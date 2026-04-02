The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Из курирующей LibreOffice организации TDF исключены все сотрудники Collabora

02.04.2026 09:34 (MSK)

Организация The Document Foundation (TDF), курирующая разработку офисного пакета LibreOffice, исключила из своих рядов всех сотрудников компании Collabora и партнёров. В последние дни марта из TDF исключено 43 участника (1, 2, 3), среди которых ключевые разработчики и сооснователи LibreOffice. Исключены 7 из 10 наиболее значимых разработчиков LibreOffice. Из оставшихся в TDF четырёх основателей трое не вовлечены в разработку основного кода. В 2025 году сотрудниками Collabora было внесено 45% от всех изменений в LibreOffice.

Итало Виньоли (Italo Vignoli), один из основателей организации Document Foundation, пояснил, что участники из компании Collabora исключены в соответствии с недавно одобренным новым уставом, который не допускает наличие в организации сотрудников компаний, с которыми ведутся юридические разбирательства. Подобное требование введено с учётом того, что в прошлом участники принимали решения в интересах своих работодателей, а не в интересах Document Foundation.

Утверждается, что компания Collabora инвестирует ресурсы в собственный продукт, отличающийся от традиционных полнофункциональных офисных пакетов, таких как LibreOffice. В то время, как Document Foundation пытается действовать в интересах сообщества и фокусирует внимание на поддержании интереса к истинным свободным решениям, обеспечивающим цифровой суверенитет и позволяющим полностью контролировать свою инфраструктуру, приложения и документы.

В сложившейся ситуации, серия принятых в прошлом неверных решений привела к проблеме, представляющей значительный риск для проекта. Из-за этой проблемы организация Document Foundation может потерять статус благотворительной организации, что может привести к непредсказуемым последствиям. Рост пожертвований позволяет Document Foundation не зависеть от отдельных компаний и нанять дополнительных разработчиков. При этом исключение сотрудников Collabora из организации Document Foundation не обозначает удаление из сообщества, и данные сотрудники в частном порядке могут продолжать участие в разработке.

Майкл Микс (Michael Meeks), работающий в Collabora, считает неприемлемым удаление участников на основе коллективной ответственности и недоказанных юридических опасений. Майкл сравнил происходящее с погружением в трясину бесцельных политических претензий. Из вызывающих недовольство моментов в деятельности Document Foundation, упоминается заполнение управляющего совета зависимым и не вовлечённым в разработку персоналом, раздувание обвинений в прошлых конфликтах интересов, попытки конкурирования с крупнейшим участником разработки, трату пожертвований на судебные иски против безвинных энтузиастов и бывших членов управляющего совета по надуманным причинам, злоупотребления при проведении тендеров, выборочные претензии по использованию товарного знака LibreOffice при игнорировании явных случаев неправомерного использования.

Из планов Collabora отмечается создание нового упрощённого варианта офисного пакета Collabora Office, который будет более удобен для обычных пользователей и не так перегружен возможностями, как классический Collabora Office. Упрощение и сокращение кодовой базы за счёт удаления излишних компонентов, таких как поддержка Java и инструменты работы с Web и БД, даст возможность ускорить продвижение инноваций и сократить число сборочных конфигураций.

Также компания Collabora объявила о создании своей платформы для рецензирования изменений на базе Gerrit, которая позволит не нагружать инфраструктуру Document Foundation новыми ветками и перейти на собственные инструменты разработки. При этом компания Collabora по мере необходимости продолжит вносить изменения в LibreOffice, но перестанет активно инвестировать в создание продуктов Document Foundation, от участия в управлении которыми была отстранена.

Конфликт между Document Foundation и Collabora связан с разработкой облачной редакции LibreOffice Online. В 2020 году компания Collabora для решения вопросов с брендингом и маркетингом создала форк LibreOffice Online и продолжила разработку в своём репозитории под именем Collabora Online (причиной стало то, что организация Document Foundation продвигала на странице LibreOffice Online продукты других компаний, которые почти ничего не вносили в разработку). В 2022 году совет директоров Document Foundation принял решение о заморозке проекта LibreOffice Online, так как все разработчики из сообщества переключились на новый проект и не нашлось желающих продолжить сопровождение старого репозитория.

