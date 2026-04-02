Из курирующей LibreOffice организации TDF исключены все сотрудники Collabora

Организация The Document Foundation (TDF), курирующая разработку офисного пакета LibreOffice, исключила из своих рядов всех сотрудников компании Collabora и партнёров. В последние дни марта из TDF исключено 43 участника (1, 2, 3), среди которых ключевые разработчики и сооснователи LibreOffice. Исключены 7 из 10 наиболее значимых разработчиков LibreOffice. Из оставшихся в TDF четырёх основателей трое не вовлечены в разработку основного кода. В 2025 году сотрудниками Collabora было внесено 45% от всех изменений в LibreOffice. Итало Виньоли (Italo Vignoli), один из основателей организации Document Foundation, пояснил, что участники из компании Collabora исключены в соответствии с недавно одобренным новым уставом, который не допускает наличие в организации сотрудников компаний, с которыми ведутся юридические разбирательства. Подобное требование введено с учётом того, что в прошлом участники принимали решения в интересах своих работодателей, а не в интересах Document Foundation. Утверждается, что компания Collabora инвестирует ресурсы в собственный продукт, отличающийся от традиционных полнофункциональных офисных пакетов, таких как LibreOffice. В то время, как Document Foundation пытается действовать в интересах сообщества и фокусирует внимание на поддержании интереса к истинным свободным решениям, обеспечивающим цифровой суверенитет и позволяющим полностью контролировать свою инфраструктуру, приложения и документы. В сложившейся ситуации, серия принятых в прошлом неверных решений привела к проблеме, представляющей значительный риск для проекта. Из-за этой проблемы организация Document Foundation может потерять статус благотворительной организации, что может привести к непредсказуемым последствиям. Рост пожертвований позволяет Document Foundation не зависеть от отдельных компаний и нанять дополнительных разработчиков. При этом исключение сотрудников Collabora из организации Document Foundation не обозначает удаление из сообщества, и данные сотрудники в частном порядке могут продолжать участие в разработке. Майкл Микс (Michael Meeks), работающий в Collabora, считает неприемлемым удаление участников на основе коллективной ответственности и недоказанных юридических опасений. Майкл сравнил происходящее с погружением в трясину бесцельных политических претензий. Из вызывающих недовольство моментов в деятельности Document Foundation, упоминается заполнение управляющего совета зависимым и не вовлечённым в разработку персоналом, раздувание обвинений в прошлых конфликтах интересов, попытки конкурирования с крупнейшим участником разработки, трату пожертвований на судебные иски против безвинных энтузиастов и бывших членов управляющего совета по надуманным причинам, злоупотребления при проведении тендеров, выборочные претензии по использованию товарного знака LibreOffice при игнорировании явных случаев неправомерного использования. Из планов Collabora отмечается создание нового упрощённого варианта офисного пакета Collabora Office, который будет более удобен для обычных пользователей и не так перегружен возможностями, как классический Collabora Office. Упрощение и сокращение кодовой базы за счёт удаления излишних компонентов, таких как поддержка Java и инструменты работы с Web и БД, даст возможность ускорить продвижение инноваций и сократить число сборочных конфигураций. Также компания Collabora объявила о создании своей платформы для рецензирования изменений на базе Gerrit, которая позволит не нагружать инфраструктуру Document Foundation новыми ветками и перейти на собственные инструменты разработки. При этом компания Collabora по мере необходимости продолжит вносить изменения в LibreOffice, но перестанет активно инвестировать в создание продуктов Document Foundation, от участия в управлении которыми была отстранена. Конфликт между Document Foundation и Collabora связан с разработкой облачной редакции LibreOffice Online. В 2020 году компания Collabora для решения вопросов с брендингом и маркетингом создала форк LibreOffice Online и продолжила разработку в своём репозитории под именем Collabora Online (причиной стало то, что организация Document Foundation продвигала на странице LibreOffice Online продукты других компаний, которые почти ничего не вносили в разработку). В 2022 году совет директоров Document Foundation принял решение о заморозке проекта LibreOffice Online, так как все разработчики из сообщества переключились на новый проект и не нашлось желающих продолжить сопровождение старого репозитория. В 2026 году новый совет директоров Document Foundation отменил решение о заморозке, посчитав, что прежнее голосование было проведено в условиях конфликта интересов. Воссоздание репозитория LibreOffice Online как форка нынешнего репозитория Collabora Online с ребрендингом всей работы Collabora воспринято представителем Collabora как вандализм по отношению к проекту и нарушение сложившегося статуса кво, при котором признание заслуг разумно распределялось между двумя проектами.



