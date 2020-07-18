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Релиз системы сборки CMake 3.18

18.07.2020 23:30

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.18, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • Для языка CUDA обеспечена возможность сборки при помощи Clang на платформах, отличных от Windows. Раздельная компиляция CUDA пока не поддерживается ни на одной платформе.
  • Добавлена поддержка профилирования сценариев CMake, используя опции "--profiling-output" и "--profiling-format".
  • В команды add_library() и add_executable() добавлена поддержка создания целей-псевдонимов (Alias Targets), ссылающихся на неглобальные импортированные цели.
  • Добавлена команда cmake_language() для мета-операций над скриптованными или встроенными командами.
  • Добавлена подкоманда file(CONFIGURE), аналогичная по функциональности команде configure_file(), но с передачей содержимого в форме строки, а не ссылки на файл.
  • В команды find_program(), find_library(), find_path() и find_file() добавлена опция REQUIRED, предписывающая остановить обработку с ошибкой, если ничего не было найдено.
  • Добавлена переменная "CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES" для указания архитектуры CUDA (устанавливается автоматически, если переменная "CMAKE_CUDA_COMPILER_ID" принимает значение "NVIDIA").
  • Добавлено свойство "UNITY_BUILD_MODE" для выбора в генераторах алгоритма группировки включаемых исходных файлов (BATCH, GROUP).
  • Добавлен модуль CheckLinkerFlag для проверки корректности флагов компоновки.
  • Добавлены выражения генератора $<DEVICE_LINK:…>, $<HOST_LINK:…>, $<LINK_LANGUAGE:…> и $<LINK_LANG_AND_ID:…>.
  • В утилиту ctest добавлена переменная CTEST_RESOURCE_SPEC_FILE для указания файла со спецификацией ресурсов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/cmake...)
  2. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.17.0
  3. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.3
  4. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  5. OpenNews: Релиз генератора файлов сборки GNU Automake 1.16
  6. OpenNews: Доступен GNU Autoconf 2.69b для тестирования изменений, потенциально нарушающих совместимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53393-cmake
Ключевые слова: cmake, build
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:50, 18/07/2020 [ответить]  
    		• –8 +/
    //фикс: и используемого в таких сомнительных проектах, как ..
     
     
  • 2, Аноним (2), 00:38, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    т.е. по-твоему KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB и Blender - сомнительные проекты?
    Всё ли хорошо с головушкой? Может, в больничку сходишь?
    Мы волнуемся.
     
     
  • 3, BlackRot (ok), 00:45, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Мы волнуемся.

    На самом деле нет.

     

  • 4, artenaki (ok), 01:06, 19/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    В Debian Sid и Latest Ubuntu до сих пор 3.16. У меня в Xenial 3.18. Реально слоупоки, 3.17 зарелизился в марте. И в SUSE 3.17. А в Mageia собрали 3.18 https://madb.mageia.org/package/show/application/0/release/cauldron/name/cmake
    Ну вот меня роллинги покусали, теперь тоже драчу на версии.
    UPD: В Mageia rc3.
     
     
  • 5, artenaki (ok), 01:13, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Fedora уже много дней как сломали поиск по пакетам
    https://apps.fedoraproject.org/packages но в 33 3.18. В генте 3.17.
     
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