В 2026 году новый совет директоров Document Foundation отменил решение о заморозке, посчитав, что прежнее голосование было проведено в условиях конфликта интересов. Воссоздание репозитория LibreOffice Online как форка нынешнего репозитория Collabora Online с ребрендингом всей работы Collabora воспринято представителем Collabora как вандализм по отношению к проекту и нарушение сложившегося статуса кво, при котором признание заслуг разумно распределялось между двумя проектами.

Обсуждение (125) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony128052 (?), 09:44, 02/04/2026 [ответить]  
    		• +32 +/
    Вот это офисные войны пошли...
    То EuroOffice против OnlyOffice, то вот.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:09, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вайн аналогичным образом саботируют.
     
     
  • 3.49, AleksK (ok), 11:07, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Между тем wine/proton

    https://www.comss.ru/page.php?id=20113

     
     
  • 4.119, Re4son (ok), 16:11, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    тут есть нюанс, возможно это не столько камень в огород win, сколько камень в огород amd, ибо если допустить, что драйвера mesa лучше, чем дрова amd для win - результат будет тем же.
     
     
  • 5.128, AleksK (ok), 17:07, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее это говорит о том что Vulkan лучше чем DirectX.
     
     
  • 6.144, КО (-), 19:53, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Конечно лучше, никто им так и не пользуется так как слишком нагружен, но естесственно лучше )
    Отражает весь рынок ОС
     
  • 6.146, Аноним (146), 20:05, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё лучше - ассемблер, но на нём никто не хочет писать программы.
     
     
  • 7.149, AleksK (ok), 20:36, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё лучше - ассемблер, но на нём никто не хочет писать программы.

    И Vulkan и DX12 очень похожи потому что вышли из AMD Mantle.

     
  • 4.120, Дастин (?), 16:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Какой кринж, ох уж эти мамины линуксгеймеры. Смотрят на циферки mangohud, а не на реальный плавный геймплей. Причём они тесты делали vsync=off, из-за чего Вейланд выводит какие-то куски кадра, что видно даже блин на гифке на сайте, я молчу, если записать все это в слоумо и сравнить с виндой.
     
     
  • 5.125, AleksK (ok), 16:47, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Какой кринж, ох уж эти мамины линуксгеймеры. Смотрят на циферки mangohud, а
    > не на реальный плавный геймплей. Причём они тесты делали vsync=off, из-за
    > чего Вейланд выводит какие-то куски кадра, что видно даже блин на
    > гифке на сайте, я молчу, если записать все это в слоумо
    > и сравнить с виндой.

    Ты прямо в глаза долбишься. На видео не увидел тиринга на линуксе, а вот на винде был, на винде это прямо вообще не лечится.

     
  • 5.127, AleksK (ok), 17:04, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > если записать все это в слоумо и сравнить с виндой.

    Я скачал видосик и включил его со скоростью 0.1, как же на винде всё ужасно, тиринг жуткий, статтеры. Всё-таки винда не для игр.

     
  • 3.68, СтолярКодер (?), 11:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах вот как появляется популярное По.
    >который не допускает наличие в организации сотрудников компаний, с которыми ведутся юридические разбирательства

    Это ведь любой может попасть, бац и разбирательство.

     
     
  • 4.74, Аноним (24), 11:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда разрабатываешь конкурирующий дериватив, всегда есть соблазн критические для работы части не открывать, несмотря на копилефт. В случае с вайном, это были directx, xml, и криптолибы. Ну и ещё по мелочи, вроде mediafoundation. Да, с dxvk много драмы было.
     
  • 2.29, Bob (??), 10:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему "против"?)
    Это как Organic Maps и CoMaps. Чёт не понравилось? - запилили форк, а не ноют как тут)
    Остальное решит суд, если ещё претензии будут.
     
     
  • 3.133, OpenEcho (?), 17:56, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Далее интересно, кто же выйдет в финал: ? vs ?

    В финале к сожалению давно мелкософт...

     
     
  • 4.140, Аноним (140), 19:24, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > В финале к сожалению давно мелкософт...

    Почему к сожалению? Хоть кто-то смог сделать нормальный формат.
    Лучше закрытый чем никакого.


     
     
  • 5.142, OpenEcho (?), 19:45, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему к сожалению?

