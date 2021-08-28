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Уязвимость в libssh, приводящая к переполнению буфера

28.08.2021 08:27

В библиотеке libssh (не путать с libssh2), предназначенной для добавления клиентской и серверной поддержки протокола SSHv2 в программы на языке Си, выявлена уязвимость (CVE-2021-3634), приводящая к переполнению буфера при инициировании процесса смены ключа (rekey) с использованием механизма обмена ключами, применяющего другой алгоритм хэширования. Проблема устранена в выпуске 0.9.6.

Суть проблемы в том, что операция смены ключа допускает применение криптографических хэшей с размером слепка, отличающимся от первоначально использованного алгоритма. При этом память для хэша в libssh выделялась исходя из первоначального размера хэша и использование хэша большего размера приводит к перезаписи данных за границей выделенного буфера. В качестве запасного метода защиты можно ограничить список поддерживаемых методов обмена ключами только алгоритмами с одинаковым размером хэша. Например, для привязки к SHA256 в код можно добавить: 


   rc = ssh_options_set(s->ssh.session, SSH_OPTIONS_KEY_EXCHANGE,
     "diffie-hellman-group14-sha256,curve25519-sha256,ecdh-sha2-nistp256");


  1. Главная ссылка к новости (https://www.libssh.org/2021/08...)
  2. OpenNews: Выпуски libssh2 1.8.1 и Putty 0.71 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libssh
  4. OpenNews: Релиз библиотеки libssh 0.6.0
  5. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.3 с устранением уязвимости в scp
  6. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.6 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55698-libssh
Ключевые слова: libssh
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:31, 28/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ждём клоунов с их "а вот если бы переписали на rust…"
     
  • 2, Аноним (2), 08:32, 28/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    выходные для фрактала начинаются с такого бадипозитива, завидую втихую чуваку
     
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