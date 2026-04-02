Из курирующей LibreOffice организации TDF исключены все сотрудники Collabora

|4.119, Re4son (ok), 16:11, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
тут есть нюанс, возможно это не столько камень в огород win, сколько камень в огород amd, ибо если допустить, что драйвера mesa лучше, чем дрова amd для win - результат будет тем же.
|6.144, КО (-), 19:53, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Конечно лучше, никто им так и не пользуется так как слишком нагружен, но естесственно лучше )
Отражает весь рынок ОС
|7.149, AleksK (ok), 20:36, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Ещё лучше - ассемблер, но на нём никто не хочет писать программы.
И Vulkan и DX12 очень похожи потому что вышли из AMD Mantle.
|4.120, Дастин (?), 16:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Какой кринж, ох уж эти мамины линуксгеймеры. Смотрят на циферки mangohud, а не на реальный плавный геймплей. Причём они тесты делали vsync=off, из-за чего Вейланд выводит какие-то куски кадра, что видно даже блин на гифке на сайте, я молчу, если записать все это в слоумо и сравнить с виндой.
|5.125, AleksK (ok), 16:47, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> Какой кринж, ох уж эти мамины линуксгеймеры. Смотрят на циферки mangohud, а
> не на реальный плавный геймплей. Причём они тесты делали vsync=off, из-за
> чего Вейланд выводит какие-то куски кадра, что видно даже блин на
> гифке на сайте, я молчу, если записать все это в слоумо
> и сравнить с виндой.
Ты прямо в глаза долбишься. На видео не увидел тиринга на линуксе, а вот на винде был, на винде это прямо вообще не лечится.
|5.127, AleksK (ok), 17:04, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> если записать все это в слоумо и сравнить с виндой.
Я скачал видосик и включил его со скоростью 0.1, как же на винде всё ужасно, тиринг жуткий, статтеры. Всё-таки винда не для игр.
|3.68, СтолярКодер (?), 11:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ах вот как появляется популярное По.
>который не допускает наличие в организации сотрудников компаний, с которыми ведутся юридические разбирательства
Это ведь любой может попасть, бац и разбирательство.
|4.74, Аноним (24), 11:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Когда разрабатываешь конкурирующий дериватив, всегда есть соблазн критические для работы части не открывать, несмотря на копилефт. В случае с вайном, это были directx, xml, и криптолибы. Ну и ещё по мелочи, вроде mediafoundation. Да, с dxvk много драмы было.
|2.29, Bob (??), 10:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А почему "против"?)
Это как Organic Maps и CoMaps. Чёт не понравилось? - запилили форк, а не ноют как тут)
Остальное решит суд, если ещё претензии будут.
|3.133, OpenEcho (?), 17:56, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Далее интересно, кто же выйдет в финал: ? vs ?
В финале к сожалению давно мелкософт...
|4.140, Аноним (140), 19:24, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> В финале к сожалению давно мелкософт...
Почему к сожалению? Хоть кто-то смог сделать нормальный формат.
Лучше закрытый чем никакого.
|5.142, OpenEcho (?), 19:45, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почему к сожалению?
Потому-что того старого офиса уже практически нет, полу-клаудный и с ИИ агентами с их чудесами, и ну да - всех в один загон это не есть свобода и вообще общая тенденция - всё через браузер...
и ведь получиться, потому как БЕЗПЛАТНО, а мыши это очень любят
|6.147, Аноним (147), 20:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому-что того старого офиса уже практически нет,
Офис 2024 вполне себе работает и будет до 2029 года.
Будет ли 2026й - посмотрим.
> полу-клаудный и с ИИ агентами с их чудесами,
Потому что внезапно оно оказывается удобнее для 90% пользователей.
И дешевле.
> и ну да - всех в один загон это не есть свобода
Загонов много. Есть много других, в том числе онлайн.
Но почему-то не хотят. Почему же интересно?
> и ведь получиться, потому как БЕЗПЛАТНО, а мыши это очень любят
Так там бесплатно и нормально.
