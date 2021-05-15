Релиз Erlang/OTP 24 с реализацией JIT-компилятора

После года разработки cостоялся релиз функционального языка программирования Erlang 24, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 24 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang. Основные новшества: В состав включён JIT-компилятор BeamAsm, который позволяет не только повысить производительность программ за счёт выполнения машинного кода вместо интерпретации, но и поддерживает расширенные инструменты для профилирования и анализа выполнения.

Улучшено оформление сообщений об ошибках, которые теперь включают номера столбцов для определения проблемной позиции в строке и предоставляют дополнительную диагностику ошибок при вызове встроенных функций (BIF, built-in functions).

Добавлены новые оптимизации обработки секции "receive".

В модуле gen_tcp добавлена поддержка нового API сетевых сокетов вместо API inet.

В модуле supervisor реализована возможность автоматического завершения всех связанных с сетевым соединением дочерних процессов.

Добавлена поддержка алгоритма формирования цифровых подписей EdDSA (Edwards-curve Digital Signature Algorithm) в соединениях на базе TLS 1.3.



