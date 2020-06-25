Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.8.0

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|2.20, zo0M (ok), 13:25, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Частенько, ты вспоминаешь эту цитату отца, когда мать вынесла тебя из роддома?)
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|1.2, Аноним (2), 12:08, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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> В сборочном крипте configure предоставлена возможность сборки без libsystemd;
Бунт на корабле!
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|2.7, Owlet (?), 12:28, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видимо, это оказалось нужно кому-то, кроме хейтеров, только и всего.
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|1.3, JL2001 (ok), 12:08, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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//оффтоп
nixpkg спасёт мир, а не вот это вот всё, что пытается спихнуть мир с края (включая и docker как метод распространения приложений)
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|1.6, Аноним (6), 12:13, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Поставил себе недавно на ноут с интегрированной видеокартой 16гб оперативы, snap. А через snap хромиум. Запустил это чудо. 4логических CPU взлетели до небес. Думал ноут на своих куллерах улетит в космос. В тоже время, у меня всегда запущена виртуалка, где из deb репы установлен, запущен ff, открыто с десяток запиненых вкладок и все летает. В виртуалке 1гб оперативы, 1логическое ядро, dwm. Попытка использования snap не удалась, чет они там лишнего накомпилировали.
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|2.8, iPony129412 (?), 12:34, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так при первом запуске SNAP приложения (после установки, или апдейта) можно успеть чаю выпить. Это давно известный факт.
Потом нормально становится.
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|1.10, Аноним (10), 12:49, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>и выполняемых в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы
если кто забыл, то linux уже есть механизм изоляции приложений - запуск от имени разных пользователей. Если приложения запущены от одного пользователя, значит они по определению не должны быть изолированы друг от друга.
Flatpak - ненужное г.
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|2.14, Аноним (12), 13:00, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я как-то гуглил как запустить от другого пользователя с GUI. Это такой гемор, то конфиги у рута, то права портятся. Помню, на винде это было очень легко. Единственное, что просто запустить от рута. Но надо использовать su, а не sudo. Иначе конфиги пользователя испортятся. И в Ubuntu 18.04 почему-то su не работает (не принимает пароль), а в 16.04 работает. Печаль, короче.
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|3.23, Аноним (10), 13:34, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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знаешь, почему в flatpak кажется что меньше гемора? Потому что эти гении не пользуются своим же говнокодом и тупо выдают всем приложениям в своем флатхабе максимальные разрешения. По факту там нет никакой изоляции :))
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|2.16, jfdbngh (?), 13:04, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это слишком просто, что не может не раздражать прогрессивное линукс-сообщество:
1. Делаем изоляцию из-за недостаточной секурности.
2. Делаем костыли для обхода изоляции, ибо юзать это невозможно.
3. Возвращаемся к пункту 1.
Следующий уровень изоляции ПО в линуксах - каждое приложение будет поставляться с собственной ОС и гипервизором.
На винде калькулятор запускается мгновенно. Калькулятор из snap-а на убунте запускается несколько секунд.
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|3.34, kata containers (?), 14:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Следующий уровень изоляции ПО в линуксах - каждое приложение будет поставляться
> с собственной ОС и гипервизором.
стоп, чего это - "следующий"? Мы это уже пять лет как продали!
> На винде калькулятор запускается мгновенно.
но он может украсть твои...э...мы еще не придумали, что может украсть небезопасТный калькулятор, но напряженно морщим лбы!
> Калькулятор из snap-а на убунте запускается несколько секунд.
Зато безопастно! Э...нет. Устаревшая модель безопасности, мы не рекомендуем ей пользоваться - разделение на уровне костылей и подпорок операционной системы. Помещайте каждый калькулятор в изолированный гипервизором контейнер - как вот мы умеем!
(что вам, 200 мегабайт всего лишь жалко?!)
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|1.11, Аноним (12), 12:56, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У них был баг, что в Qt приложениях не работали диалоги открыть/сохранить. Я им сообщал на гитхабе. Пинали в ответ из репы flatpak в flathub, из flathub в qt. Так и не исправили свое поделие. Но я давно не проверял. И не хочется, учитывая сколько там мелких файлов. Второе ненужно после питона. Хотя, иногда софт оттуда был полезен.
