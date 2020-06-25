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Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.8.0

25.06.2020 10:35

Опубликована новая стабильная ветка инструментария Flatpak 1.8, который предоставляет систему для сборки самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и выполняемых в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, Linux Mint и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

Ключевые новшества в ветке Flatpak 1.8:

  • Упрощена реализация установки в режиме P2P (позволяет организовать загрузку приложений и runtime-наборов через промежуточные узлы или накопители для систем без сетевого подключения). Прекращена поддержка установки через промежуточные хосты в локальной сети. Отключена по умолчанию автоматическая загрузка репозиториев (sideload), размещённых на локальных USB-накопителях. Для активации промежуточных локальных репозиториев следует настроить репозиторий через создание символической ссылки из /var/lib/flatpak/sideload-repos или /run/flatpak/sideload-repos. Изменение позволило упростить внутреннюю реализацию режима P2P и повысить его эффективность.
  • Добавлен опциональный systemd unit для автоматического определения дополнительных репозиториев на подключённых внешних USB-накопителях.
  • Для приложений, имеющих доступ к файловой системе, обеспечен проброс каталога /lib хост-окружения в /run/host/lib.
  • Добавлены новые полномочия доступа к ФС - "host-etc" и "host-os", позволяющие получить доступ к системным каталогам /etc и /usr.
  • Для генерации более эффективного кода разбора файлов GVariant из ostreee задействован variant-schema-compiler.
  • В сборочном крипте configure предоставлена возможность сборки без libsystemd;
  • Обеспечено монтирование сокетов Journal в режиме только для чтения.
  • В document-export добавлена поддержка экспорта каталогов.
  • Разрешён прямой доступ к звуковым устройствам ALSA для приложений, имеющих доступ к Pulseaudio.
  • В API FlatpakTransaction добавлен сигнал "install-authenticator", который может использоваться клиентами для установки аутентификаторов, необходимых для совершения транзакции.
  • Обеспечено использование данных о часовом поясе на основе /etc/localtime из хост-системы, что решило связанные с часовыми поясами проблемы в некоторых приложениях.
  • Прекращена установка файла env.d из gdm, так как генераторы systemd лучше справляются с этой задачей.
  • В утилите create-usb по умолчанию включён экспорт частичных коммитов.
  • Обеспечена поставка файла sysusers.d для создания через systemd необходимых пользователей.
  • В команды "flatpak remote-add" и "flatpak modify" добавлена опция "--[no-]follow-redirect" для запрета/разрешения перенаправления на другой репозиторий.
  • В систему порталов добавлен API Spawn для получения реального идентификатора процесса (PID) запущенного приложения.
  • Все репозитории OCI (Open Container Initiative) переведены на использование аутентификатора flatpak-oci-authenticator.
  • В команды "flatpak remote-info" и "flatpak update" добавлена опция "--commit=" для задания определённой версии репозиториев OCI.
  • Добавлена начальная поддержка delta-обновлений для репозиториев OCI.
  • Добавлена команда "flatpak upgrade", которая является псевдонимом команды "flatpak update".
  • Реализованы сценарии дополнения ввода для командной оболочки fish.

Напомним, что разработчикам приложений Flatpak даёт возможность упростить распространение своих программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов за счет подготовки одного универсального контейнера без формирования отдельных сборок для каждого дистрибутива. Пользователям, заботящимся о безопасности, Flatpak позволяет выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив доступ только к сетевым функциям и файлам пользователя, связанным с приложением. Пользователям, интересующимся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений без необходимости внесения изменений в систему. Например, в настоящее время Flatpak-пакеты уже собираются для LibreOffice, Midori, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., Visual Studio Code, VLC, Slack, Skype, Telegram Desktop, Android Studio и т.д.

Для уменьшения размера пакета он включает лишь специфичные для приложения зависимости, а базовые системные и графические библиотеки (Gtk+, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE).

Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме runtime и bundle образуют начинку контейнера, при том, что runtime устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов. В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.26, GNOME 3.28). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому runtime, без учета отдельных пакетов, из которых состоит runtime. Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При формировании контейнера содержимое runtime монтируется как раздел /usr, а bundle монтируется в директорию /app.

Начинка runtime и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Отдельная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается, система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении.

Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива и при надлежащих настройках пакета не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI, и сетевой подсистеме. Вывод графики и организация ввода реализованы при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено на основе системы обмена сообщениями DBus и специального API Portals. Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/flatpak/fla...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.6.0
  3. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  4. OpenNews: Linux Mint будет блокировать скрытую от пользователя установку snapd
  5. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
  6. OpenNews: Релиз Flatpak 1.2.0. Критика Flatpak
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53229-flatpak
Ключевые слова: flatpak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Урри (?), 12:00, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    не нужен.
     