А тут бесплатно и через ж, все как тут любят.
|7.158, Аноним (158), 07:42, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому что внезапно оно оказывается удобнее для 90% пользователей. И дешевле.
Замеры мнений от пользователей в студию. Особенно от тех, кто сам за это деньги внес, а не сидит под корп лицухой с лицом лягухи и жрет че дали.
> Но почему-то не хотят. Почему же интересно?
Кто сказал что не хотят? Опять за всех решаешь?
> Так там бесплатно и нормально.
Опять оценочное без пруфов, уже даже повторяться не хочется
Каникулы чтоль начались
|3.99, Аноним (146), 14:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё просто, усики у кого-то начали расти:
> The Document Foundation ... фокусирует внимание на поддержании интереса к истинным свободным решениям
|1.2, INSANEWAVE (ok), 09:45, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Тоесть они турнули половину ключевого состава своей открытой компании за то что они парралельно работали над чужим проектом который просто не понравился Виньоли по вайбику?
Ну и кринжа, всегда знал что Либра это помойка так ещё и гнилая похоже
|4.103, Аноним (146), 14:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Причём писатели были ещё и спонсорами TDF:
> Collabora ... перестанет активно инвестировать в создание продуктов Document Foundation
|3.34, Аноним (34), 10:33, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
В чём права? Эти 43 участника! Вы представляете какие это издержки?
Collabora им LibreOffice Online запелила почти полность!
Так как они сами отказывались выпускать Online версию, а Collabora решила сделать самим, а потом TDF взяла разработки Collabora поменяла иконки и "сделала" LibreOffice Online. О чём написано в статье:
>"Воссоздание репозитория LibreOffice Online как форка нынешнего репозитория Collabora Online с ребрендингом всей работы Collabora воспринято представителем Collabora как вандализм по отношению к проекту и нарушение сложившегося статуса кво, при котором признание заслуг разумно распределялось между двумя проектами. "
> "трату пожертвований на судебные иски против безвинных энтузиастов и бывших членов управляющего совета по надуманным причинам, злоупотребления при проведении тендеров, выборочные претензии по использованию товарного знака LibreOffice при игнорировании явных случаев неправомерного использования. "
TDF прoгнила напрочь!
|4.84, Аноним (24), 12:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лицензия позволяет, в чём претензия? А проблема в том, что онлайн версия либропомойки 5 лет не обновлялась, как я понимаю. Ну и накой такие разработчики?
|5.126, Игорь (??), 16:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Онлайн-версия либро-офиса не обновлялась т.к. руководство ТДФ 5 лет назад решило не развивать это направление. Все несогласные стали пилить collabora office.
|2.15, Доб (?), 09:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В каком месте она помойка? Нормальный офисный пакет, документы делать - можно
|2.23, Fareast (ok), 10:08, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
если в ваш дом придут люди и скажут что всегда знали ваш дом "помойка" какая будет ваша реакция? каким офисом пользуетесь?
|3.97, User (??), 14:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смело и решительно скажу, что не "помойка", а "полигон для утилизации бытовых отходов" и вобще - свалил прочь от моего бачка, да? )
|2.51, Жироватт (ok), 11:10, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ждём прямых отжима бизнеса и всех нематериальных активов коллаборы самым "честным и неподкупным" судом Албании в пользу имеющих нормальную "крышу" TDF, с последующим выпуском неколлаборы под брендом LO?
Жирные годы объединённой Европы закончились, чтобы там не вещали боты-на-зарплате и пытающиеся закричать и зашуметь неудобное эмигранты.
|3.100, Аноним (100), 14:30, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
> Жирные годы объединённой Европы закончились,
Да-да, вот-вот рухнет.
И ̶д̶о̶л̶л̶а̶р̶ превратится в ненужную бумажку.
