Доступен GNU Autoconf 2.69b для тестирования изменений, потенциально нарушающих совместимость

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:36, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты мониторишь все статьи чтобы быть первым? А так да, всё по существу.

3.3 , m.makhno ( ok ), 11:39, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да нет, так получается. Вообще настроена RSS лента в браузере да есть подписка на канал в Telegram.

3.5 , Аноним ( - ), 12:03, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-существу, главное чтобы быть быстрее тебя, Аноним.

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:15, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты версию less или systemd видел? С другой стороны, а какая разница? Это всего лишь циферка. Главное, чтобы они по порядку шли.

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:17, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > никуда не торопятся и собирают версии по существу Давай чисто для прикола сравним количество изменений Autoconf 2.69...2.69b и, скажем, хромиумовское 83.0.4103.116...84.0.4147.89.

3.9 , m.makhno ( ok ), 12:32, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – «по существу» подразумевает полезность изменений, а не скрытие URL в адресной строке или удаление а потом возвращение кнопки «Закрыть все вкладки справа» или вырезанный FTP

4.10 , Аноним ( 7 ), 12:35, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, корпорация гугл занимается только сокрытием урлов и возвращением свежеубранных кнопок. Посмотри сам: ВСЕ коммиты связаны только с этим - https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+log/83.0.4103.116..84.0.4147.8 (жми Next в конце страницы пока не надоест).

5.11 , m.makhno ( ok ), 12:52, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сама корпорация дохрена чем занимается помимо Chrome, спору нет