     
  • 2.5, fragofikus (?), 12:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну хоть за себя признался
     
  • 2.20, zo0M (ok), 13:25, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Частенько, ты вспоминаешь эту цитату отца, когда мать вынесла тебя из роддома?)
     
  • 2.30, Аноним (-), 14:03, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты? Подтверждаю.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:08, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    > В сборочном крипте configure предоставлена возможность сборки без libsystemd;

    Бунт на корабле!

     
     
  • 2.7, Owlet (?), 12:28, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо, это оказалось нужно кому-то, кроме хейтеров, только и всего.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:08, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто Лёня не доглядел.
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:43, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, хейтеры sysvinit могут только хейтить.
     
  • 2.29, Аноним (-), 14:02, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то будет недоволен...
     

  • 1.3, JL2001 (ok), 12:08, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    //оффтоп

    nixpkg спасёт мир, а не вот это вот всё, что пытается спихнуть мир с края (включая и docker как метод распространения приложений)

     
  • 1.4, Аноним (4), 12:08, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь, нужен
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:13, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поставил себе недавно на ноут с интегрированной видеокартой 16гб оперативы, snap. А через snap хромиум. Запустил это чудо. 4логических CPU взлетели до небес. Думал ноут на своих куллерах улетит в космос. В тоже время, у меня всегда запущена виртуалка, где из deb репы установлен, запущен ff, открыто с десяток запиненых вкладок и все летает. В виртуалке 1гб оперативы, 1логическое ядро, dwm. Попытка использования snap не удалась, чет они там лишнего накомпилировали.
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 12:34, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так при первом запуске SNAP приложения (после установки, или апдейта) можно успеть чаю выпить. Это давно известный факт.
    Потом нормально становится.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:39, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    >Потом нормально становится.

    чай начинает действовать?

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:57, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому и не взлетают кулеры, что всего одно ядро.
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:03, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускай софт из репозитория это самый правильный способ.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:49, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >и выполняемых в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы

    если кто забыл, то linux уже есть механизм изоляции приложений - запуск от имени разных пользователей. Если приложения запущены от одного пользователя, значит они по определению не должны быть изолированы друг от друга.

    Flatpak - ненужное г.

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 13:00, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как-то гуглил как запустить от другого пользователя с GUI. Это такой гемор, то конфиги у рута, то права портятся. Помню, на винде это было очень легко. Единственное, что просто запустить от рута. Но надо использовать su, а не sudo. Иначе конфиги пользователя испортятся. И в Ubuntu 18.04 почему-то su не работает (не принимает пароль), а в 16.04 работает. Печаль, короче.
     
     
  • 3.23, Аноним (10), 13:34, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    знаешь, почему в flatpak кажется что меньше гемора? Потому что эти гении не пользуются своим же говнокодом и тупо выдают всем приложениям в своем флатхабе максимальные разрешения. По факту там нет никакой изоляции :))
     
  • 2.16, jfdbngh (?), 13:04, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это слишком просто, что не может не раздражать прогрессивное линукс-сообщество:
    1. Делаем изоляцию из-за недостаточной секурности.
    2. Делаем костыли для обхода изоляции, ибо юзать это невозможно.
    3. Возвращаемся к пункту 1.

    Следующий уровень изоляции ПО в линуксах - каждое приложение будет поставляться с собственной ОС и гипервизором.

    На винде калькулятор запускается мгновенно. Калькулятор из snap-а на убунте запускается несколько секунд.

     
     
  • 3.34, kata containers (?), 14:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Следующий уровень изоляции ПО в линуксах - каждое приложение будет поставляться
    > с собственной ОС и гипервизором.

    стоп, чего это - "следующий"? Мы это уже пять лет как продали!

    > На винде калькулятор запускается мгновенно.

    но он может украсть твои...э...мы еще не придумали, что может украсть небезопасТный калькулятор, но напряженно морщим лбы!

    > Калькулятор из snap-а на убунте запускается несколько секунд.

    Зато безопастно! Э...нет. Устаревшая модель безопасности, мы не рекомендуем ей пользоваться - разделение на уровне костылей и подпорок операционной системы. Помещайте каждый калькулятор в изолированный гипервизором контейнер - как вот мы умеем!
    (что вам, 200 мегабайт всего лишь жалко?!)


     
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:46, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В калькуляторе была телеметрия. А пасьянс требовал 3D.
     

  • 1.11, Аноним (12), 12:56, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У них был баг, что в Qt приложениях не работали диалоги открыть/сохранить. Я им сообщал на гитхабе. Пинали в ответ из репы flatpak в flathub, из flathub в qt. Так и не исправили свое поделие. Но я давно не проверял. И не хочется, учитывая сколько там мелких файлов. Второе ненужно после питона. Хотя, иногда софт оттуда был полезен.