Ты смотри первый-кanal и не отвлекайся!
|1.3, Аноним (3), 09:48, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> ... не так перегружен возможностями, как классический Collabora Office. Упрощение и сокращение кодовой базы за счёт удаления излишних компонентов, таких как поддержка Java и инструменты работы с Web и БД
Если бы только. Также макросы и сопутствующие возможности (конструктор форм). Да, и не доделав StarBasic, попытка внедрить Python (тоже недоделанный).
|2.10, адын2 (?), 09:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Нанятый недавно разраб именно для целей допиливания макросов первым делом притащил в проект Луа :D
|4.75, Аноним (75), 11:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Lua - это недоразумение. Одно только изначальное отсутствие типа integer - достаточный повод, чтобы держаться от него подальше. То "достижение", что пакетик сахара с надписью integer примотали изолентой ничего не меняет.
И - да, языки оцениваются не по внешнему виду синтаксиса.
|5.86, Аноним (24), 12:40, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
До появления луажид оно ещё и разваливалось каждое обновление, буквально. Но теперь луажид старая версия языка и какие-то костыли из новых. В целом, совершенно загнулось.
|3.25, Аноним (3), 10:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Данный язык применяется для разработки макросов в одном из отечественных проектов. Но это неточно. Всего лишь гипотеза.
|3.121, Аноним (121), 16:21, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По решению видно, что специалиста наняли классного. За одно это им жирный плюс.
|1.6, адын2 (?), 09:50, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>Исключены 7 из 10 наиболее значимых разработчиков LibreOffice: Thorsten Behrens, Jan Holesovsky, Rene Engelhard, Caolan McNamara, Michael Meeks, Cor Nouws и Italo Vignoli).
Rene Engelhard - не разраб, он мейнтейнер Либры в Дебиан
Cor Nouws и Italo Vignoli - оба не разрабы, а маркетолухи, но как раз действия Кора в прошлом привели к текущей ситуации
По теме в целом - это печально, что такое произошло, при таких делах ТДФ должны будут найти еще минимум 10 разрабов на постоянку в дополнение к текущим сотрудникам, чтобы проект хоть как-то шевелился
|2.111, adolfus (ok), 15:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Проект нужно заморозить на время, вычистить регрессы, количество которых с кажды... большой текст свёрнут, показать
|2.26, Аноним (3), 10:20, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> связку abiword и gnumeric
Они даже как-то поставлялись в одном офисном пакете местной сборки. Но это неточно. Точно то, сам ставил из портов Gnumeric под macOS и остался недоволен стабильностью. Есть и еще претензии.
|3.81, tkzv (ok), 12:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но это неточно.
Было дело. В 2000-х. Но что-то в них меня напрягало помимо падучести Abiword. Возможно, невозможность чтения ODT. Или какого-то другого формата.
|2.44, анон1 (?), 10:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ставлю и ставил их всегда в дополнение к Libre (и некоторых других в ReoctOS x32). Хороши тем, что места почти не занимают, дерганий с новыми фичами почти нет или нет. Работают и ок. Обучаться почти нечему.
Чет вспомнилось. Недавнг наткнулся на архивы с TptalCommander конца 00-х гг, начала 10-х. В нём оказался встроен AkelPad. Который я не открывал с конца нулевых, когда писал немного для KolibriOS в нём. И чёт меня потащило смотреть менюхи. Оказываеццо, AkelPad по функционалу макросов чуть ли не догнал Notepad++... Такие вот дела. А выше рассказфвали про тёрки в wine и офисных ...
|2.50, Bob (??), 11:10, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Окей, а если работать - то кому оно надо?
Или MS у всех, или всякие Мой / Р7 (либра / онли) офис.
|2.52, Жироватт (ok), 11:12, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
KOffice - внезапно - достаточно для 90% примитивных пользовательских задач.
MSO, LO нужны и раскрываются на 100% на рабочих местах делопроизводителей и офисных рабочих, у которых это орудие труда.
|3.129, User (??), 17:36, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Как бы вам сказать? Требование за нУмером нУль примерно у 100% пользователей (Подкроватных сеньор-помидоров с опеннет с их "а классики нету - я один работаю" не учитываем) - это способность с минимальными искажениями открыть _ЧУЖОЙ_ документ\таблицу. Макросы-фигакросы, генерация графиков, вставка объектов, загрузка данных из бИдэ - кому-то нужно, кому-то нет, а вот способность открыть произвольный результат чужого труда - оказались способны не только лишь все, а вот мало кто может ето сделать.
|4.166, Аноним (165), 04:14, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы что, реально пересылаете _внешним_ корреспондентам исходный документ, а не выведенную в PDF финальную версию?
|5.167, User (??), 09:46, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вы что, реально пересылаете _внешним_ корреспондентам исходный документ, а не выведенную
> в PDF финальную версию?