    Потому-что того старого офиса уже практически нет, полу-клаудный и с ИИ агентами с их чудесами, и ну да - всех в один загон это не есть свобода и вообще общая тенденция - всё через браузер...
    и ведь получиться, потому как БЕЗПЛАТНО, а мыши это очень любят

     
     
  • 6.147, Аноним (147), 20:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому-что того старого офиса уже практически нет,

    Офис 2024 вполне себе работает и будет до 2029 года.
    Будет ли 2026й - посмотрим.

    > полу-клаудный и с ИИ агентами с их чудесами,

    Потому что внезапно оно оказывается удобнее для 90% пользователей.
    И дешевле.

    > и ну да - всех в один загон это не есть свобода

    Загонов много. Есть много других, в том числе онлайн.
    Но почему-то не хотят. Почему же интересно?

    > и ведь получиться, потому как БЕЗПЛАТНО, а мыши это очень любят

    Так там бесплатно и нормально.
    А тут бесплатно и через ж, все как тут любят.


     
     
  • 7.152, OpenEcho (?), 21:53, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так там бесплатно и нормально.

    У всех свое понятие "нормально"...

     
  • 7.158, Аноним (158), 07:42, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что внезапно оно оказывается удобнее для 90% пользователей. И дешевле.

    Замеры мнений от пользователей в студию. Особенно от тех, кто сам за это деньги внес, а не сидит под корп лицухой с лицом лягухи и жрет че дали.

    > Но почему-то не хотят. Почему же интересно?

    Кто сказал что не хотят? Опять за всех решаешь?

    > Так там бесплатно и нормально.

    Опять оценочное без пруфов, уже даже повторяться не хочется

    Каникулы чтоль начались

     
  • 2.96, penetrator (?), 13:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я из статьи так и не понял суть этой санта барбары, какая-то муть
     
     
  • 3.99, Аноним (146), 14:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё просто, усики у кого-то начали расти:

    > The Document Foundation ... фокусирует внимание на поддержании интереса к истинным свободным решениям

     
  • 3.115, Аноним (115), 15:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    TDF пытается отжать у Collabora online-офис. Всё из-за денег.
     

  • 1.2, INSANEWAVE (ok), 09:45, 02/04/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    Тоесть они турнули половину ключевого состава своей открытой компании за то что они парралельно работали над чужим проектом который просто не понравился Виньоли по вайбику?

    Ну и кринжа, всегда знал что Либра это помойка так ещё и гнилая похоже

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    TDF таки правы.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:03, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Кто код пишет - тот и прав.
     
     
  • 4.103, Аноним (146), 14:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Причём писатели были ещё и спонсорами TDF:

    > Collabora ... перестанет активно инвестировать в создание продуктов Document Foundation

     
  • 3.34, Аноним (34), 10:33, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    В чём права? Эти 43 участника! Вы представляете какие это издержки?
    Collabora им LibreOffice Online запелила почти полность!
    Так как они сами отказывались выпускать Online версию, а Collabora решила сделать самим, а потом TDF взяла разработки Collabora поменяла иконки и "сделала" LibreOffice Online. О чём написано в статье:
    >"Воссоздание репозитория LibreOffice Online как форка нынешнего репозитория Collabora Online с ребрендингом всей работы Collabora воспринято представителем Collabora как вандализм по отношению к проекту и нарушение сложившегося статуса кво, при котором признание заслуг разумно распределялось между двумя проектами. "
    > "трату пожертвований на судебные иски против безвинных энтузиастов и бывших членов управляющего совета по надуманным причинам, злоупотребления при проведении тендеров, выборочные претензии по использованию товарного знака LibreOffice при игнорировании явных случаев неправомерного использования. "

    TDF прoгнила напрочь!

     
     
  • 4.84, Аноним (24), 12:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия позволяет, в чём претензия? А проблема в том, что онлайн версия либропомойки 5 лет не обновлялась, как я понимаю. Ну и накой такие разработчики?
     
     
  • 5.126, Игорь (??), 16:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Онлайн-версия либро-офиса не обновлялась т.к. руководство ТДФ 5 лет назад решило не развивать это направление. Все несогласные стали пилить collabora office.
     
  • 2.15, Доб (?), 09:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В каком месте она помойка? Нормальный офисный пакет, документы делать - можно
     
     
  • 3.55, МИСАКА (?), 11:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Документы и в Лотусе делать можно, а зачем
     
  • 3.62, Аноним (62), 11:34, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Благодаря Collabora, а на TDF.
     
