The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.12.0

09.10.2021 19:08

Опубликована новая стабильная ветка инструментария Flatpak 1.12, который предоставляет систему для сборки самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и выполняемых в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, Linux Mint, Alt Linux и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

Ключевые новшества в ветке Flatpak 1.12:

  • Улучшено управление вложенными sandbox-окружениями, используемыми во flatpak-пакете с клиентом для сервиса доставки игр Steam. Во вложенных sandbox-ах разрешено создание отдельных иерархий каталогов /usr и /app, что используется в Steam для запуска игр в отдельном контейнере со своим разделом /usr, изолированном от окружения с клиентом Steam.
  • Во всех экземплярах пакетов с одинаковым идентификатором приложения (app-ID) обеспечено совместное использование каталогов /tmp и $XDG_RUNTIME_DIR. Опционально при помощи флага "--allow=per-app-dev-shm" можно включить использование общего каталога /dev/shm.
  • Улучшена поддержка приложений c текстовым интерфейсом пользователя (TUI), таких как gdb.
  • В утилиту build-update-repo добавлена более быстрая реализация команды "ostree prune", оптимизированная для работы с репозиториями, находящимися в режиме архива.
  • Устранена уязвимость CVE-2021-41133 в реализации механизма порталов, связанная с отсутствием в правилах seccomp блокировки новых системных вызовов, связанных с монтированием разделов. Уязвимость позволяла приложению создать вложенный sandbox для обхода механизмов верификации "порталов", которые применяются для организации доступа к ресурсам вне контейнера.

    В итоге, атакующий через выполнение связанных с монтированием системных вызовов мог обойти механизм sandbox-изоляции в получить полный доступ к содержимому хост-окружения. Эксплуатация уязвимости возможна только в пакетах, предоставляющих приложениям прямой доступ к сокетам AF_UNIX, которые, например, используются в Wayland, Pipewire и pipewire-pulse. В выпуске 1.12.0 уязвимость была устранена не полностью, поэтому по горячим следам выпущено обновление 1.12.1.

Напомним, что разработчикам приложений Flatpak даёт возможность упростить распространение своих программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов за счет подготовки одного универсального контейнера без формирования отдельных сборок для каждого дистрибутива. Пользователям, заботящимся о безопасности, Flatpak позволяет выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив доступ только к сетевым функциям и файлам пользователя, связанным с приложением. Пользователям, интересующимся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений без необходимости внесения изменений в систему. Например, Flatpak-пакеты собираются для LibreOffice, Midori, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., Visual Studio Code, VLC, Slack, Skype, Telegram Desktop, Android Studio и т.д.

Для уменьшения размера пакета он включает лишь специфичные для приложения зависимости, а базовые системные и графические библиотеки (GTK, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE).

Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме runtime и bundle образуют начинку контейнера, при том, что runtime устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов. В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.40, GNOME 3.42). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому runtime, без учёта отдельных пакетов, из которых состоит runtime. Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При формировании контейнера содержимое runtime монтируется как раздел /usr, а bundle монтируется в директорию /app.

Начинка runtime и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Отдельная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается, система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении.

Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива и при надлежащих настройках пакета не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI, и обращений к сетевой подсистеме. Вывод графики и организация ввода реализованы при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено на основе системы обмена сообщениями DBus и специального API Portals.

Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio. При этом изоляция может быть отключена, чем пользуются разработчики многих популярных пакетов для получения полного доступа к ФС и всем устройствам в системе. Например, с ограниченным режимом изоляции, оставляющим полный доступ к домашнему каталогу, поставляются пакеты GIMP, VSCodium, PyCharm, Octave, Inkscape, Audacity и VLC.

В случае компрометации пакетов с доступом к домашнему каталогу, несмотря на наличие в описании пакета метки "sandboxed", атакующему для выполнения своего кода достаточно изменить файл ~/.bashrc. Отдельным вопросом является контроль за внесением изменений в пакеты и доверие к сборщикам пакетов, которые часто не связаны с основным проектом или дистрибутивами.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Обновление Flatpak 1.10.2 с устранением уязвимости, нарушающей sandbox-изоляцию
  3. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.10.0
  4. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.8.0
  5. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  6. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.2.0. Критика Flatpak
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55943-flatpak
Ключевые слова: flatpak
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:16, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а базовые системные и графические библиотеки (GTK, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений.

    Переизобрели so-шки?

    > поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения.

    Переизобрели пакетный менеджер?

     
  • 1.2, Шарп (ok), 19:18, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Годно. Нужно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:18, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    в унитаз
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:39, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как хорошо, что оно до бсдей не добралось! Свят, свят, свят!
     
     
  • 2.7, Аноным (ok), 19:53, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на Линуксе кто запрещает не пользоваться этим? Не Винда ж
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 19:55, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так то свобода выбора в линуксе раньше была, а сейчас все меняется.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:47, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Правильно. Кому нужна, эта ваша, производительность.
     
  • 1.6, Аноным (ok), 19:52, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жирнота, где и софта нет толком
     
  • 1.8, Аноным (ok), 19:54, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное, что достойно развития для распространения софта - OBS и AUR
     
     
  • 2.12, Аноним (4), 20:03, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Guix - единственное достойное из нового.
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:57, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Софт из flatpak работает медленней чем из репов, особенно игры
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:02, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же хорошо, что появилась такая простая система установки и изоляции приложений, которая не зависит от дистрибутивов!
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру