Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.12.0

Опубликована новая стабильная ветка инструментария Flatpak 1.12, который предоставляет систему для сборки самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и выполняемых в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, Linux Mint, Alt Linux и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME. Ключевые новшества в ветке Flatpak 1.12: Улучшено управление вложенными sandbox-окружениями, используемыми во flatpak-пакете с клиентом для сервиса доставки игр Steam. Во вложенных sandbox-ах разрешено создание отдельных иерархий каталогов /usr и /app, что используется в Steam для запуска игр в отдельном контейнере со своим разделом /usr, изолированном от окружения с клиентом Steam.

Во всех экземплярах пакетов с одинаковым идентификатором приложения (app-ID) обеспечено совместное использование каталогов /tmp и $XDG_RUNTIME_DIR. Опционально при помощи флага "--allow=per-app-dev-shm" можно включить использование общего каталога /dev/shm.

Улучшена поддержка приложений c текстовым интерфейсом пользователя (TUI), таких как gdb.

В утилиту build-update-repo добавлена более быстрая реализация команды "ostree prune", оптимизированная для работы с репозиториями, находящимися в режиме архива.

Устранена уязвимость CVE-2021-41133 в реализации механизма порталов, связанная с отсутствием в правилах seccomp блокировки новых системных вызовов, связанных с монтированием разделов. Уязвимость позволяла приложению создать вложенный sandbox для обхода механизмов верификации "порталов", которые применяются для организации доступа к ресурсам вне контейнера. В итоге, атакующий через выполнение связанных с монтированием системных вызовов мог обойти механизм sandbox-изоляции в получить полный доступ к содержимому хост-окружения. Эксплуатация уязвимости возможна только в пакетах, предоставляющих приложениям прямой доступ к сокетам AF_UNIX, которые, например, используются в Wayland, Pipewire и pipewire-pulse. В выпуске 1.12.0 уязвимость была устранена не полностью, поэтому по горячим следам выпущено обновление 1.12.1. Напомним, что разработчикам приложений Flatpak даёт возможность упростить распространение своих программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов за счет подготовки одного универсального контейнера без формирования отдельных сборок для каждого дистрибутива. Пользователям, заботящимся о безопасности, Flatpak позволяет выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив доступ только к сетевым функциям и файлам пользователя, связанным с приложением. Пользователям, интересующимся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений без необходимости внесения изменений в систему. Например, Flatpak-пакеты собираются для LibreOffice, Midori, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., Visual Studio Code, VLC, Slack, Skype, Telegram Desktop, Android Studio и т.д. Для уменьшения размера пакета он включает лишь специфичные для приложения зависимости, а базовые системные и графические библиотеки (GTK, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE). Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме runtime и bundle образуют начинку контейнера, при том, что runtime устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов. В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.40, GNOME 3.42). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому runtime, без учёта отдельных пакетов, из которых состоит runtime. Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При формировании контейнера содержимое runtime монтируется как раздел /usr, а bundle монтируется в директорию /app. Начинка runtime и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Отдельная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается, система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении. Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива и при надлежащих настройках пакета не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI, и обращений к сетевой подсистеме. Вывод графики и организация ввода реализованы при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено на основе системы обмена сообщениями DBus и специального API Portals. Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio. При этом изоляция может быть отключена, чем пользуются разработчики многих популярных пакетов для получения полного доступа к ФС и всем устройствам в системе. Например, с ограниченным режимом изоляции, оставляющим полный доступ к домашнему каталогу, поставляются пакеты GIMP, VSCodium, PyCharm, Octave, Inkscape, Audacity и VLC. В случае компрометации пакетов с доступом к домашнему каталогу, несмотря на наличие в описании пакета метки "sandboxed", атакующему для выполнения своего кода достаточно изменить файл ~/.bashrc. Отдельным вопросом является контроль за внесением изменений в пакеты и доверие к сборщикам пакетов, которые часто не связаны с основным проектом или дистрибутивами.



