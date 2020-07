Релиз системы сборки CMake 3.18

1, Аноним ( 1 ), 23:50, 18/07/2020 [ответить] –8 + / – //фикс: и используемого в таких сомнительных проектах, как ..

2, Аноним ( 2 ), 00:38, 19/07/2020 т.е. по-твоему KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB и Blender - сомнительные проекты?

Всё ли хорошо с головушкой? Может, в больничку сходишь?

Мы волнуемся.

3, BlackRot ( ok ), 00:45, 19/07/2020 >> Мы волнуемся. На самом деле нет.



4, artenaki ( ok ), 01:06, 19/07/2020 В Debian Sid и Latest Ubuntu до сих пор 3.16. У меня в Xenial 3.18. Реально слоупоки, 3.17 зарелизился в марте. И в SUSE 3.17. А в Mageia собрали 3.18 https://madb.mageia.org/package/show/application/0/release/cauldron/name/cmake

Ну вот меня роллинги покусали, теперь тоже драчу на версии.

UPD: В Mageia rc3.

5, artenaki ( ok ), 01:13, 19/07/2020 В Fedora уже много дней как сломали поиск по пакетам

https://apps.fedoraproject.org/packages но в 33 3.18. В генте 3.17.