  • 2.23, Fareast (ok), 10:08, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    если в ваш дом придут люди и скажут что всегда знали ваш дом "помойка" какая будет ваша реакция? каким офисом пользуетесь?
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 12:06, 02/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.97, User (??), 14:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смело и решительно скажу, что не "помойка", а "полигон для утилизации бытовых отходов" и вобще - свалил прочь от моего бачка, да? )
     
  • 2.51, Жироватт (ok), 11:10, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём прямых отжима бизнеса и всех нематериальных активов коллаборы самым "честным и неподкупным" судом Албании в пользу имеющих нормальную "крышу" TDF, с последующим выпуском неколлаборы под брендом LO?

    Жирные годы объединённой Европы закончились, чтобы там не вещали боты-на-зарплате и пытающиеся закричать и зашуметь неудобное эмигранты.

     
     
  • 3.100, Аноним (100), 14:30, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Жирные годы объединённой Европы закончились,

    Да-да, вот-вот рухнет.
    И  ̶д̶о̶л̶л̶а̶р̶ превратится в ненужную бумажку.
    Ты смотри первый-кanal и не отвлекайся!

     
     
  • 4.160, INSANEWAVE (ok), 10:21, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда удивляюсь как такие люди вообще забредают на opennet...

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:48, 02/04/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    > ... не так перегружен возможностями, как классический Collabora Office. Упрощение и сокращение кодовой базы за счёт удаления излишних компонентов, таких как поддержка Java и инструменты работы с Web и БД

    Если бы только. Также макросы и сопутствующие возможности (конструктор форм). Да, и не доделав StarBasic, попытка внедрить Python (тоже недоделанный).

     
     
  • 2.10, адын2 (?), 09:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нанятый недавно разраб именно для целей допиливания макросов первым делом притащил в проект Луа :D
     
     
  • 3.17, Доб (?), 10:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Lua очень годно, у него приятный синтаксис
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 11:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Lua - это недоразумение. Одно только изначальное отсутствие типа integer - достаточный повод, чтобы держаться от него подальше. То "достижение", что пакетик сахара с надписью  integer примотали изолентой ничего не меняет.
    И - да, языки оцениваются не по внешнему виду синтаксиса.
     
     
  • 5.86, Аноним (24), 12:40, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    До появления луажид оно ещё и разваливалось каждое обновление, буквально. Но теперь луажид старая версия языка и какие-то костыли из новых. В целом, совершенно загнулось.
     
  • 3.25, Аноним (3), 10:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Данный язык применяется для разработки макросов в одном из отечественных проектов. Но это неточно. Всего лишь гипотеза.
     
     
  • 4.116, Аноним (115), 15:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это точно. Можете пользоваться бесплатно https://myoffice.ru/products/ofis-dlya-doma/
     
  • 3.121, Аноним (121), 16:21, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По решению видно, что специалиста наняли классного. За одно это им жирный плюс.
     

  • 1.6, адын2 (?), 09:50, 02/04/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    >Исключены 7 из 10 наиболее значимых разработчиков LibreOffice: Thorsten Behrens, Jan Holesovsky, Rene Engelhard, Caolan McNamara, Michael Meeks, Cor Nouws и Italo Vignoli).

    Rene Engelhard - не разраб, он мейнтейнер Либры в Дебиан
    Cor Nouws и Italo Vignoli - оба не разрабы, а маркетолухи, но как раз действия Кора в прошлом привели к текущей ситуации

    По теме в целом - это печально, что такое произошло, при таких делах ТДФ должны будут найти еще минимум 10 разрабов на постоянку в дополнение к текущим сотрудникам, чтобы проект хоть как-то шевелился

     
     
  • 2.111, adolfus (ok), 15:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Проект нужно заморозить на время, вычистить регрессы, количество которых с кажды... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.117, Аноним (115), 15:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что лучше использовать вместо XML ?
     
     
  • 4.165, Аноним (165), 04:08, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CRDT.
     

  • 1.7, Аноним Анонимович Анонимов (?), 09:50, 02/04/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    Не то чтобы хвалюсь или холивара для, в 2022 перешёл на связку abiword и gnumeric. Оказалось более чем достаточно.
     
     
  • 2.26, Аноним (3), 10:20, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > связку abiword и gnumeric

    Они даже как-то поставлялись в одном офисном пакете местной сборки. Но это неточно. Точно то, сам ставил из портов Gnumeric под macOS и остался недоволен стабильностью. Есть и еще претензии.