Ээээ... Я вам страшное скажу - мы эти документы не распечатываем, чтобы под ножку шкафа положить - А таки _работаем_ с ними.
Есть конечно контрагенты, с которыми именно что - pdf в СЭД и "журнал учёта замечаний" (ха-ха, в excel) с "п.3 части два документа эн исправить на..." - но по нонешним (или хз, может уже и "давешним") временам это изрядно врождённый кейс
|3.27, Аноним (3), 10:21, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Первый из них занимался десктопными приложениями. Второй сетевыми. Зачем тот и другой (одновременно) полезли на капустное поле партнера, непонятно.
|1.18, Аноним (18), 10:01, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пытался я этот collabora office ставить несколько раз. Он не работает, постоянно какими-то ошибками сыплет. С libreoffice всегда все стабильно. Понятно, что зависимость TDF от одной коммерчекой конторы - это плохо, потому что она может действовать по тактике: захватить экосистему, а потом ею управлять. Поэтому некоторая диверсификация со стороны TDF была необходима.
|2.31, Аноним (31), 10:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Теперь будет тоже самое и с либрой. Половина разрабов для такого большого проекта весьма критична.
|2.54, Bob (??), 11:24, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда? Где? Какой?
Сейчас есть 2 ветки: desktop и classic.
На винде с ubuntu трабл не замечал. Этот год.
А вообще - онлайн версия тоже ништяк)
Либра просто громоздкая и когда нужно понтовые docx и xlsx открывать - это печаль. Проще портативный word / exel 2007 держать.
|+/–
|+/–
|
ставила мобильный на а16, 7й пиксель. вот буквально пару недель назад.
оно тупо не реагировало на нажатие кнопок
|1.22, Аноним (22), 10:04, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> Упрощение и сокращение кодовой базы за счёт удаления излишних компонентов, таких как поддержка Java
... ну сколько лет можно удалять уже? Ормузский пролив уже стал иранским, а Java никак выпилить не могут!
|2.28, Аноним (20), 10:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
анон, ты про Ормузский пролив буквально вчера услышал и до этой новости даже не подозревал что в либре бывает джава.
|3.32, Аноним (32), 10:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Люди к луне сегодня полетели, а ты про это только что узнал.
|5.118, Аноним (118), 15:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не ломается ничего, только у тех кто ничего не делает.
Но это не страшно, там с 2015 года на луне российская база.
Думаю отечественные космонавты выдадут амерам запасные труселя.
|+/–
|+/–
|
"Сразу после старта в блоке сбора мочи заклинило вентилятор, что не позволило одному из членов команды справить естественные надобности".
|1.37, Аноним (37), 10:45, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это будет работать и в обратную сторону: хочешь кого-то исключить - начинай против него "судебные разбирательства".
|1.41, BeLord (ok), 10:56, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Проблема альтернативных офисных пакетов в том, что судя по результату там ни одного нормального консультанта, который понимает какой функционал нужен пользователям для работы в первую очередь.
|2.45, AleksK (ok), 11:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для работы в первую очередь нужна нормальная учетная система. А офис это просто печатная машинка что бы записульки печатать, и два столбца в табличке по-быстрому сложить. А кто пытается сделать себе из офиса учетную систему то ССЗБ.
|3.47, Мемоним (?), 11:05, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так-то оно да. Но нормальную учетную систему нужно проектировать, писать, внедрять. А в "офисе" можно просто по-быстрому что нужно записать. Т.е. "говно и палки", но дешево и сразу.