    Например, Audacity ломает Audigy 2 ZS, а во флатпаке благодаря изоляции, нет. Но мне не нравится, что там роллинг. Всегда хочется стабильности, забэкапить определенную версию. А как это сделать во Flatpak ума не приложу. На случай, если прога испортится или ее выпилят.

     
  • 1.13, Аноним (13), 12:57, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    это что получается, для того чтобы запаковать "калькулятор" для Gnome, нужно тащить весь Gnome runtime с собой?
    если так - то это 🤮
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 13:00, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но эти крупные пакеты шарятся между собой по умолчанию.
     
     
  • 3.18, Аноним (13), 13:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, действительно, тогда - по-легче. Но со временем, количество таких установленных рантаймов будет расти.
     
  • 3.19, Аноним (10), 13:24, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чтобы шарить пакеты между собой, уже есть нормальные пакетные менеджеры. Рекомендую.
     
  • 3.33, iPony129412 (?), 14:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа того.
    И вот у тебя один калькулятор с Gnome 3.22, а другой с Gnome 3.24, а третий с KDE 5.15
     
  • 2.32, Аноним (-), 14:04, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзай Appimage бро, это лучшее.
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:28, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем оно нужно, когда есть snap?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:32, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот знаешь, зашел сюда с той же мыслью
     
  • 2.24, Аноним (10), 13:38, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    snap - универсальная система сборки самодостаточных пакетов, контролируемая canonical.
    flatpak - универсальная система сборки самодостаточных пакетов, контролируемая gnome.

    догадайся с одного раза, для чего нужны они обе.

     

  • 1.26, Аноним (26), 13:46, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отказался. Ни snap ни flatpak больше не использую. Слишком жирно и толсто. Никому не рекомендую если есть выбор.
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 13:47, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет времени объяснять почему, просто верьте мне.
     

  • 1.28, Аноним (-), 13:50, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной setup.exe.
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:21, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что не сделают, чтобы не сделать линукс платформой, как Windows/Android/iOS/Mac OS.

    А давайте будет таскать приложения полностью! Со всеми зависимостями? Чтобы они стартовали полчаса, читая все свои библы.

    Тьфу ты. Когда этот бред закончится.

    // b.

     
     
  • 2.39, Аноним (43), 14:42, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фреймворковский Paint.NET запускается быстрее Гимпа.
    Это из-за питонятины? extensions script fu.
     

  • 1.36, Аноним (36), 14:26, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для запуска десятка приложений на раз все еще нужно 10 гб рантаймов хранить?
     
  • 1.37, Аноним (37), 14:29, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Постоянно читаю о том, что flatpak и snap не нужны. Кто-нибудь может объяснить позицию утверждающих это? Даже если вы не согласны, просто объясните чем люди не довольны.

    Тем что получают блобы? Но ведь пакетные менеджеры тоже устанавливают блобы. Вопрос только в доверии к поставщикам и пользователи не могут быть уверены в том, что в пакеты дистрибутива не вшиты бэкдоры. В этом можно быть уверенным только проведя ревью кода и собрав его самостоятельно, и то, даже компилятор может быть с бэкдорами.

    В чём основная претензия?

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:40, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Appimage же
     
  • 2.40, iPony129412 (?), 14:42, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основная проблема - это низкое качество.
     
  • 2.42, Аноним (43), 14:44, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чём основная претензия?

    Все как обычно. Тормоза, много мелких файлов, неконтролируемость, неэстетичность.

     
  • 2.44, Отражение луны (ok), 14:48, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Здесь подавляющее большинство - рядовые пользователи, которые из-за пары прочитанных статей наивно думают, что обладают какими-то знаниями, и поэтому им обязательно нужно ими поделиться. Вполне естественно, что в попытке блеснуть знаниями они будут критиковать все, что остается ими непонятым. Это работает примерно так же, как с инстаграмм блоггершами, которые постят про вред 5G и про то, что вакцины высасывают души.
     
     
  • 3.46, Im banana man (?), 15:00, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инстаграм блогершы действительно высасывают души, что потом шапочка из фольги не поможет с 5G, понял )
     

  • 1.41, Аноним (41), 14:44, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну для стима очень неплохая вешь. Особенно если отредактировать права доступа.
     
  • 1.45, Аноним (45), 14:50, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользую -- относительно доволен. Для редко используемых приложений и на посмотреть. Когда нет желания загаживать систему. В сравнении с debian-testing обновления во флатпаке приходят меньше.
     
  • 1.47, Аноним (47), 15:18, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Упрощена реализация установки в режиме P2P (позволяет организовать загрузку приложений и runtime-наборов через промежуточные узлы или накопители для систем без сетевого подключения)

    Что такое P2P в разрезе : система без сетевого подключения.

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