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Доступен GNU Autoconf 2.69b для тестирования изменений, потенциально нарушающих совместимость

15.07.2020 11:25

После восьми лет с момента публикации версии 2.69 представлен выпуск пакета GNU Autoconf 2.69b, в котором поставляется набор M4-макросов для создания скриптов автоконфигурации для сборки приложений в различных Unix-подобных системах (на основе подготовленного шаблона выполняется генерации скрипта "configure"). Выпуск позиционируется как бета-версия будущей версии 2.70.

Значительный разрыв во времени с прошлым выпуском и предварительная публикация бета-версии объясняется включением в ветку 2.70 изменений, которые потенциально могут привести к нарушению совместимости с существующими скриптами Autoconf. Пользователям рекомендуется протестировать свои скрипты с предложенным выпуском и уведомить разработчиков в случае выявления проблем.

Среди изменений:

  • Обеспечено экранирование аргументов config.log в заголовочном комментарии. Улучшена читаемость вывода "config.status --config";
  • В скрипт configure добавлена опция '--runstatedir' для определения пути к каталогу /run с pid-файлами;
  • В autoreconf прекращена поддержка версий automake и aclocal, выпущенных раньше 1.8;
  • Рекомендовано использовать printf вместо echo, макросы AS_ECHO и AS_ECHO_N теперь преобразуются в 'printf "%s\n"' и 'printf %s'. Переведены в разряд устаревших недокументированные переменные $as_echo и $as_echo_n, вместо которых следует использовать макросы AS_ECHO и AS_ECHO_N;
  • Многие макросы изменены для раскрытия аргументов только один раз для ускорения выполнения autoconf, что может сказаться на совместимости с некоторыми скриптами, не выполняющими корректных квотинг аргументов;
  • Некоторые макросы, такие как AC_PROG_CC, обычно используемые на начальной стадии работы скрипта configure, оптимизированы и больше не вызывают так много вторичных макросов. Изменение позволяет выявить несколько классов ошибок, как правило, вызванных использованием макроса AC_REQUIRE;
  • Макросы, принимающие списки аргументов, разделённых пробелом, теперь всегда раскрываются с каждым из перечисленных аргументов. Изменение затрагивает макросы AC_CHECK_FILES, AC_CHECK_FUNCS, AC_CHECK_FUNCS_ONCE, AC_CHECK_HEADERS, AC_CHECK_HEADERS_ONCE, AC_CONFIG_MACRO_DIRS, AC_CONFIG_SUBDIRS и AC_REPLACE_FUNCS;
  • Добавлены новые макросы AC_C__GENERIC, AC_CONFIG_MACRO_DIRS и AC_CHECK_INCLUDES_DEFAULT;
  • В макросе AC_PROG_CC при наличии теперь выбирается компилятор с поддержкой C11 (с откатом до C99 и C89, если не найден), а в AC_PROG_CXX - C++11 с откатом до C++98. Макросы AC_PROG_CC_STDC, AC_PROG_CC_C89 и AC_PROG_CC_C99 объявлены устаревшими.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз GNU autoconf 2.69
  3. OpenNews: Разработчики OpenBSD подчеркнули проблемы с поддержкой не-GNU платформ в Autoconf
  4. OpenNews: Вышел GNU Autoconf 2.65, теперь под лицензией GPLv3
  5. OpenNews: Релиз генератора файлов сборки GNU Automake 1.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53361-autoconf
Ключевые слова: autoconf, build, make
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, m.makhno (ok), 11:33, 15/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > После восьми лет с момента публикации версии 2.69

    Firefox, Chrome и пр., смотрите - остались ещё люди в этой индустрии, которые никуда не торопятся и собирают версии по существу.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:36, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты мониторишь все статьи чтобы быть первым? А так да, всё по существу.
     
     
  • 3.3, m.makhno (ok), 11:39, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да нет, так получается. Вообще настроена RSS лента в браузере да есть подписка на канал в Telegram.
     
  • 3.5, Аноним (-), 12:03, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-существу, главное чтобы быть быстрее тебя, Аноним.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:15, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты версию less или systemd видел?

    С другой стороны, а какая разница? Это всего лишь циферка. Главное, чтобы они по порядку шли.

     
  • 2.7, Аноним (7), 12:17, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > никуда не торопятся и собирают версии по существу

    Давай чисто для прикола сравним количество изменений Autoconf 2.69...2.69b и, скажем, хромиумовское 83.0.4103.116...84.0.4147.89.

     
     
  • 3.9, m.makhno (ok), 12:32, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «по существу» подразумевает полезность изменений, а не скрытие URL в адресной строке или удаление а потом возвращение кнопки «Закрыть все вкладки справа» или вырезанный FTP
     
     
  • 4.10, Аноним (7), 12:35, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, корпорация гугл занимается только сокрытием урлов и возвращением свежеубранных кнопок. Посмотри сам: ВСЕ коммиты связаны только с этим - https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+log/83.0.4103.116..84.0.4147.8 (жми Next в конце страницы пока не надоест).
     
     
  • 5.11, m.makhno (ok), 12:52, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сама корпорация дохрена чем занимается помимо Chrome, спору нет
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:54, 15/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >при наличии теперь выбирается компилятор с поддержкой C11 (с откатом до C99 и C89, если не найден), а в AC_PROG_CXX - C++11 с откатом до C++98

    В 2036 поддержат C++20.

    В общем, в топкy.

     
     
  • 2.8, Повидло19 (?), 12:18, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы совершенно не понимаете автотулзы.
     
     
  • 3.12, Pistrun (?), 15:44, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А его кто-то кроме авторов понимает?
     

  • 1.13, mos87 (ok), 15:47, 15/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нужно
     
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