     
     
  • 3.81, tkzv (ok), 12:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но это неточно.

    Было дело. В 2000-х. Но что-то в них меня напрягало помимо падучести Abiword. Возможно, невозможность чтения ODT. Или какого-то другого формата.

     
  • 2.44, анон1 (?), 10:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставлю и ставил их всегда в дополнение к Libre (и некоторых других в ReoctOS x32). Хороши тем, что места почти не занимают, дерганий с новыми фичами почти нет или нет. Работают и ок. Обучаться почти нечему.

    Чет вспомнилось. Недавнг наткнулся на архивы с TptalCommander конца 00-х гг, начала 10-х. В нём оказался встроен AkelPad. Который я не открывал с конца нулевых, когда писал немного для KolibriOS в нём. И чёт меня потащило смотреть менюхи. Оказываеццо, AkelPad по  функционалу макросов чуть ли не догнал Notepad++... Такие вот дела. А выше рассказфвали про тёрки в wine и офисных ...

     
  • 2.50, Bob (??), 11:10, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей, а если работать - то кому оно надо?
    Или MS у всех, или всякие Мой / Р7 (либра / онли) офис.
     
  • 2.52, Жироватт (ok), 11:12, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    KOffice - внезапно - достаточно для 90% примитивных пользовательских задач.
    MSO, LO нужны и раскрываются на 100% на рабочих местах делопроизводителей и офисных рабочих, у которых это орудие труда.
     
     
  • 3.129, User (??), 17:36, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как бы вам сказать? Требование за нУмером нУль примерно у 100% пользователей (Подкроватных сеньор-помидоров с опеннет с их "а классики нету - я один работаю" не учитываем) - это способность с минимальными искажениями открыть _ЧУЖОЙ_ документ\таблицу. Макросы-фигакросы, генерация графиков, вставка объектов, загрузка данных из бИдэ - кому-то нужно, кому-то нет, а вот способность открыть произвольный результат чужого труда - оказались способны не только лишь все, а вот мало кто может ето сделать.
     
     
  • 4.166, Аноним (165), 04:14, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что, реально пересылаете _внешним_ корреспондентам исходный документ, а не выведенную в PDF финальную версию?
     
     
  • 5.167, User (??), 09:46, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы что, реально пересылаете _внешним_ корреспондентам исходный документ, а не выведенную
    > в PDF финальную версию?

    Ээээ... Я вам страшное скажу - мы эти документы не распечатываем, чтобы под ножку шкафа положить - А таки _работаем_ с ними.

    Есть конечно контрагенты, с которыми именно что - pdf в СЭД и "журнал учёта замечаний" (ха-ха, в excel) с "п.3 части два документа эн исправить на..." - но по нонешним (или хз, может уже и "давешним") временам это изрядно врождённый кейс

     
  • 2.88, Аноним (88), 13:21, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он умеет открывать документы doc в cp1251?
     
     
  • 3.162, alex74 (?), 17:17, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вам документы 30-летней давности?
     

  • 1.9, Хрю (?), 09:50, 02/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Продолжение новости https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65108 ?Ожидают бабло по теме и начинают его усиленно на себя замыкать? :-)
     
     
  • 2.13, адын2 (?), 09:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто из них ожидает? ТДФ или Коллабора? Или оба?
     
     
  • 3.21, Хрю (?), 10:04, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тдф вестимо и отодвигает колабу. Как только в ес начались мутки по теме онлайн офиса тут же тдф ожил https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64868 и начал усиленно надувать щёки.
     
  • 3.27, Аноним (3), 10:21, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый из них занимался десктопными приложениями. Второй сетевыми. Зачем тот и другой (одновременно) полезли на капустное поле партнера, непонятно.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:52, 02/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    ппц санта барбара, брат племянника двоюродного дяди
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:01, 02/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Пытался я этот collabora office ставить несколько раз. Он не работает, постоянно какими-то ошибками сыплет. С libreoffice всегда все стабильно. Понятно, что зависимость TDF от одной коммерчекой конторы - это плохо, потому что она может действовать по тактике: захватить экосистему, а потом ею управлять. Поэтому некоторая диверсификация со стороны TDF была необходима.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь будет тоже самое и с либрой. Половина разрабов для такого большого проекта весьма критична.
     