|3.76, Fareast (ok), 11:59, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ну для бизнеса много всего надо, на одной учетной системе не уедешь, да и бизнесы разные бывают - у каждого свои приоритеты
|4.85, AleksK (ok), 12:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ну для бизнеса много всего надо, на одной учетной системе не уедешь,
> да и бизнесы разные бывают - у каждого свои приоритеты
На одной может и не уедешь, на двух-трех вполне. Офис нужен только сильно недалеким "профессионалам". Особенно прикалывают надразумы которые сначала печатают документы, а потом их сканируют и распознают, и требуют естессно для это винду и фанридер.
|1.46, Аноним (46), 11:04, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Появится ещё пара новых форков. Победит государственныхй заказ евросоюза
|3.159, Аноним (158), 07:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У тебя какой-то другой ес
В моем на откатах мс как сидели, так и сидят
|1.56, мфя (?), 11:26, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
кмк, молодцы.
а одф пусть дальше донаты собирает .. ой
>Исключены 7 из 10 наиболее значимых разработчиков LibreOffice.
|2.60, Bob (??), 11:33, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
будут лутать кэш и пилить чертовщину, как mozilla
норм браузер у того же waterfox: ни телеметрии, ни всяких ai, ни прочего бреда и удалений поисковиков. А теперь даже uBlock Origin на уровне ядра внедрять будут. И на дроиде кастомные аддоны доступны, а не только не с концмаркета)
|2.63, мфя (?), 11:35, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а еще я писала про калабору.
непривычно когла мои мысли не читают (
|+/–
|+/–
|
Офигенный офис. И ms форматы читает норм, и ресурсов не жрёт, и портативен, и вкладки с коробки пашут, компактный, ui настраиваемое (классика или "лента") - шикос)
|2.72, Фонтимос (?), 11:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, тоже поставил своим бухам. Написан на басике, код открытый, легко ширяется плагинами. Показал бухам пару плагинов как их написать, теперь сами штампуют.
|
|3.153, Аноним (153), 22:15, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
открытый ? нашел только софтмэйкер от немцев с 30 днями бесплатно , ссыль можно ?
|4.164, Аноним (164), 23:25, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
конечно открытый. он же открыл сегодня после работы и отметил.... вот теперь пишет всякое
|1.65, Аноним (34), 11:36, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
TDF занимался десктопными приложениями. Collabora сетевыми. Зачем TDF полезли на капустное поле партнера, непонятно.
|2.107, Аноним (146), 15:02, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Зачем TDF полезли на капустное поле партнера
Не просто партнёра, а ещё и своего спонсора.
|3.136, нах. (?), 18:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
у них нашелся спонсор побогаче - европейский чиновный откатопопил.
И сразу же скрипач стал ненужен.
|1.80, Аноним (75), 12:16, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> При этом исключение сотрудников Collabora из организации Document Foundation не обозначает удаление из сообщества, и данные сотрудники в частном порядке могут продолжать участие в разработке
Я тебя выкину на мороз, но ты можешь продолжать батрачить на меня бесплатно. В дом тебе заходить нельзя и за стол садиться тоже нельзя.
|1.94, Аноним (94), 13:42, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Это фигня, вот тут Долби на av1 в суд подали. Говорят он такой же платный, как и hevc, и за него должны быть отчисления патентодержателям. И если суд это признает, прилетит и гуглю, и нетфликсу и снапчату, что должны за 10 лет должок.
|1.104, Аноним (104), 14:39, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
LibreOffice всё правильно делает. Надо неистово и без жалости мочить корпорастов.
У меня вопрос. А были бы такие проблемы у сообщества если у LibreOffice была лицензия GPLv3? Думаю что нет.
|2.109, Аноним (109), 15:05, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> LibreOffice всё правильно делает.
"Сообщество" как всегда кидается какахами в тех, кто реально что-то делает.
> А были бы такие проблемы у сообщества если у LibreOffice была лицензия GPLv3?
Конечно не было бы.
Как и 70% значимых разработчиков и 45% кода, которые написали сотрудники Collabora.
Был бы очередной никому не нужный хурд.
|+2 +/–
|+2 +/–
|
> LibreOffice всё правильно делает.
