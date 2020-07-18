Релиз системы сборки CMake 3.18

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.18, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Основные улучшения: Для языка CUDA обеспечена возможность сборки при помощи Clang на платформах, отличных от Windows. Раздельная компиляция CUDA пока не поддерживается ни на одной платформе.

Добавлена поддержка профилирования сценариев CMake, используя опции "--profiling-output" и "--profiling-format".

В команды add_library() и add_executable() добавлена поддержка создания целей-псевдонимов (Alias Targets), ссылающихся на неглобальные импортированные цели.

Добавлена команда cmake_language() для мета-операций над скриптованными или встроенными командами.

Добавлена подкоманда file(CONFIGURE), аналогичная по функциональности команде configure_file(), но с передачей содержимого в форме строки, а не ссылки на файл.

В команды find_program(), find_library(), find_path() и find_file() добавлена опция REQUIRED, предписывающая остановить обработку с ошибкой, если ничего не было найдено.

Добавлена переменная "CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES" для указания архитектуры CUDA (устанавливается автоматически, если переменная "CMAKE_CUDA_COMPILER_ID" принимает значение "NVIDIA").

Добавлено свойство "UNITY_BUILD_MODE" для выбора в генераторах алгоритма группировки включаемых исходных файлов (BATCH, GROUP).

Добавлен модуль CheckLinkerFlag для проверки корректности флагов компоновки.

Добавлены выражения генератора $<DEVICE_LINK:…>, $<HOST_LINK:…>, $<LINK_LANGUAGE:…> и $<LINK_LANG_AND_ID:…>.

В утилиту ctest добавлена переменная CTEST_RESOURCE_SPEC_FILE для указания файла со спецификацией ресурсов.