  • 2.54, Bob (??), 11:24, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда? Где? Какой?
    Сейчас есть 2 ветки: desktop и classic.
    На винде с ubuntu трабл не замечал. Этот год.
    А вообще - онлайн версия тоже ништяк)

    Либра просто громоздкая и когда нужно понтовые docx и xlsx открывать - это печаль. Проще портативный word / exel 2007 держать.

     
     
  • 3.57, мфя (?), 11:28, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ставила мобильный на а16, 7й пиксель. вот буквально пару недель назад.
    оно тупо не реагировало на нажатие кнопок
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:04, 02/04/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    > Упрощение и сокращение кодовой базы за счёт удаления излишних компонентов, таких как поддержка Java

    ... ну сколько лет можно удалять уже? Ормузский пролив уже стал иранским, а Java никак выпилить не могут!

     
     
  • 2.28, Аноним (20), 10:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    анон, ты про Ормузский пролив буквально вчера услышал и до этой новости даже не подозревал что в либре бывает джава.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 10:29, 02/04/2  
    		• +1 +/
    Люди к луне сегодня полетели, а ты про это только что узнал.  
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 10:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвлекающий маневр?
     
  • 4.42, AleksK (ok), 10:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И у них уже поломалась связь и туалет
     
     
  • 5.118, Аноним (118), 15:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не ломается ничего, только у тех кто ничего не делает.

    Но это не страшно, там с 2015 года на луне российская база.
    Думаю отечественные космонавты выдадут амерам запасные труселя.

     
  • 5.163, Bottle (?), 21:36, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хьюстон, у нас проблема!
     
  • 4.71, Аноним (71), 11:49, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, реально?
     
     
  • 5.106, Аноним (146), 14:53, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Сразу после старта в блоке сбора мочи заклинило вентилятор, что не позволило одному из членов команды справить естественные надобности".
     
  • 2.38, Мемоним (?), 10:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Ормузский пролив уже стал иранским

    Был еще 14 веков назад https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство_Сасанидов

     
     
  • 3.89, Аноним (88), 13:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Прости нас, Септимий Север, мы всё прое...
     

  • 1.37, Аноним (37), 10:45, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это будет работать и в обратную сторону: хочешь кого-то исключить - начинай против него "судебные разбирательства".
     
  • 1.39, Аноним (39), 10:54, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > серия принятых в прошлом неверных решений

    Каких?

     
  • 1.41, BeLord (ok), 10:56, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проблема альтернативных офисных пакетов в том, что судя по результату там ни одного нормального консультанта, который понимает какой функционал нужен пользователям для работы в первую очередь.
     
     
  • 2.45, AleksK (ok), 11:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для работы в первую очередь нужна нормальная учетная система. А офис это просто печатная машинка что бы записульки печатать, и два столбца в табличке по-быстрому сложить. А кто пытается сделать себе из офиса учетную систему то ССЗБ.
     
     
  • 3.47, Мемоним (?), 11:05, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то оно да. Но нормальную учетную систему нужно проектировать, писать, внедрять. А в "офисе" можно просто по-быстрому что нужно записать. Т.е. "говно и палки", но дешево и сразу.
     
  • 3.76, Fareast (ok), 11:59, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну для бизнеса много всего надо, на одной учетной системе не уедешь, да и бизнесы разные бывают - у каждого свои приоритеты
     
     
  • 4.85, AleksK (ok), 12:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ну для бизнеса много всего надо, на одной учетной системе не уедешь,
    > да и бизнесы разные бывают - у каждого свои приоритеты

    На одной может и не уедешь, на двух-трех вполне. Офис нужен только сильно недалеким "профессионалам". Особенно прикалывают надразумы которые сначала печатают документы, а потом их сканируют и распознают, и требуют естессно для это винду и фанридер.

     
  • 2.58, Bob (??), 11:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SoftMaker SmartOffice вполне норм темка
     

  • 1.46, Аноним (46), 11:04, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Появится ещё пара новых форков. Победит государственныхй заказ евросоюза
     
     
  • 2.77, Fareast (ok), 12:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ЕС уже давно массово во многих странах перешел на LibreOffice
     
     
  • 3.137, iPony128052 (?), 18:59, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они в курсе?

    https://habr.com/ru/news/1007608/

     
  • 3.159, Аноним (158), 07:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя какой-то другой ес
    В моем на откатах мс как сидели, так и сидят
     

  • 1.56, мфя (?), 11:26, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кмк, молодцы.
    а одф пусть дальше донаты собирает .. ой
    >Исключены 7 из 10 наиболее значимых разработчиков LibreOffice.
     