Плюет в колодец из которого пьет?
Да, это правильное решение - надо чтобы дуpoсть фанатиков была видна всем.
> Надо неистово и без жалости мочить корпорастов.
А код кто писать будет?
Нuщие васяны не могут писать код.
Проверено ядром линукс и десятком других опенсорс проектов.
> У меня вопрос. А были бы такие проблемы у сообщества если у LibreOffice была лицензия GPLv3? Думаю что нет.
Конечно! Просто никто бы не вкладывался в раковую опухоль.
Нет кода - нет проблем.
Можешь посмотреть на успехи Хурда)
|3.143, Аноним (143), 19:47, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>десятком
И всего лишь? Не знал, что в опенсорсе так хорошо дела обстоят.
|3.156, Sm0ke85 (ok), 07:17, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А код кто писать будет?
>Нuщие васяны не могут писать код.
>Проверено ядром линукс и десятком других опенсорс проектов.
Глупость пишешь, сам факт существования и повсеместного применения ядра линукс свидетельствует о том, что только "васяны" и могут писать нормальный и нужный код, а корпорасты - одноразовые говнокодеры (им просто не выгодно оплачивать то, за что они денег "сверху" не получат...)
|+/–
|+/–
|
> Глупость пишешь, сам факт существования и повсеместного применения ядра линукс свидетельствует о том, что
IBM "вложило" в ядро 1.5к инженеров в 200х. И добавило сверху денег.
Чтобы поделка финского студента стала чем-то больше чем "васянский код".
> только "васяны" и могут писать нормальный и нужный код,
А можно пример?
На Хруд, к которому не прикасалась рука корпа, я уже посмотрел.
> а корпорасты - одноразовые говнокодеры (им просто не выгодно оплачивать то, за что они денег "сверху" не получат...)
Лол, это просто идеальный васяно-копиум.
Без корпов ты бы не только не смог свой бред в интернет отправить, ты бы даже не смог его написать.
|1.110, Аноним (110), 15:25, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ох уж эти крики проприетарщиков про "45% реально полезного кода".
Похоже, EEE откладывается. Либра выживет.
|2.113, Аноним (114), 15:40, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Похоже, EEE откладывается.
Думаю следующая версия от Collabora будет с изменениями под другой лицензией.
Так как обыpганы из сообщества совсем берега попутали.
> Либра выживет.
Посмотрим)
|1.134, Аноним (134), 18:16, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Всё правильно сделали. Если коллаборанты хотят пилть свой коммерческий офис - то пусть пилят, им никто не запрещает. Тем более что они LibreOffice и пилили. P.S. 501(с)3 - это такой способ сделки ОПГ с влиятельными членами элиты этой ОПГ, чтобы они не лезли в налоговую политику. Достаточно влиятельным членам выдаётся личная 501(c)3 "* Foundation", куда они "жертвуют на благотворительность" свои состояния, и получают их назад налом или в крипте.
|2.135, Аноним (135), 18:22, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
P.P.S. Для тех кто не в курсе - пожертвования в 501(c)3 в США засчитываются как уплаченные налоги, то есть сколько в 501(c)3 пожертвовал - на такую сумму барин милостливо разрешил налогов не платить.
|3.154, Аноним (154), 04:46, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так, а смысл, если сумма одинаковая? Да, ты не заплатил налоги с этих денег, но, ты ведь их все равно отдал, на это самое пожертвование и у тебя больше этих денег нет
|4.168, Аноним (168), 16:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Читаем ещё раз до просветления. Слово "нал" понятно? А чтобы платить зарплаты сотрудникам, раздающим в Африке презервативы, нужен именно нал. И в Африку проверять уважаемого члена элиты, что там действительно ходят эти сотрудники презервативы раздают - никто не будет.
|1.157, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 07:34, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>среди которых ключевые разработчики и сооснователи LibreOffice
А это не те же продажные разработчики, которые сначала разваливали OpenOffice, когда их использовали гугл и красношапка против конкурента — оракла? Карма настигла?
|