работает. И все описанные в статье преимущества сразу видны. Однако приходится много писать на шелле, а это мало кто умеет. Особенно чтобы получалось что-то читаемое.
В общем интересная штука, но сильно не для всех.
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|2.21, Oskar (?), 16:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Немного неправда. Писать на шелле не обязательно. goredo умеет запускать любые исполняемые файлы. Например, можно впихнуть исполнение на Python (но это чисто для примера):
Файл hello.do:
#!/usr/bin/env python
print("Hello world from Python!")
Тогда после запуска 'redo hello' в файле "hello" будет лежать приветствие от змей.
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|3.24, Аноним (26), 16:54, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И добро пожаловать в депенденси хел. Начинаю понимать преимущества системд над вот этим вот всем.
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|2.31, Аноним (31), 18:22, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> приходится много писать на шелле, а это мало кто умеет.
Смотря что писать приходится. Запустить программу, потом ещё запустить программу, потом опять запустить команду... тут shell идеален.
Когда начинается - из пятой строки файла вырезать кусок, экранировать всякие пробелы и кавычки и засунуть в другой файл... вот тут начинается ад и израиль.
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|2.27, AnonymGuest (?), 17:40, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> DJB
>> на языке Go
>И этот туда же... Во что теперь верить? Куды бечь?
>*ушёл вешаца*
Oтcтaвить пaнику, INHается - гигант мыcли пpoсто расширяет пopтфолиo.
Делается ставка, что следующее {по,из}дeлие бyдeт на Rust
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|2.28, Аноним (-), 17:45, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И этот туда же... Во что теперь верить? Куды бечь?
> *ушёл вешаца*
Не спеши, это просто ошибка молодости. 1.0.0 так и помрет
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|1.38, Аноним (38), 19:35, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чуточку настораживает очень быстрая разработка...
- Sat Jan 9 23:37:20 MSK 2021
goredo 0.10.0 release announcement
- Sun Jan 10 15:55:12 MSK 2021
goredo 0.11.0 release announcement
- Tue Jan 12 21:38:12 MSK 2021
goredo 0.12.0 release announcement
- Sat Jan 16 21:31:02 MSK 2021
goredo 1.0.0 release announcement
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