     
  • 2.60, Bob (??), 11:33, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будут лутать кэш и пилить чертовщину, как mozilla

    норм браузер у того же waterfox: ни телеметрии, ни всяких ai, ни прочего бреда и удалений поисковиков. А теперь даже uBlock Origin на уровне ядра внедрять будут. И на дроиде кастомные аддоны доступны, а не только не с концмаркета)

     
  • 2.61, мфя (?), 11:34, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они оказывается тдф.
     
  • 2.63, мфя (?), 11:35, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а еще я писала про калабору.
    непривычно когла мои мысли не читают (
     

  • 1.59, Pascal (??), 11:32, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сижу на SoftMaker и поедая попкорм смотрю на эти офис-войны.
     
     
  • 2.64, Bob (??), 11:36, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офигенный офис. И ms форматы читает норм, и ресурсов не жрёт, и портативен, и вкладки с коробки пашут, компактный, ui настраиваемое (классика или "лента") - шикос)
     
     
  • 3.69, Pascal (??), 11:40, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, еще и бесплатная версия есть, для дома ничо так.
     
  • 2.72, Фонтимос (?), 11:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тоже поставил своим бухам. Написан на басике, код открытый, легко ширяется плагинами. Показал бухам пару плагинов как их написать, теперь сами штампуют.
     
     
  • 3.153, Аноним (153), 22:15, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открытый ? нашел только софтмэйкер от немцев с 30 днями бесплатно , ссыль можно ?
     
     
  • 4.164, Аноним (164), 23:25, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно открытый. он же открыл сегодня после работы и отметил.... вот теперь пишет всякое
     

  • 1.65, Аноним (34), 11:36, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    TDF занимался десктопными приложениями. Collabora сетевыми. Зачем TDF  полезли на капустное поле партнера, непонятно.
     
     
  • 2.107, Аноним (146), 15:02, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем TDF  полезли на капустное поле партнера

    Не просто партнёра, а ещё и своего спонсора.

     
     
  • 3.136, нах. (?), 18:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у них нашелся спонсор побогаче - европейский чиновный откатопопил.
    И сразу же скрипач стал ненужен.

     

  • 1.80, Аноним (75), 12:16, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > При этом исключение сотрудников Collabora из организации Document Foundation не обозначает удаление из сообщества, и данные сотрудники в частном порядке могут продолжать участие в разработке

    Я тебя выкину на мороз, но ты можешь продолжать батрачить на меня бесплатно. В дом тебе заходить нельзя и за стол садиться тоже нельзя.

     
  • 1.82, тоже Аноним (ok), 12:18, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Из вас двоих важнее тот,
    Кто без другого проживет" (с)
     
  • 1.92, Аноним (92), 13:29, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем они кусают руку, которая их кормит?
     
  • 1.94, Аноним (94), 13:42, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это фигня, вот тут Долби на av1 в суд подали. Говорят он такой же платный, как и hevc, и за него должны быть отчисления патентодержателям. И если суд это признает, прилетит и гуглю, и нетфликсу и снапчату, что должны за 10 лет должок.
     
     
  • 2.108, Аноним (146), 15:05, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Долби на av1 в суд подали

    О, хорошо! Пожелаю им удачи!

     

  • 1.104, Аноним (104), 14:39, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LibreOffice всё правильно делает. Надо неистово и без жалости мочить корпорастов.

    У меня вопрос. А были бы такие проблемы у сообщества если у LibreOffice была лицензия GPLv3? Думаю что нет.

     
     
  • 2.109, Аноним (109), 15:05, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > LibreOffice всё правильно делает.

    "Сообщество" как всегда кидается какахами в тех, кто реально что-то делает.

    > А были бы такие проблемы у сообщества если у LibreOffice была лицензия GPLv3?

    Конечно не было бы.
    Как и 70% значимых разработчиков и 45% кода, которые написали сотрудники Collabora.
    Был бы очередной никому не нужный хурд.

