The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Erlang/OTP 25

20.05.2022 21:11

После года разработки cостоялся релиз функционального языка программирования Erlang 25, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 25 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang.

Основные новшества:

  • Реализована новая конструкция "maybe ... end" для группировки нескольких выражений в одном блоке, похожая на "begin ... end", но не приводящая к экспорту переменных из блока.
  • Добавлена поддержка выборочной активации возможностей, позволяющая тестировать и постепенно внедрять новые и потенциально нарушающие совместимость возможности языка и runtime без нарушения работы существующего кода. Возможности могут включаться и отключаться как во время компиляции, так и при помощи директивы feature() в файлах с кодом. Например, для включения нового выражения maybe в коде можно указать "feature(maybe_expr,enable)".
  • В JIT-компиляторе реализованы оптимизации на основе информации о типах данных и добавлена поддержка 64-разрядных процессоров ARM (AArch64). Улучшена поддержка утилит perf и gdb, в которые обеспечена передача сведений о номерах строк в коде.
  • Добавлен новый модуль peer с функциями для запуска связанных узлов Erlang. После потери управляющего соединения с узлом работа узла автоматически завершается.
  • Добавлена поддержка OpenSSL 3.0.
  • В модуль maps добавлены функции groups_from_list/2 и groups_from_list/3 для группировки списка элементов.
  • В модуль lists добавлены функции uniq/1, uniq/2, enumerate/1 и enumerate/2 для отсеивания дублирующихся элементов в списке и генерации списка кортежей с номерами элементов.
  • В модуле rand реализован новый очень быстрый генератор псевдослучайных чисел.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.erlang.org/news/15...)
  2. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 24 с реализацией JIT-компилятора
  3. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 23
  4. OpenNews: Умер Джо Армстронг, один из авторов языка программирования Erlang
  5. OpenNews: Выпуск документоориентированной СУБД Apache CouchDB 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57223-erlang
Ключевые слова: erlang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 21:31, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самый лучший язык, альтернатива ему Golang. Но я пока не осилил :(
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:10, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нечего «осиливать». Читаешь книжку, читаешь доку, читаешь чужой код. Параллельно пишешь и переписываешь свой «bikeshed projec
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 22:11, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    t». Через год от тебя будет польза, как от программиста на эрланге.
     
     
  • 4.7, НяшМяш (ok), 22:21, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Там нечего «осиливать»
    > Через год от тебя будет польза

    А потом возмущаемся "а чего это все пишут на жеесах с гошками" /s

     
     
  • 5.9, Аноньимъ (ok), 22:27, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не то чтобы Гошка позволяла с лёту писать нормально.

    ЖС же тоже нужно осваивать долго и мучительно, другой вопрос что на нём и так работает как-то.

     
     
  • 6.22, Аноним (22), 00:57, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ЖС же тоже нужно осваивать долго и мучительно

    Пить смузи пока живот не лопнет что ли?

     
  • 2.17, Ан (??), 23:26, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://learnyousomeerlang.com/content
     

  • 1.2, Аноньимъ (ok), 22:00, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Интересная штука заслуживающая всякого уважения.
    Пользуясь случаем передаю привет. Я теперь беженец.
    Давно не заглядывал сюда, а всё как прежде.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:07, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую ejabberd в качестве xmpp/mqtt пержу как слон.
    Кстати, что случилось с автором ejabberd?
    Проект явно кому-то продан, но жив и регулярно обновляется, а готовые пакеты есть в дебиане.
     
     
  • 2.18, Ан (??), 23:27, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ejabberd для локалхоста оверкилл, Prosody лучше.
     

  • 1.8, user90 (?), 22:26, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений

    Т. е. это не язык общего назначения??

     
     
  • 2.10, Аноньимъ (ok), 22:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писать гуй на нём вы вряд-ли станете.
     
     
  • 3.11, пох. (?), 22:42, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чем там плагин для вебмордия к rabbit? А, на питоне, наверняка же ж.

     
  • 2.16, Аноним (22), 23:22, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ерланг скорее для глубокого бэкенда, микросервисов, даемонов и т.д.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 23:52, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Elixir норм, да.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:42, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот язык на rust переписывать не нужно.
     
  • 1.13, nonon (?), 23:14, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому скучные кажутся ЯП все - можно смело в Rust или Erlang)
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:17, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, ребят, посоветуйте, стоит ли осваивать Erlang (опыта в нем не имею) или продолжать заниматься с Haskell (некоторый опыт в нём имею)?
     
     
  • 2.15, Аноним (22), 23:20, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мне хаскель не понравился от слова совсем, а от ерланга тащусь, хоть и чисто как хобби (сам джавист).
     
  • 2.19, Ан (??), 23:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Erlang или, если хочется именно функциональщины, Clojure/OCaml. Хаскелл это академический язык не для прода.
     
  • 2.23, max (??), 02:07, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    haskell - это Рим, это мечта. хорошо себя чувствую после изучения, стало красиво. на практике - не применял (знаю, что можно).
    erlang - это боевая единица, тоже очень замороченая, но боевая. знаю про крайне редкие случаи на практике, но опять же ... в текущих реалиях я на новый проект бы не взял
     
     
  • 3.24, max (??), 02:08, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обоим ЯП процветания. это правильные штуки, но не сегодня
     
  • 2.26, Аноним (26), 02:22, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бросай оба и переходи на Go, Scala
     

  • 1.20, 4eburashk (ok), 23:34, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот жеш! Есть и хорошие не ржавые новости. Спасибо!
     
  • 1.25, Аноним (26), 02:21, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не ругаются на асинхронщину? В нём же всё асинхронное, на коллбеках и акторах. По крайней мере, все фреймворки для ерланга такие. А без них он нафиг не нужен, прям как руби. Ну, и эликсир более вменяемый, конечно. Глупо щас на чистом эрланге начинать проект - эликсир все продвигают
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру