Релиз Erlang/OTP 29

Состоялся релиз функционального языка программирования Erlang 29, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 29 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang. Основные новшества: В SSH-сервере по умолчанию отключены сервисы shell и exec, а также подсистема SFTP. Для выполнения Erlang-кода аутентифицированными пользователями через SSH теперь требуется изменение настроек. В SSH по умолчанию активирован гибридный алгоритм обмена ключами mlkem768x25519-sha256.

В библиотеке SSL в конфигурации по умолчанию выставлен наиболее приоритетным гибридный алгоритм обмена ключами "x25519mlkem768", стойкий к подбору на квантовом компьютере и представляющий собой комбинацию из X25519 ECDH и алгоритма ML-KEM (CRYSTALS-Kyber).

Добавлен атрибут "-unsafe" для пометки функций небезопасными (unsafe). В библиотеке Erlang/OTP подобные функции помечены и для них компилятор теперь выдаёт предупреждение. Добавлена возможность отслеживания через xref вызова unsafe-функций и функций без документации.

Для корректной работы сторонних сборочных инструментов, таких как Rebar3, фильтрация игнорируемых вызовов (ignore_xref) теперь выполняется непосредственно внутри xref.

Добавлен модуль ct_doctest для автоматического тестирования примеров кода из документации.

Добавлен модуль io_ansi для создания консольных приложений, поддерживающих подстановку в терминал ANSI-последовательностей (Virtual Terminal Sequences), например, для изменения стиля и цвета текста.

При поиске файловых путей с кодом (PATH) текущий каталог (".") перемещён с первой на последнюю позицию списка и теперь проверяется в последнюю очередь.

Прекращено формирования 32-разрядных сборок для Windows.

Реализован полноценный отдельный тип данных для записей (native record, EEP-79), который можно использовать вместо традиционных записей, построенных на кортежах.

Добавлен ограничитель "is_integer/3" для проверки целых чисел на принадлежность диапазону (например, "is_integer(I, 0, 100)").

Реализованы генераторы списков с множественными значениями (EEP-78), возвращающие несколько элементов за итерацию (например, "[-I, I || I <- [1, 2, 3]]" выдаст "[-1,1,-2,2,-3,3]").

Добавлен флаг compr_assign, позволяющий связывать переменные прямо внутри генераторов (например, "[H || E <- List, H = erlang:phash2(E), H rem 10 =:= 0]").

В JIT-компиляторе улучшена генерация машинного кода для сопоставления и создания бинарных данных с несколькими little-endian сегментами.

В компиляторе повышена эффективность генерируемого кода в ситуациях, когда значения в "map" не зависят от генератора (например, "#{K => 42 || K <- List}").

В компиляторе реализован вывод предупреждений при использовании устаревшего оператора "catch" вместо "try...catch", экспорта переменных из подвыражений (например, "file:open(File, AllOpts = [write, {encoding,utf8}])"), использования "and"/"or" вместо "andalso"/"orelse", указания неоптимальных шаблонов сопоставления (например, "{a,B} = {X,Y}").

В STDLIB реализованы функции rand:shuffle/1 и rand:shuffle_s/2 для перемешивания списков в случайном порядке.



