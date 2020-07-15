Доступен GNU Autoconf 2.69b для тестирования изменений, потенциально нарушающих совместимость

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|1.1, m.makhno (ok), 11:33, 15/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> После восьми лет с момента публикации версии 2.69
Firefox, Chrome и пр., смотрите - остались ещё люди в этой индустрии, которые никуда не торопятся и собирают версии по существу.
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|2.2, Аноним (2), 11:36, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты мониторишь все статьи чтобы быть первым? А так да, всё по существу.
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|3.3, m.makhno (ok), 11:39, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да нет, так получается. Вообще настроена RSS лента в браузере да есть подписка на канал в Telegram.
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|2.6, Аноним (6), 12:15, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты версию less или systemd видел?
С другой стороны, а какая разница? Это всего лишь циферка. Главное, чтобы они по порядку шли.
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|2.7, Аноним (7), 12:17, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> никуда не торопятся и собирают версии по существу
Давай чисто для прикола сравним количество изменений Autoconf 2.69...2.69b и, скажем, хромиумовское 83.0.4103.116...84.0.4147.89.
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|3.9, m.makhno (ok), 12:32, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«по существу» подразумевает полезность изменений, а не скрытие URL в адресной строке или удаление а потом возвращение кнопки «Закрыть все вкладки справа» или вырезанный FTP
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|1.4, Аноним (4), 11:54, 15/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>при наличии теперь выбирается компилятор с поддержкой C11 (с откатом до C99 и C89, если не найден), а в AC_PROG_CXX - C++11 с откатом до C++98
В 2036 поддержат C++20.
В общем, в топкy.
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