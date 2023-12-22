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Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH

22.12.2023 19:35

Исследователи из Вустерского политехнического института (США) представили новый тип атаки Mayhem, использующий метод искажения битов в динамической оперативной памяти Rowhammer для изменения значений переменных в стеке, применяемых в программе в качестве флагов для принятия решения об успешности аутентификации и прохождения проверок безопасности. Практические примеры применения атаки продемонстрированы для обхода аутентификации в SUDO, OpenSSH и MySQL, а также для изменения результата проверок, связанных с безопасностью, в библиотеке OpenSSL.

Атака может быть применена к приложениям, в которых при проверках используется сравнение отличий значений от нуля. Пример уязвимого кода: 


   int auth = 0;
   ... // код проверки, меняющий значение auth  в случае успешной аутентификации
   if(auth != 0)
      return AUTH_SUCCESS;
   else
      return AUTH_FAILURE;

В контексте данного примера для успешной атаки достаточно добиться искажения любого бита в памяти, приходящейся на 32-разрядную переменную auth в стеке. При искажении любого бита в переменной значение уже не будет равно нулю и условный оператор определит успешное прохождение аутентификации. Подобные шаблоны проверки достаточно распространены в приложениях и встречаются, например, в SUDO, OpenSSH, MySQL и OpenSSL.

Атака может быть применена и на сравнения вида "if(auth == 1)", но в этом случае её проведение усложняется, так как нужно исказить не любой бит из 32, а последний бит. Метод также может использоваться для влияния на значения переменных в процессорных регистрах, так как содержимое регистров может быть на время сброшено в стек при переключении контекста, вызове функций или срабатывании обработчика сигнала. В промежуток времени, пока регистровые значения находятся в памяти, в эту память можно внести искажения и в регистр будет восстановлено изменённое значение.

Для искажения битов применяется одна из модификаций атаки класса RowHammer. Так как память DRAM представляет собой двухмерный массив ячеек, каждая из которых состоит из конденсатора и транзистора, выполнение непрерывного чтения одной и той же области памяти приводит к флуктуации напряжения и аномалиям, вызывающим небольшую потерю заряда соседних ячеек. Если интенсивность чтения большая, то соседняя ячейка может потерять достаточно большой объём заряда и очередной цикл регенерации не успеет восстановить её первоначальное состояние, что приведёт к изменению значения сохранённых в ячейке данных. Для защиты от RowHammer производители чипов добавили механизм TRR (Target Row Refresh), который блокирует искажение ячеек в частных случаях, но не защищает о всех возможных вариатов атаки.

Для защиты от атаки Mayhem рекомендуется использовать в сравнениях не оценку отличий от нуля или совпадения с единицей, а проверку совпадений, используя случайное значение затравки c ненулевыми октетами. В этом случае для выставления нужного значения переменной необходимо точно исказить существенное число битов, что нереалистично, в отличие от искажения одного бита. Пример не подверженного атаке кода: 


   int auth = 0xbe406d1a;
   ... // код проверки, выставляющий значение auth  в 0x23ab8701 в случае успешной аутентификации
   if(auth == 0x23ab8701)
      return AUTH_SUCCESS;
   else
      return AUTH_FAILURE;

Указанный метод защиты уже применён разработчиками sudo и вошёл в состав выпуска 1.9.15 как исправление уязвимости CVE-2023-42465. Прототип кода для совершения атаки планируют опубликовать после внесения исправлений в основные уязвимые проекты.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Чипы памяти DDR4 остаются уязвимы для атак RowHammer, несмотря на добавленную защиту
  3. OpenNews: Новая техника атаки RowHammer на память DRAM
  4. OpenNews: Blacksmith - новая атака на память DRAM и чипы DDR4
  5. OpenNews: Применение метода атаки Rowhammer для создания уникальных идентификаторов
  6. OpenNews: Воссоздание RSA-ключей через анализ SSH-соединений к сбойным серверам
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60334-mayhem
Ключевые слова: mayhem, rowhammer, memory, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:11, 22/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.4, ИмяХ (ok), 20:30, 22/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>выполнение непрерывного чтения одной и той же области памяти приводит к флуктуации напряжения и аномалиям, вызывающим небольшую потерю заряда соседних ячеек

    Доигрались со своими уменьшениями наномеров. Теперь приходится использовать костыль, из-за которого начение, которое по идее должно было занимать один бит, теперь занимает аж четыре байта.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:45, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доигрались со своими уменьшениями наномеров. Теперь приходится использовать костыль,
    > из-за которого начение, которое по идее должно было занимать один бит,
    > теперь занимает аж четыре байта.

    Вообще-то rowhammer - очень фундаментальная атака, которая долбит "DRAM вообще" и совсем не факт что старый лучше нового, на DDR2/3 с довольно дубовыми нормами - работало. Без регенерации старый DRAM терял данные не хуже нового.

    В DDR4 попытались костыльнуть, но вышло именно как объявление в аэропорту "пытался совершить посадку самолет номер 13". Т.е. - пытались, да. Исследователи вскоре заметили что получилось это "не очень".

     
  • 2.9, OpenEcho (?), 20:51, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > которое по идее должно было занимать один бит, теперь занимает аж четыре байта.

    Минимальный размер в ЦПУ = размер регистра, который в современных процессорах значительно больше чем даже 4 байта ;) И чтобы не ронять скорость, лучше оперировать размерами регистра вместо тогo чтобы потом еще AND-ить выделяя нужные биты

     

  • 1.5, sig11 (ok), 20:32, 22/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Если память искажается "чтением памяти", то такая память летит в топку.. И ни какие "патчи" смысла не имеют.
     
  • 1.8, pin (??), 20:45, 22/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Что-то аппаратную it индустрию нагнули жестко за последние годы. Интересно, а архитектура Эльбрусов с такими же дырами?
     

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