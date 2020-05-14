Релиз Erlang/OTP 23

Состоялся релиз функционального языка программирования Erlang 23, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 23 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang. Основные новшества: В модуле SSL прекращена поддержка SSL 3.0. Включена по умолчанию поддержка TLS 1.3, улучшена совместимость процесса согласования соединений TLS 1.3 с TLS 1.2;

В модуль ssh добавлена поддержка нового формата файла ключей openssh-key-v1, появившегося в OpenSSH 6.5. Обеспечена возможность определения списка алгоритмов из файла ".config". Добавлена поддержка проброса портов через SSH (tcp-forward/direct-tcp);

Расширены средства для запуска дистрибутива Erlang без EPMD;

Добавлен экспериментальный бэкенд socket для gen_tcp и inet (для gen_udp и gen_sctp появится в будущих выпусках);

В ядро добавлен новый модуль erpc, предоставляющий подмножество операций модуля rpc, обладающий более высокой производительностью и расширенный возможностью разделения возвращаемых значений, исключений и ошибок;

Внесены улучшения, нацеленные на повышение масштабируемости и производительности;

Размер сегмента в бинарных сопоставлениях и ключи при сопоставлении по словарю теперь могут задаваться guard-выражениями;

Разрешено использование символов подчёркивания для улучшения читаемости чисел (например, 123_456_789);

В командной оболочке добавлены новые функции для отображения документации по модулям, функциям и типам (h/1,2,3 для Module:Function/Arity и ht/1,2,3 для Module:Type/Arity);

В ядре представлен модуль pg с новой реализацией распределённых именованных групп процессов;

Обновлён инструментарий сборки пакетов для платформы Windows, который переведён на использование WSL (Linux Subsystem for Windows) и включает новые версии компилятора C++ , компилятора Java, библиотек OpenSSL и wxWidgets. Дополнительно можно отметить появление информации о разработке компанией Facebook нового варианта языка Erlang со статической типизацией, который позволит повысить эффективность работы инфраструктуры мессенжера WhatsApp.



