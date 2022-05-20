Релиз Erlang/OTP 25

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|1.1, Иваня (?), 21:31, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Самый лучший язык, альтернатива ему Golang. Но я пока не осилил :(
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|2.4, Аноним (4), 22:10, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там нечего «осиливать». Читаешь книжку, читаешь доку, читаешь чужой код. Параллельно пишешь и переписываешь свой «bikeshed projec
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|3.5, Аноним (4), 22:11, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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t». Через год от тебя будет польза, как от программиста на эрланге.
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|4.7, НяшМяш (ok), 22:21, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Там нечего «осиливать»
> Через год от тебя будет польза
А потом возмущаемся "а чего это все пишут на жеесах с гошками" /s
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|5.9, Аноньимъ (ok), 22:27, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не то чтобы Гошка позволяла с лёту писать нормально.
ЖС же тоже нужно осваивать долго и мучительно, другой вопрос что на нём и так работает как-то.
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|6.22, Аноним (22), 00:57, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ЖС же тоже нужно осваивать долго и мучительно
Пить смузи пока живот не лопнет что ли?
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|1.2, Аноньимъ (ok), 22:00, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Интересная штука заслуживающая всякого уважения.
Пользуясь случаем передаю привет. Я теперь беженец.
Давно не заглядывал сюда, а всё как прежде.
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|1.3, Аноним (3), 22:07, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую ejabberd в качестве xmpp/mqtt пержу как слон.
Кстати, что случилось с автором ejabberd?
Проект явно кому-то продан, но жив и регулярно обновляется, а готовые пакеты есть в дебиане.
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|2.18, Ан (??), 23:27, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ejabberd для локалхоста оверкилл, Prosody лучше.
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|1.8, user90 (?), 22:26, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений
Т. е. это не язык общего назначения??
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|3.11, пох. (?), 22:42, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На чем там плагин для вебмордия к rabbit? А, на питоне, наверняка же ж.
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|2.16, Аноним (22), 23:22, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ерланг скорее для глубокого бэкенда, микросервисов, даемонов и т.д.
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|1.14, Аноним (14), 23:17, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм, ребят, посоветуйте, стоит ли осваивать Erlang (опыта в нем не имею) или продолжать заниматься с Haskell (некоторый опыт в нём имею)?
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|2.15, Аноним (22), 23:20, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мне хаскель не понравился от слова совсем, а от ерланга тащусь, хоть и чисто как хобби (сам джавист).
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|2.19, Ан (??), 23:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Erlang или, если хочется именно функциональщины, Clojure/OCaml. Хаскелл это академический язык не для прода.
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|2.23, max (??), 02:07, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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haskell - это Рим, это мечта. хорошо себя чувствую после изучения, стало красиво. на практике - не применял (знаю, что можно).
erlang - это боевая единица, тоже очень замороченая, но боевая. знаю про крайне редкие случаи на практике, но опять же ... в текущих реалиях я на новый проект бы не взял
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|3.24, max (??), 02:08, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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обоим ЯП процветания. это правильные штуки, но не сегодня
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|1.25, Аноним (26), 02:21, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему не ругаются на асинхронщину? В нём же всё асинхронное, на коллбеках и акторах. По крайней мере, все фреймворки для ерланга такие. А без них он нафиг не нужен, прям как руби. Ну, и эликсир более вменяемый, конечно. Глупо щас на чистом эрланге начинать проект - эликсир все продвигают
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