     
  • 2.114, Аноним (114), 15:45, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > LibreOffice всё правильно делает.

    Плюет в колодец из которого пьет?
    Да, это правильное решение - надо чтобы дуpoсть фанатиков была видна всем.

    > Надо неистово и без жалости мочить корпорастов.

    А код кто писать будет?
    Нuщие васяны не могут писать код.
    Проверено ядром линукс и десятком других опенсорс проектов.

    > У меня вопрос. А были бы такие проблемы у сообщества если у LibreOffice была лицензия GPLv3? Думаю что нет.

    Конечно! Просто никто бы не вкладывался в раковую опухоль.
    Нет кода - нет проблем.

    Можешь посмотреть на успехи Хурда)

     
     
  • 3.143, Аноним (143), 19:47, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >десятком

    И всего лишь? Не знал, что в опенсорсе так хорошо дела обстоят.

     
  • 3.156, Sm0ke85 (ok), 07:17, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А код кто писать будет?
    >Нuщие васяны не могут писать код.
    >Проверено ядром линукс и десятком других опенсорс проектов.

    Глупость пишешь, сам факт существования и повсеместного применения ядра линукс свидетельствует о том, что только "васяны" и могут писать нормальный и нужный код, а корпорасты - одноразовые говнокодеры (им просто не выгодно оплачивать то, за что они денег "сверху" не получат...)

     
     
  • 4.161, Аноним (161), 11:11, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Глупость пишешь, сам факт существования и повсеместного применения ядра линукс свидетельствует о том, что

    IBM "вложило" в ядро 1.5к инженеров в 200х. И добавило сверху денег.
    Чтобы поделка финского студента стала чем-то больше чем "васянский код".

    > только "васяны" и могут писать нормальный и нужный код,

    А можно пример?
    На Хруд, к которому не прикасалась рука корпа, я уже посмотрел.

    > а корпорасты - одноразовые говнокодеры (им просто не выгодно оплачивать то, за что они денег "сверху" не получат...)

    Лол, это просто идеальный васяно-копиум.
    Без корпов ты бы не только не смог свой бред в интернет отправить, ты бы даже не смог его написать.


     

  • 1.110, Аноним (110), 15:25, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж эти крики проприетарщиков про "45% реально полезного кода".

    Похоже, EEE откладывается. Либра выживет.

     
     
  • 2.113, Аноним (114), 15:40, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Похоже, EEE откладывается.

    Думаю следующая версия от Collabora будет с изменениями под другой лицензией.
    Так как обыpганы из сообщества совсем берега попутали.

    > Либра выживет.

    Посмотрим)


     

  • 1.134, Аноним (134), 18:16, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё правильно сделали. Если коллаборанты хотят пилть свой коммерческий офис - то пусть пилят, им никто не запрещает. Тем более что они LibreOffice и пилили. P.S. 501(с)3 - это такой способ сделки ОПГ с влиятельными членами элиты этой ОПГ, чтобы они не лезли в налоговую политику. Достаточно влиятельным членам выдаётся личная 501(c)3 "* Foundation", куда они "жертвуют на благотворительность" свои состояния, и получают их назад налом или в крипте.
     
     
  • 2.135, Аноним (135), 18:22, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.P.S. Для тех кто не в курсе - пожертвования в 501(c)3 в США засчитываются как уплаченные налоги, то есть сколько в 501(c)3 пожертвовал - на такую сумму барин милостливо разрешил налогов не платить.
     
     
  • 3.154, Аноним (154), 04:46, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, а смысл, если сумма одинаковая? Да, ты не заплатил налоги с этих денег, но, ты ведь их все равно отдал, на это самое пожертвование и у тебя больше этих денег нет
     
     
  • 4.155, _ (??), 06:27, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зарегай фонд на жену :)
     
  • 4.168, Аноним (168), 16:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читаем ещё раз до просветления. Слово "нал" понятно? А чтобы платить зарплаты сотрудникам, раздающим в Африке презервативы, нужен именно нал. И в Африку проверять уважаемого члена элиты, что там действительно ходят эти сотрудники презервативы раздают - никто не будет.
     

  • 1.157, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 07:34, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >среди которых ключевые разработчики и сооснователи LibreOffice

    А это не те же продажные разработчики, которые сначала разваливали OpenOffice, когда их использовали гугл и красношапка против конкурента — оракла? Карма настигла?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру