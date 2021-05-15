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Релиз Erlang/OTP 24 с реализацией JIT-компилятора

15.05.2021 12:58

После года разработки cостоялся релиз функционального языка программирования Erlang 24, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 24 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang.

Основные новшества:

  • В состав включён JIT-компилятор BeamAsm, который позволяет не только повысить производительность программ за счёт выполнения машинного кода вместо интерпретации, но и поддерживает расширенные инструменты для профилирования и анализа выполнения.
  • Улучшено оформление сообщений об ошибках, которые теперь включают номера столбцов для определения проблемной позиции в строке и предоставляют дополнительную диагностику ошибок при вызове встроенных функций (BIF, built-in functions).
  • Добавлены новые оптимизации обработки секции "receive".
  • В модуле gen_tcp добавлена поддержка нового API сетевых сокетов вместо API inet.
  • В модуле supervisor реализована возможность автоматического завершения всех связанных с сетевым соединением дочерних процессов.
  • Добавлена поддержка алгоритма формирования цифровых подписей EdDSA (Edwards-curve Digital Signature Algorithm) в соединениях на базе TLS 1.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.erlang.org/My-OTP...)
  2. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 23
  3. OpenNews: Умер Джо Армстронг, один из авторов языка программирования Erlang
  4. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 21.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55155-erlang
Ключевые слова: erlang
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:09, 15/05/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне нравится эрланг, особенно идея супервайзеров... но вот, то что это "экосистема-в-себе" оттолкнуло.
     
     
  • 2.5, имятакое (?), 14:32, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можете эту идею и в golang использовать https://github.com/halturin/ergo
     

  • 1.2, Самый Лучший Гусь (?), 13:13, 15/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Динамические оперердени intensifies
     
  • 1.3, dr (??), 13:26, 15/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Прекрасная новость, пойду потестирую JIT. В продакшен пока его рано, ещё пару-тройку релизов будет допил/дошлифовка новых фичей.
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:06, 15/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Каждому языку по JIT компилятору.
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:41, 15/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Есть же Python, он популярный. А как станет быстрым, остальные языки станут ненужными вовсе.
     
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