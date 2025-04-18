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Уязвимость в SSH-сервере из Erlang/OTP, допускающая удалённое выполнение кода

18.04.2025 10:09

В библиотеке ssh, входящей в состав инструментария Erlang/OTP, выявлена уязвимость (CVE-2025-32433), позволяющая удалённо без прохождения аутентификации выполнить свой код на SSH-сервере, созданном с использованием уязвимой библиотеки. Проблема присвоен критический уровень опасности (10 из 10).

Один из исследователей безопасности уже подготовил рабочий эксплоит для выполнения кода на уязвимых SSH-серверах. Примечательно, что по словам исследователя код был создан с использованием AI-ассистентов GPT-4, Cursor и Sonnet на основе анализа изменения с исправлением уязвимости, включающего тест для проверки устранения проблемы.

Библиотека от проекта Erlang/OTP предоставляет готовые реализации клиента и сервера SSH и SFTP, поддерживающих протокол SSH 2.0. Отличить проблемные SSH-серверы можно по выводу заголовка "SSH-2.0-Erlang/версия". SSH-серверы на базе Erlang/OTP используются в специализированных системах, например, на IoT- и устройствах для edge-вычислений, а также в качестве отладочного инструмента - Erlang позволяет легко включить SSH-сервер для удалённой отладки своих приложений (предполагается, что подобная отладочная возможность могла быть оставлена включённой во многих проектах, написанных на Erlang). Проблема также проявляется в инструментарии Elixir (реализован поверх Erlang) и во фреймворке Phoenix на его основе, но SSH-сервер в Phoenix по умолчанию не принимает запросы из внешних сетей.

Уязвимость вызвана ошибкой в коде разбора сообщений, из-за которой сообщения SSH_MSG_CHANNEL_REQUEST, допускающие выполнение команды "exec", обрабатывались на стадии до прохождения аутентификации. Пример кода из эксплоита: 


    command = 'file:write_file("/lab.txt", <<"pwned">>).'
    return (
        b"\x62"  # SSH_MSG_CHANNEL_REQUEST
        + struct.pack(">I", channel_id)
        + string_payload("exec")
        + b"\x01"  # want_reply = true
        + string_payload(command)
    )

Уязвимость устранена в выпусках Erlang/OTP-27.3.3, 26.2.5.11 и 25.3.2.20. Проследить за устранением уязвимости в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE, RHEL, Arch, FreeBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в libssh, приводящая к переполнению буфера
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenSSH, позволяющая удалённо выполнить код с правами root на серверах с Glibc
  4. OpenNews: Уязвимость в поставляемом во FreeBSD варианте OpenSSH, допускающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в OpenSSH ssh-agent
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63099-ssh
Ключевые слова: ssh, erlang
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:23, 18/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Зато не на дырявой сишечке.
     
  • 2, Жироватт (ok), 10:23, 18/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Э? Не Си? Да как так можно то?
     
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