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Релиз OpenSSH 8.6 с устранением уязвимости

19.04.2021 07:44

Опубликован релиз OpenSSH 8.6, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В новой версии устранена уязвимость в реализации директивы LogVerbose, появившейся в прошлом выпуске и позволяющей поднять уровень сбрасываемой в лог отладочной информации, в том числе реализовать возможность фильтрации по шаблонам, функциям и файлам, связанным с кодом, выполняемым со сброшенными привилегиями в процессе sshd, изолированном в sandbox-окружении.

Атакующий, добившийся получения контроля за непривилегированным процессом при помощи какой-то ещё не известной уязвимости, может использовать связанную с LogVerbose проблему для обхода sandbox-изоляции и совершения атаки на процесс, выполняемый с повышенными привилегиями. Применение уязвимости в LogVerbose на практике оценивается как маловероятное, так как настройка LogVerbose по умолчанию отключена и обычно используется только во время отладки. Также для атаки требуется найти новую уязвимость в непривилегированном процессе.

Изменения в OpenSSH 8.6, не связанные с уязвимостью:

  • В sftp и sftp-server реализовано новое расширение протокола "limits@openssh.com", дающее возможность SFTP-клиенту получить сведения об установленных на сервере ограничениях, включая лимиты на максимальный размер пакета и операций записи и чтения. В sftp новое расширение задействовано для выбора оптимального размера блоков при передаче данных.
  • В sshd_config для sshd добавлена настройка ModuliFile, позволяющая указать путь к файлу "moduli", содержащему группы для DH-GEX.
  • В unit-тесты добавлена переменная окружения TEST_SSH_ELAPSED_TIMES для включения вывода времени, прошедшего с момента запуска каждого теста.
  • Интерфейс для запроса пароля для GNOME разделён на два варианта, один для GNOME2, а второй для GNOME3 (contrib/gnome-ssk-askpass3.c). Вариант для GNOME3 для улучшения совместимости с Wayland использует вызов gdk_seat_grab() при управлении захватом клавиатуры и мыши.
  • В применяемый в Linux sandbox на базе seccomp-bpf добавлен мягкий запрет (soft-disallow) системного вызова fstatat64.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.5
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.4
  4. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
  5. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.3 с устранением уязвимости в scp
  6. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.2 c поддержкой токенов двухфакторной аутентификации FIDO/U2F
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54986-openssh
Ключевые слова: openssh, ssh
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  • 1.2, КО (?), 08:24, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "настройка LogVerbose по умолчанию отключена и обычно используется только во время отладки"

    N лет спустя..
    Релиз OpenSSH X.X
    LogVerbose по умолчанию включена

    Nдцать лет спустя...
    Релиз OpenSSH XX.X
    Мы не ожидали, что данная атака произойдет из-за использования довольно старой уязвимости, поэтому решили её снова отключить.
    Haha, classic.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:35, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Все же понимают что это жжжжж неспроста. Кто-то из определенной организации выдал команду включить, когда спалили выключи сказали: «Ой, а мы и не знали». Классика
     
     
  • 3.12, Qwerty (??), 10:56, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из организации рептилоидов, видимо. Не забывайте пить таблеточки.
     

  • 1.5, анончик (?), 09:37, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    писали б на Rust не было бы такой фигни
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 09:46, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не было бы никакого OpenSSH.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:52, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нет программы - нет уязвимостей в ней.
     
  • 2.15, acroobat (ok), 11:06, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б на плюсах.
     

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