Например, Audacity ломает Audigy 2 ZS, а во флатпаке благодаря изоляции, нет. Но мне не нравится, что там роллинг. Всегда хочется стабильности, забэкапить определенную версию. А как это сделать во Flatpak ума не приложу. На случай, если прога испортится или ее выпилят.
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|1.13, Аноним (13), 12:57, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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это что получается, для того чтобы запаковать "калькулятор" для Gnome, нужно тащить весь Gnome runtime с собой?
если так - то это 🤮
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|3.18, Аноним (13), 13:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, действительно, тогда - по-легче. Но со временем, количество таких установленных рантаймов будет расти.
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|3.19, Аноним (10), 13:24, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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чтобы шарить пакеты между собой, уже есть нормальные пакетные менеджеры. Рекомендую.
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|3.33, iPony129412 (?), 14:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа того.
И вот у тебя один калькулятор с Gnome 3.22, а другой с Gnome 3.24, а третий с KDE 5.15
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|2.24, Аноним (10), 13:38, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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snap - универсальная система сборки самодостаточных пакетов, контролируемая canonical.
flatpak - универсальная система сборки самодостаточных пакетов, контролируемая gnome.
догадайся с одного раза, для чего нужны они обе.
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|1.26, Аноним (26), 13:46, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отказался. Ни snap ни flatpak больше не использую. Слишком жирно и толсто. Никому не рекомендую если есть выбор.
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|1.35, Аноним (35), 14:21, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что не сделают, чтобы не сделать линукс платформой, как Windows/Android/iOS/Mac OS.
А давайте будет таскать приложения полностью! Со всеми зависимостями? Чтобы они стартовали полчаса, читая все свои библы.
Тьфу ты. Когда этот бред закончится.
// b.
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|2.39, Аноним (43), 14:42, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фреймворковский Paint.NET запускается быстрее Гимпа.
Это из-за питонятины? extensions script fu.
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|1.36, Аноним (36), 14:26, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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для запуска десятка приложений на раз все еще нужно 10 гб рантаймов хранить?
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|1.37, Аноним (37), 14:29, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Постоянно читаю о том, что flatpak и snap не нужны. Кто-нибудь может объяснить позицию утверждающих это? Даже если вы не согласны, просто объясните чем люди не довольны.
Тем что получают блобы? Но ведь пакетные менеджеры тоже устанавливают блобы. Вопрос только в доверии к поставщикам и пользователи не могут быть уверены в том, что в пакеты дистрибутива не вшиты бэкдоры. В этом можно быть уверенным только проведя ревью кода и собрав его самостоятельно, и то, даже компилятор может быть с бэкдорами.
В чём основная претензия?
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|2.42, Аноним (43), 14:44, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чём основная претензия?
Все как обычно. Тормоза, много мелких файлов, неконтролируемость, неэстетичность.
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|2.44, Отражение луны (ok), 14:48, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Здесь подавляющее большинство - рядовые пользователи, которые из-за пары прочитанных статей наивно думают, что обладают какими-то знаниями, и поэтому им обязательно нужно ими поделиться. Вполне естественно, что в попытке блеснуть знаниями они будут критиковать все, что остается ими непонятым. Это работает примерно так же, как с инстаграмм блоггершами, которые постят про вред 5G и про то, что вакцины высасывают души.
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|3.46, Im banana man (?), 15:00, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Инстаграм блогершы действительно высасывают души, что потом шапочка из фольги не поможет с 5G, понял )
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|1.41, Аноним (41), 14:44, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну для стима очень неплохая вешь. Особенно если отредактировать права доступа.
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|1.45, Аноним (45), 14:50, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользую -- относительно доволен. Для редко используемых приложений и на посмотреть. Когда нет желания загаживать систему. В сравнении с debian-testing обновления во флатпаке приходят меньше.
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|1.47, Аноним (47), 15:18, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Упрощена реализация установки в режиме P2P (позволяет организовать загрузку приложений и runtime-наборов через промежуточные узлы или накопители для систем без сетевого подключения)
Что такое P2P в разрезе : система без сетевого подключения.
?
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