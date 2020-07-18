Релиз системы сборки CMake 3.18

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Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.18, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.
CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.
Основные улучшения:
- Для языка CUDA обеспечена возможность сборки при помощи Clang на платформах, отличных от Windows. Раздельная компиляция CUDA пока не поддерживается ни на одной платформе.
- Добавлена поддержка профилирования сценариев CMake, используя опции "--profiling-output" и "--profiling-format".
- В команды add_library() и add_executable() добавлена поддержка создания целей-псевдонимов (Alias Targets), ссылающихся на неглобальные импортированные цели.
- Добавлена команда cmake_language() для мета-операций над скриптованными или встроенными командами.
- Добавлена подкоманда file(CONFIGURE), аналогичная по функциональности команде configure_file(), но с передачей содержимого в форме строки, а не ссылки на файл.
- В команды find_program(), find_library(), find_path() и find_file() добавлена опция REQUIRED, предписывающая остановить обработку с ошибкой, если ничего не было найдено.
- Добавлена переменная "CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES" для указания архитектуры CUDA (устанавливается автоматически, если переменная "CMAKE_CUDA_COMPILER_ID" принимает значение "NVIDIA").
- Добавлено свойство "UNITY_BUILD_MODE" для выбора в генераторах алгоритма группировки включаемых исходных файлов (BATCH, GROUP).
- Добавлен модуль CheckLinkerFlag для проверки корректности флагов компоновки.
- Добавлены выражения генератора $<DEVICE_LINK:…>, $<HOST_LINK:…>, $<LINK_LANGUAGE:…> и $<LINK_LANG_AND_ID:…>.
- В утилиту ctest добавлена переменная CTEST_RESOURCE_SPEC_FILE для указания файла со спецификацией ресурсов.