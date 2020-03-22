Релиз системы сборки CMake 3.17.0

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.17, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Основные улучшения: Добавлен новый генератор сборочных сценариев на базе инструментария Ninja - "Ninja Multi-Config", отличающийся от старого генератора возможностью обработки за раз сразу нескольких сборочных конфигураций.

В генераторе сборочных сценариев для Visual Studio появилась возможность определения файлов с исходными текстами, привязанных к каждой конфигурации (per-config sources).

В средства для настройки параметров компилятора (Compile Features) добавлена возможность задания мета-параметров для CUDA ("cuda_std_03", "cuda_std_14" и т.п).

Добавлены переменные "CMAKE_CUDA_RUNTIME_LIBRARY" и "CUDA_RUNTIME_LIBRARY" для выбора типа runtime-библиотек при использовании CUDA.

Добавлен модуль "FindCUDAToolkit" для определения доступного в системе инструментария CUDA без включения языка CUDA.

В утилиту cmake добавлена команда "--debug-find" для вывода дополнительной читаемой диагностики при выполнении операций поиска. Для аналогичных целей добавлена переменная CMAKE_FIND_DEBUG_MODE.

В модуль "FindCURL" добавлена поддержка поиска инструментария CURL при помощи генерируемых cmake файлов конфигурации "CURLConfig.cmake". Для отключения указанного поведения предусмотрена переменная CURL_NO_CURL_CMAKE.

В модуль FindPython добавлена возможность поиска компонентов Python в виртуальных окружениях, управляемых при помощи "conda".

В утилиту ctest добавлены опции "--no-tests=[error|ignore]" для определения поведения в случае отсутствия тестов и "--repeat" для задания условий повторного запуска тестов (until-pass, after-timeout).

Обеспечен перенос свойств сборочной цели INTERFACE_LINK_OPTIONS, INTERFACE_LINK_DIRECTORIES и INTERFACE_LINK_DEPENDS в числе внутренних зависимостей статически собираемых библиотек.

При использовании инструментария MinGW по умолчанию отключён поиск DLL-файлов командой find_library (вместо этого по умолчанию осуществляется попытка импортирования библиотек ".dll.a").

Логика выбора утилиты ninja в генераторе Ninja теперь не зависит от названия исполняемого файла - используется первая попавшаяся утилита ninja-build, ninja или samu, найденная в путях, определённых через переменную окружения PATH.

В утилиту cmake добавлена команда "-E rm", которую можно использовать для удаления файлов и каталогов вместо раздельных команд "-E remove" и "-E remove_directory".



