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Релиз Erlang/OTP 23

14.05.2020 12:57

Состоялся релиз функционального языка программирования Erlang 23, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 23 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang.

Основные новшества:

  • В модуле SSL прекращена поддержка SSL 3.0. Включена по умолчанию поддержка TLS 1.3, улучшена совместимость процесса согласования соединений TLS 1.3 с TLS 1.2;
  • В модуль ssh добавлена поддержка нового формата файла ключей openssh-key-v1, появившегося в OpenSSH 6.5. Обеспечена возможность определения списка алгоритмов из файла ".config". Добавлена поддержка проброса портов через SSH (tcp-forward/direct-tcp);
  • Расширены средства для запуска дистрибутива Erlang без EPMD;
  • Добавлен экспериментальный бэкенд socket для gen_tcp и inet (для gen_udp и gen_sctp появится в будущих выпусках);
  • В ядро добавлен новый модуль erpc, предоставляющий подмножество операций модуля rpc, обладающий более высокой производительностью и расширенный возможностью разделения возвращаемых значений, исключений и ошибок;
  • Внесены улучшения, нацеленные на повышение масштабируемости и производительности;
  • Размер сегмента в бинарных сопоставлениях и ключи при сопоставлении по словарю теперь могут задаваться guard-выражениями;
  • Разрешено использование символов подчёркивания для улучшения читаемости чисел (например, 123_456_789);
  • В командной оболочке добавлены новые функции для отображения документации по модулям, функциям и типам (h/1,2,3 для Module:Function/Arity и ht/1,2,3 для Module:Type/Arity);
  • В ядре представлен модуль pg с новой реализацией распределённых именованных групп процессов;
  • Обновлён инструментарий сборки пакетов для платформы Windows, который переведён на использование WSL (Linux Subsystem for Windows) и включает новые версии компилятора C++ , компилятора Java, библиотек OpenSSL и wxWidgets.

Дополнительно можно отметить появление информации о разработке компанией Facebook нового варианта языка Erlang со статической типизацией, который позволит повысить эффективность работы инфраструктуры мессенжера WhatsApp.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.erlang.org/news/14...)
  2. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 21.3
  3. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 20.0
  4. OpenNews: Умер Джо Армстронг, один из авторов языка программирования Erlang
  5. OpenNews: Доступен язык программирования R 4.0
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52952-erlang
Ключевые слова: erlang
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 13:03, 14/05/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    "прекращена поддержка SSL 3.0"
    А не рано они?
     
     
  • 2.5, asdasd (?), 16:17, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему уже 24 года, если что. SSL 3.0 где-то в 96-м вышел.
     
  • 2.6, пох. (?), 16:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для инструментария разработки - нет, не рано.

    А тебя, васян, никто не заставлял в своем коде не включать поддержку чего-либо ниже б-жественного tls 1.3

     

  • 1.2, manster (ok), 14:35, 14/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    отлично
     
  • 1.3, IRASoldier_registered (ok), 15:28, 14/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    >новый модуль erpc

    А вот это очень неплохо.

     
  • 1.4, Аноним (4), 15:32, 14/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    А Erlang без OTP на что-то годится?
     
     
  • 2.7, пох. (?), 16:21, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обеспечить себе пожизенную кормушку, написав код, который кроме тебя сопровождать никто не сможет.
    Как и любой другой нескучный язычок.

    Только учти - если это не что-то супер-сложное, его могут просто выкинуть, и нанять двух дятлов, которые все перепишут на игого.

     

  • 1.8, Аноним (8), 16:21, 14/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ждём elixir?
     
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