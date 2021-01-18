Релиз goredo 1.0.0, реализации системы сборки redo, предложенной DJB

Состоялся первый значительный релиз goredo - реализации системы сборки redo, предложенной Дэниелем Бернштейном (DJB) в качестве замены утилите Make. Goredo написан на языке Go и распространяются под лицензией GPLv3. Redo решает фундаментальные проблемы и устраняет недостатки Make, такие как: отсутствие атомарной сборки целей из коробки;

практическая неработоспособность (как минимум, при распараллеливании сборок) при использовании рекурсивных вызовов Make (Recursive Make Considered Harmful (by Peter Miller)), из-за отсутствия блокировок или глобального состояния;

потенциальная неработоспособность определения устаревания зависимости при использовании технологий mmap, NFS, FUSE, VCS из-за использования mtime;

невозможность динамически задавать зависимости;

отсутствие автоматической зависимости от правила сборки, сложность создания зависимостей от переменных окружения;

невозможность иметь цели с пробелами в именах. По сравнению с другими системами сборки, redo: имеет минимальный порог вхождения: не требует изучения нового языка, синтаксиса или диалекта: для большинства проектов достаточно знать и использовать ровно одну дополнительную команду redo-ifchange. Полное описание redo может уместиться на одной странице экрана;

полностью независим от используемого языка программирования и языка описания целей: по умолчанию они пишутся на POSIX shell, но могут быть на чём угодно другом, включая бинарные исполняемые скомпилированные программы;

может задавать зависимости на несуществующие цели (redo-ifcreate);

очень прост в реализации: может быть реализован в 100 SLoC на POSIX shell или 1 kLoC на чистом C, с возможностью распараллеливания и продолжения сборок, включая полную реализацию хэша SHA256;

не требует установки каких-либо дополнительных программ (на BSD-системы бывает приходится ставить GNU Make) для конечного пользователя: реализация apenwarr/minimal/do на чистом POSIX shell занимает 1/3 размера лицензии GPLv3 и может быть просто включена внутрь архива программы. Отличием goredo от других реализаций redo является: различные user-friendly sanity/safety проверки некорректного поведения целей;

возможность записи stderr вывода целей на диск, с TAI64N временными штампами;

распараллеливание сборок, опционально без ограничения на количество задач;

дружелюбность к umask;

высокая скорость работы, особенно по сравнению с популярной реализацией apenwarr/redo;

состояние сборок сохраняется в человекочитаемых и удобных для машинной обработки recfile;

прохождение функциональных тестов из реализаций apenwarr/redo и redo.sh.



